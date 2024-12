Bevölkerungsrückgang: Weltpolitiker unterzeichnen WEF-Vertrag zur Einführung von Gesetzen zum Todesalter im Westen (Video)

Berichten zufolge hat das Weltwirtschaftsforum die Regierungen weltweit angewiesen, die Gesetze zur Festlegung des Schutzalters abzuschaffen und etwas noch Unheilvolleres einzuführen: Gesetze zur Festlegung des „Sterbealters“.

Unter diesem neuen System haben Menschen nicht mehr das Recht, ein von der Regierung festgelegtes Alter – sagen wir 70 Jahre – zu überschreiten, ohne vorher die staatliche Genehmigung einzuholen. Wenn Sie von einem Sterbegremium als unwürdig eingestuft werden, geht es für Sie direkt in die „Selbstmordkapsel“.

Das ist keine Science-Fiction. Das ist die Realität, die hinter verschlossenen Türen geplant wird. Bleiben Sie dran, während wir die dunklen Auswirkungen dieser globalen Agenda und ihre Bedeutung für Ihre Zukunft aufdecken.

Diesen furchterregenden Plänen zufolge will die Elite das Altern illegal machen. Ein Leben über 70 soll nur noch jenen vorbehalten sein, die einflussreiche Beziehungen haben oder über einzigartige Eigenschaften verfügen, die nicht so leicht ersetzt werden können.

Und der Rest von uns? Wir werden als nutzlos erachtet, weggeworfen und in die sprichwörtliche Leimfabrik geschickt.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat eine entscheidende Rolle bei der Durchsetzung der Euthanasie-Agenda gespielt und diese zunächst in Kanada eingeführt. Dort dürfte der Abstieg in die Barbarei keine Überraschung sein, denn die kanadische Regierung ist vollständig vom WEF unterwandert.

Premierminister Justin Trudeau und seine Stellvertreterin Chrystia Freeland sind beide Young Global Leaders des WEF, die ihre Seele völlig an Klaus Schwab und seine Zukunftsvision verkauft haben. (John Kerry fordert Entvölkerung von Milliarden Menschen zur Bekämpfung des Klimawandels (Video))

In Großbritannien tauchten nach der Wahl des WEF-Mitglieds Keir Starmer an Bahnhöfen und U-Bahn-Stationen in der Londoner Innenstadt dystopische Werbespots auf, die zur Sterbehilfe aufriefen.

Diese verstörenden Anzeigen, in denen attraktive und junge Menschen ihren bevorstehenden Tod feiern, erschienen kurz vor einer wichtigen Parlamentsabstimmung über die Legalisierung der Sterbehilfe in Großbritannien.

Dieses Szenario erinnert eher an etwas, das man in Grand Theft Auto oder einer Folge von Family Guy erwarten würde – und nicht an eine Realität, mit der wir in unserem Leben konfrontiert werden könnten.

Die Kommentare zu einem YouTube-Video, in dem die verstörenden Anzeigen gezeigt wurden, trafen den Nagel auf den Kopf und verdeutlichten die globalistische Agenda, die der gesamten Kampagne zugrunde liegt.

Wenig überraschend stimmte das vom WEF infiltrierte britische Parlament für den Gesetzentwurf zu terminally kranken Erwachsenen (End of Life) mit 330 dafür und 275 dagegen.

An diesem Punkt müssen wir auf die grausige Realität hinweisen, worüber diese gewählten Vertreter im Namen ihrer Wähler abstimmen.

Die erste Frau, die in der Schweiz mithilfe einer Selbstmordkapsel euthanasiert wurde, musste Berichten zufolge aufgrund einer Fehlfunktion der Maschine von ihrem Testamentsvollstrecker erwürgt werden.

Ungeachtet der grausigen Realität hat die britische Regierung unverzüglich Pläne angekündigt, den Angehörigen älterer Bürger, die sich für die Sterbehilfe entscheiden, finanzielle Anreize zu bieten .