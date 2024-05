Der „schlimmste Marktcrash seit 1929“ rückt immer näher und die Fed weiß nicht, welchen Weg sie einschlagen soll

Teile die Wahrheit!

Die Federal Reserve steckt in der Zwickmühle. Wenn die Fed die Zinsen erhöht, könnten die Zinszahlungen für die 34 Billionen US-Dollar Staatsschulden völlig außer Kontrolle geraten und die Bankbilanzen werden in einem noch schlechteren Zustand sein als jetzt. Von Michael Snyder

First Republic ist gerade erst ins Wasser gefallen, und im wahrsten Sinne des Wortes sind Tausende anderer kleiner und mittlerer Banken in ernsthafter Gefahr. Daher wäre es selbstmörderisch, zum jetzigen Zeitpunkt die Zinsen zu erhöhen.

Aber wenn die Fed die Zinsen senken würde, wäre das so, als würde man Kerosin in ein tobendes Feuer spritzen. Unsere anhaltende Inflationskrise erdrückt berufstätige Familien völlig und die steigenden Lebenshaltungskosten stehen ganz oben auf der Liste der Dinge, die den US-Wählern Sorgen bereiten.

Die Fed scheint sehr zögerlich zu sein, die Zinsen zu senken, da dies die Inflation noch verschlimmern würde.

An diesem Punkt befindet sich die Fed also im Grunde in einem „Hirsch im Rampenlicht“-Moment, weil sie nicht weiß, welchen Weg sie einschlagen soll.

Aber auf dem eingeschlagenen Weg zu bleiben, wird nur in einer Katastrophe enden.

Mark Spitznagel, der Chief Investment Officer von Universa Investments, warnte kürzlich , dass seiner Meinung nach der „schlimmste Marktcrash seit 1929“ vor uns stehe …

Einer der pessimistischsten Skeptiker der Wall Street sagte gegenüber Business Insider letzten Monat, dass seiner Meinung nach der „schlimmste Marktcrash seit 1929“ bevorstehe.

Jahrelang haben unsere Staats- und Regierungschefs „die Sache auf die lange Bank geschoben“, aber laut Spitznagel haben all diese Interventionen die Voraussetzungen für einen absolut epischen Zusammenbruch geschaffen … (Banken warnen davor, dass der Zusammenbruch des Dollarsystems bevorsteht, während sich die Elite auf die Einführung von CBDCs vorbereitet)

In einem Interview mit dem Intelligencer des New York Magazine im letzten Jahr verglich Spitznagel die „ständige geldpolitische Intervention“ der Fed mit der Bekämpfung von Waldbränden.

Er fuhr fort: „Wenn man es ausreichend unterdrückt, kommt man an einen Punkt, an dem man es sich nicht mehr leisten kann, dass Feuer brennt, weil sie zu groß und zu intensiv wären.“

Das ist der Punkt, an dem sich die US-Wirtschaft befindet, so der Hedgefonds-Manager.

Wenn sich Spitznagels düstere Marktprognosen bewahrheiten, wollen Sie wirklich nicht alles auf eine Karte setzen – denn dieser Korb könnte leicht in Flammen aufgehen.

In den kommenden Monaten werden wir unsere Banken sehr genau im Auge behalten wollen.

Unsere Banken sind das schlagende Herz unseres Wirtschaftssystems, denn ohne die Banken gäbe es keine funktionierende Wirtschaft.

Bei den Banken erhalten wir Hypotheken für den Hauskauf, Autokredite für den Kauf von Fahrzeugen und Kreditkarten für Einkaufsbummel.

Ohne den Kredit, den sie gewähren, wären wir in einer Welt des Schmerzes.

Leider stecken unsere Banken derzeit in großen Schwierigkeiten.

Höhere Zinssätze haben ein Loch von mehreren Hundert Milliarden Dollar in ihre Bilanzen gerissen.

Und sie sitzen auf Bergen von Gewerbeimmobilienkrediten, die schlecht laufen, weil der Wert von Gewerbeimmobilien im ganzen Land eingebrochen ist .

Ein Beratungsunternehmen, das Daten von rund 4.000 US-Banken untersucht hat, warnt davor, dass während dieser Krise möglicherweise Hunderte weitere Banken scheitern könnten …

Jüngsten Berichten zufolge stehen Hunderte von Banken vor der Gefahr des Scheiterns, genau wie Republic First Bancorp.

Das Beratungsunternehmen Klaros Group analysierte rund 4.000 US-Banken und kam zu dem Schluss, dass den Banken aufgrund „säkularer Veränderungen in den sozialen Mustern, die durch die COVID-Pandemie beschleunigt wurden (z. B. die Arbeit von zu Hause aus, die sich erheblich auf die Nachfrage nach Büroflächen ausgewirkt hat) Verluste drohen, und auf die Auswirkungen höherer Zinssätze und der damit verbundenen Inflation.“

„Man könnte sehen, dass einige Banken entweder scheitern oder zumindest unter ihre Mindestkapitalanforderungen fallen“, sagte Christopher Wolfe, Geschäftsführer und Leiter der nordamerikanischen Banken bei Fitch Ratings, in einem Interview mit CNBC .

Unterdessen bekommen wir immer mehr Anzeichen dafür, dass sich die Gesamtwirtschaft wirklich verlangsamt .

Wir haben zum Beispiel gerade erfahren, dass Rue21 alle 543 Filialen schließen wird …

Rue21 – die Teenager-Modekette, die in Einkaufszentren in ganz Amerika eine feste Größe ist – wird alle 543 US-Filialen schließen.

Kunden können Angebote abholen, während das Unternehmen in den nächsten vier bis sechs Wochen seine Lagerbestände abbaut – aber dann wird die 40 Jahre alte Kette für immer verschwunden sein. In seiner Blütezeit gab es 1.200 Geschäfte.

Es wird damit gerechnet, dass der Rabatt auf Ausverkaufsartikel zunächst 20 bis 50 Prozent beträgt und dann auf bis zu 90 Prozent ansteigt, um Lagerbestände auszuverkaufen, die zunächst nicht verkauft werden.

Überall in Amerika schließen Geschäfte, Unternehmen fliehen aus unseren städtischen Kerngebieten und einst geschäftige Bürogebäude stehen leer.

Zu diesem Zeitpunkt sollte jeder erkennen können, wohin das alles führt.

Die Chinesen verstehen durchaus, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln. Das Folgende stammt aus einem Artikel mit dem Titel „China kauft Gold, als gäbe es kein Morgen“ …

„China treibt zweifellos den Goldpreis an“, sagte Ross Norman, Geschäftsführer von MetalsDaily.com, einer Informationsplattform für Edelmetalle mit Sitz in London. „Der Goldfluss nach China hat sich von einem soliden zu einem wahren Strom entwickelt.“

Nach Angaben der China Gold Association stieg der Goldverbrauch im Land im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent. Es folgte ein Anstieg um 9 Prozent im letzten Jahr.

