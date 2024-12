„Verschwiegene Kostenexplosion“ – 2025 wird der Bürger gnadenlos abgezockt!

JETZT GEHT’S ERST RICHTIG LOS MIT DER ABZOCKE! DAS SOLLTEN SIE WISSEN! DENN KEIN POLITIKER WIRD IHNEN DAS AUFS BUTTERBROT SCHMIEREN! GLEICH GAR NICHT IM WAHLKAMPF!

Was hat der Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl mit den verheerenden wirtschaftlichen und sozialen Zuständen in Deutschland zu tun?

Sehr viel! Auch wenn es Ihnen kein hiesiger Politiker sagen wird. Von Guido Grandt

Denn es gibt einen elementaren Unterschied in der politischen Betrachtungsweise: Nämlich Trump stellt sein eigenes Land, die Vereinigten Staaten von Amerika, ins Zentrum jeglichen Tuns und Handelns. Etwas, was in Deutschland hochverpönt ist, denn als „globales Sozialamt“ zahlt der hiesige Steuerzahler die halbe Welt, während in unseren Städten viele Rentner Flaschensammeln gehen.

Und nicht nur sie: Nach dem neuen Armutsbericht müssen 14,2 Millionen Menschen in diesem reichen Land zu den Armen gezählt werden. Das sind 2,7 Millionen mehr als 2006! Insbesondere alleinerziehende, kinderreiche Familien und Menschen mit schlechten Bildungsabschlüssen oder ohne deutsche Staatsangehörigkeit sind von Armut betroffen.

Sogar die Kleinsten: Mehr als jedes fünfte Kind ist mittlerweile arm (21,8 %). Unter Alleinerziehenden lag die Armutsquote bei unfassbaren 43,2 % (Quelle: Paritätischer Armutsbericht 2024)!

All das ist eine wahre Schande für ein so hochentwickeltes Land, das es sich erlauben kann, Bürgergeld und Asylbewerberleistungen für Hinz und Kunz von Asien bis Afrika zu bezahlen!

Vielmehr wäre es vorrangige Aufgabe jeder Bundesregierung zuerst das Wohl der hiesigen Bevölkerung im Blick zu haben, bevor sie beispielsweise zig-Millionen für Radwege in Peru, für grüne Kühlschränke in Kolumbien oder für „positive Maskulinität (Männlichkeit)“ in Ruanda ausgibt! Also: Wie wäre es mal mit Armutsbekämpfung im eigenen Land oder die Erneuerung und der Ausbau der Infrastruktur?

Pustekuchen, statt diesen öko-feministischen Schwachsinn und andere grün-linke Ideologien zu vergessen und an die eigene Bevölkerung zu denken, wird der Bürger hierzulande noch mehr zur Kasse gebeten! (Nieten im Schnodderlook: Habeck und das Wunder des billigen Stroms ohne Stromproduktion (Videos))

Mehr noch: 2025 wird der Bürger abgezockt ohne Ende!

Steigende CO₂-Steuer: Nach einer zwischenzeitlichen Entlastung bei den Energiekosten wird die CO₂-Abgabe seit 2024 wieder jährlich angehoben. Derzeit liegt der Preis bei 45 Euro pro Tonne, 2025 steigt er auf 55 Euro pro Tonne. Dies hat Auswirkungen auf nahezu alle Lebensbereiche, von Kraftstoffpreisen bis zu Heizkosten. Der Preis für einen Liter Benzin 2025 wird daher um etwa 4,3 Cent und für einen Liter Diesel um 4,7 Cent steigen. Somit wird Autofahren deutlich teurer! Ab 2026 wird der CO₂-Preis durch die Versteigerung von CO₂-Zertifikaten auf Werte zwischen 55 und 65 Euro pro Tonne steigen. Sollte der Preis bei 65 Euro, könnten Autofahrer bis zu 17 Cent mehr für Benzin und bis zu 19 Cent mehr für Diesel zahlen!!!

Höhere Kosten für Gas: Gas wird um 1,16 Cent pro kWh teurer. Bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 20.000 kWH würde das eine Preissteigerung von 263 Euro betragen.

Höhere Kosten für Öl: Heizöl verteuert sich aufgrund der Erhöhung der CO₂-Steuer um 15,8 Cent pro Liter – bei einem Verbrauch von 20.000 kWh (entspricht etwa 2.000 Litern) rechnen Haushalte mit Mehrkosten von rund 349 Euro.

Steigende Netzentgelte: Als weiterer Preistreiber kommen die Erhöhungen der Gasnetzgebühren hinzu. Diese werden 2025 um bis zu 56 Prozent steigen, was die Gasversorger voraussichtlich direkt auf die Endkunden umlegen werden. Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh führt dies zu einer zusätzlichen Belastung von etwa 445 Euro durch die erhöhte Umlage der Gasnetzentgelte.

Mehrkosten durch neues Gebäudegesetz: 2025 tritt das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG 2025) in Kraft. Der Einbau von reinen Öl- und Gasheizungen wird dann verboten. Stattdessen dürfen nur noch Heizungen installiert werden, die mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Für Neubauten gilt, dass sie den Effizienzhaus-40-Standard erfüllen müssen. Das bedeutet, dass neue Gebäude besonders energieeffizient sein und den Großteil ihres Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen decken müssen. Bei größeren Ausbauten, Umbauten oder Erweiterungen müssen diese mindestens den Effizienzhaus-70-Standard erreichen. Je kleiner der Wert, desto geringer ist der Energiebedarf der Immobilie. All das kostet natürlich zusätzlich!

Erhöhung der Grundsteuer: Beispielsweise in Hamburg steigt der Hebesatz für die Grundsteuer von 540 auf 975 Prozent. In Bremen von 695 auf 755 Prozent.

Steigende Trinkwasserkosten: Auch die Kosten für Trinkwasser steigen. Beispiel wird im Vogtland der Preis um 21 Prozent erhöht, während der Grundpreis für Trinkwasser um 15 Prozent ansteigt.