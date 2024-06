Zuerst Michael Jackson und dann Amy Winehouse? – „Opfer der Eliten in der Musikindustrie?“

Teile die Wahrheit!

Erst Michael Jackson und dann Amy Winehouse?

Die am 14. September 1983 in Southgate London geborene Amy Winehouse war ein Ausnahmetalent.

Mit 19 unterschrieb sie ihren ersten Plattenvertrag. Ein Jahr später kam ihr Debütalbum „Frank“ auf den Markt und erreichte auf Anhieb Platz 3 der britischen Charts. Amy sang nicht nur, sie schrieb auch über ihr Leben. Von Guido Grandt

Die „Weiße“ mit schwarzer Soulstimme, wie es hieß, fühlte sich von den 60er Jahren inspiriert. Auch optisch orientierte sich die eigenwillige Sängerin am Look der Sixties. (Die heilende Kraft von 432 Hertz-Klängen)

Doch mit zunehmendem Erfolg fühlte sie sich unwohl auf der Bühne. Bei Konzerten vor großem Publikum verspürte sie Angst. Immer häufiger streifte sie nach den Auftritten durch Clubs und Bars und ertränkte den Erfolgsdruck im Alkohol.

Dabei lernte sie auch den heroinabhängigen Blake Fielder-Civil kennen und verfiel ihm auf Anhieb. Mit ihrem neuen Freund stürzte sie sich immer häufiger in Drogen- und Alkoholexzesse. Als er sie schon nach ein paar Monaten für eine Andere sitzen ließ, war die liebeshungrige Amy am Boden zerstört.

18 Monate nach der Trennung kamen die beiden wieder zusammen und heirateten. Doch glücklich wurde Amy nicht.

Keine zwei Jahre später kam 2009 die Scheidung. Auch ihre Karriere geriet ins Stocken. Immer öfter torkelte sie betrunken auf der Bühne herum. Ihre einst so kraftvolle Stimme klang nur noch kläglich. Das Publikum buhte sie aus.

Amy musste Konzerte abbrechen, ganze Tourneen wurden abgesagt – laut Management „aus gesundheitlichen Gründen“. Doch jeder wusste, dass Amy Winehouse massive Alkoholprobleme hatte.

Ihr Apartment glich einem Müllhaufen: Überall lagen leere Flaschen herum. Amy selbst war abgemagert und nur noch ein Schatten ihres früheren Ichs.

Am 23. Juli 2011 fand ihr Bodyguard sie tot in ihrer Londoner Wohnung. Gerichtsmediziner wiesen über vier Promille Alkohol im Blut nach.

Die Sucht war Amy zum Verhängnis geworden … (Top Astrologin über JFK Jr, Michael Jackson, Klaus Schwab – tot oder lebendig? (Video))

300x250

Quelle: https://www.dw.com/de/die-tragische-geschichte-der-amy-winehouse/a-17075868

So lautet in Kurzform das Narrativ des Lebens von Amy Winehouse.

Doch wenig bekannt ist ein anderer Aspekt, den sie schon als 20-Jährige in einem Interview verraten hat.

300x250 boxone

Darin macht sie Andeutungen über eine Elite in der Musikindustrie, über die bereits Michael Jackson sprach.

Wie bekannt, starben beide danach den angeblichen „Drogentod“.

Hier das „Augenöffnende“ Interview mit Amy Winehouse:

💥Amy Winehouse: Die dunkle Wahrheit in der Musikindustrie ⚠️ Ein Ausschnitt aus einem Interview aus den Anfängen ihrer Karriere, in dem sie deutlich äußert, sie würde sich nicht kontrollieren lassen und das tun, was sie möchte…

Der Rest sollte Ihnen bekannt sein.. pic.twitter.com/cxD76fyt1A — Nina (@NinaKis17) June 12, 2024

»Sie werden mich töten!« – MORDKOMPLOTT MICHAEL JACKSON

Anfang Januar 2024 veröffentlichte ein Gericht im Missbrauchsskandal um den US-Multimillionär und Pädophilen Jeffrey Epstein die Klarnamen von mutmaßlich rund 170 zuvor meist anonym behandelten Personen. Sie wurden in einem Zivilstreit zwischen der geschädigten US-Amerikanerin Virginia Giuffre und Epsteins langjähriger Partnerin Ghislaine Maxwell genannt.

Auf der sogenannten „Epstein-Liste“ tauchte mitunter auch der Name des „King of Pop“, Michael Jackson auf. Daraus scheint sich zumindest die einmalige Anwesenheit der Prominenten bei einer Veranstaltung Epsteins abzuleiten zu sein.

Eine Nennung bedeutet nicht, dass die Person aktiver Teil des Missbrauchsnetzwerks um Epstein war, sondern zunächst nur, dass der Name in dem Zivilprozess fiel.

Quelle: https://www.ksta.de/panorama/jeffery-epstein-liste-prominente-soziales-netzwerk-offenbart-michael-jackson-donald-trump-bill-clinton-copperfield-prinz-andrew-712426

Fakt jedenfalls scheint zu sein, dass Michael Jackson Jeffrey Epstein kannte.

Aber vielleicht in einer ganz anderen Art und Weise, wie nun vermutet wird.

Könnte es sein, dass MJ von den Umtrieben des Mädchen-Beschaffers für die High Society/Politik wusste und deshalb sterben musste? Genauso wie Epstein, der mutmaßlich im Gefängnis Selbstmord verübt hatte?

Wurden beide „gemordet?“

Eine geleakte Tonaufnahme des letzten Anrufs des „King of Pop“ an seinen Manager Dieter Wiesner könnte einen dementsprechenden Schluss zu lassen. Denn darin nannte MJ konkret eine „Gruppe von Leuten“.

Es sei nicht die Regierung. Es sei „mehr“ als die Regierung!

Ist dies vielleicht der entscheidende Hinweis auf Epstein & Co.? Auf ein Netzwerk, das hinter den politischen und gesellschaftlichen Strukturen bestand und wahrscheinlich immer noch besteht?

Mehrmals sagte Michael Jackson, dass „sie“ ihn nicht mehr hierhaben wollen.

„Sie können eine Menge Dinge tun.“

„Sie können viele Dinge tun. Sie wollen mich nicht mehr hier haben.“

Konkret: „Aber ich fühle in meiner Seele und nur Gott weiß, sie könnten mich erschießen, sie könnten mich erstechen, sie könnten mich reinlegen und sagen, ich hätte eine Überdosis genommen.“

Nachfolgend jedenfalls der Text zum Video und dann das Video selbst:

Michael Jackson wusste, dass er in wenigen Stunden aufhören würde zu existieren.

„Sie wollen mich nicht mehr hierhaben,“

Und bei diesem letzten Anruf vor seinem Tod würde er mit dem Finger auf die wahren Schuldigen hinter seinem Verbrechen zeigen.

„Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen sollte. Ich weiß nicht, wer zuhören könnte. Vielleicht ist es eine Gruppe von Leuten …“

Jacksons Stimme klang verängstigt, als er seinen Manager vor einer Gruppe von Leuten warnte, die ihn als Bedrohung eliminieren wollte.

Manager: „Rede mit mir.“

Jackson: „Ich kann nicht mit dir darüber am Telefon reden. Ich weiß nicht, was passieren wird.“

Jackson wusste, dass sie seinen Anruf zurückverfolgen konnten und dass es sein Sohn Prince sein würde, der schließlich die erschreckenden Worte des Idols bestätigen würde, nachdem er aufgelegt hatte.

„Aber ich fühle in meiner Seele und nur Gott weiß, sie könnten mich erschießen, sie könnten mich erstechen, sie könnten mich reinlegen und sagen, ich hätte eine Überdosis genommen.“

Die durchgesickerte Aufnahme geschah nur einen Tag vor seinem „mysteriösen Ableben“ und Michael wusste, dass er, bevor er ging, seinen Manager vor der Bedrohung warnen musste, die er nie zu beseitigen vermochte.

„Sie können eine Menge Dinge tun.“

Manager: „Wer? Wer könnte diese Dinge tun?“

Am anderen Ende des Telefons war Dieter Wiesner, der den Sänger anflehte, ihm den Grund für seinen alarmierenden Anruf zu nennen.

„Sie können viele Dinge tun. Sie wollen mich nicht mehr hier haben.“

Michael hatte schreckliche Angst, weiterzureden und was er als nächstes sagen würde, würde selbst diesen Manager in große Gefahr bringen.

„Aber ich weiß nicht, Dieter. Es ist mir egal, sie können mich mitnehmen. Ich kümmere mich nicht einmal mehr um mein Leben.“

Michael Jacksons Manager hatte es immer noch nicht begriffen bis der King of Pop ihm einen Hinweis gab, der der Schlüssel zur Enträtselung der Wahrheit hinter seinem angeblichen Mord war.

Denn niemand wusste von seinem Telefonanruf und nun wurde er später in seinem Zimmer gefunden, fast regungslos von einem Rausch aus Propofol und Benzodiazepin.

Tage später wurde Conrad Murray als Hauptschuldiger ins Visier genommen. Er wurde des unfreiwilligen Mordes beschuldigt.

ANMERKUNG VON MIR: Jacksons Leibarzt Conrad Murray wurde im November 2011 wegen fahrlässiger Tötung für schuldig befunden und zu vier Jahren Gefängnis verurteilt.

Doch die Wahrheit kam ans Licht in diesem mysteriösen Telefonat (…)

Michael Jackson: „Es ist nicht die Regierung. Es ist mehr als die Regierung. Aber ich weiß es nicht, Dieter. Es ist mir egal, sie können mich mitnehmen. Ich kümmere mich nicht einmal mehr um mein Leben.“

Auch wenn er sich fürchtete hat sich Jackson seinem Schicksal hingegeben, ohne zu ahnen, dass die Tonaufnahme und die anschließende Aussage seines Sohnes zu der Erkenntnis führen würden, dass der King of Pop in Wirklichkeit in einem Kampf gegen eine Organisation stand, die mächtiger ist, als jede andere.

„Ich will nur, dass es meinen Kindern gut geht. Meine Engel.“

Manager: „Michael …“

Michael Jackson: „Ich muss gehen …“

Dieses Video mit Ton wurde vor Jahren veröffentlicht. Aber nach dem Auftauchen von Anonymous, einem globalen Hackerkollektiv, das eine Liste von Politikern und Künstlern veröffentlicht hat, die angeblich mit dem Epstein-Zirkel in Verbindung stehen, erinnerten sich die Leute an Michaels Worte. Sie wiesen darauf hin, dass er von der Existenz des gefährlichen kriminellen Netzwerks wusste.

Michael war weit vernetzt, als einer seiner potentiellen Informanten, weshalb er um sein Leben fürchten musste (…)

Mit den Worten einer schockierenden Erklärung von Prince, erklärte dieser: In der gleichen Nacht kam MJ die Treppe herunter und sagte: „Sie werden mich töten!“

Aber das war nicht das erste Mal. Er sagte, sie wollten, dass er verschwindet und seine Schwester Latoya und sein eigene Tochter sagten das gleiche im Fernsehen.

Dies führte zu einer Reihe von Spekulationen, die über die Wahrheit seiner Drogenabhängigkeit hinausgingen und sowohl Schriftsteller, als auch Forscher vertieften sich gleichermaßen in forensische Zeugenaussagen und staatlichen Beweisen und analysierten jedes Detail hinter seinem Ableben.

Eine von ihnen ist Concha Calleja, eine Schriftstellerin, die unter dem Deckmantel der Unparteilichkeit die Möglichkeit aufwirft, dass Jackson tatsächlich ein Opfer von Vergeltungsmaßnahmen war – einer anderen Person oder Organisation:

„Es könnte unangenehm gewesen sein, ja. Eine politische Rede reicht nicht. Aber ein Lied. In ‚We are the world‘ prangerte Michael den Hunger der Kinder in Äthiopien an. Es klingt albern, aber ich glaube, er begann eine politisch gefährliche Person zu werden. Außerdem hatte er zu seiner Zeit eine Menge Schulden und nahm kein Geld ein. Trotzdem besaß er weiterhin eine Menge Immobilien mit denen er diese Schulden hätte begleichen können.“

Heute liegt alles in einem Dunst, der nie klarer zu werden scheint. Und nach seinem Tod hat die Erinnerung an Michael Jackson harte Schläge erhalten. Wie dem Dokumentarfilm „Leaving Neverland“, in dem zwei Jungen erzählen, was Michael Jackson ihnen angetan hat, als sie minderjährig waren.

„Sie prangern nur jemanden an, der sich nicht verteidigen kann. Es fehlt die Aussage der anderen Partei.“

Zum jetzigen Zeitpunkt und ungeachtet aller anderen Spekulationen oder Audiovisuellen Leaks bleibt den meisten Menschen sein Vermächtnis in Erinnerung. Wie seine revolutionäre Musik, seine Philanthropie in Bezug auf seine Unterstützung für verschiedene wohltätige Zwecke.

Doch sein Vermächtnis wird immer kontrovers bleiben, aufgrund der Skandale, die seinen Ruhm stets bedroht haben.

HIER DAS VIDEO des (angeblichen) Jackson-Leaks:

Quelle: https://video.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/10000000_424767823336570_5553367294450534797_n.mp4?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=55d0d3&efg=eyJybHIiOjM3OCwicmxhIjoxNTgwLCJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InN2ZV9zZCJ9&_nc_ohc=roZ2ulpSK50AX_WDAzu&rl=378&vabr=210&_nc_ht=scontent-ber1-1.xx&oh=00_AfAQ6iaMg27XZnWfLiTTUjc5kmrOoWQGs-5RODWFuAlMWA&oe=65D1DF53, https://video.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/10000000_424767823336570_5553367294450534797_n.mp4?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=55d0d3&efg=eyJybHIiOjM3OCwicmxhIjoxNTgwLCJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InN2ZV9zZCJ9&_nc_ohc=roZ2ulpSK50AX_WDAzu&rl=378&vabr=210&_nc_ht=scontent-ber1-1.xx&oh=00_AfAQ6iaMg27XZnWfLiTTUjc5kmrOoWQGs-5RODWFuAlMWA&oe=65D1DF53

Wie gesagt, ob der obige Telefonmitschnitt echt ist, kann ich nicht verifizieren.

Fakt jedenfalls ist, dass Jacksons Tochter Paris Ende Januar 2017 ein Interview gab, in dem sie behauptete: „Er (Jackson) war sich sicher, dass man ihn eines Tages umbringen wird.“

Quelle: https://www.bild.de/unterhaltung/leute/michael-jackson/geheime-notizen-enthuellen-er-hatte-angst-ermordet-zu-werden-50085794.bild.html?fbclid=IwAR3K8HOHKyNBwCR2AAPuoXX9n7oKLs3-EOvdSB_n9P3mBV5IcQtYQsVNf7g

Der britische Independent berichtete am 25. Januar 2017 ebenfalls darüber:

Paris Jackson hat behauptet, ihr Vater Michael Jackson sei ermordet worden und bestand darauf, dass jeder in ihrer Familie davon wisse.

Die einzige Tochter der verstorbenen Sängerin, die heute 18 Jahre alt ist, meinte, Jacksons Tod sei eine „Inszenierung“ gewesen und „alles deutet darauf hin“, dass sie davon ausgeht, dass er ermordet wurde.

In ihrem allerersten ausführlichen Interview sagte Paris, ihr Vater habe angedeutet, dass die Leute hinter ihm her seien und irgendwann sogar befürchtet hätten, dass sie ihn am Ende töten könnten.

„Er machte Andeutungen darüber, dass Leute hinter ihm her waren. Und irgendwann dachte er: ‚Eines Tages werden sie mich umbringen‘“, sagte sie dem Rolling Stone .

Paris sagte, sie sei sicher, dass ihr Vater ermordet worden sei, und argumentierte, dies sei „offensichtlich“.

„Alle Pfeile deuten darauf hin. Es klingt wie eine totale Verschwörungstheorie und es klingt wie Blödsinn, aber alle echten Fans und jeder in der Familie wissen es. Es war ein Setup. Es war Blödsinn.“

Als sie gefragt wurde, wer den Tod der verstorbenen Sängerin wünschte, sagte sie „viele Leute“, gab aber nicht an, wer. Sie sagte, sie suche immer noch nach Gerechtigkeit für den Tod.

„Es ist ein Schachspiel. Und ich versuche, das Schachspiel richtig zu spielen. Und das ist alles, was ich im Moment dazu sagen kann.“

Die durchgesickerte Aufnahme fand nur einen Tag vor seinem „mysteriösen Ableben“ statt. Und Michael wusste, dass er, bevor er ging, seinen Manager vor der Bedrohung warnen musste, die er nie zu beseitigen vermochte.

Später wurde er in seinem Zimmer gefunden, fast regungslos, vollgepumpt mit Propofol und Benzodiazepin.

Tage später wurde Conrad Murray als Hauptschuldiger ins Visier genommen. Er wurde des unfreiwilligen Mordes beschuldigt.

Letztlich kommt die Vermutung auf, dass der „King of Pop“ in Wirklichkeit in einem Kampf gegen eine Organisation stand, die mächtiger ist, als jede andere.

Michael war weit vernetzt, fürchtete letztlich um sein Leben und sagte einmal: „Sie werden mich töten!“

Die Autorin Concha Calleja, wirft unter dem Deckmantel der Unparteilichkeit die Möglichkeit auf, dass Jackson tatsächlich ein Opfer von Vergeltungsmaßnahmen wurde. Von einer anderen Person oder Organisation. Sie erklärte:

„(…) In ‚We are the world‘ prangerte Michael den Hunger der Kinder in Äthiopien an. Es klingt albern, aber ich glaube, er begann eine politisch gefährliche Person zu werden. Außerdem hatte er zu seiner Zeit eine Menge Schulden und nahm kein Geld ein. Trotzdem besaß er weiterhin eine Menge Immobilien mit denen er diese Schulden hätte begleichen können.“

MJ eine politische Person, die der Welt den Spiegel vorhielt. Und die vermutlich von Epsteins Machenschaften und seinen hochrangigen, auch politischen Pödophilenkunden wusste.

Wurde Michael Jackson deshalb aus dem Weg geräumt?

Quellen: PublicDomain/guidograndt.de am 16.08.2024