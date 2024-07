Filmemacher über Chemtrails: „Wo ich lebe, sprühen sie Bariumsalz und Aluminiumoxid – das sind patentierte Brandbeschleuniger – auf die Bäume“

Matt Landman, ein Filmemacher, Aktivist und Unternehmer aus Virginia, beschreibt in einem Gespräch mit James Delingpole die Beweise, die er für das Versprühen von schädlichen Chemikalien am Himmel sowie Fortschritte in der Wettermanipulation entdeckt hat.

Landman, der den Film “Frankenskies” gedreht hat, behauptet, dass Aluminium, Barium und Strontium sowie Mangan versprüht werden, was die Menschen gewalttätiger mache. (Der Dokumentarfilm von FrankenSkies enthüllt die Chemtrail-Agenda und ihre Auswirkungen auf das Leben auf der Erde (Video))

„Das Wetter wird manipuliert“, sagt Landman. „Wo ich lebe, sprühen sie Bariumsalz und Aluminiumoxid – das sind patentierte Brandbeschleuniger – auf die Bäume. Dann zünden sie absichtlich Feuer auf dem Boden an oder erzeugen Blitze durch Laser und verursachen Brände im Wald. Und dann erzeugen sie Windstürme über diesen Feuern, anstatt Regen zu machen.“

Landman fügt hinzu, dass „sie weiterhin patentierte Brandbeschleuniger sprühen und diese Brände verbreiten, um uns dann im Rahmen der Agenda 2030 zu sagen, dass wir nicht mehr auf diesem Land leben können, weil es brandgefährdet ist.“

Der Filmemacher erklärt, dass „die Wettermanipulation ein großer Teil davon ist, mit Aluminium, Barium und Strontium.“ Er sagt, dass „die Menschen die Wissenschaft selbst in die Hand nehmen mussten, weil ihre Institutionen sie nicht vertreten. Daher haben sich verschiedene Gruppen zusammengeschlossen.“

Eine Gruppe in Kingman, Arizona, habe sich vor etwa zehn Jahren zusammengefunden und ihren Boden, das Regenwasser und sogar ihre Haare getestet, nachdem „verrückte Gittermuster“ am Himmel aufgetaucht waren.

„Die meisten dieser Stoffe [Barium, Mangan usw.] stammen aus dem Verbrennungsprozess von Kohle“, sagt Landman. „Kohle wird verbrannt, und die Rauchgase werden gefiltert, und dann werden diese Filterrückstände… unterirdisch vergraben. Das nennt sich ‚Kohlenflugasche‘.“ Diese Kohlenflugasche „kommt direkt auf Züge und geht zu US-Luftwaffenbasen“, so Quellen.

„Ich glaube, dass sie auf den Luftwaffenbasen einen Filterprozess haben, bei dem sie aus der Kohlenflugasche ihre Nanopartikel herausziehen können“, sagt Landman. Es gebe auch das Sprühen von Mangan, das „mit der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit in Verbindung gebracht wird und wahrscheinlich der einzige Faktor dahinter ist.“ (Wetter- und Klimadienst Großbritanniens und US-Bundesstaaten bestätigen Chemtrails)

Er fügt hinzu, dass „Menschen, die in der Nähe einer Manganmine leben, einen sehr hohen Anteil an Gewaltverbrechen haben… Mangan macht dich wie verrückt.“

