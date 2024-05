Operation Garden Plot und Rex 84 aufgedeckt! FEMA-Camps sollen strikte Trennung von Männern, Frauen und Kindern durchsetzen

Es sind geheime Dokumente aufgetaucht, die Einzelheiten zu Garden Plot und Rex 84 enthüllen, zwei verdeckten Regierungsoperationen, die darauf abzielen, strenge Maßnahmen in FEMA-Lagern im ganzen Land durchzusetzen.

Zu diesen Maßnahmen, die jetzt in der Öffentlichkeit bekannt sind, gehört die strikte Trennung von Männern, Frauen und Kindern , was Alarm und weit verbreitete Besorgnis auslöst. Die Offenlegung dieser Pläne hat heftige Debatten und Ängste ausgelöst, da sich die Bürger in Zeiten nationaler Krisen mit den Auswirkungen solch drakonischer Strategien auseinandersetzen.

REX 84: Ein Plan, uns alle einzusperren

Für diejenigen, die es noch nicht wissen: Das Jahrzehnt der 1980er Jahre brachte einige der besten Filmerlebnisse der Menschheitsgeschichte hervor. Zugegebenermaßen nehmen Kinofilme nur einen äußerst kleinen Teil der gesamten bekannten Menschheitsgeschichte ein; Und zugegebenermaßen kann die Tatsache, dass man im selben Jahrzehnt als Kind aufwächst, zumindest zu einem gewissen Maß an kognitiven Voreingenommenheiten sowie zu allgemeinen Gefühlen der Nostalgie beitragen.

Zweifellos werden Argumente auftauchen, um diese Behauptung zu widerlegen, aber ich denke, das ist eine Diskussion für ein anderes Mal. Und im besten Fall wäre es eine Zeit, in der die Einsätze nicht annähernd so hoch wären wie heute.

Als amerikanisches Kind der 80er Jahre habe ich zahlreiche schöne Erinnerungen an Nachmittage und Abende, an denen ich viele dieser filmischen Meisterwerke gesehen und dabei das Spektakel in vollen Zügen genossen habe.

Wenn ich anfangen würde, alle Titel aufzulisten, die mir in den Sinn kommen, könnten wir Tage damit verbringen, all die Erinnerungen zu besprechen, die sie hervorrufen könnten. Aber einer der Filme, der mir in letzter Zeit immer wieder in den Sinn kommt – und das vielleicht aus einer Vielzahl vorhersehbarer Gründe – ist „Red Dawn“, geschrieben und inszeniert von John Milius.

Für diejenigen unter Ihnen, die mit diesem speziellen Film möglicherweise nicht vertraut sind, werde ich mein Bestes tun, ihn in so wenigen Worten wie möglich zusammenzufassen. Kurz gesagt, die Vereinigten Staaten werden von der Sowjetunion und ihren Verbündeten angegriffen; und die Geschichte handelt von einer Gruppe mittelamerikanischer Teenager, die versuchen, die kommunistischen Eindringlinge zu überlisten und ihre Gemeinde zu befreien.

Und wenn Sie zu denen zählen, die es noch nicht gesehen haben, suchen Sie sich ein Exemplar aus und werfen Sie einen Blick darauf. Meine kurze Zusammenfassung wird dem nicht gerecht, und ich denke, dass es nach all den Jahren größtenteils Bestand hat.

Einer der Gründe, warum dieser Film so heraussticht, ist wahrscheinlich das Alter, in dem ich ihn zum ersten Mal sah. Als durchschnittlicher, heißblütiger Amerikaner, der bei der Veröffentlichung des Films kaum 10 Jahre alt war, stand er in krassem Gegensatz zu vielen anderen Unterhaltungsangeboten der damaligen Zeit – die im Vergleich dazu durchweg unbeschwert und im Allgemeinen humorvoll waren.

„Red Dawn“ war eine sehr ernsthafte und realistische Darstellung davon, wie ein von einer totalitären Macht besetztes Amerika aussehen könnte, und viele dieser Bilder haben sich in mein Gedächtnis eingebrannt, als ich den Film immer wieder sah. Kinder machen das, das ist mir aufgefallen; Sehen Sie sich immer wieder dieselbe Sendung an. Und manche Erwachsene scheinen aus diesem Verhalten nie herauszuwachsen. (DUMBs: Liste von über 188 tief unter der Erde liegenden US-Militärstützpunkten)

Vielleicht lag es an der grafischen Gewalt, die im Film dargestellt wurde, oder vielleicht an der realistischen Qualität der Kameraführung; Was auch immer es war, diese besondere Geschichte hat sich schon damals in meine eigene Psyche eingegraben und taucht auch heute noch zu einigen der unerwartetsten Zeiten wieder auf.

Aber andererseits ist es vielleicht nicht so überraschend, dass diese Erinnerungen auftauchen, wenn in den Nachrichten Geschichten über Internierungslager in Ländern wie Australien, Deutschland und Kanada – um nur einige zu nennen – oder direkte Anpflanzungsgeschichten zur Herstellung öffentlicher Zustimmung verbreitet werden.

Während uns vorgetäuscht wird, dass es sich um Sofortmaßnahmen handelt, die als Reaktion auf eine angebliche Pandemie ergriffen werden, die „niemand hätte vorhersagen können“ – auch wenn mindestens eine Person aktenkundig ist, die sie mehr als einmal vorhergesagt hat –, ist die Wahrheit, dass viele Regierungen alle Menschen auf der ganzen Welt Zeit und Ressourcen in die Entwicklung von Notfallplänen investiert, mit denen in Krisenzeiten weit verbreitete Unruhen bewältigt werden können. Die Vereinigten Staaten sind keine Ausnahme.

Die besten Pläne

Am 5. Juli 1987 veröffentlichte der Miami Herald einen von Alfonso Chardy verfassten Artikel mit der Überschrift „ Reagan Aides and the ‚Secret‘ Government“ . Dieser Artikel wäre eine Einführung der breiten Öffentlichkeit in die geheimen Vorbereitungen zur „Kontinuität der Regierung“, die den Codenamen REX 84 erhalten würden.

Laut Wikipedia war dieser Codename eine Abkürzung für Readiness Exercise 1984; eine Reihe von Plänen, die von der Federal Emergency Management Agency (FEMA) – unter der Leitung des Nationalen Sicherheitsrats (NSC) der Reagan-Regierung – entwickelt wurden, um eine große Zahl von US-Bürgern festzunehmen und unterzubringen, die als „nationale Sicherheitsbedrohungen“ gelten ” während eines erklärten nationalen Notstands.

Abgesehen von der Erwähnung, dass der Kongressabgeordnete Jack Brooks während der Anhörungen im Kongress zur Iran-Contra-Affäre im Jahr 1987 auf REX 84 und den Herald-Artikel Bezug nahm, bietet Wikipedia – vielleicht wenig überraschend – kaum weitere Einzelheiten.

Glücklicherweise ist der Originalartikel dank der Arbeit von Archivaren und der Magie des Internets immer noch in seiner Gesamtheit fast überall auf der Welt zum Lesen verfügbar.

Der Artikel identifiziert Oberstleutnant Oliver North – eines der Hauptermittlungsziele der Iran-Contra-Anhörungen – als den Hauptarchitekten der REX-84-Pläne. Im Falle einer nationalen Krise – etwa eines Atomkrieges, weitverbreiteter gewalttätiger politischer Meinungsverschiedenheiten oder öffentlicher Opposition gegen US-Militäraktionen im Ausland – soll in den Plänen die Aufhebung der US-Verfassung gefordert worden sein, wodurch die Kontrolle der Bundesregierung vom Kongress übertragen würde und die Exekutive zur FEMA.

Der amtierende Leiter der FEMA würde dann zur Hauptbehörde des Landes werden und für die Ernennung von Militärkommandanten verantwortlich sein, die alle staatlichen und lokalen Regierungsoperationen im Rahmen einer einseitigen Erklärung des Kriegsrechts leiten würden. Abgesehen von den Ereignissen, die zuvor als Beispiele für die Umsetzung dieser Pläne genannt wurden, wurde der Begriff „nationale Krise“ im Wortlaut der Richtlinien nie vollständig definiert oder kodifiziert.

Der Artikel entlarvt das REX 84-Programm als eine von mehreren Aktivitäten, die von einer sogenannten „Geheimregierung innerhalb der Regierung“ durchgeführt werden, einem zwielichtigen Zweig des NSC, der keiner öffentlichen Kontrolle oder Aufsicht des Kongresses unterlag. Zumindest nicht, bis es 1987 vom Untersuchungsausschuss des US-Senats untersucht wurde.

North soll an der Spitze dieser Kabale gestanden haben, zu deren Teilnehmern der ehemalige Nationale Sicherheitsberater William Clark, der CIA-Direktor William Casey und der Generalstaatsanwalt Edwin Meese gehörten. Es wurde sogar berichtet, dass der damalige Präsident Reagan zumindest teilweise über die Aktivitäten dieser Gruppe informiert war und angeblich zumindest einen Teil der von ihnen geleisteten Arbeit gebilligt hatte.

Trotz der Enthüllungen im Herald-Artikel durfte die Öffentlichkeit immer noch nur die Spitze dieses sprichwörtlichen Eisbergs sehen. Die Entdeckung der Aktivitäten dieser Gruppe durch den Senatsausschuss während der Iran-Contra-Untersuchung brachte weitere Details zutage, die für den Durchschnittsamerikaner im Jahr 1987 wahrscheinlich ziemlich verblüffend gewesen wären.

Laut einem Memo, das Arthur Lyman, Chefberater des Senatsausschusses, während der Untersuchung des Waffengeschäfts verfasst hatte:

„Nachdem wir festgestellt haben, dass auf höchster Ebene eine politische Entscheidung getroffen wurde, die Verantwortung für die Contra-Unterstützung auf den NSC zu übertragen, ziehen wir es vor, zu untersuchen, wie diese Entscheidung umgesetzt wurde. Dies ist der Teil der Geschichte, der die ganze geheime Regierung innerhalb einer Regierung enthüllt, die vom [Exekutivbürogebäude] aus von einem Oberstleutnant geführt wird, mit eigener Armee, Luftwaffe, diplomatischen Agenten, Geheimdienstmitarbeitern und eigenen Mitteln Kapazität.“

Oder einfacher ausgedrückt: Dieser Zweig des NSC umfasste einen gesamten Befehls- und Kontrollapparat, der für die Durchführung seiner Operationen nicht der Zustimmung des Kongresses bedurfte.

Von der Theorie zur Praxis

Die FEMA wurde ursprünglich 1979 durch eine Anordnung von Präsident Jimmy Carter gegründet und begann 1982 mit der Durchführung groß angelegter Bereitschaftsübungen. Es wird berichtet, dass Oberst North arbeitete eng mit dem damaligen FEMA-Administrator Louis O. Giuffrida zusammen, der die Agentur von 1981 bis 1985 leitete. Giuffrida war Präsident Reagan bereits eine vertraute Figur, als er die Ernennung zum Leiter der FEMA erhielt.

Giuffrida hatte zuvor unter Gouverneur Reagan für den Staat Kalifornien als Teil des Specialized Training Institute gedient – ​​einer Agentur, deren erklärtes Ziel es ist, staatliches Personal in Notfallmanagement und Bereitschaftspraktiken zu unterweisen. Eines der STI-Programme, an dessen Weiterentwicklung Giuffrida mitgewirkt hat, wurde speziell für den Zweck entwickelt, Polizisten im Einsatz „paramilitärischer Taktiken bei zivilen Unruhen“ auszubilden.

Bedenken Sie, dass diese Art der Ausbildung in den 1970er Jahren in Kalifornien stattfand, während wir heute davon ausgehen, dass die Militarisierung der örtlichen Polizeibehörden erst nach der Unterzeichnung des Gesetzes zur Kontrolle und Strafverfolgung von Gewaltverbrechen im Jahr 1994 begann.

Der Kriegsrechtsteil des REX 84-Programms soll angeblich von einem internen FEMA-Memo vom 30. Juni 1982 inspiriert worden sein und ursprünglich einem Mitglied des Verwaltungspersonals von Giuffrida zugeschrieben werden – John Brinkerhoff.

Das Interessante an dieser Behauptung ist, dass die in diesem Memo beschriebenen Verfahren eine frappierende Ähnlichkeit mit einem Dokument aufweisen, das 1970 dem Army War College vorgelegt wurde und Methoden für den Umgang mit einem nationalen Aufstand darlegte.

Autor dieses Dokuments war kein anderer als der spätere FEMA-Chef Louis Giuffrida. In dieser Veröffentlichung beschrieb Giuffrida einen detaillierten Plan für die Zusammenführung und Inhaftierung militanter „amerikanischer Neger“ in „Sammel- oder Umsiedlungslagern“ im Falle eines nationalen Aufstands.

Die realen REX 84 ALPHA EXPLAN- Übungen wurden von der FEMA als zivile Bereitschaftsübung vom 5. bis 13. April 1984 durchgeführt. Diese Übungen wurden in Verbindung mit einer Übung der Joint Chiefs des Verteidigungsministeriums mit dem Codenamen NIGHT TRAIN 84 durchgeführt.

In den kombinierten Übungen – REX 84 BRAVO – Die FEMA leitete das Verteidigungsministerium und 34 weitere zivile Bundesbehörden und -behörden. Zu den teilnehmenden Behörden gehörten die Central Intelligence Agency, der Secret Service, das Finanzministerium, das Federal Bureau of Investigation und die Veterans Administration.

Es wird angenommen, dass die bei diesen Übungen gesammelten Daten schließlich in den Bericht seiner „Task Force zur Terrorismusbekämpfung“ des damaligen Vizepräsidenten George Bush aus dem Jahr 1986 einflossen. unter dem Vorwand, die Agentur auf die Bewältigung eines massiven Zustroms von Einwanderern an der Südgrenze der USA vorzubereiten. Klingt bekannt?

Neu gezeichnet und redigiert

REX 84 würde sich letztendlich zu einem umfassenden operativen Dach für die gesamte Kontinuität der Planungs- und Vorbereitungsmaßnahmen der Regierung zur Aufrechterhaltung der Ordnung während einer nationalen Krise entwickeln.

Ältere Notfallpläne würden unter dem Banner von REX 84 zusammengefasst, wie beispielsweise Operation Garden Plot – die nach den LA-Unruhen der 1960er Jahre entworfen und dann während der LA-Unruhen der 1990er Jahre aktiviert wurde. Ein weiterer Unterabschnitt von REX 84 war als Operation Cable Splicer bekannt und enthielt angeblich die Planung für die ordnungsgemäße Übernahme lokaler und staatlicher Regierungsfunktionen.

Die von North und Giuffrida erstellten Pläne dienten nicht nur als Rahmen für die von verschiedenen Bundesbehörden durchgeführten Live-Übungen, sondern fanden Berichten zufolge auch Eingang in zahlreiche Executive Orders, die schließlich von Präsident Reagan genehmigt und unterzeichnet wurden.

Diese Durchführungsverordnungen würden es der FEMA ermöglichen, im Falle eines nationalen Notfalls viele Instrumente der Regierungsgewalt sowie die wichtigsten Branchen des öffentlichen Sektors wie Kommunikation, Handel sowie Transport und Logistik rechtmäßig zu beschlagnahmen.

Die Präsidenten, die Reagan folgten, würden diese Arbeit fortsetzen, indem sie die ursprünglichen Durchführungsverordnungen weiter überarbeiteten und neu erließen, um die Befugnisse zu erweitern, die die FEMA während eines erklärten nationalen Notstands erhalten würde.

Die Zahl der Executive Orders nahm bis 2007 weiter zu, als George W. Bush alle früheren Orders in zwei Direktiven zusammenfasste: NSDP51 und HSDP20. Über diese neuen Präsidialdirektiven wurde von den Konzernmedien weitgehend nicht berichtet und der US-Kongress hat sie nicht anerkannt. Der Großteil des Wortlauts dieser Richtlinien ist nach wie vor geheim und steht der Öffentlichkeit oder gar einer juristischen Prüfung nicht zur Verfügung, so dass im Grunde jedermanns Meinung darüber äußern kann, welche neuen Befugnisse im Falle eines Worst-Case-Szenarios für das gesamte Land gewährt worden wären.

Ungefähr zur gleichen Zeit, als diese Präsidialdirektiven erstellt und angeblich in Kraft gesetzt wurden, begannen unabhängige Websites, eine Liste der Standorte von mehr als 1000 „Haftlagern“ in den Vereinigten Staaten zu veröffentlichen , die von der FEMA gemäß REX 84 genutzt werden könnten. Bei einige von den Standorten handelte es sich um ehemalige Militärstützpunkte, die stillgelegt worden waren und leer standen, und bei einigen von ihnen handelte es sich Berichten zufolge um Teile derzeit in Betrieb befindlicher Militärstützpunkte, die für andere Zwecke genutzt werden könnten.

Andere fielen in verschiedene Kategorien, aber alle befanden sich Berichten zufolge auf bekannten Bundesgrundstücken. Es wird vermutet, dass die meisten dieser Standorte Platz für jeweils 20.000 Menschen bieten. Die größte dieser identifizierten Einrichtungen – eine psychiatrische Klinik außerhalb von Fairbanks, Alaska – soll bis zu 2 Millionen Häftlinge aufnehmen können.

Alles nach Plan?

In den Jahrzehnten, seit der Begriff REX 84 in diesem Miami Herald-Artikel zum ersten Mal ins öffentliche Bewusstsein gelangte, sind nicht wenige Redner der Spottdrossel-Medienmaschinerie über den Äther gegangen, um uns zu versichern, dass unsere Regierung niemals etwas derart drakonisches tun würde wie das Zusammentreiben von Menschen und deren Unterbringung in Lagern oder anderen Haftanstalten. Ich meine – das ist einfach verrücktes Verschwörungsgerede, oder?

Es ist nicht so, dass die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle von Krankheiten einen Vorschlag veröffentlicht hätten, „infizierte“ Personen von ihren Gemeinden – oder ihren eigenen Familien und ihrem Eigentum – zu trennen und diese Personen zum Wohle der Allgemeinheit in ausgewiesenen Quarantänezonen zu isolieren. Oh, warte mal…

Wenn man bedenkt, dass wir bereits gesehen haben, wie die australische Regierung die ganze Welt offen für ihre Howard Springs „Gold Standard“ Paradise International Arrival Bungalows propagiert hat, die in der kurzen Zeit ihres Bestehens bereits zu mehreren Fluchtversuchen geführt haben, ist das wirklich so weit hergeholt?

Die Vorstellung, dass die US-Regierung auf eine ähnliche Strategie zurückgreifen könnte, grenzt an Fantasie. Die für diese Art von Plan erforderliche Infrastruktur ist bereits vorhanden, und einige davon sollen Berichten zufolge bereits seit Jahrzehnten vorhanden sein.

Obwohl sie sich nicht ganz in der gleichen entwaffneten und wehrlosen Lage befinden, in der sich viele Australier derzeit befinden, sehen sich die Amerikaner zunehmend ins Visier ihrer eigenen Regierung geraten.

Da sich der international ausgerichtete „Krieg gegen den Terror“ im Wesentlichen nur als Mittel zur fortwährenden Profitgier des militärisch-industriellen Komplexes erwiesen hat und sich die öffentliche Stimmung im Land von überwiegend patriotisch zu offen kritisch gewandelt hat, scheint die Regierung mehr als zu tun bereit, die eigenen Bürger als Bedrohungen zu erkennen, die neutralisiert werden müssen. Sogar gewissenhafte Eltern geraten jetzt ins Fadenkreuz des Justizministeriums, nur weil sie ihre Bedenken bei örtlichen Schulratssitzungen geäußert haben.

Vielleicht war es einfach so, dass sich dieses Kapitel der Geschichte von selbst entwickeln würde; oder vielleicht geschah es nach einem gut durchdachten Plan, der über einen langen Zeitraum ausgeführt wurde. Ein Plan, von dem die Öffentlichkeit von Anfang an nichts erfahren sollte.

Wie dem auch sei, es könnte sich lohnen, die vorsichtigen Worte von John W. Whitehead zu beherzigen, während wir Zeuge werden, wie Mitglieder der Oath Keepers wegen Volksverhetzung angeklagt werden:

„Aber seien Sie vorsichtig, mit wem Sie diese Informationen teilen: Es stellt sich heraus, dass das Äußern von Bedenken hinsichtlich der Existenz von FEMA-Internierungslagern zu der wachsenden Liste von Meinungen und Aktivitäten gehört, die einen Bundesagenten oder Regierungsbeamten glauben lassen könnten, Sie seien ein Extremist (auch bekannt als „Extremist“) Terrorist) oder mit terroristischen Aktivitäten sympathisieren, und qualifizieren Sie daher für eine unbegrenzte Inhaftierung im Rahmen des NDAA.

Zu dieser Liste „gefährlicher“ Standpunkte gehören auch die Befürwortung der Rechte von Staaten, die Überzeugung, der Staat sei unnötig oder unerwünscht, „Verschwörungstheorien“, die Ablehnung von Krieg, die Organisation für „wirtschaftliche Gerechtigkeit“, die Frustration über „Mainstream-Ideologien“ und die Ablehnung von Abtreibung, Widerstand gegen die Globalisierung und Munitionsvorräte.“

Mit anderen Worten: Es scheint, dass das Festhalten an den lange als traditionell geltenden amerikanischen Idealen nun zur Position des Feindes der amerikanischen Regierung geworden ist. Und vielleicht war das auch schon immer Teil des Plans. Wie die Bilder aus diesem Film, der vor so vielen Jahrzehnten über die Kinoleinwände lief und sich dabei in mein eigenes junges Gedächtnis eingebrannt hat, frage ich mich, ob die Amerikaner eines Tages bald aufwachen werden, wenn Mitglieder ihrer Gemeinschaft verschleppt werden in Internierungslager ihrer eigenen Regierung?

Oder vielleicht sogar ein viel schlimmeres Schicksal, das wir uns noch nicht einmal vorstellen können. Und wenn ja, wie werden die Zeugen reagieren?

FEMA-Lager werden getrennt

Im Laufe der Jahre wurde mir von mehreren Insidern gesagt, dass die FEMA-Lagereinsätze wie folgt aufgeteilt würden:

Männer werden in ein nach Geschlechtern getrenntes Lager geschickt und Sklavenarbeiter werden gemäß Obamas Executive Order 13603 abgeschafft. Vernichtung wird das Endziel sein. Genau das haben die Nazis mit den Juden gemacht.

Frauen werden in nach Geschlechtern getrennte Lager geschickt. Es wird Sklavenarbeit geben, aber diese Lager werden Zentren menschlicher Knechtschaft sein.

Die Kinder werden in ihre eigenen Lager geschickt. Als mir das zum ersten Mal erzählt wurde, begriff ich die Bedeutung dieser Rassentrennung erst vollständig, als ich mit der Faszination des Deep State für den Kinderhandel vertraut wurde. Diese Lager werden der Menschheit ihre dunkelste Stunde bescheren.

Diese Trennung wurde tatsächlich von den Strafverfolgungsbehörden und dem DHS in Colorado während der H1N1-Angst 2008–2009 eingeübt. Bei diesen Übungen wurden alle, die sich nicht gegen die Krankheit impfen ließen und lassen wollten, und diejenigen, die sich nicht daran hielten, in einen Bus gesetzt, um die Akteure in getrennte Lager zu bringen.

Woher weiß ich das? Zwei LEOs, mit denen ich zur Schule gegangen bin, haben mir die Einzelheiten der Übung erzählt. Die nicht konformen, nicht geimpften Personen wurden durch Straßenblockaden entdeckt, die einer Straßensperre unter Alkoholeinfluss ähneln.

Diese Übung und die allgemeine Absicht der FEMA, Zwangseinkerkerungen im Lager zu erzwingen, hatten noch ein weiteres Merkmal . Die einzige Absicht besteht darin, dass diejenigen, die zur Vernichtung bestimmt sind, wahrscheinlich durch den Einsatz von Guillotinen sterben werden.

Wenn Sie Motivation brauchen, gegen den Deep State vorzugehen, ist dies möglicherweise das beste Beispiel.

…

