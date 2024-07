Die Prophezeiung des Pahana und der Fünften Welt: Die neun Zeichen der Endzeit (Video)

Die Prophezeiung von Pahana gehört zu den berühmtesten dieser Traditionen. Man glaubt, dass die Menschheit mehrere Zyklen der Schöpfung und Zerstörung erlebt hat, wobei die gegenwärtige Welt die Vierte Welt des Menschen darstellt.

Die Hopi sehen sich als auserwählte Hüter dieser Welt, deren Aufgabe es ist, die Menschheit durch diese Zyklen zu führen.

Die Prophezeiung des Pahana sagt voraus, dass seine Rückkehr neues Wissen, Weisheit und spirituelle Erkenntnisse bringen wird, die helfen werden, das Gleichgewicht in der Welt wiederherzustellen.

Dieses Versprechen der Erneuerung und Erleuchtung ist von zentraler Bedeutung für das spirituelle Leben der Hopi und spiegelt ihre tiefe Verbindung mit den Zyklen der Existenz und der natürlichen Welt wider.

Traditionelle Praktiken und moderne Interpretationen

Gemäß ihrem Glauben begraben die Hopi ihre Toten traditionell mit Blick nach Osten, in der Erwartung, dass der Pahana aus dieser Richtung zurückkehrt. Dieser Brauch symbolisiert ihre anhaltende Hoffnung auf eine zukünftige Transformation und die Erfüllung der Prophezeiung.

Die wahre Natur von Pahana und seine Rolle in der Hopi-Mythologie sind unterschiedlichen Interpretationen unterworfen. Verschiedene Hopi-Hochebenen und -Dörfer können leicht unterschiedliche Versionen des Mythos aufweisen, und die Hopi waren traditionell zurückhaltend, wenn es darum ging, Aspekte ihrer religiösen Traditionen Außenstehenden preiszugeben.

Einige Berichte legen nahe, dass Pahana den Menschen eine neue Religion und Frieden bringen wird, obwohl die Einzelheiten dieser Lehren größtenteils im heiligen Bereich der Hopi-Spiritualität bleiben.

Moderner Einfluss und Interpretation

Auch heute noch beeinflusst das Konzept von Pahana die Kultur und das Denken der Hopi. Die Hopi haben ihre Bereitschaft gezeigt, positive externe Ideen in ihre Kosmologie zu integrieren, was gelegentlich zu Spekulationen über die Integration europäischer christlicher Traditionen in den Glauben der Hopi geführt hat.

Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass der ernsthafte Kontakt mit Europäern erst fast zwei Jahrhunderte nach der Gründung der spanischen Missionen in Hopi-Dörfern begann.

Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben

Die Weisheit der amerikanischen Ureinwohner umfasst ein tiefes Verständnis von Natur, Spiritualität, Gemeinschaft und Verbundenheit. Sie wurzelt in tiefer Ehrfurcht und Respekt für die Erde und alle Lebewesen.

Sie tragen Botschaften der Ermächtigung, Selbstverantwortung und des kollektiven Handelns. Die Prophezeiung des Hopi-Ältesten vom 8. Juni 2000 ermutigt die Menschen, ihre Rolle bei der Gestaltung ihrer Realität zu erkennen und positive Maßnahmen zu ergreifen, um eine bessere Welt zu schaffen. „Der Fluss fließt sehr schnell und es gibt Menschen, die Angst haben werden. Wisse, dass der Fluss sein Ziel hat.“ Die Möglichkeit, sich sinnvoll zu verändern, bietet sich überall um uns herum. Werden wir diejenigen sein, auf die wir warten?“

Dies wurde von Wendy Nickerson, Abteilungsleiterin der Abteilung für Familienmedizin und öffentliche Gesundheit, geteilt. Ich teile hier die Hopi-Prophezeiung und die Kunst der Ureinwohner in der Hoffnung, dass sie Sie genauso inspirieren werden wie mich:

Sie haben den Leuten erzählt, dass dies die elfte Stunde ist, jetzt müssen Sie zurückgehen und den Leuten sagen, dass dies die Stunde ist. Und es gibt Dinge, die berücksichtigt werden müssen …

Wo lebst du?

Was machst du?

Was sind deine Beziehungen?

Lebst du in der richtigen Beziehung?

Wo ist dein Wasser?

Kennen Sie Ihren Garten.

Es ist Zeit, Ihre Wahrheit auszusprechen.

Schaffen Sie Ihre Gemeinschaft.

Seien Sie nett zueinander.

Und suchen Sie Ihren Anführer nicht außerhalb von sich selbst.

Dann faltete er die Hände, lächelte und sagte: „Das könnte ein guter Zeitpunkt sein! Es gibt jetzt einen Fluss, der sehr schnell fließt. Er ist so groß und schnell, dass manche Angst haben werden. Sie werden versuchen, sich am Ufer festzuhalten. Sie werden das Gefühl haben, auseinandergerissen zu werden und werden sehr leiden. Wisse, dass der Fluss sein Ziel hat.

Die Ältesten sagen, wir müssen das Ufer loslassen, uns in die Mitte des Flusses stoßen, unsere Augen offen halten und unsere Köpfe über dem Wasser.

Und ich sage: Schaut, wer mit euch da drinnen ist, und feiert. In diesem historischen Moment dürfen wir nichts persönlich nehmen, am allerwenigsten uns selbst. In dem Moment, in dem wir das tun, kommt unser spirituelles Wachstum und unsere Reise zum Stillstand.

Die Zeit des einsamen Wolfs ist vorbei. Reißt euch zusammen! Verbannt das Wort „Kampf“ aus eurer Einstellung und eurem Wortschatz. Alles, was wir jetzt tun, muss auf heilige Weise und mit Feierlichkeiten geschehen.

Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben.

Die Prophezeiung spiegelt die Idee wider, dass jetzt die Zeit für persönliche Veränderungen und kollektives Handeln gekommen ist. Die Hopi-Ältesten ermutigen die Menschen, Angst und Widerstand loszulassen, Veränderungen anzunehmen und aktiv an der Gestaltung einer positiveren und harmonischeren Zukunft mitzuwirken.

Es ist ein Aufruf zum Handeln, der die Menschen daran erinnert, dass sie die Macht haben, eine Welt zu erschaffen, die auf Mitgefühl, Einheit und Lebensfreude basiert. Es betont die Bedeutung von persönlichem Wachstum, Gemeinschaftsbildung und Mut, in eine gerechtere und bessere Zukunft vorzudringen.

Die neun Zeichen der Endzeit

Zeichen Eins : Die Ankunft weißhäutiger Männer, die sich das Land nehmen, das ihnen nicht gehört, und ihre Feinde mit Donner erschlagen. Dies wurde als Ankunft der Europäer in Amerika interpretiert.

Zeichen Zwei : Das Aufkommen von Spinnrädern voller Stimmen. Dies wird oft als die Ankunft der Pioniere in Planwagen angesehen.

Zeichen Drei : Ein seltsames Tier wie ein Büffel, aber mit großen langen Hörnern, das das Land in großer Zahl überrennen wird. Dieses Zeichen soll die Ankunft des Viehs symbolisieren.

Zeichen vier : Das Land wird von Schlangen aus Eisen durchquert. Dies bezieht sich auf den Bau von Eisenbahnen.

Zeichen fünf : Das Land wird von einem riesigen Spinnennetz durchzogen sein. Dies wird oft als weitverbreitete Nutzung von Elektrizität und Telefonleitungen interpretiert.

Zeichen Sechs : Das Land wird von Flüssen aus Stein durchzogen sein, die in der Sonne Bilder bilden. Dies wird als Entwicklung von Autobahnen und Asphaltstraßen angesehen.

Zeichen Sieben : Sie werden hören, dass das Meer schwarz wird und viele Lebewesen deswegen sterben. Dies wird als Ölverschmutzung interpretiert.

Zeichen Acht : Sie werden viele junge Leute sehen, die wie unser Volk langes Haar tragen und sich den Stammesnationen anschließen, um ihre Lebensweise und Weisheit zu lernen. Dies bezieht sich auf die Gegenkulturbewegung der 1960er und 70er Jahre.

Zeichen Neun : Das letzte Zeichen ist das Erscheinen des blauen Sterns Kachina oder Saquasohuh, der den Beginn einer neuen Welt markiert. Dieser Geist wird als blauer Stern am Himmel erscheinen und den „Tag der Reinigung“ markieren, eine weltumspannende Katastrophe, die zur Zerstörung der gegenwärtigen Welt und zur Geburt einer neuen führt.

Moderne Implikationen der Hopi-Prophezeiung

Eine stilisierte Illustration im Hopi-Kunststil, die den Blauen Stern Kachina zeigt, ein zentrales Element der Hopi-Prophezeiungen.

Die Prophezeiungen der Hopi haben verschiedene Auswirkungen auf unsere heutige Zeit, insbesondere im Hinblick auf ökologische, soziale und politische Fragen.

Umweltbelange : Die Prophezeiungen sprechen von der Wichtigkeit, die Natur zu respektieren und zu bewahren. Aktuelle Umweltprobleme wie Klimawandel und Umweltverschmutzung stimmen mit den Warnungen der Hopi überein, die sich mit den Folgen einer Vernachlässigung der Natur befassen.

Soziale und politische Vorhersagen : Die Prophezeiungen berühren auch soziale und politische Umwälzungen und spiegeln zeitgenössische Themen wie Ungleichheit, Konflikte und die Suche nach Frieden wider. Das achte Zeichen beispielsweise deutet auf eine Rückkehr zu einfacheren, nachhaltigeren Lebensweisen hin, wie sie in modernen Bewegungen hin zu Nachhaltigkeit und Achtsamkeit zu sehen sind.

Spirituelles Erwachen : Viele interpretieren die Prophezeiungen als einen Aufruf zum spirituellen Erwachen und einer Wiederanbindung an alte Weisheiten. Dies steht im Einklang mit einem wachsenden weltweiten Interesse an Spiritualität und ganzheitlichem Leben und deutet auf eine mögliche Hinwendung zu harmonischeren Lebensweisen hin.

Die Hopi-Perspektive für die Zukunft

Trotz der bedrohlichen Natur einiger Prophezeiungen übermitteln die Hopi-Ältesten Botschaften der Hoffnung und Widerstandskraft. Sie betonen, wie wichtig es ist, im Einklang mit der Natur und miteinander zu leben. Die Lehren der Hopi legen nahe, dass die Menschheit die bevorstehenden Herausforderungen meistern kann, indem sie zu diesen Prinzipien zurückkehrt.

Ansichten der Hopi-Ältesten : Hopi-Älteste geben weiterhin ihre Weisheit weiter und fordern die Menschen auf, die Erde und einander zu respektieren. Sie betrachten die Prophezeiungen als Leitfaden zum Verständnis der Konsequenzen unserer Handlungen und der Bedeutung von Veränderungen.

Hoffnung und Widerstandskraft : In den Prophezeiungen sind Botschaften der Hoffnung eingebettet. Sie legen nahe, dass zwar schwierige Zeiten kommen können, aber immer die Möglichkeit der Erneuerung und Harmonie besteht, wenn wir die Lehren der Vergangenheit beherzigen.

Anleitung für die moderne Zeit : Die Hopi-Lehren bieten praktische und spirituelle Anleitung. Sie fördern nachhaltiges Leben, Respekt vor der Natur und die Bedeutung von Gemeinschaft und Spiritualität bei der Bewältigung moderner Herausforderungen.

…

Quellen: PublicDomain/in5d.com am 10.07.2024