Aufgedeckt: Die wahre Geschichte der Geheimnisse des Vatikans – eintauchen in die Mysterien der Archive

Teile die Wahrheit!

Das vatikanische Geheimarchiv:

Die Vatikanstadt ist der kleinste Staat der Welt. Sie ist flächenmäßig kleiner als der Central Park in New York. Würde man von einer Seite zur anderen laufen, also kaum eine halbe Meile, könnte man unter den mächtigen Säulen des symbolträchtigen Petersplatzes hindurchschlendern und die Sixtinische Kapelle, den Petersdom oder den Apostolischen Palast bestaunen, die architektonische Majestät einer der historisch bedeutsamsten Städte der Menschheit. Von amg-news.com

Und doch ist das historisch Bedeutsamste vielleicht nicht das, was auf der Erde steht, sondern das, was unter ihr liegt. Dort, in einem festungsähnlichen Bunker, der für die Öffentlichkeit geschlossen und von bewaffneten Wachen bewacht wird, liegen unglaubliche 85 Kilometer Regale – mehr als 100 Mal die Entfernung von einer Seite der Vatikanstadt zur anderen, tief in die Erde gegraben.

Auf diesen Regalen liegen Dokumente aus 12 Jahrhunderten und eine unübertroffene Geschichte nicht nur der katholischen Kirche, sondern der Welt, wie wir sie kennen.

Dies ist das Vatikanische Geheimarchiv, und darin sind die Originalaufzeichnungen einiger der wichtigsten und bekanntesten Ereignisse der Geschichte verborgen. Manche meinen jedoch, dass dies nicht alles ist, was dort verborgen ist.

Manche glauben, dass tief unter dem Vatikan eine andere Art von Geschichte verborgen liegt, eine Geschichte geheimer Mächte, apokalyptischer Prophezeiungen und vielleicht sogar Außerirdischer.

Die Entstehung des vatikanischen Geheimarchivs

Bereits im 1. Jahrhundert führte die katholische Kirche offizielle Aufzeichnungen über ihre Aktivitäten. Diese Aufzeichnungen wurden der Obhut und dem Besitz der ersten Päpste anvertraut, begleiteten sie auf ihren Reisen und wurden nach ihrem Tod an ihre Nachfolger weitergegeben.

Als sich die Religion und ihr Einfluss ausbreiteten, wurde dies aufgrund der wachsenden Größe der Aufzeichnungen unhaltbar und die Kirche begann, sie in der offiziellen Residenz des Papstes aufzubewahren.

Im 11. Jahrhundert wurden Archive an mindestens drei verschiedenen Orten aufbewahrt – im Petersdom in der Vatikanstadt sowie im Lateran und im nahe gelegenen Palatin in Rom.

Natürlich war das Mittelalter eine Zeit ständiger Konflikte in ganz Europa, und mehr als einmal wurden die Orte, an denen diese vatikanischen Aufzeichnungen aufbewahrt wurden, geplündert, was den Verlust großer Teile der Archive zur Folge hatte. 1404 wurde der Vatikan selbst geplündert, und Papst Innozenz VII. musste aus der Stadt fliehen, während offizielle vatikanische Dokumente aus mehr als 1000 Jahren Geschichte wie Müll auf die Straße geworfen wurden. (Aufgedeckt – Dunkle Geheimnisse des Vatikans, die uns seit Tausenden von Jahren verborgen blieben)

Der Vatikan erkannte, dass das, was übrig blieb, von größter Bedeutung für die Kirche war, ganz zu schweigen von der Menschheitsgeschichte, und begann Pläne zu schmieden, um alle seine Aufzeichnungen an einem sicheren, zentralen Ort aufzubewahren.

Schließlich ordnete Papst Paul V. 1612 an, dass alle Kirchenaufzeichnungen gesammelt und am sichersten Ort, direkt unter dem Vatikan, aufbewahrt werden sollten. Dies wurde offiziell als Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum bekannt – „ Das vatikanische Geheimarchiv “ – und liegt seitdem unter der Vatikanstadt.

Viele Jahrhunderte lang haben die Machenschaften der katholischen Kirche die Kultur und Politik der Welt geprägt. Das bedeutet, dass sich im Geheimarchiv des Vatikans die Originalaufzeichnungen einiger grundlegender Momente der Geschichte befinden. Tatsächlich handelt es sich dabei nicht nur um die Geschichte der Kirche, sondern der Menschheit selbst.(Schatten über dem Vatikan: Schwarzer Adel, weißer Papst, grauer Papst, schwarzer Papst und ihre Geheimbünde)

300x250

Im Geheimarchiv des Vatikans aufbewahrte historische Dokumente

So wird in den Archiven beispielsweise die offizielle Kopie des päpstlichen Dekrets zur Teilung der Neuen Welt aus dem Jahr 1493 aufbewahrt, nachdem diese von Christoph Kolumbus „entdeckt“ worden war.

Das „Inter Caetera“ , so der Titel des Dekrets, gab Spanien die Kontrolle über alles, was 100 Meilen von den Azoren und Kap Verde entfernt lag, und Portugal über den Rest. Dies ist der Grund, warum heute in Brasilien Portugiesisch gesprochen wird, während im Rest Südamerikas Spanisch gesprochen wird.

Es gibt die Originalkopie des berüchtigten Decet Romanum Pontificem , des Dokuments, mit dem Martin Luther im Jahr 1521 exkommuniziert wurde. Nachdem Luther seine 95 Thesen veröffentlicht hatte, ein Werk, das die katholische Kirche kritisierte, gab ihm der Vatikan 60 Tage Zeit, seine Verurteilung zu widerrufen.

Luther verbrannte sein Exemplar der Warnung öffentlich und wurde daraufhin aus der Kirche ausgeschlossen, was den Beginn der protestantischen Reformation auslöste.

300x250 boxone

Ebenso bewahren die Archive einen Brief auf, den englische Adlige, Geistliche und sogar der Erzbischof von Canterbury 1530 an den Papst schickten. Darin baten sie König Heinrich VIII., sich von seiner Frau Katharina von Aragon scheiden zu lassen, damit er Anne Boleyn heiraten könne.

Der Brief war auf einem riesigen, drei Fuß breiten Pergament geschrieben und versprach „extreme Maßnahmen“, falls der Papst ihrer Bitte nicht nachkäme. Natürlich lehnte der Papst die Bitte ab, was einen Bruch mit der Church of England und der englischen Reformation auslöste.

An anderer Stelle finden sich die Protokolle des Prozesses von 1633, in dem Galilei als Ketzer angeklagt wurde, weil er behauptet hatte, die Erde drehe sich um die Sonne und nicht umgekehrt – ein unglaublicher Moment in der Geschichte des Konflikts zwischen Religion und Wissenschaft.

Ebenso wurden 2001 die Protokolle des Prozesses gegen die Tempelritter in den Archiven entdeckt, nachdem sie aufgrund eines Archivfehlers jahrhundertelang verschollen waren. Im frühen 14. Jahrhundert, auf dem Höhepunkt ihrer ungeheuren Macht, wurden die Tempelritter während der Kreuzzüge der Ketzerei und Gotteslästerung beschuldigt.

Viele von ihnen wurden schwer bestraft und sogar lebendig verbrannt. Wie die entdeckten Dokumente jedoch zeigten, sprach der Papst die Gruppe 1308 tatsächlich von der Gotteslästerung frei, was das historische Gedächtnis der Gruppe und ihre Beziehung zur Brutalität der katholischen Kirche völlig veränderte.

Manche glauben, dass der Prozess gegen die Tempelritter nicht das einzige im Geheimarchiv des Vatikans verloren gegangene oder vielleicht sogar absichtlich versteckte Dokument ist.

Manche meinen, dass sich irgendwo im Archiv die Originalkopie eines Briefwechsels zwischen dem Heiligen Paulus und dem römischen Kaiser Nero aus dem 1. Jahrhundert befindet, der die Existenz Jesu Christi entweder bestätigt oder widerlegt. Wenn dieser Briefwechsel die Existenz Jesu bestätigt, warum wird er dann versteckt gehalten?

Andere wiederum meinen, in den Archiven seien das Kreuz, an dem Jesus gekreuzigt wurde, und die Dornenkrone, die er trug, sowie der Heilige Gral und die Bundeslade versteckt – eine Sammlung jener großen historischen Artefakte, von denen man glaubte, sie seien für immer verloren .

Aber genau darum geht es: Was wir über das Geheimarchiv des Vatikans wissen und was der Vatikan selbst bestätigt hat, ist unglaublich – eine monumentale Schatzkammer der Weltgeschichte. Aber vielleicht noch interessanter sind die Dinge, die das Archiv angeblich beherbergt, die aber unbestätigt sind …

Verbotener Zugang zu den Archiven

Skeptiker behaupten, dass das Vatikanische Geheimarchiv mehr ist, als es scheint, also mehr, als der Vatikan offiziell zugeben will. Sie weisen darauf hin, dass der „geheime“ Teil des Namens eigentlich von einer Fehlübersetzung des lateinischen Wortes „secretum“ stammt, das in Wirklichkeit eher „privat“ bedeutet.

Diese Skeptiker behaupten, dass das Vatikanische Geheimarchiv nichts Geheimnisvolles bedeutet, sondern dass es sich lediglich um die privaten Aufzeichnungen des Vatikans handelt, die auch von jeder Organisation oder Firma aufbewahrt werden. Tatsächlich war der Vatikan selbst so darauf bedacht, dies klarzustellen, dass er 2019 den Namen offiziell vom Vatikanischen Geheimarchiv in das Vatikanische Apostolische Archiv änderte .

Es gibt nur ein Problem … unabhängig vom Namen oder der Übersetzung sind die Archive geheim.

Bis 1881 hatten außer den höchsten Kirchenvertretern niemanden Zugang zu den Archiven. In diesem Jahr öffnete Papst Leo XIII. die Archive für ausgewählte Forscher, eine Politik, die seine Nachfolger seither fortführten. Allerdings kann man nicht einfach hineingehen und sich umsehen.

Erstens müssen alle Teilnehmer sorgfältig akkreditierte Wissenschaftler sein – Journalisten, Studenten oder Amateurhistoriker sind nicht zugelassen. Sobald die Akkreditierung vorliegt und die Wissenschaftler es an den bewaffneten Wachen vorbei ins Innere geschafft haben, ist das Durchstöbern nicht gestattet.

Stattdessen können Forscher bis zu drei Ordner pro Tag anfordern; diese Ordner sind nicht katalogisiert oder organisiert, sie können also alles Mögliche enthalten. Das bedeutet, dass es Jahre dauern kann, bis Forscher auf etwas Bemerkenswertes stoßen. Schlimmer noch: Die Akkreditierung muss alle sechs Monate erneuert werden und kann von der Kirche jederzeit widerrufen werden. Das bedeutet, dass einem Forscher, der zufällig auf etwas Weltbewegendes stößt, der Zugang schnell entzogen werden könnte.

Es besteht kein Zweifel daran, dass der Vatikan seine Geheimnisse streng hütet. Tatsächlich haben sie dies der Welt im Jahr 2020 offen gezeigt, nicht einmal ein Jahr, nachdem sie das Wort „Geheimnis“ aus ihrem Namen gestrichen hatten.

Nach erheblichem Druck jüdischer und Menschenrechtsgruppen stimmte der Vatikan der Veröffentlichung von Dokumenten über die Regierungszeit von Papst Pius XII. während des Zweiten Weltkriegs zu. Viele hatten Papst Pius dafür kritisiert, dass er sich zunächst nicht gegen Mussolinis Rassenkampagne ausgesprochen hatte, dann den Holocaust als Ganzes nicht verurteilte und vielleicht sogar aktiv mit den Nazis kollaborierte . Die Frage, die sich jeder stellte, war: Was sagte der Papst hinter den Kulissen, als die Nazis die Juden Roms zusammentrieben?

Mit der Behauptung, „ die Kirche habe keine Angst vor der Geschichte “, veröffentlichte der Vatikan eine Handvoll Dokumente zu Papst Pius. Leider war dies bei weitem nicht die versprochene umfassende Sammlung. Was sie veröffentlichten, glich eher einer Imagekampagne als einem Versuch, die Geschichte ans Licht zu bringen, was zu heftiger und letztlich ignorierter Kritik führte.

Und das ist es auch schon. Was seine Archive betrifft, hütet der Vatikan seine Geheimnisse strengstens, egal, wie groß der öffentliche Druck ist oder was diese Geheimnisse für die Welt bedeuten könnten.

Natürlich wirft dies die Frage auf: Welche anderen Geheimnisse könnten sie verbergen?

Das große Zauberbuch: Der Rote Drache

Im Jahr 1750 entdeckten Archäologen tief im Grab Salomons in Jerusalem ein geheimnisvolles Buch. Die Jahreszahl 1522 war darauf eingraviert, doch die Forscher glaubten, es handele sich um die Kopie einer älteren Quelle, vielleicht aus dem 13. Jahrhundert, vielleicht sogar einer viel älteren mündlichen Quelle.

Was die Leser jedoch wirklich schockierte, war nicht das Datum des Buches, sondern sein Inhalt. Auf den Seiten standen Anleitungen zur Herstellung magischer Talismane und Amulette, zum Wirken von Zaubersprüchen und zur Beschwörung von Dämonen.

Besonders dramatisch war die Beschreibung, wie man den Teufel beschwört, indem man einen magischen Kreis baut und ein Ritual durchführt, bei dem ein Lamm geopfert wird. Anschließend wird beschrieben , wie man ihn mit einem Zauberstab zur Unterwerfung zwingt, woraufhin man einen Pakt mit dem Teufel schließen kann. Interessanterweise war der Autor des Buches angeblich ein gewisser Honorius von Theben, eine apokryphe Figur, die angeblich vom Teufel besessen war. Das mysteriöse Buch wurde das Große Grimoire genannt.

Im 18. Jahrhundert erfreuten sich Grimoires, ein Wort für ein Lehrbuch des Okkultismus, in Frankreich zunehmender Beliebtheit. Dementsprechend verbreiteten sich Kopien des Grand Grimoire, das als das mächtigste aller Grimoires galt, im ganzen Land und in der ganzen Welt bis hin zu den französischen Kolonien. Dort wurde das Grand Grimoire Le Dragon Rouge – „Der rote Drache“ – genannt, was an die biblischen Worte der Offenbarung , Kapitel 12 , erinnert :

„ Und siehe, ein großer roter Drache, der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich und warf sie auf die Erde.“

Doch trotz der angeblichen Macht des Grand Grimoire und der vielen Exemplare, die in der ganzen Welt verbreitet sind, behauptete niemand, den Teufel beschworen zu haben, und die Popularität des Buches geriet in Vergessenheit. Vielleicht ist die Schlussfolgerung daher, dass das Grand Grimoire nichts weiter als eine Fälschung war.

Manche bieten eine andere Erklärung. Sie sagen, dass es sich beim Grand Grimoire nicht um eine Fälschung handelt, sondern dass die weltweit verbreiteten kommerziellen Kopien eine bearbeitete Version des Werks darstellen, dessen wahre Macht herauszensiert wurde und dass irgendwo die ursprüngliche, unveränderte Kopie verbleibt.

Nur ist es nicht „irgendwo“ … wir wissen, wo sich das Original des Großen Grimoire befindet. Das stimmt, laut dem Vatikan wird es in seinen Geheimarchiven aufbewahrt.

Könnte der Vatikan tatsächlich Zugang zu einem Buch mit Zaubersprüchen haben oder sogar die Fähigkeit besitzen, den Teufel zu beschwören? Und wenn ja, welche anderen Kräfte könnte er haben?

Chronovisor – Gerät, das Ereignisse aus der Vergangenheit anzeigen kann

Im Jahr 1972 erschien in der italienischen Zeitschrift „La Domenica del Corriere“ eine bizarre Schlagzeile: „ Endlich wurde eine Maschine erfunden, die die Vergangenheit fotografiert.“

Der Artikel berichtete von einem katholischen Priester namens Pater Pellegrino Ernetti, der behauptete, tief in den Geheimarchiven des Vatikans sei ein Gerät versteckt, das seinem Benutzer ermögliche, Ereignisse aus der Vergangenheit zu sehen und zu hören. Es sei keine Zeitmaschine, die einen in die Vergangenheit zurückschicken könne, sondern eher eine Art Zeitbetrachter, der die Vergangenheit in die Gegenwart hole, ein Gerät, mit dem man bestimmte Ereignisse der Vergangenheit empfangen und auf einem Bildschirm anzeigen könne, wie eine Art „ zeitreisender Fernseher “.

Das Gerät hieß „Chronovisor“ und Ernetti behauptete, er habe mit ihm die letzten Tage im Leben Jesu und andere biblische Momente wie die Zerstörung von Sodom und Gomorra und die Entstehung der Zehn Gebote sehen können.

Besonders erstaunlich war, dass der Artikel ein Foto des Gesichts von Jesus im Moment der Kreuzigung enthielt, das Ernetti angeblich mit diesem Gerät aufgenommen hatte, was offenbar die Existenz und Funktion des Chronovisors bewies.

Eine Zeit lang sorgte der Artikel in religiösen und wissenschaftlichen Kreisen für Aufregung, bevor er aus dem Gedächtnis verschwand, nie bestätigt, aber auch nie widerlegt. Kurioserweise erließ dann 1988 der Vatikan selbst ein offizielles Dekret zum Chronovisor, in dem er warnte, dass „jeder, der ein Instrument mit derartigen Eigenschaften verwendet, exkommuniziert wird“.



Warum hat der Vatikan seine Anhänger angewiesen, den Chronovisor nicht zu benutzen, anstatt seine Existenz zu leugnen? Könnte es daran liegen, dass der Vatikan das Chronovisor-Gerät tief in seinen Geheimarchiven versteckt hat?



Doch wenn das Vatikanische Geheimarchiv kein Fenster in die Vergangenheit bietet, so ist es doch vielleicht ein Blick in die Zukunft …

Die drei Geheimnisse von Fátima

Am 13. Mai 1981 wurde Papst Johannes Paul II. bei einem Attentat auf dem Petersplatz im Herzen der Vatikanstadt von vier Schüssen getroffen. Der Papst war schwer verletzt und litt unter starkem Blutverlust, als er ins Krankenhaus gebracht wurde. Doch wie durch ein Wunder überlebte er.

Als er sich erholte, begann er, sein Überleben Unserer Lieben Frau von Fatima zuzuschreiben, dem katholischen Titel der Jungfrau Maria, und erklärte öffentlich : „Eine Hand drückte den Abzug, und die andere führte die Kugel.“ Als er wieder auf den Beinen war, reiste er sogar in die Stadt Fatima, um die Kugel, die seine Brust durchbohrt hatte, in die Krone eines Marienbildes zu rammen und ihr für ihren Schutz zu danken.

Warum sollte er das tun?

Die Antwort liegt in etwas, das auf den Tag genau 64 Jahre vor dem Attentat geschah.

Am 13. Mai 1917 hatten drei Kinder in der portugiesischen Stadt Fatima die erste von zahlreichen gemeinsamen Visionen, in denen sie angeblich von der Jungfrau Maria besucht wurden. Den Kindern zufolge offenbarte ihnen die Jungfrau Maria drei Geheimnisse. Diese wurden als die Drei Geheimnisse von Fatima bekannt.

Damals schenkte die Welt außerhalb von Fatima, die in den Ersten Weltkrieg verwickelt war, den portugiesischen Kindern und ihrer Geschichte wenig Beachtung. Tatsächlich wären die angeblichen Drei Geheimnisse ohne einen örtlichen Bischof vielleicht ganz in Vergessenheit geraten. Als sich der Bischof 1941 an die Geschichte erinnerte, ließ er das letzte der zu diesem Zeitpunkt noch lebenden Kinder, eine Nonne namens Schwester Lucia, die Geheimnisse in einem offiziellen Dokument niederschreiben.

Ihren Worten zufolge hatte das Erste Geheimnis den Kindern das Leiden der Seelen der Verdammten offenbart.

„ Unsere Liebe Frau zeigte uns ein großes Meer aus Feuer, das unter der Erde zu sein schien. In dieses Feuer getaucht waren Dämonen und Seelen in Menschengestalt, wie durchsichtige brennende Glut, ganz geschwärzt oder aus polierter Bronze, die in dem Feuer umherschwammen, bald von den Flammen, die zusammen mit großen Rauchwolken aus ihrem Inneren hervorbrachen, in die Luft gehoben, bald von allen Seiten zurückfallend wie Funken in einem riesigen Feuer, ohne Gewicht oder Gleichgewicht und inmitten von Schreien und Stöhnen des Schmerzes und der Verzweiflung, die uns entsetzten und vor Angst zittern ließen.“

Das zweite Geheimnis schien noch prophetischer. Es sagte das Ende des Ersten Weltkriegs voraus, der 1917 noch im Gange war, aber den Beginn eines noch schlimmeren Krieges kurz darauf. Wie Schwester Lucia schrieb:

„ Der Krieg wird zu Ende gehen: aber wenn die Menschen nicht aufhören, Gott zu beleidigen, wird während des Pontifikats von Papst Pius XI. ein noch schlimmerer Krieg ausbrechen. Wenn ihr eine Nacht von einem unbekannten Licht erhellt seht, wisst, dass dies das große Zeichen ist, das Gott euch gegeben hat, dass er im Begriff ist, die Welt für ihre Verbrechen zu bestrafen, und zwar durch Krieg, Hungersnot und Verfolgung der Kirche und des Heiligen Vaters. Die Guten werden gemartert werden; der Heilige Vater wird viel zu leiden haben; verschiedene Nationen werden vernichtet werden.“

Mitten im Zweiten Weltkrieg, als dies 1941 enthüllt wurde, schien das Geheimnis besonders ergreifend, und die Drei Geheimnisse von Fatima begannen, allgemeine Anerkennung zu erlangen. Aber was war das

Drittes Geheimnis, fragten sich alle?

Das dritte Geheimnis von Fatima

Kryptischerweise wollte Schwester Lucia das dritte Geheimnis nicht preisgeben und behauptete, sie sei von Gott nicht autorisiert worden, es weiterzugeben. Warum sollte Gott nichts dagegen haben, dass die ersten beiden Geheimnisse weitergegeben wurden, aber gegen das dritte sein?

Zwei Jahre später, nachdem sie an Grippe erkrankt war, wurde Schwester Lucia vom Bischof angewiesen, das Dritte Geheimnis niederzuschreiben. Sie gab dieser Aufforderung nach, da sie sonst sterben und das Geheimnis für immer verloren gehen würde. Das Geheimnis gelangte in den Vatikan und in dessen Archive, versiegelt in einem Umschlag mit der finsteren Anweisung, ihn erst 1960 zu öffnen, „wenn es klarer erscheinen wird“.

Doch als es 1960 soweit war, veröffentlichte der Vatikan eine offizielle Erklärung, in der es hieß, es sei „höchstwahrscheinlich, dass das Geheimnis für immer unter Verschluss bleiben würde“.

Dies führte zu zahlreichen Spekulationen. Was könnte das Geheimnis offenbaren, das so dramatisch wäre, dass es für immer unter Verschluss gehalten werden müsste? Da der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt war, spekulierte die New York Times sogar, das Dritte Geheimnis könnte die „weltweite nukleare Vernichtung“ vorhersagen.

Im Jahr 2000 trat der Vatikan schließlich an die Öffentlichkeit und veröffentlichte den angeblichen Text des Dritten Geheimnisses. Darin hieß es:

„… ein in Weiß gekleideter Bischof […] wurde von einer Gruppe Soldaten getötet, die Kugeln und Pfeile auf ihn abfeuerten“, und „auf die gleiche Weise starben einer nach dem anderen die anderen Bischöfe, Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen und verschiedene Menschen unterschiedlichen Ranges und verschiedener Positionen.“

Diese Worte, so der Vatikan, seien als symbolische Anspielung auf das Attentat von 1981 auf Papst Johannes Paul II. zu verstehen , den „in Weiß gekleideten Bischof“, von dem das Geheimnis sprach. Mehr als 80 Jahre später, so schien es, seien die Teile des Puzzles endlich zusammengefügt worden.

Oder etwa doch?

Als der Vatikan die Öffentlichkeit darüber informierte, dass das vielbeachtete Dritte Geheimnis mit einem gescheiterten Attentat zu tun hatte, dachten sich 20 Jahre später viele: Das war’s? Warum die Jahrzehnte der Geheimhaltung, warum das „absolute Siegel“, warum das anfängliche Verbot Gottes für etwas so relativ Unauffälliges?

Manche sagen, die Antwort sei einfach: Das Dritte Geheimnis, das der Vatikan veröffentlichte, war nicht das tatsächliche Dritte Geheimnis, sondern vielmehr eine Erfindung.

Kurz nachdem das angebliche Dritte Geheimnis im Jahr 2000 enthüllt wurde, erschien ein Zeitungsartikel, der angeblich ein Interview mit dem damaligen Kardinal Ratzinger enthielt, der 2005 Papst Benedikt XVI. werden sollte. Dem Artikel zufolge sagte Ratzinger dem Interviewer, dass es beim Dritten Geheimnis „mehr gibt als das, was wir veröffentlicht haben“.

Interessanterweise reagierte Benedikt 2016 auf den Artikel, nachdem er 2013 als erster Papst seit dem 15. Jahrhundert sein Amt zu Lebzeiten niedergelegt hatte. Er nannte ihn „ absolut unwahr “ und behauptete, „die Veröffentlichung des Dritten Geheimnisses von Fatima ist abgeschlossen“. Kurioserweise war dies die erste und bis dahin einzige offizielle Stellungnahme, die Benedikt als emeritierter Papst abgegeben hatte. Warum sollte er einen Artikel kommentieren, der fast zwei Jahrzehnte alt ist, und nicht die Vielzahl anderer Probleme, mit denen die Welt konfrontiert ist?

Bis heute glauben viele, dass das Dritte Geheimnis mehr enthält , als der Vatikan veröffentlicht hat, darunter auch einige innerhalb des Vatikans selbst. Tatsächlich erklärte Benedikt selbst in einer Rede in Fatima im Jahr 2010: „Wir würden uns irren, wenn wir glauben würden, dass Fatimas prophetische Mission abgeschlossen ist.“

Dann, im Jahr 2020, gab Erzbischof Carlo Maria Vigano ein Interview , in dem er behauptete, dass das Dritte Geheimnis, das der Vatikan veröffentlicht hat, nicht nur „eindeutig unvollständig“ sei, sondern dass der Vatikan auch an einer „Vertuschungsaktion“ des wahren Inhalts des Geheimnisses beteiligt sei.

Falls es eine Vertuschung gibt, was wird dann vertuscht?

Es ist interessant festzustellen, dass Papst Johannes Paul II. im Jahr 1980, fast ein Jahr vor dem Attentat auf ihn, in Deutschland eine Rede hielt, in der er über das Dritte Geheimnis sagte :

„ Wenn es eine Botschaft gibt, in der es heißt, dass die Ozeane ganze Teile der Erde überfluten werden; dass von einem Moment auf den anderen Millionen Menschen umkommen werden …, dann hat es keinen Sinn mehr, diese geheime Botschaft wirklich veröffentlichen zu wollen. Es ist gefährlich, nur seine Neugier befriedigen zu wollen, wenn man davon überzeugt ist, dass wir gegen eine vorhergesagte Katastrophe nichts tun können.“

Vier Jahre später, nachdem der Papst angeschossen worden war und sich längst erholt hatte, erschien im Jesus Magazine ein Artikel , in dem der damalige Kardinal Ratzinger in einem Interview behauptete, er habe das Dritte Geheimnis gelesen und es beziehe sich auf „Gefahren, die […] das Leben der Welt bedrohen“.

Noch alarmierender war die Behauptung des Artikels, Ratzinger habe bestätigt, das Dritte Geheimnis sei „im Wesentlichen dasselbe“ wie eine andere Prophezeiung, die 1973 im japanischen Akita offenbart worden war. Dort war die Jungfrau Maria angeblich einer Nonne erschienen und hatte ihr eine verblüffende Botschaft überbracht:

„ Der Vater wird die ganze Menschheit mit einer schrecklichen Strafe belegen. Es wird eine Strafe sein, die größer ist als die Sintflut, wie man sie noch nie erlebt hat. Feuer wird vom Himmel fallen und einen großen Teil der Menschheit auslöschen, die Guten wie die Bösen, und weder Priester noch Gläubige werden verschont.“

Könnte es sein, dass es beim dritten Geheimnis von Fatima gar nicht um die Ermordung eines Papstes ging, sondern um die Vernichtung der Welt? Sagt es eine Art globale Apokalypse voraus? Und könnte der Vatikan dieses Geheimnis bis heute unter Verschluss halten, um eine globale Panik zu verhindern ?

Die philosophischen Fragen sind schwerwiegend. Würden Sie das Datum Ihres eigenen Todes wissen wollen? Was würden Sie tun, wenn es Ihr letzter Tag auf Erden wäre? Oder einfacher gesagt: Wenn wir alle sterben, sollte der Vatikan es uns dann nicht mitteilen?

Und wenn sie uns nicht einmal vom Ende der Welt erzählen, was erzählen sie uns sonst nicht?

Längliche Schädel im Geheimarchiv des Vatikans

1988 tauchten in den Nachrichten Berichte auf , in denen behauptet wurde, bei der Restaurierung der Vatikanischen Bibliothek seien seltsame, längliche, ausgesprochen fremdartig aussehende Schädel gefunden worden. Es folgten wilde Spekulationen, und viele meinten, dass in den Geheimarchiven des Vatikans Beweise für die Existenz von Außerirdischen versteckt sein müssten.

Vielleicht ist eine Verbindung zwischen dem Vatikan und Außerirdischen zu weit hergeholt und zu naheliegend, um darüber nachzudenken. Allerdings schreckt der Vatikan selbst nicht vor Verbindungen zu Außerirdischen zurück.

Denken Sie an die Worte von Kardinal Conrado Balducci, einem hochrangigen Vatikanbeamten seit den 1960er Jahren und engen Freund vieler Päpste, der 1998 seine Anhänger anwies, „sich an einen Absatz im Neuen Testament zu erinnern, in dem der heilige Paulus Christus als König des Universums bezeichnet und nicht nur als König der Welt. Das bedeutet, dass alle Wesen im Universum, einschließlich Außerirdischer, mit Gott versöhnbar sind.“

Was könnten Balducci und der Vatikan über das „Universum“ wissen, was wir nicht wissen?

Das LUCIFER-Teleskop

Im Jahr 2009 hielt der Vatikan seine erste internationale Astrobiologie-Konferenz ab , bei der führende Wissenschaftler aus aller Welt und vatikanische Astronomen zusammenkamen, um über außerirdisches Leben zu diskutieren. Der legendäre amerikanische Astronaut Gordon Cooper, einer der ersten sieben Menschen, die von den Vereinigten Staaten ins All geschickt wurden, erklärte : „Sie möchten etwas über UFOs und kleine grüne Männchen wissen? Wenden Sie sich an den Vatikan.“

Sogar der aktuelle Papst Franziskus hat öffentlich erklärt, dass er bereit wäre, Ausländer zu taufen , und rhetorisch gefragt: „ Wer sind wir, dass wir Türen verschließen ?“

Der Vatikan schließt keine Türen, sondern versucht sie offen zu öffnen. In Tucson, Arizona, arbeitet der Vatikan mit Regierungen und astrologischen Vereinigungen der Welt zusammen, um den Weltraum nach Zeichen außerirdischen Lebens abzusuchen. Dazu nutzt er einige der leistungsstärksten Teleskope der Welt am Mount Graham International Observatory. Interessanterweise ist das Instrument, das das gewaltigste Teleskop des Observatoriums antreibt, als Large Binocular Telescope Near-infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research bekannt – oder kurz LUCIFER .

Ja, der Vatikan sucht mit einem nach dem Teufel benannten Teleskop nach Außerirdischen.

Was also weiß der Vatikan über Außerirdische, was wir nicht wissen, über den Teufel, über die Vergangenheit und die Zukunft? Was auch immer es ist, es ist mit Sicherheit tief in seinen uneinnehmbaren Geheimarchiven verwahrt.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 29.05.2024