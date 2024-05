System vor dem Absturz: Sie benötigen Nahrung für 2 Jahre

Teile die Wahrheit!

Der legendäre Finanz- und geopolitische Zyklusanalyst Martin Armstrong hat neue Daten darüber, wie gut es der Biden-Wirtschaft geht. Spoiler-Alarm: Es geht ihr nicht gut, und das Finanzsystem steht kurz vor dem Absturz.

Ich fragte Armstrong, ob die US-Regierung ihre Schulden nicht mehr begleichen könnte, wenn Länder auf der ganzen Welt weiterhin keine Schulden mehr kaufen.

Armstrong erklärte: „Ich denke, die USA könnten ihre Schulden bereits 2025, wahrscheinlich aber erst 2027 nicht mehr begleichen. Wir haben das Problem so weit aufgeschoben, wie wir können.“

Das ist nicht nur in den Vereinigten Staaten so. Europa sitzt im selben Boot. Japan auch. Deshalb brauchen sie Krieg. Sie denken, ein Krieg sei die Ausrede, um ihre Schulden nicht zurückzahlen zu können. Sie werden China einfach nicht bezahlen. Wenn sie versuchen, ihre Schulden zu verkaufen – viel Glück.

Wir werden sie nicht zurückzahlen. Das Gleiche passiert in Europa. Wenn das also passiert, ziehen sie in den Krieg, und das ist ihre Ausrede, dass diese ganze Schuldensache zusammenbricht, was Renten usw. auslöscht.

Dann können sie Putin die Schuld geben. Das ist dasselbe, was Biden getan hat, bevor er sagte, dies sei Putins Inflation. Und dann, mit der ganzen CBDC-Sache (digitale Zentralbankwährung) … hat der IWF seine digitale Münze bereits fertiggestellt, und sie wollen, dass sie den Dollar als Reservewährung der Welt ersetzt … Diese Leute versuchen verzweifelt, an der Macht zu bleiben. Niemand will sie aufgeben, und niemand will Reformen.“ (Notfallgepäck: Großbritannien fordert Bürger auf, sich mit Lebensmitteln und Wasser einzudecken)

Ich fragte Armstrong, was der Durchschnittsbürger jetzt tun sollte. Armstrong sagte überraschenderweise: „Ich denke, man braucht sicher einen Lebensmittelvorrat für zwei Jahre. … Das ist, was ich habe. Nicht nur die Preise werden steigen, sondern vor allem, weil es Engpässe geben wird. Und dann weiß man nicht, was sie mit der Währung machen werden. …

Sie werden tun, was sie tun müssen, um zu überleben. Das ist es, was Regierungen immer tun.“

Armstrong sagt, seine jüngsten Daten deuten darauf hin, dass die Zustimmungswerte der Regierung in den USA schlechter sind als Bidens Zustimmungswerte von 8 %.

Der Kongress, so Armstrong, bilde mit einem Zustimmungswert von 7 % den Tiefpunkt. Armstrong sagt schon lange, dass die Menschen Gold und Silber kaufen werden, wenn das Vertrauen in die Regierung zusammenbricht. Genau das sieht Armstrong heute auf der ganzen Welt.

Der Goldpreis pendelt um die 2.300-Dollar-Marke herum, und Armstrong sieht „bald eine neue Gold- und Silberrallye kommen“. Auch der Krieg wird früher als später kommen, denn die Ukraine wird bereits im Juli der NATO beitreten.

Wenn der nächste Krieg beginnt, warnt Armstrong: „Sie werden die Banken im Auge behalten müssen, denn die langfristigen Zinssätze werden steigen. Niemand will Staatsanleihen kaufen, und Sie werden sich in dieser Phase des Spiels zurückhalten müssen.“

Armstrong sagt außerdem eine große Wende um den 7. Juni herum voraus. Armstrong sagt voraus, dass dann eine Rezession beginnen und bis 2028 andauern wird. Das BIP wird weiter fallen und die Inflation weiter steigen. Armstrong sagt, es sei der perfekte Sturm für eine gefürchtete „Stagflationswirtschaft“.

Erdrutschsieg Trumps im Jahr 2024

Der legendäre Finanz- und geopolitische Zyklenanalyst Martin Armstrong hat mit seinem Data-Mining-Programm „Socrates“ seit den 1980er Jahren jedes Präsidentschaftsrennen korrekt vorhergesagt.

Das Rennen 2024, an dem Donald J. Trump beteiligt ist, entwickelt sich zum einseitigsten Rennen um das Weiße Haus in der Geschichte. Armstrong erklärt: „Trump sollte gewinnen. Diese Daten haben mich selbst schockiert, und sie lagen bei jeder Wahl und sogar beim Brexit richtig. Im Grunde zeigen sie, dass vier von sechs Modellen im Grunde alle für Trump sind, aber zwei davon zeigen absolut unglaubliche Erdrutschsiege.

Sie zeigen 61 % für Trump … Der Computer hat noch nie zuvor eine so große Lücke ermittelt … 2016 zeigte er, dass Trump gewinnen würde, wenn auch nicht überwältigend, aber dieses hier ist absolut umwerfend.“

Viele sagen, sie könnten Trump stoppen, indem sie mehr betrügen als 2020. Armstrong sieht, dass die Differenzen so groß sind, dass sie nicht genug betrügen können, um die Lücke zu schließen.

Armstrong behauptet: „So entwickelt es sich. Wenn man sich die Umfragen zum Vertrauen in die Regierung ansieht, vertrauen sogar in Europa nur noch 30 % der Menschen der Regierung. Wir erleben einen ernsthaften Einbruch des Vertrauens in die Regierung auf jeder Ebene, die man betrachten möchte. Unser Computer zeigt auch, dass diese Wahl von der anderen Seite nicht akzeptiert wird. …

Ehrlich gesagt habe ich noch nie gesehen, dass unser Computer einen solchen Erdrutschsieg prognostiziert. … Die Biden-Regierung ist, ganz ehrlich, eine komplette Katastrophe.“

Armstrong sagt, dass die Zinssätze zusammen mit der Staatsverschuldung weiter steigen werden. Armstrong weist darauf hin: „Wenn Sie genau hinschauen, hat Fed-Chef Jay Powell Anfang Dezember tatsächlich gesagt: ‚Die Ausgaben sind nicht tragbar.‘

Die Federal Reserve kritisiert die derzeitige Regierung nicht. Wenn er das sagt, wissen Sie, dass es schlimm wird. Das bedeutet, dass die Fed weiß, dass wir hier ein Problem haben. Je höher die Zinssätze steigen, desto instabiler werden die Banken. … Wir befinden uns jetzt in einer Staatsschuldenkrise.“

Wie werden sie das alles zurückzahlen? Armstrong sagt: „Ich glaube, sie wollen absichtlich einen Krieg beginnen, und um aus der Schuldenkrise herauszukommen … werden sie sich weigern, alle Schulden Chinas zurückzuzahlen. Das ist alles. Sie werden jeden Feind, der US-Schulden hält, einfach nicht zurückzahlen.“

Armstrong sagt auch, es gebe einen Plan, Michelle Obama 2024 anstelle von Joe Biden als Präsidentschaftskandidatin aufzustellen. Auch hier sagt Armstrong, dass dies einen Erdrutschsieg Trumps nicht verhindern werde.

Es ist auch die Rede davon, dass die UNO und die WHO bei der nächsten medizinischen Krise oder Pandemie die Kontrolle über die Welt übernehmen. Armstrongs Computer sehen auch nicht, dass das funktioniert. Armstrong sieht im Jahr 2026 einen Höhepunkt der weltweiten Krankheits- und Leidenszahlen.

Armstrong weist darauf hin, dass dies auch eine Kombination aus den fast 14 Milliarden weltweiten CV19-Impfungen und einigen neuen Krankheiten sein könnte, die auf die Bevölkerung losgelassen werden. Armstrong sieht auch einen Tiefen Staat, der so verzweifelt versucht, Trump zu besiegen, dass er „im August oder September einen Krieg beginnen wird“, kurz vor den Wahlen im November.

Armstrong sagt, der Tiefe Staat sei so böse, dass sie ihn, selbst wenn Trump gewinnt, in einen Weltkrieg verwickeln werden, der nicht leicht rückgängig zu machen sein wird.

Armstrong sagt, die größte Angst seiner globalen Klienten sei, dass der Dritte Weltkrieg beginnt, bevor Trump wieder ins Amt kommen kann.“

Videos:

Quellen: PublicDomain/usawatchdog.com am 29.05.2024