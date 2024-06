Gott spielen: HAARP, Chemtrails und Atmosphärenmanipulation bis zu geschnittenen Eisbergen (Video)

Teile die Wahrheit!

Dr. Michio Kaku gab zu, dass elektromagnetische HAARP-Wellen verwendet werden können, um geophysikalische Ereignisse zu stimulieren, die beispielsweise das Wetter verändern, Erdbeben, Klimawandel, Vulkanausbrüche, Hurrikane und dergleichen hervorrufen können.

Dr. Kaku gab zu, dass „künstliche Hurrikane“ das Ergebnis eines Wettermanipulationsprogramms der Regierung seien, bei dem der Himmel mit Nanopartikeln besprüht und die Stürme anschließend durch den Einsatz von „Lasern“ „aktiviert“ würden.

Die Idee hinter Wetterkontrolle ist einfach, wenn man es sich einfach überlegt. Wenn Sie ein starkes Gewitter mit viel Blitz und Donner sehen und erleben, welche Tatsache an diesem Sturm fällt Ihnen am meisten auf?

Sind Sie nicht beeindruckt von der gewaltigen Energieentfaltung, die Sie hier erleben? Energie ist die Hauptzutat für Naturstürme. Daher müssen Sie davon ausgehen, dass, wenn Energie der dominierende äußere Faktor bei allen Arten von Stürmen ist, Energie vielleicht der Schlüsselfaktor für die Entstehung solcher Stürme ist.

Sie fragen sich also, wie viel Energie erforderlich ist, um Stürme zu erzeugen und dann zu lenken? Die Antwort auf diese Frage hängt von vielen Faktoren ab, aber lassen Sie uns Ihnen sagen, wie viel Leistung in das neu errichtete Stromübertragungswerk im abgelegenen Alaska eingebaut wurde.

Bei diesen Stromübertragungstürmen handelt es sich nicht um typische Türme, da sie für die Stromerzeugung konzipiert sind und diese in enormen Mengen in die Ionosphäre übertragen wird.

„Das 30 Millionen Dollar teure Pentagon-Projekt mit dem euphemistischen Namen HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) soll mehr als 1,7 Gigawatt (Milliarden Watt) Strahlungsleistung in die Ionosphäre übertragen – die elektrisch geladene Schicht über der Erdatmosphäre.

Vereinfacht ausgedrückt ist das Gerät die Umkehrung eines Radioteleskops – es sendet nur, statt zu empfangen. Es wird die obere Atmosphäre „zum Kochen bringen“. Nach der Erwärmung und Störung der Ionosphäre werden die Strahlen in Form langer Wellen auf die Erde zurückgeworfen, die unseren Körper, den Boden und die Ozeane durchdringen.“

Lassen Sie uns dieses Konzept von Dr. Begich erklären.

„… diese Erfindung bietet die Möglichkeit, beispiellose Energiemengen an strategischen Orten in die Erdatmosphäre einzubringen und das Energiezufuhrniveau, insbesondere bei Verwendung zufälliger Pulse, auf eine weitaus präzisere und besser kontrollierbare Weise aufrechtzuerhalten, als dies mit dem Stand der Technik bisher möglich war …“

„… das Ziel ist es, zu lernen, wie man die Ionosphäre in einem größeren Maßstab manipulieren kann, als es die Sowjetunion mit ihren ähnlichen Einrichtungen konnte. HAARP wäre der größte Ionosphärenheizer der Welt und läge in einem Breitengrad, der für die praktische Umsetzung von Eastlunds Erfindung am günstigsten wäre.“

Außerdem konnte die Energie von diesem nördlichen Breitengrad aus in die Ionosphäre geleitet werden, sodass sie zur Erde zurückprallte und dort landete, wo die Wissenschaftler es wollten. Das Geheimnis bestand darin, herauszufinden, wie und wohin man sie lenken musste, um die Erde dort zu treffen, wo man sie haben wollte, und so die Art von Katastrophe oder Wetter zu erzeugen, die man sich wünschte.

Kurz gesagt handelt es sich hier um den Kern des gerade erst erworbenen Know-hows im Bereich der Wetterkontrolle.

Durch die gezielte Einstrahlung von Energie in bestimmte Teile der Ionosphäre können Wissenschaftler alle möglichen Stürme hervorrufen, etwa Hurrikane, Gewitter, Überschwemmungen, Tornados und Dürren.

In der „UN-Vertrag beweist, dass Wetterkontrolle real ist“, berichten wir über Nachrichtenartikel, denen zufolge Malaysia tatsächlich ein russisches Unternehmen für Wettermanipulation beauftragt hat, einen Hurrikan zu erzeugen, der nahe genug herankommt, um Rauch und Smog aus Malaysias Städten zu vertreiben, ohne tatsächlich auf Land zu treffen und dort Verwüstungen anzurichten. Das russische Unternehmen hat geliefert und Malaysia hatte einen klaren Himmel.

Unseren Informationen zufolge können Hurrikane nicht nur erzeugt, sondern auch wieder aufgelöst werden, wenn die Wissenschaftler dies wünschen. Und sie können ganz gewiss auf dem Meer gefahren werden, so wie wir unsere Autos auf Straßen fahren. Daher muss man sich fragen, warum amerikanische Wissenschaftler es zugelassen haben, dass beispiellose Hurrikane wie Andrew, Irma, Harvey und Katrin überhaupt an Land kamen?

Warum lassen amerikanische Wissenschaftler zu, dass die jüngsten Stürme beispiellosen Ausmaßes große Schäden anrichten und Menschenleben kosten, wenn sie doch in der Lage sind, solche Stürme von uns fernzuhalten?

Behalten Sie diesen Gedanken im Hinterkopf, während wir uns noch weitere Aspekte dieser HAARP-Technologie ansehen, die so enorme Energiemengen in unsere obere Atmosphäre pumpt. Die Forscher fanden schnell heraus, dass diese Technologie auch auf andere Weise als nur zur Kontrolle des Wetters eingesetzt werden könnte.

ie entdeckten, dass sie auf eine Waffe gestoßen waren, die höchst effektiv eingesetzt werden konnte, um zu zerstören, zu zerstören und noch mehr zu zerstören, ohne dass die überwiegende Mehrheit der Völker der Welt überhaupt etwas davon mitbekam. Schließlich glauben die meisten Menschen heute noch, dass die Menschheit die Kontrolle über das grundlegende Wetter dieses Planeten nicht hat.

Lassen Sie uns nun einige der Bedenken dieser New-Age-Wissenschaftler hinsichtlich der Schäden untersuchen, die HAARP der Erde zufügen kann. HAARP kann:

– Lösen Sie bei Bedarf Erdbeben aus , wo und wann immer Sie möchten auf der Erde.

„Die Ingenieure auf Planetenebene versuchten, einen zehn mal vierzig Kilometer großen Abschnitt der Ionosphäre durch einen ‚Telekommunikationsschild‘ aus 350.000 in die Umlaufbahn geworfenen Kupfernadeln zu ersetzen … als das Militär ein Band aus winzigen Kupferdrähten in die Ionosphäre schickte, um den Planeten zu umkreisen und ‚Radiowellen zu reflektieren und den Empfang klarer zu machen‘, kam es zu dem Erdbeben der Stärke 8,5 in Alaska und Chile verlor einen Großteil seiner Küste. Dieses Band aus Kupferdrähten störte das Magnetfeld des Planeten.“

– Manipulation globaler Wettersysteme , Veränderung von Wettermustern, Niederschlägen, Dürre

– Die Erde dreht sich wild und gerät möglicherweise außer Kontrolle

– Vergrößerung und Fokussierung des Sonnenlichts, sogenanntes „Skybusting“ . Dieser Vorgang könnte Löcher in die schützende Ozonschicht brennen, so dass intensives Sonnenlicht hindurchdringen und der Menschheit schwere Verbrennungen zufügen könnte.

– Gedankenkontrolle . Durch die Verwendung eines Beschusses mit extrem niedriger Frequenz, der genau der Frequenz entspricht, mit der das menschliche Gehirn arbeitet, können Sie die Gedanken oder Gefühle einer Person ändern.

Gott helfe uns allen, wenn böse Menschen mit dieser Waffe Finesse erlangen!

– HAARP kann nukleare Explosionen ohne Strahlung erzeugen! Dieses Verfahren ist durch das Patent 4.873.928 geschützt. Dies könnte das „große“ Schwert sein, das die Mächte des Antichristen in Offenbarung 6:4 schwingen. Mit dieser Waffe könnten Sie Ziele mit nuklearen Explosionen angreifen, ohne Atomsprengköpfe auf Raketen, Flugzeugen oder Trägern einsetzen zu müssen!! Diese Entwicklung könnte alle militärischen Berechnungen zur Verteidigung gegen einen feindlichen Angriff völlig nutzlos machen.

Plötzlich geht mir ein Licht auf! Plötzlich verstehe ich, warum sich die russischen und amerikanischen Unterhändler auf die Vernichtung so vieler Sprengköpfe und Raketen einigen konnten.

Beide Seiten ließen sogar zu, dass Inspektionsteams die Zerstörung der Sprengköpfe und Raketen überwachten.

Die Welt fühlte sich viel sicherer an.

Allerdings sind Sprengköpfe auf Raketen veraltet!! Wenn beide Seiten mit Funktürmen vom Typ HARRP atomare Explosionen ohne Strahlung erzeugen können, bräuchten sie keine Raketen mit Sprengköpfen. Wie kann man sich gegen einen atomaren Angriff verteidigen, der durch lautlose, unsichtbare ELF-Radiowellen ausgelöst wird?

Wie verteidigt man sich gegen einen nuklearen Angriff, wenn dieser durch ELF-Radiowellen ausgelöst wird, die auf feindlichem Territorium erzeugt werden, in die Ionosphäre über seinem Territorium aufsteigen und dann wieder auf das eigene Territorium zurückprallen, wo sie die Explosion verursachen?

Offensichtlich ist die Welt in eine völlig neue Welt der Kriegsführung eingetreten, die sich niemand auch nur vorstellen, geschweige denn wirklich durchdacht hat.

Darüber hinaus bringt uns dieses Thema zur nächsten Funktion von HAARP und ähnlicher Radiowellentechnologie. Diese ELF-Radiosender können einen undurchdringlichen Schild gegen anfliegende Raketen, Flugzeuge oder alles, was versucht, durch unseren Luftraum zu gelangen, aufbauen!

Warum versuchen wir dann, eine Antiraketenrakete zu entwickeln, die tatsächlich eine andere Rakete im Flug treffen kann? Warum arbeitet das amerikanische Militär in Zusammenarbeit mit dem israelischen Militär so schnell daran, diese effektivere Antiraketenrakete nach Israel zu bringen, um es besser vor syrischen und ägyptischen Raketen zu schützen?

Sie wollen wahrscheinlich nicht, dass viele Menschen erfahren, dass wir über einen derart effektiven Raketenschild verfügen, der auf jedem Schlachtfeld, sei es strategisch oder taktisch, einsatzbereit ist. Wenn die Araber im nächsten Krieg gegen die Israelis antreten, werden sie vielleicht schockiert sein über die Art von Waffen, die sie vernichten!

Die Existenz dieser Art militärischer Kapazität ist auch der Grund, warum wir den arabischen Regierungen erlauben, amerikanische Waffen zu kaufen , um im nächsten Krieg gegen Israel zu kämpfen. Die Araber verstehen nicht, dass das israelische Militär und wir einen Quantensprung in der Zerstörungs-, Tötungs- und Vernichtungskraft gemacht haben! Ist der Infanterist in der Kriegsführung tatsächlich endgültig überflüssig geworden?

Die größte Sorge des New-Age- Wissenschaftlers Nick Begich in seinem Buch „Angels Don’t Play This HAARP “ besteht darin, dass Wissenschaftler und Militär bei ihrem ignoranten und rücksichtslosen Einsatz gebündelter Energie in der Ionosphäre äußerst arrogant vorgehen.

Militärwissenschaftler sprechen davon, „das Ding auf Hochtouren zu bringen, um zu sehen, was passiert“! Diese Haltung ist völlige Arroganz. Was wäre, wenn sie eine unbeabsichtigte Reaktion in der Atmosphäre auslösen würden, die nicht kontrolliert oder gestoppt werden kann?

Ich bin tatsächlich der Meinung, dass einige der in der Offenbarung des Johannes vorhergesagten Urteile auf derartige schwerwiegende Fehleinschätzungen von Wissenschaftlern zurückzuführen sein könnten.

In dem Buch „Antarktis – Hinter der Eiswand“ können Sie Folgendes erfahren:

Fremdartig geformter Eisberg entdeckt – von HAARP oder Laser geschnitten?

Diese seltsame, geometrisch genau geformte Eisfläche wurde von der NASA vor dem Larsen-C-Eisschelf der Antarktis aufgenommen.

Das Foto wurde von der US-Weltraumbehörde im Oktober 2018 auf Twitter veröffentlicht und entstand im Rahmen ihres Projektes „Operation IceBridge“, dessen Ziel es ist, die Veränderungen im polaren Eis der Arktis und Antarktis vom Flugzeug aus zu überwachen.

Es fällt auf, dass der Eisberg außergewöhnlich perfekt „geschnittene“ Kanten und eine ebenfalls sehr ungewöhnlich glatte Oberfläche aufweist – wodurch er einen starken Kontrast zu den chaotischen Formen und Größen anderer Eisberge bildet.

Natürlich gibt es nun wilde Spekulationen über seinen Ursprung, die überwiegend im Bereich des überirdischen angesiedelt sind. Doch wie die Glaziologin Dr. Kelly M. Brunt auf „Live Science“ (39) erklärt, hat er sich sehr wahrscheinlich durch einen relativ häufig vorkommenden, natürlichen Prozess gebildet.

Abb. 93: Der Eisberg erinnert an den Monolithen aus 2001: Odyssee im Weltraum, aber anders als der Monolith aus diesem sehr seltsamen Film, wurde dieser Eisberg nicht von Außerirdischen auf dieser Welt hinterlegt

„Wir erhalten zwei Arten von Eisbergen“, schildert die NASA-Wissenschaftlerin. „Zum einen erhalten wir jenen Typ, den jeder kennt und der die Titanic versenkt hat. Er sieht an der Oberfläche wie ein Prisma oder Dreieck aus, und man weiß, dass er einen sonderbaren Untergrund besitzt. Doch dann gibt es auch welche, die man als ‚Tafeleisberge‘ bezeichnet.“

Letztere würden eine sehr ebene Oberfläche aufweisen und könnten durchaus eine geometrisch perfekte Form bekommen, wenn sie von dem Eisschelf abbrechen. Dr. Brunt gesteht, dass es schwer zu sagen ist, wie groß der Eisberg auf diesem Foto ist, doch sie schätzt ihn auf eine Breite von über 1,5 Kilometern.

Wie bei allen anderen Eisbergen auch, zeigt der über der Wasseroberfläche sichtbare Teil nur 10 Prozent seiner tatsächlichen Masse.

Der Rest, so Brunt, ist unterhalb des Wassers verborgen. Man vermutet, dass der Eisberg trotz seiner flachen Oberfläche sehr instabil ist und sofort zerbrechen würde, wenn man ihn betritt.

Abb. 94: Eine andere Perspektive von dem Eisberg

Abb. 95: Gewöhnliche Eisberge zum Vergleich

Abb. 96: Der Fundort des ungewöhnlichen Eisberges

Dass es nicht nur eckige Eisberge gibt, sondern auch eckige Wolken, habe ich im Oktober 2018 in einem Beitrag auf meiner Internetseite „pravda-tv.com“ dargelegt. (40)

Abb. 97: Eckige Wolke, aufgenommen 2015 – Ort unbekannt

Hier wurde die Wolkenschicht rausgetrennt und verschoben – man kann es gut sehen. Von wegen alles Verschwörungstheorien! Hier sind Beweise! Das sind militärische Geoengineering-Experimente in der Atmosphäre…

Video:

