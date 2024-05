Wuppertal: Knall, Lichtbogen, Stromausfall … und eine Erklärung zum Heulen (Video)

Teile die Wahrheit!

Ein mit Helium gefüllter Partyballon hat Anfang Mai 2024 in der westfälischen Stadt Wuppertal rund 20.000 Haushalten die Stromversorgung gekappt. Sogar die berühmte Wuppertaler Schwebebahn musste pausieren. Wie oft kommt es zu so einem Zwischenfall und können harmlose Ballons auch für terroristische Anschläge genutzt werden? Von Frank Schwede

(Titelbild: Der Helium-Ballon – Kennzeichnung im Foto durch die Polizei Wuppertal)

Der Ballon hat sich kurz vor 22 Uhr im Wuppertaler Umspannwerk Nächtebreck verfangen und einen Kurzschluss ausgelöst. Die Folge war ein Lichtbogen und ein lauter Knall, anschließend waren rund 20.000 Haushalte ohne Strom.

Menschen saßen im Dunkeln in ihren Wohnungen, andere blieben in Aufzügen stecken. Sogar die Wuppertaler Schwebebahn war betroffen. Sechs Bahnen, die unterwegs waren, fuhren umgehend die nächste Station an, wo die Fahrgäste aussteigen konnten.

Bild konnte sogar Übeltäter ausfindig machen. In einem Onlinebericht verriet das Blatt, dass Ballon in Form eines Minion aus den gleichnamigen Animationsfilmen verantwortlich war für den Lichtbogen.

Interessant wäre zu erfahren, woher die Blattmacher wussten, dass es ein Minion-Ballon war, der nach der Berührung mit der Oberleitung ganz sicher bis zur Unendlichkeit verbrannt zu Boden fiel.

Wie wahrscheinlich ist, dass ein handelsüblicher Helium-Ballon einen großflächigen Stromausfall auslöst? Es kommt zwar relativ selten vor, dennoch gab es in den vergangenen Jahren gleich eine ganze Reihe spektakulärer Zwischenfälle dieser Art.

Im September 2021 sorgte in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden ein mit Metallfolie beschichteter Luftballon, wie er bei Hochzeiten und Kindergeburtstagen verwendet wird, für einen großen Blackout. (Immer mehr ernste Warnungen vor langen Stromsperren)

300.000 Haushalte waren für mehrere Stunden ohne Strom. In einer Pressemitteilung des Energieversogers SachsenNetze hatte der Ballon einen besonders sensiblen Punkt in einer Schaltanlage getroffen und für einen Kurzschluss gesorgt.

Eine Störung in dieser Größenordnung hatte es nach Aussage eines Sprechers des Energieversorgers bisher noch nicht gegeben. Vor allem metallbeschichtete Helium-Ballons sind eine große Gefahr, wenn sie in die Nahe von Oberleitungen gelangen, weil der Ballon aufgrund der Metallbeschichtung Elektrizität leitet.

Gerät so ein Ballon in eine Stromleitung oder in ein Umspannwerk, kommt es zu einem Kurzschluss bei den Transformatoren, was zur Folge hat, dass Kabel schmelzen und ein Blackout auslösen.

Infrastruktur lahmgelegt

Vor allem in den USA passiert das häufig. Der Stromanbieter Arizona Public Service verzeichnete allein in der ersten Hälfte des Jahres 2022 elf Stromausfälle durch Helium-Ballons.

In der griechischen Hauptstadt Athen hat im September 2012 ein Helium-Ballon sogar die zivile Luftüberwachung des Landes komplett zum Erliegen gebracht.

Laut einem Bericht der Tageszeitung Ta Nea ist ein aus Aluminiumfolie bestehender Ballon in eine Hochspannungsleitung geflogen und hat im Süden Athens für einen insgesamt 13-minütigen Stromausfall gesorgt und für rund eine Stunde die Radarsysteme der zivilen Luftraumüberwachung YPA lahmgelegt.

In der Kommentarspalte unter einem Video von Kai Brenner zum Blackout in Wuppertal schreibt der Zuschauer johwai 4557:

„Wenn das Putin wüsste, wie einfach man die Infrastruktur der Ukraine lahmlegen könnte, würde er sich die teuren Raketen sparen.“ So ganz aus der Luft gegriffen ist die Idee nicht, dass harmlose Helium-Ballons etwa für terroristische Anschläge genutzt werden.

In Dresden nahm nach dem Zwischenfall die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf, um zu klären, ob der Blackout möglicherweise ein gezielter politisch motivierter Anschlag auf die Infrastruktur der Stadt war.

Laut einem Bericht der Sächsischen Zeitung sollen zuvor Drohnen das Umspannwerk überflogen haben. Sie könnten laut Vermutung der Ermittler neuralgische Stellen ausgekundschaftet haben.

Interessant ist, dass es an dem betreffenden Tag in der Landeshauptstadt zu mehreren brisanten politischen Ereignissen kam. Zum fand die Fortsetzung des Gerichtsprozesses gegen die mutmaßliche Linksterroristin Liane E. und den drei Mitangeklagten statt, zum anderen wollten die als rechtsextrem eingestuften Gruppen Pegida, Querdenken-351 und die Freien Sachsen Kundgebungen in der Landeshauptstadt abhalten, was die Antifa auf den Plan rief.

Doch bereits schon tags darauf konnten die Ermittler Entwarnung geben. Es lagen keinerlei Hinweise vor, dass der Ballon präpariert war und es lag auch kein Bekennerschreiben vor.

2015 sorgte in Frankfurt ein Helium-Ballon in einer S-Bahnstation für Panik. Der Ballon verfing sich in der Oberleitung, die mit einem lauten Knall zwischen zwei Waggons herunterfiel und eine Explosion auslöste.

Reisende verließen fluchtartig das Bahngeschoss, in den sozialen Netzwerken machte schnell das Gerücht die Runde, dass es sich um einen terroristischen Anschlag handelt. Auch in diesem Fall konnten die Ermittler schnell Entwarnung geben.

Mittlerweile tragen Helium-Ballons einen speziellen Warnhinweis in Großbuchstaben, indem es heißt: „Nicht im Freien oder in der Nähe von Stromleitungen steigen lassen – kann zu Stromausfällen führen.“

Video:

In Wuppertal hat laut offizieller Erklärung ein Heliumballon zu einem Knall mit Lichtbögen und einem anschließenden Stromausfall bei 20.000 Haushalten geführt.

Es kann ja auch immer alles stimmen, was in den Mainstream-Medien berichtet wird, aber diese Geschichte wird immer absurder, je mehr man sich damit auseinandersetzt.

…

