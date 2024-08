Gesundheit: Besser schlafen mit Melatonin – darum ist das Schlafhormon wichtig für den Körper

Je dunkler es am Nachmittag oder Abend wird, desto mehr Melatonin wird vom Körper ausgeschüttet. Das Schlafhormon bewirkt, dass wir müde werden und in einen erholsamen Schlaf verfallen.

Neben dieser Funktion übernimmt es aber auch noch weitere Aufgaben. Erfahren Sie mehr darüber, was Melatonin ist, wie es wirkt und wie Sie Ihren Körper anregen können, mehr von diesem Hormon zu produzieren.

Melatonin stellt unser Körper selbst her. Es handelt sich hierbei um ein Hormon, welches in der Zirbeldrüse (Epiphyse) im Gehirn aus Serotonin produziert wird. Auch die Netzhaut des Auges und der Darm können etwas Melatonin bilden, jedoch nur geringfügig.

Wie viel Melatonin der Körper nach der Produktion ausschüttet, hängt von den Augen ab. Sobald es dunkel wird, nimmt die Ausschüttung zu. Registrieren die Augen hingegen Tageslicht, wird die Melatonin-Bildung gehemmt und die Müdigkeit nimmt ab.

Damit regelt diese Hormonproduktion den Tag-Nacht-Rhythmus, der fachsprachlich auch zirkadianer Rhythmus genannt wird. Bei Dunkelheit wird eine hohe Dosis ins Blut abgegeben, am Tag jedoch setzt die Produktion nahezu aus, wenn es sehr hell ist.

Das ändert sich jedoch, sobald die dunkle Jahreszeit anbricht und es früher dunkel wird. Wenn die Tiere in den Winterschlaf gehen, werden auch wird bereits tagsüber schneller müde.

Die körperlichen Zustände von wach oder müde sein werden also durch das Hormon Melatonin gesteuert. Daneben beeinflusst es aber auch die Funktion der Nieren und die Regulation des Blutdrucks. (Gesundheit: Melatonins wichtige Rolle in der Krebsprävention und Stärkung unseres Immunsystems)

Wurde das Hormon freigesetzt, kann es sich zum Beispiel an die Blutgefäße im Gehirn anbinden oder an Zellen des Immunsystems. Registrieren die Augen Dunkelheit, werden automatisch der Blutdruck abgesenkt und der Energieverbrauch des Körpers heruntergesetzt.

Zusätzlich beeinflusst der Melatonin-Spiegel, dass die Körpertemperatur abgesenkt und das Immunsystem angekurbelt wird. Ebenso wird die Ausschüttung der Sexualhormone beeinflusst, und auch Gedächtnis und Lernen stehen unter dem Einfluss des Hormons.

Am Tag ist der Hormonspiegel in Bezug auf Melatonin drei- bis zwölfmal niedriger als in der Nacht. Je älter Sie werden, desto weniger wird Ihr Körper selbst Melatonin produzieren. Daher schlafen ältere Menschen auch weniger oder leiden unter Schlafstörungen.

Das kann durch Melatonin-Präparate ausgeglichen werden. Jedoch ist dazu eine Untersuchung beim Arzt notwendig, und sämtliche Präparate mit Melatonin sind verschreibungspflichtig.

So unterstützen Sie Ihren Körper bei der Melatonin-Produktion

Nehmen Sie wahr, dass Sie unter einer unzureichenden Melatonin-Produktion leiden, können Sie Ihren Körper dahingehend unterstützen, dass er wieder mehr Melatonin herstellt. Hierzu können Sie geeignete Lebensmittel in den Speiseplan einbauen und Verhaltensweisen, die sich ungünstig auswirken, abstellen bzw. verändern.

Um wieder gut schlafen zu können, sollten Sie nach Lebensmitteln schauen, die die Aminosäure Tryptophan enthalten. Melatonin wird in der Zirbeldrüse aus Serotonin produziert. Dessen Vorstufe ist L-Tryptophan.

Haben Sie schon einmal ein Schlafmittel eingenommen, wird Ihnen der Begriff vielleicht bekannt vorkommen. Arzneimittel gegen Schlafstörungen beinhalten häufig L-Tryptophan.

Die Vorstufe L-Tryptophan wird im zentralen Nervensystem zu Serotonin umgewandelt, welches wiederum bei Dunkelheit in Melatonin umgewandelt wird. Essen Sie nun vermehrt tryptophanreiche Lebensmittel, kann vermehrt Serotonin gebildet werden, welches nachfolgend eine Umwandlung in Melatonin nach sich zieht. So schlafen Sie anschließend besser und sind am nächsten Tag gut erholt.