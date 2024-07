Die Machthaber nehmen mit mRNA-Impfstoffen Besitz von unseren Körpern mit dem Ziel damit Geld zu verdienen

Dabei gingen die Ernten zurück (für ein Jahrzehnt oder länger), die Menschen verhungerten und viele der Überlebenden wanderten in die Städte ab, wo sie in Fabriken arbeiten mussten.

Wenn Sie wirklich staunen wollen, lesen Sie: „ Die Sowjetunion: Ein Regime der kapitalistischen Entwicklung “. (Die Sowjetunion: Ein Regime der kapitalistischen Entwicklung) Aus diesem Artikel stammt das folgende Zitat:

„Die als „Kollektivierung“ bekannte sowjetische Politik, kombiniert mit einem Projekt der raschen Industrialisierung, wiederholte den gewalttätigen und zerstörerischen Prozess der kapitalistischen Einschließung.

Die Kontrolle über die landwirtschaftliche Produktion und die anschließende Modernisierung wurden durch die gewaltsame Beschlagnahmung und Übertragung von Eigentum an den Staat sichergestellt. Verarmte und hungrige Bauern wurden in die wachsenden städtischen Zentren der UdSSR vertrieben und in den wachsenden Industriesektoren beschäftigt.

Das scheinbar historisch einzigartige Ausmaß an Gewalt, das mit der sowjetischen Industrialisierung einherging, lässt sich zu einem gewissen Grad dadurch erklären, dass es in nur wenigen Jahrzehnten gnadenlos zusammenfasste, was anderswo über mehrere Generationen hinweg geschehen war.“

Wie ein lieber Kollege aus der politischen Ökonomie bemerkte:

„Der wichtigste erste Schritt des Kapitalismus besteht nicht darin, eine Anzahl von Kapitalisten zu gewinnen. Es verwandelt die Bauern in ein Proletariat (Arbeiterklasse), indem es sie vom Land vertreibt. Danach können Sie Kapitalisten dazu bringen, sie einzustellen, aber nicht vorher. Die erste Stufe des Kapitalismus ist also immer die Proletarisierung, sei es unter dem Namen Sozialismus oder kapitalistischer Liberalismus.“

Und der Weg zur Schaffung eines Proletariats ist die „Einschließung“, d. h. der Diebstahl der gewöhnlichen Produktionsmittel (Land und Jagd), die die Bauern zum Überleben nutzen.

Wie ich bereits geschrieben habe, sind die USA, Ozeanien, Europa und der größte Teil Asiens vollständig industrialisiert. Nach 500 Jahren Kolonialismus gibt es keine neuen Länder mehr zu erobern.

Der Zweite Weltkrieg brachte eine Flaute, als alle führenden Industriemächte außer den Vereinigten Staaten in Schutt und Asche gelegt wurden und der Wiederaufbau Jahrzehnte dauerte.

Aber die Weltwirtschaft stagnierte in den frühen 1970er-Jahren und hat sich seitdem nicht mehr erholt (wie Robert Reich betont, haben wir diese Tatsache nur verschleiert, indem wir mehr Frauen in den Arbeitsmarkt aufgenommen und massive Schulden gemacht haben).

Im Jahr 1971 schrieb Lewis Powell Jr. für die US-Handelskammer ein Memorandum mit dem Titel „ Angriff auf das amerikanische System des freien Unternehmertums “, in dem er amerikanische Unternehmen aufforderte, aktiv mit dem politischen System zusammenzuarbeiten, um es zu reformieren, damit es freundlicher wird an Unternehmen. Vielleicht hat keine Branche diesen neuen Aufruf mehr angenommen als die Pharmaindustrie.

Die Pharmaindustrie profitierte reichlich von der „Schweinegrippe-Pandemie“, die 1976 in Fort Dix begann ( lesen Sie hier die faszinierende Geschichte ). Die Pharmaindustrie nutzte die schwere Rezession während der Carter-Regierung, um 1980 das Bayh-Dole-Gesetz zu erlassen, das es Bundesbeamten und Empfängern von Steuergeldern ermöglichte, ihre Forschung zu patentieren.

Plötzlich verwandelte sich ein gesundes System wissenschaftlicher Kontrollen – Regulierungsbehörden, „benchwissenschaftliche“ akademische Forscher und Unternehmensforschung – in einen Goldrausch, weil nun alle im selben Team waren und mit ihrem geistigen Eigentum reich werden wollten.

Die Pharmaindustrie erkannte, dass das wahre Geld darin lag, Medikamente an gesunde Menschen zu verkaufen – zu dieser Zeit war die Zahl der kranken Menschen in den USA nicht sehr groß.

Also medikalisierten sie verschiedene unangenehme Aspekte des menschlichen Zustands (z. B. Kinderkrankheiten, Traurigkeit und Altern) und entwickelten profitable Medikamente, die sie möglichst vielen Menschen verabreichen konnten – zunehmend Impfstoffe, Antidepressiva und Statine.

Impfstoffe waren so gefährlich, dass sie auf dem normalen kapitalistischen Markt nicht existieren konnten. Deshalb brachte die Pharmaindustrie den Kongress 1986 dazu, den National Childhood Vaccine Injury Act zu verabschieden, um sich und ihre Komplizen vor Haftung zu schützen. Bei Antidepressiva und Statinen ist der Haftungsschutz weniger dringend, da der Schaden mit den üblichen Ausreden „er/sie war depressiv“ und „er/sie war nur alt“ verschleiert werden kann.

Für die Pharmaindustrie besteht der zusätzliche Vorteil der weiten Verbreitung dieser „Medikamente“ darin, dass sie mehr Schaden als Nutzen anrichten. Die Zahl der Menschen in den USA mit einer oder mehreren chronischen Krankheiten stieg von 12 % in den 1980er Jahren auf über 54 % Mitte der 2000er Jahre ( weitere Einzelheiten finden Sie unter „ The Real Anthony Fauci “).

Anstatt nur einen Impfstoff oder eine Behandlung zu verkaufen, waren die Menschen nun lebenslang auf zusätzliche Medikamente angewiesen. So verursachen Impfungen beispielsweise Autismus, ADHS, Krebs bei Kindern, Diabetes, Ekzeme und Epilepsie.

Während die Pharmaindustrie vor Covid etwa 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr mit Impfstoffen verdiente, verdiente sie 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr mit den Behandlungen für diese Impfungen (Risperdal, Ritalin, Chemomedikamente, Metformin, Dupixent, Depakote).

In den frühen 1990er Jahren nutzte Pharma die AIDS-Epidemie und den Aktivismus von ACT UP, um das Prescription Drug User Fees Act zu verabschieden. Mittlerweile stammt etwa die Hälfte des Budgets der FDA von der Pharmaindustrie und nicht von Steuerzahlern, und neue Arzneimittelanträge werden in weniger als einem Jahr geprüft.

Sie verabschiedeten auch Gesetze zur Einrichtung von Nebenstellen bei der FDA, dem CDC und dem NIH, damit die Pharmaindustrie direkt Regulierungsbehörden kaufen und ihre Mitarbeiter in diese Regierungsbehörden integrieren kann. Mitte der 1990er-Jahre wusste Pharma, dass sie alle benötigten Medikamente über den Zulassungsprozess der FDA erhalten konnten.

Gesundheitsschäden – durch Vergiftung der zuvor gesunden Bevölkerung aus Profitgründen – wurden zum Geschäftsmodell der Pharmaindustrie. Und gerade als die spanischen Eroberer die Paläste der Azteken und Inkas plünderten, wurde der Durst der Pharmaindustrie nach gewinnbringenden Gesundheitsschäden unstillbar.

IV. COVID (DIE ENTSTEHUNG VON SARS-COV-2 UND DIE LÄCHERLICHE COVID-REAKTION) IST DIE „EINSCHLIESSUNG“ DES MENSCHLICHEN KÖRPERS AUS PROFITGRÜNDEN

Einst reichten Medikamente für gesunde Menschen und die Medikalisierung des menschlichen Daseins nicht aus, um die Gewinne der Pharmaindustrie zu steigern.

In den frühen 2000er Jahren fielen die Patentrechte für eine Reihe von Blockbuster-Medikamenten aus, ohne dass neue Medikamente in der Pipeline waren (echte Forschung und Entwicklung sind teuer und wissenschaftliche Durchbrüche sind selten). Pharma brauchte also neue Krankheitsquellen, um einen Markt für neue patentierbare Medikamente zu schaffen. Und dann kam die Gain-of-Function-Forschung.

Die USA verfügen über ein umfangreiches chemisches und biologisches Waffenprogramm, das bis zum Ersten Weltkrieg zurückreicht. Während des Kalten Krieges wurde das Programm beschleunigt und erweitert. Wie die Wissenschaftsautorin Kris Newby in ihrem Buch „ Bitten “ erklärt, war die Lyme-Borreliose eine amerikanische Biowaffe, die dem Labor entkommen war.

Die Erfindung von CRISPR/Cas9 ermöglichte es Forschern, Teile genetischen Materials auszuschneiden und einzufügen, ähnlich wie wir Sätze in Microsoft Word ausschneiden und einfügen. Und aufgrund des Bayh-Dole-Gesetzes von 1980 haben die Regulierungsbehörden, die theoretisch der Gain-of-Function-Forschung einen Riegel vorschieben könnten, nun finanzielle Verbindungen zu den Pharmaunternehmen, die von etwaigen Pandemien profitieren könnten.

Es war also nur eine Frage der Zeit, bis die Versuchung, einen Gain-of-Function-Virus zu erzeugen und freizusetzen, für die korrupten Seelen des pharmazeutischen Industriekomplexes zu groß wurde.

In den frühen 2000er Jahren begannen Ralph Baric von der University of North Carolina und andere damit zu experimentieren, HIV-Stücke in Fledermaus-Coronaviren einzuspleißen. Und im Jahr 2019 wurde SARS-CoV-2 in die Bevölkerung entlassen, zusammen mit einem globalen Programm, um den Zugang zu wirksamen Behandlungen zu blockieren und jeden zu zensieren, der Fragen stellte.

Das Wichtige an Covid ist, dass es die extremste Form der Ausgangssperre in der Geschichte der Menschheit darstellt.

Soziale Distanzierung ist eine Form der Einzäunung – das Errichten eines magischen 1,80 m hohen Zauns (zwölf Fuß im Durchmesser, weil er in alle Richtungen reicht) um jeden, der kooperiert. Zum ersten Mal in der Geschichte verfolgt Sie dieser magische Zaun, wann immer Sie sich in einem öffentlichen Raum aufhalten.

Abriegelungen sind eine Form der „Einzäunung“ – das Errichten eines imaginären Zauns um Ihr Haus und die Umwandlung in Ihr persönliches Ghetto.

Wie ich bereits geschrieben habe , entspringt die ganze Idee der Impfpflicht dem Wunsch der Demokraten, die Luft selbst abzuschneiden. Nach dieser Logik gehört die Luft ihnen und ungeimpfte Menschen können die Luft allein durch das Atmen verunreinigen. Unnötig zu erwähnen, dass die Demokraten nicht glauben, dass Impfstoffe die Geimpften tatsächlich schützen (daher die Notwendigkeit einer Lufteinschließung).

Covid-Impfstoffe und Covid-Impfpflichten sind vielleicht die krasseste Form der „Abschottung“ von allen. mRNA-Impfstoffe verwandeln Millionen Ihrer eigenen Zellen in Fabriken. Die Maschinen in diesen Fabriken sind Ihre eigene RNA und was sie produzieren, sind Spike-Proteine.

Einer der Gründe, warum so viele geimpfte Menschen so krank werden, liegt darin, dass diese Spike-Protein-Fabriken keinen Ausschalter haben – bei manchen Menschen produzieren sie einfach so lange Spike-Proteine, bis die Person stirbt.

Dieses gehackte biologische System arbeitet gewinnbringend für die Pharmaindustrie. Impfvorschriften bedeuten, dass der Staat Ihren Körper durch Enteignung beschlagnahmt und ihn der herrschenden Klasse zur weiteren Bereicherung übergibt.

Es gibt einen Grund, warum das Weltwirtschaftsforum, die Weltgesundheitsorganisation, die Pharmaindustrie und die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung mRNA-Impfstoffe so sehr lieben, obwohl sie die tödlichsten Impfstoffe der Geschichte sind und nicht sicher hergestellt werden können .

Für sie ist diese neue Form der Einfriedung möglicherweise das profitabelste Unterfangen in der Geschichte der Menschheit – profitabler als der atlantische Sklavenhandel, Goldminen oder Öl. Dies ist für die herrschende Klasse besonders attraktiv, da andere Formen der Kapitalakkumulation zum Stillstand gekommen sind.

Ich habe zuvor den Mechanismus erklärt, durch den dies geschieht: Impfstoffe verursachen chronische Krankheiten, die dazu führen, dass Familien ihr gesamtes Vermögen an Krankenhäuser, Ärzte und Apotheken übertragen, um die Behandlungen zu bezahlen, bis die Person bankrott ist und dann sterben darf. An diesem Punkt beginnt der Zyklus wieder mit der nächsten Person.

Wenn die herrschende Klasse unsere Körper einschließen und unsere Zellen in mRNA-Fabriken verwandeln kann, wird sie in der Lage sein, die meisten Menschen auf diesem Planeten durch chronische Krankheiten zu versklaven.

Die herrschende Klasse besitzt bereits etwa die Hälfte des Weltvermögens; Die Covid-Behausung unserer Körper hat das Potenzial, die 246 Billionen Dollar, die sie noch nicht besitzen, in ihren Taschen verschwinden zu lassen.

Das ist die größte Ausbeutung der Welt und die Art und Weise, wie die herrschende Klasse sie ausübt, geschieht durch Abschottung. Der einzige Weg, dem zu widerstehen, besteht darin, alle Impfstoffe und allopathische Medizin im Allgemeinen abzulehnen.

