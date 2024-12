Australien: „Turbokrebs wird sich wie ein Lauffeuer ausbreiten und weltweit Hunderte Millionen Menschen töten“ (Video)

Basierend auf fast fünf Jahrzehnten klinischer Erfahrung ist Brighthope zu dem Schluss gekommen, dass die mRNA-Impfstoffe eine beispiellose Welle des Leidens und des Todes auslösen, wie sie die medizinische Gemeinschaft noch nie zuvor erlebt hat.

Dr. Brighthope äußerte sich während einer Debatte mit Regierungsvertretern zu den Covid-mRNA-Injektionen.

„ Die große Debatte: Port Hedland gegen den Premier “ fand am 29. November 2024 im Kongress- und Ausstellungszentrum Perth in Westaustralien statt.

Diese Veranstaltung mit Politikern, Wissenschaftlern und Rechtsexperten.

m Mittelpunkt der Debatte stand der Umgang der australischen Regierung mit Sicherheitsbedenken bezüglich der Covid-„Impfstoffe“.

Die Redner forderten mehr Transparenz und eine verbesserte öffentliche Gesundheitspolitik.

Trotz einer Einladung zur Teilnahme lehnte der westaustralische Premierminister Roger Cook ab.

Laut einer der Rednerinnen, Dr. Maryanne Demasi , trägt Cooks Weigerung, teilzunehmen, dazu bei, die Frustration der Öffentlichkeit über den Umgang der Regierung mit diesen kritischen Gesundheitsproblemen weiter zu schüren.

In seiner Rede bezeichnete Brighthope die Massenimpfkampagne als „das unkontrollierteste Experiment, das jemals an der Menschheit durchgeführt wurde“.

Brighthope deckte ein beunruhigendes Muster auf und warnte, dass er und seine Kollegen einen alarmierenden Anstieg von „Turbokrebserkrankungen“ beobachtet hätten, die mit Covid-mRNA-„Auffrischungsimpfungen“ in Verbindung stünden.

„Bei Patienten, die viele Jahre lang krebsfrei waren, kommt es kurz nach der Auffrischungsimpfung mit dem COVID-19-Impfstoff plötzlich zu einem Rückfall aggressiver, explosiver Krebserkrankungen“, erklärte er.

„Diese Fälle zeigen ein sehr schnelles Tumorwachstum nach der Auffrischungsimpfung.“

„Diese Turbokrebserkrankungen treten bei Patienten schneller und mit größerer Virulenz auf, als wir es erwarten würden, selbst bei denen, deren Zustand jahrelang stabil war“, fuhr er fort.

„Die Gesundheitsbehörden geben den Zusammenhang nur ungern zu.

„Dies geschieht überall auf der Welt, wo die mRNA-Impfstoffe verabreicht wurden.“

Nachdem bereits über 60 Millionen Dosen dieser Impfstoffe an mehr als 20 Millionen Australier verabreicht worden waren, sprach Dr. Brighthope eine ernste Warnung aus:

„Es droht eine potenzielle langfristige Gesundheitskrise.“

Er forderte die Regierung auf, dringend zu handeln und sagte:

„Diese Angelegenheit muss von jedem Australier ernst genommen werden.“

Brighthope ist eine hoch angesehene Stimme in der australischen Medizin.

Anerkennung erlangte er zunächst durch seinen innovativen Ansatz in der Krebsbehandlung.

Der Professor führte als Grund für die drastische Änderung seines Karriereschwerpunkts die steigende Zahl tödlicher Erkrankungen und plötzlicher Todesfälle an, deren Zeuge er geworden war.

Unter Berufung auf die Arbeit von Dr. David Spiker enthüllte Brighthope alarmierende Erkenntnisse über synthetische DNA-Verunreinigungen in Impfstoffen von Pfizer und Moderna.

Er beschrieb die Risiken genomischer Instabilität, die zu Krebs, Autoimmunerkrankungen und anderen schweren Gesundheitsproblemen führen könnte.

Die Belastung liege bis zu 145 Mal über dem zulässigen Grenzwert, erklärte er.

Er warnte, dieses Versäumnis sei „ein katastrophales Versagen der öffentlichen Gesundheitspolitik“.

Brighthope kritisierte außerdem die großflächige Verabreichung von Impfstoffen und verwies auf schwerwiegende gesundheitliche Folgen.

Er äußerte insbesondere Bedenken hinsichtlich der Einbeziehung rasch fortschreitender Krebserkrankungen und anderer schwerer Krankheiten, die nach der Impfung bei jüngeren Menschen im Alter von 14 bis 40 Jahren auftreten.

Seine herzzerreißende, mit echten Emotionen vorgetragene Warnung dient als beunruhigende Erinnerung an die langfristigen Konsequenzen, die sich gerade erst abzeichnen.

Diese herzzerreißende Rede war der Moment, in dem in Australien der Groschen fiel. Ein hoch angesehener Mediziner, ein Arzt mit 49 Jahren klinischer Erfahrung, der viele der wichtigsten Persönlichkeiten des Landes behandelt hat, sprach eine Warnung aus: Bereiten Sie sich auf Chaos, Leid und Massensterben vor.

Es überrascht nicht, dass die australische Elite sich verzweifelt bemüht, die Geschichte umzuschreiben und ihre Spuren zu verwischen, um eine neue Erzählung zu spinnen.

Die australischen Behörden nutzten Angstprogramme, um die Massen zu manipulieren und sie dazu zu bringen, der Einführung des tödlichen mRNA-Impfstoffs zuzustimmen.

Unglücklicherweise wurde fast die gesamte Gesellschaft zur Einhaltung gezwungen.

Wie Dr. Peter McCullough damals warnte, handelte es sich bei den Symptomen, die laut Regierung und Pharmaindustrie mit Covid in Zusammenhang stünden, in Wirklichkeit um Symptome des Impfstoffs.

Doch nun ist das Spiel aus. Überall auf der Welt müssen die Eliten, die ihre Waffen mit Angst und autoritären Taktiken durchgesetzt haben, nun Rechenschaft ablegen, während die Menschen sich erheben.

Kein Wunder, dass die australische Elite in Panik gerät. Vor Gericht erklärten sie, sie könnten nicht für die katastrophalen Folgen verantwortlich gemacht werden, da sie dem australischen Volk gegenüber keine Fürsorgepflicht hätten.

Ja, Sie haben richtig gehört.

So wie Bill Gates in den Niederlanden vor Gericht steht, weil er die Öffentlichkeit über mRNA in die Irre geführt und ein Blutbad angerichtet hat, versucht auch die australische Arzneimittelbehörde TGA, den Konsequenzen ihres Handelns zu entgehen.

Nicht nur die Regulierungsbehörden kämpfen darum, ihre Haut zu retten. Auch Politiker und Behördenchefs, die einst vehemente Verteidiger ihrer Impfpolitik waren, geben nun demütigende Entschuldigungen ab und rudern still und leise zurück.

Sie wissen, dass der mRNA-Skandal gerade erst beginnt, und während sich die Leichensäcke immer weiter stapeln, ist ihre Verzweiflung, die Schuld von anderen abzuwälzen und der Gerechtigkeit zu entgehen, nicht zu übersehen.

Hier versucht der ehemalige stellvertretende Chefarzt Dr. Nick Coatsworth verzweifelt, dem Gefängnis zu entgehen.

Der Panikmodus ist zur Standardeinstellung der Elite geworden, während sich die Bürger der Welt gegen die globalistische Elite und ihre Agenda einer Neuen Weltordnung verbünden.

Bill Gates ist heute in allen Teilen der Welt persona non grata. Die britische Öffentlichkeit bekam von seinem unangekündigten Besuch in London Wind, und eine wütende Menge stellte sich ihm entgegen, rief „Mörder“ und jagte ihn durch die Straßen.

Es ist nicht nur Großbritannien. Die wachsende Wut im vollständig geimpften Australien kocht über, die Familien sind durch Verlust und Trauer am Boden zerstört.

Menschen, die geliebte Menschen verloren haben, richten ihre Wut gegen das medizinische Personal und die Beamten, die für die Förderung lebensbedrohlicher Impfstoffe verantwortlich sind.

Obwohl wir Gewalt nicht gutheißen, ist die Wut verständlich. Es geht um echte Menschen, die echte geliebte Menschen verloren haben.

Je mehr Wahrheiten ans Licht kommen und je deutlicher die langfristigen Auswirkungen der Einführung werden, desto größer wird die Wut zwangsläufig noch mehr werden.

Die Abrechnung ist da.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 13.12.2024