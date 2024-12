Teile die Wahrheit!

Oswald Spengler (1880-1936) hatte ein hartes Leben. In seinem Fall kann man wirklich sagen: „Leiden führt zur Wahrheit.“ In tiefster Armut schrieb er sein Meisterwerk, eines der erfolgreichsten Sachbücher des 20. Jahrhunderts: „Der Untergang des Abendlandes“, das 1918 herauskam und sofort wie eine geistige Bombe einschlug. 30.000 Exemplare wurden von dem ersten Band verkauft. Bis 1927 waren es über 100.000 Exemplare vom ersten und zweiten Band.

Was mir den Mann so sympathisch macht ist, dass er dann tat, was ich auch machen würde, wenn ich Geld hätte: Spengler kaufte sich tausende von Büchern. Von Hans-Jürgen Geese

In der Bundesrepublik ist Spengler, wie man so sagt, „umstritten“. Ein wahrlich dümmliches Wort, vor allem wenn man Spengler im Zusammenhang mit anderen Propheten sieht, wie zum Beispiel Giambattista Vico (1668-1744) oder Thomas Carlyle (1795-1881) oder Pitirim Sorokin (1889-1968) oder Arnold Toynbee (1889-1975) oder wie heute den in Russland geborenen Amerikaner Peter Turchin (geboren 1957), die alle, mehr oder weniger, erstaunlicherweise, zu den gleichen oder ähnlichen Ergebnissen gelangten wie Oswald Spengler.

Im letzten Jahr kam in Großbritannien das Buch des iranisch/britischen Autors Neema Parvini „The Prophets of Doom“ (also etwa: Die Propheten des Niedergangs) heraus, das den ganz großen Bogen über die Jahrhunderte spannt und Oswald Spengler den Platz in der Geschichte zuweist, auf den er ohne Zweifel Anspruch hat: Oswald Spengler war einer der Größten unseres Volkes. Er traf übrigens Adolf Hitler 1933, unterhielt sich ein paar Stunden mit dem Mann und kam dann zu dem Ergebnis, dass Hitler ein Idiot sei. Spengler starb 1936.

Ich habe mir vor kurzem einen Vortrag von Neema Parvini angehört, in dem er seine Thesen in dem Buch „The Prophets of Doom“ vertrat, darunter die These, dass die Kultur eines Volkes eine entscheidende Rolle spiele.

Und diese Kultur, so nicht nur Spengler, sondern viele andere Historiker und Philosophen, diese Kultur kann nicht von einem fremden Menschen übernommen werden. Sie erkennen also sofort, warum diese Bundesrepublik den armen Spengler unbedingt in die Schmuddelecke stellen muss. Denn dass nur ein Deutscher ein Deutscher sein kann, egal was im Pass steht, das darf doch wohl nicht wahr sein.(Prophezeiungen für Europa: NEUZEIT – Chronik der Zukunft)

Neema Parvini nannte in seinem Vortrag als Beispiel den ehemaligen britischen Premierminister Rishi Sunak. Rishi Sunak, geboren in Southampton, beide Elternteile stammen aus Indien, war von 2022 bis 2024 Premierminister. Natürlich nicht gewählt, sondern eingesetzt. Als es dann zur Wahl kam, wurde er vernichtend geschlagen. Parvini sagte, dass es einfach so kam wie es kommen musste, denn Sunak sah nun mal nicht wie der britische Premierminister aus.

Der Mann selbst fühlte sich nicht wohl in seiner Haut, trotz Maßanzug und wunderschönem Akzent einer Eliteuniversität. Erstaunlicherweise, so Parvini, verwandelte sich der britische Premierminister, bei seinem Besuch in Indien, bei dem indischen Premierminister Modi, quasi über Nacht zu einem anderen Menschen. Man sah: Da gehörte der Mann hin, da fühlte er sich wohl.

Sollten Sie die politische Situation in Großbritannien verfolgen, dann wissen Sie, dass der britische Außenminister David Lammy heißt. Der Farbige wurde in Archway geboren. Seine Eltern stammen aus Guayana. Sie wissen vielleicht auch, dass Lammy einer der größten Fans von Vladimir Selenskyj ist und natürlich, auf Teufel komm raus, den Krieg mit Russland unterstützt.

Solche Leute braucht das Land. Was meinen Sie, was Winston Churchill zu all dem gesagt hätte? Wo steckt der englische Adel übrigens? Haben die Ausländer inzwischen tatsächlich bereits das Land übernommen? Was meint King Charles zu all dem? Lebt der noch?

Wie der britische Autor Douglas Murray sagte: „Die Pakistanis in Großbritannien werden nicht zu Briten wie die Briten, sondern verwandeln die Gegenden, in denen sie leben, in kleine Pakistans.“ Frage: Wie soll, kann, muss das alles enden?

300x250

Die Gesetzmäßigkeiten der Geschichte

Seit tausenden von Jahren versuchen Historiker und Philosophen, dem lieben Gott auf die Spur zu kommen. Wir wissen wie die Planeten sich bewegen. Wie aber bewegt sich Geschichte? Ein paar Zahlen, die Sie beeindrucken werden:

Das Reich der Assyrer dauerte von 860 BC bis 626 BC. 230 Jahre. Das Reich der Perser von 538 BC bis 330 BC. 208 Jahre. Das Reich der Griechen von 330 BC bis ungefähr 100 BC. 230 Jahre. Das Reich der Araber von 634 AD bis 861 AD. 227 Jahre. Das Reich der Spanier von 1556 bis 1800. 240 Jahre. Das Reich der Ottomanen von 1359 bis 1566. 207 Jahre.

300x250 boxone

Das britische Imperium von 1700 bis 1930. 230 Jahre. Das Imperium der Vereinigten Staaten von Amerika nun von 1776 bis… Die Amerikaner freuen sich auf das große Jubiläum im Jahre 2026.

Imperien scheinen meistens eine Lebensdauer von 200 bis 250 Jahren zu haben. Die Amerikaner sind also fällig. Wenn nicht sogar bereits überfällig. Diese Entwicklung des Verfalls scheint sich am Ende jeweils zu beschleunigen, was am Beispiel der U.S.A. sehr eindrucksvoll zu beobachten ist. Begleitet wird der Prozess jeweils von einer verbohrten Realitätsverweigerung.