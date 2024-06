100 aktuelle Fälle plötzlicher und unerwarteter Todesfälle: Die stille Epidemie, über die niemand sprechen möchte

Teile die Wahrheit!

Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus einem Bericht von Dr. Michael Nevradakis von der Children’s Health Defense mit dem Titel „ Analyst: Zahl der nach COVID-Impfungen gestorbenen Kinder viel höher als in den VAERS-Berichten angegeben “.

Totgeburten und Fehlgeburten, plötzlicher Herzstillstand, plötzlicher Tod und Selbstmord – dies sind einige der Todesursachen, die in den an das Vaccine Adverse Event Reporting System ( VAERS ) übermittelten Berichten über Kinder aufgeführt werden, die einen COVID-19-Impfstoff erhalten haben.

Allerdings werden diese Berichte nicht in die Gesamtzahl der in den VAERS-Daten aufgeführten Todesfälle bei Kindern eingerechnet, da das Alter der Opfer laut VAERS-Analyst Albert Benavides offiziell als „unbekannt“ aufgeführt ist .

Benavides überprüfte die Daten für seine Website VAERSAware.com und stellte auf seiner Website Links zu vielen dieser Berichte über Todesfälle bei Kindern mit „unbekanntem Alter“ bereit.

VAERS-Daten vom 31. Mai listen 197 Todesfälle bei Kindern nach einer COVID-19- Impfung auf.

Gegenüber The Defender erklärte Benavides jedoch : „Es gibt etwa 418 ordnungsgemäß dokumentierte Todesfälle bei Kindern unter 18 Jahren. Darüber hinaus gibt es etwa 120 Todesfälle bei Kindern, bei denen in der Zusammenfassung „Kind, Säugling, Neugeborenes, Baby“ steht.“

Benavides identifizierte diese Meldungen „unbekannten Alters“ mithilfe eines Algorithmus und „manueller Eingriffe“.

Meine Meinung …

Viele dieser Todesfälle konnte ich selbst bestätigen.

Hier sind 182 TODESFÄLLE VON KINDERN nach der COVID-19-Impfung, bei denen das Feld „Alter“ LEER gelassen wurde.

Es ist wirklich schockierend, wie viele VAERS-Berichte über TODESFÄLLE VON KINDERN es gibt, in denen das Alter des Kindes nicht an der richtigen Stelle eingetragen ist. (Massenvernichtungswaffen: Insider warnt vor massivem Bevölkerungsrückgang in “hochgeimpften” Ländern)

WHO VigiAccess meldet über 200.000 unerwünschte Ereignisse bei Kindern nach der Einnahme eines COVID-19-Impfstoffs:

Todesfälle von Kindern nach der COVID-19-Impfung in der Literatur: (mindestens 4 Todesfälle von Kindern in von Experten begutachteten Artikeln mit Autopsie)

Beispiel für einen Todesfall einen Tag nach der mRNA-Impfung von Pfizer:

VAERS 1769327 : „Ein 12-jähriger männlicher Patient erhielt am 19. August 2021 mRNA von Pfizer. Am 20. August 2021 erlitt der Patient aus unbekannter Todesursache einen Herzstillstand.

Beispiel für einen Todesfall 2 Tage nach der Pfizer-mRNA-Impfung mit Autopsie-Bestätigung:

VAERS 1859260 : „Ein 12-jähriger Junge erhielt die zweite Dosis Pfizer-mRNA. Es wurde berichtet, dass der Patient kurz nach seiner zweiten Coronavirus-Impfung verstarb. Es wurde eine Autopsie durchgeführt.

„Ein 12-jähriger Junge stirbt zwei Tage nach seiner zweiten Impfung. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass der Tod mit der Impfung in Zusammenhang stehen könnte. Laut dem vorläufigen Autopsieprotokoll hielten Experten von „PRIVACY“ den Tod für wahrscheinlich impfbedingt.“

Australien – 9 Todesfälle bei Kindern in der TGA-Datenbank

Abschluss

538 Todesfälle bei Kindern in VAERS.

9 Todesfälle bei Kindern im australischen TGA

>200.000 Impfschäden durch COVID-19 bei Kindern im WHO VigiAccess.

Health Canada, Kanadas Chief Public Health Officer (CPHO) (Dr. Theresa Tam) und Alberta Health Services geben alle an, dass es nach der COVID-19-Impfung „0 KINDERTODESFÄLLE“ gegeben habe.

Wie viele Todesfälle bei Kindern sind „zu viele“?

Wie viele tote Kinder müssen sterben, damit diese COVID-19-mRNA-Impfstoffe vom Markt genommen werden?

100 aktuelle Fälle plötzlicher und unerwarteter Todesfälle. Die stille Epidemie, über die niemand sprechen möchte

26. April 2024 – Harrisburg, PA – Der 16-jährige Justin Johnson, Schüler der 10. Klasse der Central Dauphin High School, erlitt einen Herzstillstand und starb.

19. April 2024 – Bei der 19-jährigen Anna Oyler wurde im Juli 2023 eine Autoimmunerkrankung und akute myeloische Leukämie diagnostiziert.

18. April 2024 – Spanien – Die 17-jährige Turnerin Maria Herranz Gomez – die spanische Turn-Weltmeisterin – starb innerhalb von 24 Stunden an einer Meningitis.

07.04.2024 – Türkei – Die 18-jährige Zumra Dalkilic, eine junge Schauspielerin, starb plötzlich an einem Herzstillstand.

3. April 2024 – Penn State – Die 19-jährige Vivian Cristine Spendley starb am 3. April 2024 plötzlich an einem geplatzten Hirnaneurysma. Sie war im ersten Jahr ihres Studiums der Sprachpathologie an der Penn State.

30. März 2024 – Kanada – Bei dem 18-jährigen Harrison Gilks ​​wurde im Jahr 2020 ein Rhabdomyosarkom diagnostiziert, das sich 2022 in Remission befand, im Juni 2022 jedoch wieder auftrat.

30. März 2024 – Die 19-jährige Antonia Burstein starb plötzlich.

29. März 2024 – Clarksville, Tennessee – Der 17-jährige Cameryn „Cam“ Ward, Basketballspieler im Abschlussjahr der Rossvie High School, spielte mit Freunden und Teamkollegen Basketball, als er einen medizinischen Notfall erlitt und am 29. März 2024 plötzlich verstarb.

19. März 2024 – Der 16-jährige Ethan Moshaugen, Hockey- und Golfspieler, starb an einer spontanen Aortendissektion.

16. März 2024 – Der 17-jährige Raphael Pryor aus Großbritannien starb plötzlich auf einem Sportplatz beim Spielen einer alten Version des Fußballs.

Meine Meinung …

Zunächst einmal ist es wichtig festzustellen, dass die Zahl plötzlicher und unerwarteter Todesfälle bei Kindern mit zunehmendem Alter zunimmt. Warum?

Je älter man wird, desto konformer ist die Vorgehensweise. Und es gibt Impfvorschriften an Universitäten und Hochschulen.

Bei Kindern zwischen 16 und 19 Jahren ist die Zahl der plötzlichen Todesfälle fast doppelt so hoch wie bei Kindern zwischen 12 und 15 Jahren. Das ist bemerkenswert.

Hier sind einige Merkmale dieser jüngsten 100 Todesfälle bei Kindern im Alter von 16 bis 19 Jahren.

37 waren Sportler:

9 Fußballspieler

4 Fußballspieler

4 Athleten nicht näher bezeichnet

3 Basketballspieler

3 Turner

3 Läufer

3 Schwimmer (davon 1 Rettungsschwimmer)

2 Hockeyspieler

2 Volleyball

1 Tennis

1 MMA

1 Ballett

1 Armeekadett

7 besuchten die Universität und 4 studierten im Gesundheitswesen

Todesursachen:

18 Herzstillstände

12 starben an Krebs

7 starben an Infektion

3 starben an einem Aneurysma

3 starben an Blutgerinnseln

2 starben an Krampfanfällen

2 hatten Komplikationen bei der Transplantation

2 starben im Schlaf

1 starb an der Sektion

Aktivitäten bei plötzlichem Todeseintritt

8 starben zu Hause

3 starben beim Basketballspielen

2 starben beim Fußballspielen

2 starben beim Laufen

2 starben im Schlaf

1 starb bei Angelwettbewerb

1 starb beim MMA

1 starb in der Schule

1 starb beim Tennisspielen

1 starb beim Schwimmen

An zweiter Stelle stehen die Todesfälle durch Krebs. Das ist schlimmer als bei den 12- bis 15-Jährigen.

Todesfälle durch Infektionen stehen an dritter Stelle. Viel zu viele und schlimmer als in der Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen.

Fast 40 % der plötzlichen Todesfälle zwischen 16 und 19 Jahren betreffen Sportler.

Fußball ist in dieser Altersgruppe die tödlichste Sportart, gefolgt von Football, Basketball und Laufen.

Beachten Sie die zwei Todesfälle aufgrund von Transplantationskomplikationen.

Fazit: Kinder im Alter von 16 bis 19 Jahren sterben an einem zerstörten Immunsystem => was zu Todesfällen durch Infektionen und Krebs führt. Beides ist in dieser Altersgruppe viel höher als erwartet und wird mit der Zeit noch schlimmer werden.

Der Autor Dr. William Makis ist ein kanadischer Arzt mit Fachkenntnissen in Radiologie, Onkologie und Immunologie. Träger der Governor General’s Medal und Stipendiat der University of Toronto. Autor von über 100 von Experten begutachteten medizinischen Veröffentlichungen.

…

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca/ am 19.06.2024