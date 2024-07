Gewebe von abgetriebenen Föten verwendet: Leuchtende C19-Injektionen und fluoreszierende Nanotechnologie, auch bei ungeimpften Menschen

Die Pfizer-Whistleblowerin Melissa McAtee und die Internistin Dr. Ana Mihalcea entdeckten fluoreszierende Partikel in den C19-Injektionen, aber auch im Blut von geimpften und ungeimpften Personen.

Die von Ärzten im Blut gefundenen chemischen und metallischen Partikel haben magnetische und supraleitende Eigenschaften . Mihalcea glaubt, dass diese eine Rolle bei der selbstorganisierenden Mikrorobotik spielen, die sie bei Patienten findet. Von Ella Ster

Whistleblowerin Melissa McAtee arbeitete zur Zeit der Produktion von C19-Injektionen als Qualitätskontrolleurin für Pfizer. Zuvor hatte sie es mit herkömmlicher Impfflüssigkeit zu tun, die ihrer Meinung nach immer durchsichtig oder leicht gelblich aussah und so flüssig wie Wasser war.

Sie bemerkte sofort, dass die Pfizer-C19-Injektion bläulich und fluoreszierend war. Die Flüssigkeit war auch etwas zähflüssig. Es bewegte sich durch das Fläschchen wie Quecksilber in einem Thermometer.

Sie entdeckte, dass Pfizer alle möglichen Qualitätsstandards missachtete, als sie ihren Vorgesetzten über Verunreinigungen in den C19-Injektionen (Seren) informierte.

Nachdem sie Dokumente aus der internen Datenbank kopiert hatte, wurde sie von Pfizer entlassen und im Oktober 2021 teilte sie diese internen E-Mails mit der Forschungsplattform Project Veritas .

Diese durchgesickerten E-Mails zeigten, dass Pfizer in Labortests von mRNA-Impfstoffen Zelllinien aus menschlichem fötalem Gewebe verwendete, was die Seren kontaminierte und das Pharmaunternehmen dazu veranlasste, die Sache unter den Teppich zu kehren. (COVID Pfizer-Impfstoff unter der Lupe: Warum enthält er Bestandteile von Spinnenseide? (Videos))

Hier der Text:

Gewebe von abgetriebenen Föten verwendet

Philip Dormitzer, wissenschaftlicher Leiter von Pfizer, gibt zu, dass im Impfprogramm des Unternehmens Gewebe von abgetriebenen Föten verwendet wird. Die Mitarbeiter sollten sich jedoch an die geschliffene Darstellung von Pfizer halten und jede Erwähnung von Gewebe von abgetriebenen Föten vermeiden, um Probleme mit der Öffentlichkeit zu vermeiden.

„HEK293T-Zellen, die für den IVE-Test verwendet werden, stammen letztlich von einem abgetriebenen Fötus“, sagte Dormitzer. „Andererseits hat das vatikanische Doktrinkomitee bestätigt, dass es eine Immunisierung von Pro-Life-Anhängern für akzeptabel hält. Die offizielle Erklärung von Pfizer formuliert die Antwort gut und ist das, was als Antwort auf eine externe Anfrage gegeben werden sollte.“

300x250

Vanessa Gelman, leitende Direktorin für weltweite Forschung bei Pfizer, riet den Mitarbeitern, vorsichtig zu sein, wenn über menschliche fetale Zellen im Impfprogramm des Unternehmens gesprochen wird.

„Aus Unternehmenssicht wollen wir verhindern, dass Informationen über fetale Zellen im Umlauf bleiben“, sagte Gelman.

300x250 boxone

„Das Risiko, dies jetzt zu kommunizieren, überwiegt jeden möglichen Nutzen, den wir sehen könnten, insbesondere gegenüber der breiten Öffentlichkeit, die diese Informationen auf eine Weise nutzen könnte, die wir möglicherweise nicht preisgeben möchten. Wir haben in den letzten Wochen keine Fragen von politischen Entscheidungsträgern oder den Medien zu diesem Thema erhalten, daher möchten wir es nach Möglichkeit vermeiden, dies zur Sprache zu bringen“, sagte sie.

In einem weiteren E-Mail-Thread beharrte Gelman auf seiner Geheimhaltung dieser Informationen.

Wir haben so weit wie möglich versucht, die fetalen Zelllinien nicht zu erwähnen … Eine oder mehrere Zelllinien, deren Ursprung auf menschliches fötales Gewebe zurückgeführt werden kann, wurden in Labortests im Zusammenhang mit dem Impfprogramm verwendet“, sagte sie.

Die Whistleblowerin, die diese E-Mails an Project Veritas weitergab, Melissa Strickler, Qualitätsprüferin bei Pfizer, sagte, sie sei nicht sicher, ob abgetriebenes fötales Gewebe es in das endgültige COVID-Impfstoffprodukt geschafft habe.

„Sie sind in ihren E-Mails so irreführend, dass es fast so aussieht, als wäre es im endgültigen Impfstoff enthalten. Das hat bei mir einfach kein Vertrauen mehr geweckt“, sagte sie.

Strickler sagte, dass Project Veritas der einzige Ort sei, an den sie sich wenden könne, um ihre Geschichte zu erzählen.

„Ich habe niemanden, an den ich mich wenden kann, wenn meine eigene Firma mir gegenüber nicht ehrlich ist. Gesetzgeber und Anwälte haben mir geraten, Project Veritas zu vertrauen und mit Ihnen zusammenzuarbeiten“, sagte sie.

Nachdem ihre Geschichte veröffentlicht wurde, erhielt Strickler einen Anruf vom Sicherheitsteam von Pfizer, das ihr mitteilte, dass sie unter keinen Umständen zur Arbeit zurückkehren dürfe.

Im Video unten spricht Melissa McAtee (vor ihrer Heirat als Melissa Strickler bekannt) mit Dr. Ana Mihalcea , Internistin und medizinische Direktorin von AM Medical LLC, einer Klinik für Innere Medizin.

Sie bringen die von McAtee beobachtete Fluoreszenz der C19-Injektionen mit Mihalceas Forschung in Verbindung, bei der „leuchtende Filamente“ im Blut geimpfter Menschen gefunden wurden.

Mihalcea fand auch Mesogene, eine chemische Verbindung mit flüssigkristallähnlichen Eigenschaften, die unter einer UV-Lampe einen leuchtenden Glanz auf den Gesichtern der Geimpften erzeugte.

Mihalcea arbeitet mit Ärzten auf der ganzen Welt zusammen, um sowohl die C19-Seren verschiedener Pharmahersteller als auch das Blut geimpfter Menschen zu erforschen.

Unter ihnen ist die Biotechnikerin Lorena Diblasi vom National Scientific and Technical Research Council , Teil der National University of Comahue in Neuquen (Argentinien), die mit der Ärztin Marcela Sangorrín zusammenarbeitet .

Bei ihrer Forschung fanden sie neben 54 unbekannten chemischen Partikeln auch Graphenoxid, Silikon, Metalle und fluoreszierende Partikel in den C19-Seren.

About aikos2309 See all posts by aikos2309