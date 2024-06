Die Reptilien-Theorie (Teil 3): Gestaltwandlung – sie ernähren sich von Angst

Teile die Wahrheit!

Das älteste religiöse Konzept der Erde reicht 70.000 Jahre zurück und ist die Anbetung der … Schlange.

John Bathurst Deane: „Keine Nation war geographisch so weit voneinander entfernt oder in religiöser Hinsicht so uneins, ohne dass sie alle ein – und nur ein – abergläubisches Merkmal gemeinsam hätten: dass die zivilisiertesten und die barbarischsten sich mit der gleichen Hingabe vor derselben fesselnden Gottheit verneigten und dass diese Gottheit entweder dieselbe heilige Schlange war oder durch dieselbe dargestellt wurde.

Es scheint auch, dass in den meisten, wenn nicht allen zivilisierten Ländern, in denen diese Schlange verehrt wurde, eine Fabel oder Tradition, die ihre Geschichte betraf, direkt oder indirekt auf den Sündenfall des Menschen im Paradies anspielte, bei dem die Schlange eine Rolle spielte.

Daraus folgt, dass der älteste Bericht über die Ursache und Natur dieser Verführung derjenige sein muss, aus dem alle anderen Berichte über die siegreiche Schlange stammen – siegreich über den Menschen in einem Zustand der Unschuld und Sünde.“

Dieses Reptilienthema taucht in der antiken Welt überall auf: Die Ubaid, die vor den Sumerern lebten, glaubten an die Existenz einer Art menschenähnlicher Reptilienrasse.

Die Nagas der alten Hindus galten als Gestaltwandler unter den Schlangengöttern. Die alten Ägypter verehrten die Schlange; schlangenartige Pharaonen wurden mit einem reptilartigen „dritten Auge“ in Form einer Kobra dargestellt, und ihre Kopfbedeckungen ähnelten sehr stark dem aufgeweiteten Körper einer Kobra.

Quetzalcoatl aus der aztekischen Mythologie ist ein Schlangengott, der Kukulkan, dem Schlangengott, den die Mayas verehrten, bemerkenswert ähnlich ist. Tatsächlich scheinen dieselben gefiederten Schlangengötter eine wichtige Rolle im Leben aller Völker Mesoamerikas gespielt zu haben.

In Japan und China ist der Drache in der heutigen Zeit ein weit verbreitetes Symbol, aber es stammt aus der antiken Schlangenverehrung. Die Chitahuri sind eine Reptilienrasse, die einer afrikanischen Legende zufolge die Weltherrschaft übernahm.

Dasselbe Thema findet sich überall in der antiken Welt – jedes Volk, jeder Kontinent, jede Kultur, jede Zivilisation – sie alle haben es gesagt; sie alle haben dasselbe gesagt: Reptilienwesen kamen und übernahmen diesen Planeten. Das ist, was sie alle gesagt haben … ein ehrlicher Blick auf die Beweise macht es äußerst schwierig, diese Idee zu verwerfen. (Die Reptilien-Theorie (Teil 2): Das Herrschaftsrecht der Reptilien)

Außergewöhnliche Beweise

Carl Sagan: „Außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnliche Beweise.“

In Bezug auf die Beweise scheint es außergewöhnlich zu sein, zu sagen, dass all dies keine Bedeutung hat. Es scheint, dass es außergewöhnliche Beweise gibt, in Form der gesamten aufgezeichneten und überlieferten Geschichte der gesamten Abstammung und des Erbes der Menschheitsfamilie – es ist verdammt außergewöhnlich, dass alle, alle , diese identische Geschichte unseres Planeten erzählen würden!(Die Reptilien-Theorie (Teil 1): Nichtmenschliche Wesen)

Das ist einfach umwerfend und definitiv „außergewöhnlich“; was nicht außergewöhnlich ist, sind die Beweise gegen diese Theorie. Welche Beweise gibt es, die die Idee stützen, dass nichtmenschliche Wesen nie hierher gekommen sind?

Es gibt keine; zu behaupten, dass es welche gibt, ist eine absolut außergewöhnliche Behauptung, die durch keinerlei Beweise gestützt wird – geschweige denn durch Beweise, die auch nur im Entferntesten etwas ähneln, das irgendjemand jemals als „außergewöhnlich“ betrachten würde.

Es ist absolut absurd zu behaupten, dass so etwas „niemals passiert sein könnte“ oder „unmöglich“ ist, wenn die einzigen Beweise, die wir in dieser Angelegenheit haben, stark darauf hindeuten, dass es passiert ist.

Wenn man sich all die außergewöhnlichen Beweise ansieht, alle (nicht nur die in diesem Artikel, der kaum die Oberfläche ankratzt), die dieses ganze Thema umgeben, scheint es offensichtlich, dass irgendeine Art nichtmenschliches intelligentes Leben auf diesen Planeten kam und irgendwann in unserer Geschichte mit Menschen interagierte.

Es ist außergewöhnlich, die Idee abzulehnen, dass zumindest einige dieser Wesen Reptilien gewesen sein könnten; es gibt eine riesige Menge spektakulär außergewöhnlicher Beweise, die diese Idee stützen.

Wenn wir nach Beweisen dafür fragen, dass es tatsächlich so war, können wir eine Fülle davon finden; wenn wir nach Beweisen dafür fragen, dass es nicht so war, gibt es einfach keine.

Es klingt natürlich sehr bizarr, wenn Sie noch nie davon gehört haben, aber wenn Sie sich die Beweise wirklich ansehen und einen logischen Denkprozess durchführen, so seltsam das alles auch erscheinen mag, ergibt diese Idee auf einfache und elegante Weise einen Sinn für die Welt. Betrachten Sie es einfach durch diese Linse … ergibt sie nicht einfach einen Sinn für die Welt, wenn nichts anderes wirklich einen Sinn ergibt?

Natürlich tut sie das, und auf einer sehr tiefen Ebene wissen wir alle, dass es wahr ist; denken Sie darüber nach: Wissen Sie nicht, dass mit der Welt etwas nicht stimmt? Spüren Sie es nicht?

„Was du weißt, kannst du nicht erklären, aber du fühlst es. Du hast es dein ganzes Leben lang gespürt, dass mit der Welt etwas nicht stimmt. Du weißt nicht, was es ist, aber es ist da, wie ein Splitter in deinem Kopf, der dich in den Wahnsinn treibt.“ – Morpheus ( Matrix).

Ja, mit der Welt stimmt etwas nicht – und wenn die Reptilientheorie stimmt, dann ist das Problem mit der Welt, dass sie von einer reptilartigen Rasse interdimensionaler außerirdischer nichtmenschlicher Wesen übernommen und versklavt wurde; das ist das Problem mit der Welt … und sie haben die Menschheit in einer frequenzbasierten virtuellen Realität versklavt, die uns in einer falschen Realität gefangen hält – einem Gefängnis … für unseren Verstand. Wow!

Denken Sie mal darüber nach! Was, wenn das wirklich wahr ist? Meine Güte … Was für eine Theorie! Und dazu passend: Überall auf der Welt gibt es dieselben Geschichten von menschlichen Frauen, die sich mit reptilartigen Wesen kreuzen – und das ist der Ursprung des Königshauses auf der Erde. Vielleicht hätten sie es das „Reptilien-Herrschaftsrecht“ nennen sollen!

Reptiliensymbole

Laut einer Reihe antiker Legenden war es den Menschen nicht erlaubt, die Reptilien so darzustellen, wie sie wirklich waren. Daher verwendeten die Menschen im Altertum viele verschiedene Symbole und Figuren, um sie darzustellen …

Engel, Falken und Adler waren einige der symbolischen Darstellungen, von denen man annimmt, dass sie die Schlangenrassen repräsentierten. Das ist im Zusammenhang mit dieser Reptilientheorie sehr interessant; wenn auch aus keinem anderen Grund, dann wegen der Frage, wer diese Symbole heute verwendet, wo sie sich befinden und welche Bedeutung sie für die Welt haben.

Das ist genau so, wie es wäre, wenn die Reptilientheorie wahr wäre … vielleicht IST sie wahr!

Ein sehr beliebtes Symbol, das angeblich die Schlangengötter repräsentiert, ist das „Allsehende Auge“, was offenbar der Grund dafür ist, dass wir es auf der Rückseite der Pyramide des Dollarscheins sehen. Es bedeutet offensichtlich, dass sie die „Götter“ sind, die die Pyramidenstruktur des Kontrollsystems überwachen, das die Menschheit versklavt, weshalb das Symbol in Regierung, Bankwesen, Bildung, Recht und Religion so weit verbreitet ist – denn dies sind alles Ausdrücke derselben satanischen Illuminati-Freimaurer-Geheimgesellschaft königlicher Reptilien-Blutlinien, von denen alle alten Völker auf der ganzen Welt sagten, sie seien auf diesen Planeten gekommen und hätten die Macht übernommen.

Wenn sie das nicht getan haben, warum ist dann überall ein „Logo“?

In der ganzen antiken Welt gibt es Darstellungen von halb Mensch/halb Schlangenwesen, die den nie endenden Kampf zwischen Menschen und den eindringenden Reptilien symbolisieren sollen.

In der Bibel haben wir den Messias, der uns vor der Schlange (dem Teufel) „retten“ soll; leider stammt das Wort „Messias“ vom ägyptischen Wort „Messeh“, das „Krokodilfett (Reptilfett)“ bedeutet. Sogar der „Messias“ hat mit dem Reptil zu tun, was niemanden überraschen sollte, wenn man den Ursprung aller Religionen bedenkt, die an einen Messias glauben; diese Religionen haben dieselben Quellen wie alles andere, was wir haben … und Forscher glauben, dass diese Quelle die eindringende und versklavende Reptilienrasse war, die diesen Planeten übernahm und die Menschheit bis heute unterdrückt.

Was, wenn der einzige Messias, der kommt, derjenige ist, den uns die Reptilien geben werden – die uns anscheinend alles andere gegeben haben, was wir haben?

Überall auf der Welt, in Schlössern und anderen für die Blutlinie wichtigen Orten, findet man Wasserspeier, Drachen und alle möglichen Darstellungen der Reptilien, von denen man glaubt, dass sie von ihnen abstammen. Forscher haben uns erzählt, dass die Reptilien-Mensch-Hybridfamilien Reptiliensymbolik auf ihren Wappen, Insignien, Logos und Familienwappen verwenden, um ihre Abstammung zu demonstrieren.

Überall auf der Welt, an allen mächtigsten und einflussreichsten Orten, findet man Symbole dieser sogenannten Reptilien-Blutlinie; viele davon zeigen Reptilien, die Menschen fressen – denn laut Forschern fressen sie Menschen … anscheinend sind wir für sie Nahrung .

Sie ernähren sich von Angst

Forscher sagen, dass diese Reptilienwesen ins sichtbare Licht kommen können, aber nur für kurze Zeit; sie sind anscheinend nicht „physisch“, wie wir es uns normalerweise vorstellen.

Wir würden sagen, sie sind eher wie „Geister“ oder „Gespenster“, nicht physisch … das scheint ihre primäre Existenzform zu sein; sie haben jedoch, wie uns gesagt wird, die Fähigkeit, durch die Blutlinien mit der physischen Realität zu interagieren.

Wie erklärt wird, ist ihre „Nahrung“ nicht das, was wir uns unter Nahrung vorstellen; Nahrung für eine Pflanze ist Sonnenlicht, und so können wir uns die Nahrung der Reptilien eher vorstellen. „Nahrung“ ist für sie eine besondere Art von Energie, die laut Forschern durch niederschwingende menschliche Emotionen erzeugt wird – offensichtlich ernähren sie sich von menschlicher Energie und Emotionen, aber nur von negativen niederschwingenden Energien wie Angst (insbesondere Angst), Wut, Angst, Hass, Traurigkeit und Depression.

Wenn das stimmt, glauben Sie dann, dass es hier auf der Erde an „Nahrung“ für sie mangelt? Sehen Sie es sich einmal an: Wenn es ein Raubtier gibt, das sich von negativen menschlichen Emotionen ernährt, ist die Welt dann nicht perfekt darauf ausgelegt, es extrem gut zu ernähren?

Sehen Sie es sich einmal an: Die Menschen werden in einem ständigen Zustand extremer Negativität gehalten – also geben wir ihnen ständig die Energie, die sie zum Überleben brauchen, was vollkommen logisch ist.

Uns wird gesagt, dass kaltblütige Reptilien Frieden, Harmonie, Freundlichkeit, Mitgefühl, Empathie … Liebe nicht „essen“ können – sie können LIEBE nicht essen. Liebe und Angst sind zwei verschiedene Frequenzen, zwei verschiedene Wellenlängen, und die Wellenlängenfrequenz der Angst ist, wie uns gesagt wird, das, was die Reptilien zum Überleben brauchen. Ist unsere Welt darauf ausgelegt, jemanden zu „füttern“, der Liebe „isst“? Oder „füttert“ sie die Angst?

Eine mögliche Sichtweise, ein Bild: Reptilien sind wie Vampire, die in einer anderen Dimension existieren, aber die Energie, die sie zum Überleben brauchen, aus unserer Dimension saugen. Vampire müssen Ihr Blut trinken; Reptilien müssen Ihre Angst, Ihren Hass, Ihre Wut, Ihre Beklemmung und Ihre Depression trinken – und das ist laut Forschern der Grund, warum unsere Welt so ist, wie sie ist … damit wir die Reptilien füttern können.

Gestaltwandlung

Gestaltwandlung wird oft verspottet und ausgelacht, ist aber ganz sicher ein wichtiger Teil der Reptilientheorie. Forscher erklären: Man kann nicht von etwas Festem zu etwas anderem Festem und dann wieder zurück wechseln, aber das ist bei den Reptilien nicht der Fall. Erstens gibt es so etwas wie „Festes“ nicht; Atome sind nicht fest und können daher keine feste Welt bilden.

Zweitens ist alles Frequenz – es ist also nicht nötig, dass irgendetwas von einem festen Zustand in einen anderen und wieder zurück wechselt, damit eine Gestaltwandlung stattfindet. Die Frequenz ist alles, was sich ändern muss, um eine Gestaltwandlung und die Dekodierung dieser Frequenz in die holografisch wahrgenommene Realität des Beobachters zu ermöglichen.

Die Erklärung der Gestaltwandlung geht weiter: Wenn wir sehen, wie jemand seine Gestalt von Mensch zu Reptil und dann wieder zurück in Mensch verwandelt, ist das einzige, was tatsächlich passiert ist, eine Verschiebung der dominanten Frequenz, die durch den Dekodierungsmechanismus des Beobachters in eine scheinbar holografische Realität dekodiert wird. Wenn wir sehen, wie etwas oder jemand seine Gestalt verändert, dann nur, weil wir eine andere Frequenz dekodiert haben … oder eine andere zu dekodierende Frequenz dominanter geworden ist.

Eine Analogie: Es ist wie bei einem alten analogen Radio. Wenn wir den Knopf drehen, verwandelt sich ein Sender in einen anderen – aber das Einzige, was sich tatsächlich geändert hat, ist die dekodierte Frequenz.

Für manche klingt das verrückt, aber wenn man die wahre Natur der Realität versteht, ist sie überhaupt nicht kompliziert oder mysteriös; sie ist eigentlich sehr einfach und erklärt alles vollkommen und leicht .

Unterdrückung der Reptilien

Die Reptilientheorie geht weiter: Bevor die Reptilien kamen, gab es eine Zeit, die das Goldene Zeitalter genannt wurde; damals waren die Dinge offenbar ganz anders. Offenbar waren die Menschen außergewöhnlich, bevor die Reptilien offenbar unterdrückt wurden, was vermutlich eine schreckliche Verzerrung der metaphysischen Umgebung verursachte, in der die Erde und die gesamte Menschheit existiert. Diese schreckliche Verzerrung, so wird uns erzählt, manifestierte sich in der holografischen physischen Welt in Form einer schrecklichen Katastrophe auf dem ganzen Planeten; die ganze Welt lag in Trümmern – die Forschung legt nahe, dass es sich möglicherweise um einen Militärangriff handelte, dem eine Invasion folgte!

Der Geschichte zufolge kam es zu Stürmen aller Art, Vulkanausbrüchen, Erdbeben, die Polkappen schrumpften erheblich und der Meeresspiegel stieg weltweit massiv an.

Dies ist der Ursprung der universellen Legenden und Geschichten einer weltweiten Flut – die in der Bibel als „Sintflut“ zusammengefasst wurden. Dies war jedoch keine Theorie und auch kein Märchen; es war ein reales Ereignis, das tatsächlich auf unserem Planeten stattfand und von der Wissenschaft ziemlich überzeugend bestätigt wird.

Ältere Versionen dieser grundlegenden Geschichte sprechen davon, wie die Erde „umkippte“ und ein globaler Tsunami alles vollständig zerstörte.

Als sich die Verzerrung weiter manifestierte, verloren die Menschen die Fähigkeit, sich mit höheren Bewusstseinsebenen zu verbinden, sagen Forscher; anscheinend gingen wir von einer engen Verbindung mit ALLEM, was ist/war/jemals sein kann, und einem Teil von ALLEM, was ist/war/jemals sein kann, dazu über, von einer Reptilienrasse übernommen zu werden, als die Wasser nach der Flut zurückgingen. Nach dem Angriff, so wird uns gesagt, war es für die Reptilien nicht schwer, die Kontrolle zu übernehmen; alles wurde im Grunde ausgelöscht und die Menschheit konnte sich kaum noch halten, also kamen die Reptilien, um das zu „retten“, was von der Menschheit übrig war – vor der Zerstörung, die sie selbst angerichtet hatten, ohne dass die Menschheit es bemerkte: die ursprüngliche PROBLEM-REAKTION-LÖSUNG , so scheint es!

Dann dachten die überlebenden Menschen, diese reptilartigen, nichtmenschlichen Wesen wären Götter! Danach, so sagen Forscher, haben die Reptilien das, was von der Menschheit übrig geblieben war, genetisch verändert (und uns wird gesagt, dass sie es wieder tun), aber auf eine Weise, die sie daran hinderte, dieselben Bewusstseins- und Wahrnehmungsebenen zu erleben, die ihnen zuvor natürlich gewesen waren; Forscher sagen, die Reptilien hätten die menschliche Fähigkeit, höhere Bewusstseinsebenen zu erleben, genetisch deaktiviert.

Es wäre ähnlich dem, was China mit dem Internet gemacht hat; sie haben den Zugang zu Teilen des Internets gesperrt, damit die Menschen es nicht erleben können – die Reptiloiden haben anscheinend dasselbe mit dem menschlichen Bewusstsein gemacht; Forscher vermuten, dass wir seitdem darum kämpfen, „aufzuwachen“.

Damals wurden wir im sichtbaren Licht gefangen ( Matrix ) und gleichzeitig in der linken Gehirnhälfte isoliert, was uns unfähig gemacht hat, viel mehr als unsere fünf Sinne zu erleben – das Ergebnis davon ist der Theorie zufolge die Welt, die wir heute vor uns haben.

Fortsetzung folgt…

…

Quellen: PublicDomain/discover.hubpages.com am 23.06.2024