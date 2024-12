Unheimlicher Lichtstreifen am Nachthimmel über Deutschland und Österreich sorgt für Rätselraten (Video)

Teile die Wahrheit!

Ein geheimnisvoller weißer Lichtstreifen in weiten Teilen Deutschlands und Österreichs sorgte am Wochenende in den frühen Abendstunden für Verwirrung und Erstaunen. Was wie ein Wetterphänomen aussieht, ist mehr als mysteriös.

Was steckt hinter dem leuchtenden Streifen, der auch als leuchtende Wolke beschrieben wird? Und wann und warum war er sichtbar? Von Frank Schwede

Ein weißer Lichtstreifen, der am Wochenende vom 30. November auf den 1. Dezember über Österreich, den Süden Deutschlands und sogar auf Amrum zu sehen war, sorgt weiter für Rätselraten.

Ob es sich dabei tatsächlich um einen besonders nahen Asteroiden gehandelt hat, wie einige Medien berichtet haben, oder ob ein anderes noch unbekanntes Himmelsphänomen dafür in Frage kommt, steht letztlich noch nicht fest.

Webcams im Süden Deutschlands, in Saalbach in Österreich und auch auf Amrum, haben den mysteriösen weißen Streifen festgehalten, wie LPIndie in einem unten verlinkten Video berichtet.

Doch nicht nur Webcams gelangen spektakuläre Aufnahmen. Auch eine Gruppe von Hobby-Astronomen, die im österreichischen Gesäuse unterwegs war, um Fotos von der Milchstraße zu machen, bekam gegen 19 Uhr am Abend das Himmelsschauspiel vor die Linse.

Nach Aussage von Beobachtern verhielt sich das Phänomen ungewöhnlich. Mal wirkte der seltsame Streifen wie ein starker Lichtstrahl, dann wieder wie ein von der untergehenden Sonne angestrahlter Kondensstreifen eines Verkehrsflugzeugs.

Für Leuchterscheinungen am Nachthimmel gibt es verschiedene Erklärungen. Im aktuellen Fall könnte es nach Aussage von Astronomen der Asteroid „2024 XA“ gewesen sein, der sehr nahe an der Erde vorbeizog und zeitweise nur 1300 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt war.

Das ist laut Experten extrem nahe. Zum Vergleich: Die Raumstation ISS umkreist die Erde in etwa vierhundert Kilometern Höhe, Satelliten fliegen für gewöhnlich in mindestens hundertfünfzig Kilometern, maximal auf dreißigtausend Kilometern Höhe um die Erde.

„2024 XA“ ist für einen Asteroiden extrem klein. Er hat eine Größe von lediglich zwei Metern. Würde er auf die Erde stürzen und im ungünstigsten Fall in einem Wohngebiet einschlagen, könnte das trotz der geringen Größe erhebliche Schäden zur Folge haben.

Bereits am Montag schon näherte sich ein zweiter Asteroid der Erde: „2024 WN4“. Der flog allerdings in einem Abstand von etwa 1,7 Millionen Kilometern an der Erde vorbei. Aktuell sind laut Experten 1, 4 Millionen Asteroiden in unserem Sonnensystem unterwegs.

Asteroid oder Rakete?

Und weitere tausend werden im Schnitt monatlich neu erfasst. Es ist davon auszugehen, dass es viele Millionen sind, die pausenlos die Sonne umkreisen. Die meisten davon sind aber so klein, dass sie bereits kurz nach Eintritt in die Atmosphäre verglühen. Nur die ganz großen Brocken schaffen es, je nach Eintrittswinkel, bis zur Erdoberfläche.

Astronomen haben erklärt, dass es sich bei 2024 XA um den zweitnähesten bekannten Asteroidenvorbeiflug seit dem Jahr 1900 handelt, als die ersten Beobachtungen aufgenommen wurden. Nur ein Objekt namens „2020 VT4“ kam der Erde am 13. November 2020 noch näher.

Interessant ist der Aspekt, dass „2024 XA“ von Astronomen erst kurz vor seinem nahen Vorbeiflug an der Erde entdeckt wurde. Die Annäherung an die Erde blieb für den Himmelskörper nicht ohne Folgen.

Sie hat nämlich seine Umlaufbahn geändert. Statt vier Jahre benötigt der Himmelskörper jetzt nur noch 1,5 Jahre für einen Umlauf um die Sonne. Deshalb wird er künftig häufiger an der Erde vorbeifliegen. Das nächste Mal Im Juni 2025. Dann allerdings in etwas größeren Entfernung.