Die Welt hat einen Schuldenberg von 315 Billionen Dollar angehäuft und globale Ereignisse werden ihn bald zum Einsturz bringen

Ich denke, Glückwünsche sind angebracht. Es ist keine Kleinigkeit, Schulden in Höhe von 315.000.000.000.000 Dollar anzuhäufen, und wir werden nie wieder einen Schuldenberg dieser Größenordnung sehen, wenn er einmal zusammenbricht. Von Michael Snyder

Auch wenn die Zahlungsverzugsraten weltweit steigen, kann das Spiel weitergehen, solange die Bedingungen zumindest einigermaßen stabil bleiben. Leider werden die Bedingungen nicht lange relativ stabil bleiben.

Die globalen Ereignisse haben begonnen, sich deutlich zu beschleunigen, und das wird die Dinge in den kommenden Monaten wirklich durcheinanderbringen.

Laut einem soeben vom Institute of International Finance veröffentlichten Bericht hat die Gesamtverschuldung der Welt die stolze Summe von 315 Billionen Dollar erreicht …

Laut einem Bericht des Institute of International Finance steckt die Welt in einem Schuldenberg von 315 Billionen Dollar.

Diese globale Schuldenwelle war der größte, schnellste und umfassendste Schuldenanstieg seit dem Zweiten Weltkrieg und fiel zeitgleich mit der Covid-19-Pandemie.

„Dieser Anstieg stellt den zweiten Quartalsanstieg in Folge dar und wurde vor allem von den Schwellenmärkten verursacht, wo die Schulden auf einen beispiellosen Höchststand von über 105 Billionen Dollar anstiegen – 55 Billionen Dollar vor mehr als einem Jahrzehnt“, erklärte das IIF in seinem im Mai veröffentlichten vierteljährlichen Global Debt Monitor-Bericht.

Wir befinden uns inmitten der größten globalen Schuldenorgie der Weltgeschichte.

Die Verschuldung der privaten Haushalte ist auf einem noch nie dagewesenen Niveau, die Unternehmensverschuldung ist auf einem noch nie dagewesenen Niveau und die Staatsverschuldung ist auf einem noch nie dagewesenen Niveau …

Von den 315 Billionen Dollar Schulden entfallen 59,1 Billionen Dollar auf die Schulden der privaten Haushalte, zu denen unter anderem Hypotheken, Kreditkarten und Studienkredite zählen.

Die Unternehmensschulden, mit denen Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit und ihr Wachstum finanzieren, beliefen sich auf 164,5 Billionen Dollar, wovon allein 70,4 Billionen Dollar auf den Finanzsektor entfielen. Der Rest, 91,4 Billionen Dollar, entfielen auf die Staatsverschuldung.

Im Moment sind die Bedingungen zumindest einigermaßen stabil und so scheint alles in Ordnung zu sein. (Die Kluft zwischen Arm und Reich ist größer denn je und die Frustration nimmt ein sehr gefährliches Ausmaß an)

Aber es braucht nicht viel, um uns über die Kante zu stoßen.

So meinte beispielsweise Chris Martenson in einem kürzlichen Interview mit Greg Hunter, eine chinesische Invasion in Taiwan könnte einen plötzlichen Zusammenbruch des Anleihemarktes auslösen …

Bei einem neuen Marktzusammenbruch sieht Dr. Martenson Chaos und nennt ein hypothetisches Beispiel: „China greift Taiwan an, und es gibt eine 10-Sigma-Bewegung auf dem Anleihemarkt. Oh nein, all diese Derivate sind explodiert. Diese Leute sollen Gewinner sein, und diese Leute sollen alle Verlierer sein.

Nein, nein, sie haben kein Geld für so etwas. Es ist zu kompliziert. Ich glaube, niemand versteht mehr, wie das funktioniert. Ich konnte niemanden finden, der mir das Ganze erklären konnte. Ich konnte Leute finden, die ein paar Bruchstücke wussten, aber sie kannten ihren Anteil. …

Ich versuche, das Ganze zusammenzuflicken. Ich fühle mich unwohl, wenn ich die grundlegendsten Fragen nicht beantworten kann, und zwar: Wie hoch ist das Risiko im System und wo ist es?“

Kurz gesagt, Dr. Martenson macht sich Sorgen, dass das gesamte Finanzsystem zusammenbricht. Dr. Martenson sagt: „Ja, ich mache mir Sorgen, dass das gesamte System zusammenbricht, und das führt zu allen möglichen Spekulationen. … Stellen Sie sich vor, wir wachen eines Tages auf und am Montag sind die Märkte nicht geöffnet. Oh nein, Störung. Problem.

Dann sind sie zwei Tage lang nicht geöffnet, drei Tage lang nicht geöffnet. Die Leute machen sich Sorgen. Freitag, und die Märkte sind immer noch nicht geöffnet. Montag kommt, und sie sagen, es ist ein riesengroßes Problem, und wir wissen nicht, wie wir es lösen können. … Sie bieten Ihnen heute 100 % Wert auf einem Konto mit digitaler Zentralbankwährung (Central Bank Digital Currency, CBDC), oder Sie können abwarten und hoffen, dass es gelöst wird, und das könnte ein Jahrzehnt dauern.“

Sobald die Chinesen in Taiwan einmarschieren, befinden sich die USA und China im Krieg.

Dies ist einer der drei großen Kriege, vor denen ich seit langem warne.

Leider werden die Chinesen gegenüber Taiwan immer aggressiver. Tatsächlich haben sie Ende letzter Woche den größten Übungslauf durchgeführt, den wir bisher gesehen haben …

China schloss am Freitag eine zweitägige groß angelegte Militärübung ab, nachdem seine Streitkräfte 111 Flugzeuge und 46 Kriegsschiffe in Gebiete rund um Taiwan verlegt hatten.

Taiwans Verteidigungsministerium erklärte, 82 chinesische Militärflugzeuge hätten die Mittellinie der Taiwanstraße überquert, und einige seien sehr nahe an die 24-Seemeilen-Linie gekommen, die Taiwan zur Definition seiner Grenzzone verwendet.

Die Militärübungen, die als „Bestrafung“ für Taiwans neuen Präsidenten Lai Ching-te gedacht waren, den China als Separatisten betrachtet, konzentrierten sich auf die Durchführung gemeinsamer Patrouillen zur Sicherstellung der Kampfbereitschaft zu Wasser und in der Luft, die gemeinsame Übernahme der umfassenden Kontrolle des Gefechtsfelds und gemeinsame Präzisionsschläge auf wichtige Ziele unter Beteiligung des chinesischen Heeres, der Marine, der Luftwaffe und der Raketentruppen.

Unterdessen lassen beide Seiten die Lage in der Ukraine weiter eskalieren.

Es wird berichtet, dass französische Truppen bald in die Ukraine entsenden werden, um dort bei der „Ausbildung“ der ukrainischen Soldaten zu helfen, und das ist eine äußerst beunruhigende Entwicklung …

Das ukrainische Militär sagt, es heiße französische Ausbilder in der Ukraine „willkommen“. Diese neuen Äußerungen deuten stark darauf hin, dass Frankreich zum ersten Mal Truppen auf ukrainischen Boden entsendet. Dies markiert den Beginn einer massiven Eskalation durch Bodentruppen in offizieller, öffentlicher Funktion eines NATO-Staates.

„Der oberste Befehlshaber der Ukraine sagte am Montag, er habe Papiere unterzeichnet, die es französischen Militärausbildern erlauben, bald ukrainische Ausbildungszentren zu besuchen “, berichtete Reuters am Montag und bezog sich dabei auf den Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Generaloberst Oleksandr Syrskyi.

„Ich freue mich über die Initiative Frankreichs, Ausbilder in die Ukraine zu schicken, um ukrainische Soldaten auszubilden“, sagte Syrskyi nach einem Videogespräch mit dem französischen Verteidigungsminister Sébastien Lecornu.

Der Tag rückt immer näher, an dem westliche Streitkräfte in einen direkten Konflikt mit russischen Streitkräften geraten werden. Davor warne ich schon seit vielen Jahren .

Der dritte große Krieg, der den gesamten Planeten erschüttern wird, ist der Krieg, der im Nahen Osten ausgebrochen ist.

Die israelischen Streitkräfte dringen immer tiefer in Rafah ein, und an der Nordfront liefern sich die israelischen Streitkräfte und die Hisbollah weiterhin Feuergefechte.

Letzten Endes wird dieser Krieg eine äußerst gefährliche Ebene erreichen und möglicherweise wird dies noch vor Ende dieses Kalenderjahres passieren.

Neben militärischen Konflikten können auch schwere Seuchen zu den Faktoren gehören, die das globale Finanzsystem auf den Kopf stellen könnten.

Heute haben wir erfahren, dass allein auf einer Farm in Iowa über 4 Millionen Hühner getötet werden müssen, weil dort die Vogelgrippe ausgebrochen ist …

Mehr als vier Millionen Hühner müssen in Iowa getötet werden, nachdem auf einer großen Eierfarm ein Fall der hochansteckenden Vogelgrippe festgestellt wurde, gab der Staat am Dienstag bekannt.

Die Einsatzkräfte sind dabei, 4,2 Millionen Hühner zu töten, nachdem die Krankheit auf einer Farm in Sioux County, Iowa, festgestellt wurde. Es ist der jüngste Ausbruch in einem jahrelangen Ausbruch, der nun auch Milchkühe befällt. Letzte Woche wurde das Virus auf einer Eierfarm westlich von Minneapolis, Minnesota, bestätigt, was zur Schlachtung von fast 1,4 Millionen Hühnern führte.

Insgesamt wurden nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums seit Beginn des Ausbruchs im Jahr 2022 92,34 Millionen Vögel getötet.

Bitte beachten Sie, dass die vom US-Landwirtschaftsministerium genannte Zahl nur für die Vereinigten Staaten gilt.

Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie weltweit Hunderte Millionen Vögel getötet.

Hoffen wir nur, dass H5N1 nicht zu einer Form mutiert, die sich leicht von Mensch zu Mensch übertragen lässt. Denn wenn das passiert, wird die Angst auf unserem Planeten noch viel stärker sein als während der letzten Pandemie.

Es wird außerdem berichtet , dass sich unter Nagetieren in Nordeuropa rasch ein hämorrhagisches Fieber ausbreitet, das „Ebola-ähnliche Blutungen“ verursachen kann …

Ein potenziell tödliches Virus, das von Tieren auf Menschen überspringen kann, breitet sich bereits in Nordeuropa aus und stellt für Großbritannien ein großes Risiko dar.

Das schreckliche Virus kann neuen Forschungsergebnissen zufolge von Nagetieren auf Menschen übertragen werden und Ebola-ähnliche Blutungen verursachen.

In Schweden haben Rötelmäuse, die den Erreger in sich trugen, bereits zwei Menschen infiziert, die daraufhin an Viralem Hämorrhagischem Fieber (VHF) erkrankten – derselben Erkrankung wie Ebola.

Ich werde aufmerksam darauf achten, ob diese Krankheit auch beim Menschen auftritt, denn jede Art von hämorrhagischem Fieber, das sich unter Menschen weit verbreitet, würde enorme Panik auslösen.

Darüber hinaus glaube ich, dass wir uns in den kommenden Monaten auf unerwartete Naturkatastrophen einstellen müssen.

Beispielsweise war unsere Sonne in letzter Zeit außerordentlich aktiv und wir werden gewarnt, dass bald weitere koronale Massenauswürfe auf uns zukommen könnten …

Die Erde könnte diese Woche von einem weiteren heftigen Sonnensturm heimgesucht werden, der voraussichtlich Funkausfälle und unglaubliche Nordlichter auslösen wird.

Anfang dieses Monats stieß die Sonne die stärksten Plasmaströme (koronale Massenauswürfe, CMEs) seit 20 Jahren aus und verursachte dadurch weltweit Kommunikationsstörungen.

Der Sonnenfleck, der das Chaos verursacht hatte, drehte sich um und entließ am Montag eine heftige Eruption in Richtung der Erde.

Die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) geht von einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit aus, dass es am Dienstag und für den Rest der Woche zu Funkausfällen kommen wird.

Ich glaube, dass die Sonnenaktivität noch für viele weitere Schlagzeilen sorgen wird, bevor der aktuelle Sonnenzyklus vorüber ist.

Im Moment passiert so viel, aber was wir bisher erlebt haben, ist nur die Spitze des Eisbergs im Vergleich zu dem, was noch kommen wird .

Es wird nicht mehr lange dauern, bis uns eine Katastrophe nach der anderen trifft, und das wird enormes Chaos im globalen Finanzsystem verursachen.

Nutzen Sie also diese Zeit der relativen Stabilität, solange Sie noch können, denn wir bewegen uns auf eine Zeit zu, in der alles erschüttert wird, was erschüttert werden kann.

…

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 01.06.2024