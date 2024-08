Auf dem Tempelberg werden silberne Trompeten geblasen: Hat ein Erdbeben einen Angriff auf Israel verhindert? (Video)

Im Moment passiert so viel in der Welt, dass es wirklich schwierig ist, mit allem Schritt zu halten. Ich habe eine Reihe von Dingen, die ich heute mit Ihnen teilen wollte, und habe mich daher entschieden, alles in einen Artikel zu packen. Von Michael Snyder

Bevor ich auf einige der Entwicklungen am anderen Ende der Welt eingehe, möchte ich Ihnen ein kurzes Update zu den Geschehnissen in Chicago geben. Gestern schrieb ich darüber, wie sich die Strafverfolgungsbehörden auf enorme antiisraelische Proteste vorbereiteten , und es war gut, dass sie bereit waren, einzugreifen, denn am Montag durchbrach eine Gruppe verrückter Demonstranten erfolgreich den Sicherheitsbereich , der das DNC schützen sollte …

Demonstranten durchbrachen einen Teil des Sicherheitszauns am West Washington Boulevard. Man konnte sehen, wie Chicagoer Polizisten den Demonstranten entgegenrannten. Es kam zu einem kurzen Patt zwischen der Polizei und den Demonstranten.

Die Beamten zogen Kampfausrüstung an, als sie der großen Menschenmenge entgegentraten. Mindestens vier Demonstranten wurden festgenommen, so Chicagos Polizeipräsident Larry Snelling. Eine Frau wurde in Handschellen abgeführt, während ein Mann von mehreren Beamten weggetragen wurde.

Die gute Nachricht ist, dass offenbar niemand ernsthaft verletzt wurde. (Die Prophezeiung der Bibel: Die Olympischen Spiele und das Heilige Römische Reich)

Aber das war nicht das, was die Demokraten wollten.

Was sie wollten, war ein schöner, ruhiger Parteitag, bei dem sie versuchen konnten, alle davon zu überzeugen, dass die neue Kamala Harris nicht die gleiche ist wie die alte Kamala Harris .

Nachdem ich Ihnen nun ein kurzes Update zum DNC gegeben habe, möchte ich das Thema wechseln und über die Ereignisse in Israel sprechen.

Vor einigen Tagen, an Tischa beAv, wurden auf dem Tempelberg zum ersten Mal seit fast 2.000 Jahren silberne Trompeten geblasen …

An Tischa beAv, dem Gedenktag an die Zerstörung der jüdischen Tempel in Jerusalem, brachte Josh Wander seine speziell für den Tempelgebrauch angefertigten silbernen Trompeten zum Machkama-Gebäude. Es wurde vor etwa 700 Jahren erbaut und wird heute als Station der Grenzpolizei genutzt. Das Gebäude liegt gegenüber dem Platz an der Klagemauer, ragt aber über den Tempelberg hinaus.

Dies war ein äußerst bedeutsamer Moment für die Juden auf der ganzen Welt und ich verstehe nicht, warum nicht mehr Menschen darüber sprechen.

Diese silbernen Trompeten waren als Kopien der silbernen Trompeten gedacht, die im Tempel Salomons verwendet wurden, und Josh Wander hatte sie zuvor bei einigen wichtigen Ereignissen hier in den Vereinigten Staaten geblasen …

Nach eingehender Recherche und unter strenger rabbinischer Aufsicht hat Josh Wander, ein Bewohner des Ölbergs, die silbernen Trompeten aus Salomons Tempel nachgebaut.

Josh blies diese Trompeten bei der National Religious Broadcasters‘ Conference in Tennessee und bei der CPAC in Washington DC, an der Donald Trump teilnahm. Wie von der Bibel vorgeschrieben, blies Josh die Trompeten für die IDF-Truppen, als sie in den Krieg gegen die Hamas in Gaza zogen.

Ebenfalls an Tischa beAv erschütterte ein Erdbeben der Stärke 5,4 Teile Syriens und des Libanon.