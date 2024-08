Neues aus der geistigen Welt: Die globale energetische Bedeutung des Oktavenwechsel

Erste Erfahrungen und Einsichten, wie sich der energetische Oktavenwechsel auswirkt.

Guten Tag,

wie ich im letzten Beitrag erwähnte, hat unsere Erde einen energetischen Oktavenwechsel gemacht. Jetzt muss alles, was sich auf der Erde befindet, ebenfalls den energetischen Oktavenwechsel nachvollziehen. Nach den Infos aus der geistigen Welt wird das viele Jahre dauern. Von Egon Fischer

Was die Menschen betrifft, sind bereits einige Menschen (vor allem mediale und offene Menschen) dabei, ihre Systeme (energetische Hüllen, Psyche und Körper) langsam auf die nächste energetische Oktave umzustellen. Nach Angabe meiner geistigen Kollegen haben sich durch den Oktavenwechsel die großen Zukunftstrends grundsätzlich nicht geändert, aber in einigen Fällen haben sich im Detail ein paar „Wege zum Ziel“ geändert. Weiters wird sich das Zeitgeschehen stark beschleunigen.

Dies ist wieder ein Beitrag, der sich in zwei Teile gliedert. Der erste Teil ist öffentlich zugängig. In diesem Teil werde ich primär auf die Auswirkungen auf den individuellen Menschen eingehen. Im zweiten Teil, der kostenpflichtig ist, werde ich auf einige globale Auswirkungen des Oktavenwechsel eingehen und ein paar Vorhersagen zu einigen aktuellen Geschehnissen schildern.

Die globale energetische Bedeutung des Oktavenwechsel

Nach den Infos aus der geistigen Welt hat der Oktavenwechsel massive Auswirkungen auf alles auf der Erde und vor allem auf die Menschen. Vereinfacht gesagt: Die ganze Erde wurde weniger materiell und weniger dicht. Das hat in vielerlei Dingen Auswirkungen auf den Menschen. So wird die Bedeutung des Materiellen sinken. Das heißt, mittel- und langfristig gesehen wird sich das Wertesystem der Menschen ändern. Alles Materielle wird künftig weniger bedeutsam sein als jetzt.

Die Umstellung auf die nächste energetische Oktave braucht Zeit

Die Transformationsphase wird viele Jahre dauern. Bis dass sich die Erde und die Natur vollständig umgestellt hat, wird es Jahrzehnte dauern. Was die Menschen betrifft, ist es sehr unterschiedlich. Eine Gruppe von Menschen durchlaufen den Transformationsprozess schon jetzt und werden den Prozess voraussichtlich nächstes Jahr 2025 abschließen.

Aber einige Menschen werden den Transformationsprozess erst 2027 oder später beginnen. Im Zeitablauf werden immer mehr Menschen den Transformationsprozess beginnen. Die Kollegen meinten jedoch, bis dass die letzten Menschen, die bereit sind, den Transformationsprozess mitzumachen, den Transformationsprozess beendet haben, kann es sogar 2032 werden. (Neue Eindrücke aus der geistigen Welt: Wir haben die energetische Oktave gewechselt – viele könnten gehen)

Der Transformationsprozess verläuft chaotisch und ist anstrengend

300x250

Wie schon erwähnt, muss wegen des Oktavenwechsels alles seine Schwingung erhöhen, wodurch wir insgesamt weniger dicht und „materiell“ werden. Die einzelnen „Systeme bzw. Komponenten“ des inkarnierten Menschen haben eine unterschiedliche Dichte. Am dichtesten ist der menschliche Körper. Daher braucht der menschliche Körper am längsten und die Auswirkungen des Transformationsprozess auf den menschlichen Körper sind massiv.

Die Kollegen wiederholen immer wieder: Der menschliche Körper ändert sich in einem Umfang, den wir uns gar nicht vorstellen können. Das heißt aber auch, dass die Umstellung für den Körper sehr anstrengend und belastend ist und wir daher sehr auf unseren Körper achten müssen.

Die Belastung ist für den Körper besonders hoch, weil der Körper auch energetische Hüllen hat, die ihre Schwingung sehr rasch an die Umgebung und auch an psychischen Verhältnisse anpassen. Aber der physische Körper kann nicht so schnell seine Schwingung anpassen, er braucht für die Anpassung längere Zeit. Dadurch kommt es immer wieder zum Problem, dass die Schwingung des physischen Körpers wesentlich niedriger ist als die Schwingung der Psyche und der energetischen Hüllen.

Das führt im physischen Körper zu Störungen und belastet den Körper immens. Daher raten die Kollegen, dass man möglichst den Körper schont und in die Natur geht. Dort harmonisieren sich die Schwingungen der Psyche und des Körpers sehr leicht.

300x250 boxone

Die Schwingungserhöhung betrifft den physischen Körper und seine energetischen Hüllen, die Psyche und natürlich auch die höheren energetischen Hüllen und die geistigen Verbindungen des Menschen.

Jede dieser Komponenten sind unterschiedlich dicht und daher ist die Geschwindigkeit der Schwingungserhöhung unterschiedlich. Das führt im Transformationsprozess praktisch immer dazu, dass die unterschiedlichen Systeme nicht synchron schwingen und es daher während des Transformationsprozesses fast immer zu Disharmonien zwischen den Systemen kommt. Dies wiederum hat bedeutende Auswirkungen auf die Psyche und den Körper.

In der Transformationsphase durchlaufen die Systeme des inkarnierten Menschen jeweils eine chaotische Phase, weil sich jedes System von einem mehr oder weniger stabilen Zustand in einen anderen Zustand transformiert. Das heißt, während der Transformationsphase befinden sich die Systeme jeweils in einem anderen chaotischen Zustand, was die Gesamtlage umso chaotischer macht und für den betreffenden Menschen eine große Herausforderung darstellt.

Ich habe in früheren Beiträgen als Beispiel für chaotische Phasen das Experiment mit den Chladni-Platten gebracht, wo eine Platte mit Sand von einer Schwingungsfrequenz in eine andere höhere Schwingungsfrequenz gebracht wird.

Der Übergangsprozess von einem niedrigen Schwingungszustand zu einem höheren Schwingungszustand und das Chaos in der Übergangsphase kann man sehr gut auf der materieller Ebene bei Chladni-Platten beobachten. Siehe auf Youtube Incredible UV Sand Resonance Experiment!

Zwischen dem Anfangs- und dem Endzustand bilden sich auf der Platte unterschiedliche chaotische Muster.

Jetzt muss man sich nur vorstellen, dass der physische Körper, die Psyche und die geistigen Verbindungen zeitgleich jeweils unterschiedliche Transformationsphasen durchmachen. Dass man dann insgesamt ab und an in schräge Zustände kommt, darf einen dann nicht verwundern.

Erste Erfahrungen mit dem Transformationsprozess

Einige meiner Bekannten und auch ich haben schon die ersten Auswirkungen des Transformationsprozesses erlebt. Es gibt mehrere Aspekte bzw. Ebenen. Ich beobachte, dass die betreffenden Bekannten immer offener und medialer werden. Zugleich treten gehäuft Ermüdungserscheinungen, Motivationsprobleme, gröbere psychische Schwankungen sowie auch oft Phantomschmerzen auf.

Bemerkenswert ist, dass diese Auf und Abs sehr schnell passieren. Sehr häufig geht es am Vormittag gut, manche befinden sich in den ersten Stunden nach dem Aufstehen in einer sehr guten Stimmung. Sie sind motiviert, lebensfreudig und sehen sehr positiv in die Zukunft, auch wenn der Körper oft müde ist. Dann am Nachmittag, häufig ab 14:00 Uhr kommt es zu einem psychischen und körperlichen Einbruch.

Einige sagten zu mir: Ich habe nur mehr auf die Uhr geblickt, wann ich endlich nach Hause fahren und mich ausruhen kann. Ich bin nachmittags meistens völlig kaputt und niedergeschlagen.

Mir geht es auch so. Ich habe aber einen Verdacht, dass dies die Auswirkungen der disharmonischen Schwingungen zwischen Psyche und Körper sind. Üblicherweise sitze ich 80 Prozent meiner Arbeitszeit vor dem Computer. Computer-Arbeit ist für mich nicht so gut, aber ich habe in den Jahrzehnten dazugelernt. Wenn ich am Computer sitze, komme ich in einen speziellen „Computer-Zustand“, wo mir die Computer-Arbeit nicht so viel antut.

Wenn ich morgens aufstehe, bin ich oft wie meine Bekannten in einem sehr positiven Zustand. Dann setze ich mich vor dem Computer. Nach einigen Stunden falle ich aber in den alten, jahrzehntelang geübten speziellen „Computer-Zustand“ hinein.

Dieser Zustand bringt mich aber in die alten Frequenzen und ich stürze energetisch und psychisch ab. Das bringt aber den Körper in eine schwierige Situation. Der hat sich in der Nacht / im Schlaf etwas an die neuen Frequenzen angepasst und wird nun plötzlich von den alten Frequenzen dabei gestört.

Meine Erfahrung ist: Wenn ich mehr als 4 Stunden am Computer sitze, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich körperliche Phantomschmerzen bekommen sehr hoch. Ich brauche dann dringend ein bis zwei Stunden zur Erholung. Wenn ich den ganzen Tag am Computer verbringen, habe ich ziemlich sicher am Abend allerlei Phantomschmerzen und ich bin dann psychisch und körperlich völlig kaputt.

Ich habe natürlich auch meine Kollegen zu dem Phänomen befragt. Die meinten nur: Sei doch froh, dass dein Körper so schnell und direkt auf Disharmonien reagiert. So kannst du frühzeitig erkennen, was für deinen Körper gut oder schlecht ist. Wenn du aber die Warnsignale des Körpers ignorierst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn irgendwann größere körperliche Beschwerden auftreten.

Die Vorhut und die Feldstudie Als ich die Info bekam, dass der Oktavenwechsel stattgefunden hat, wollte ich von den geistigen Kollegen auch wissen, welche Auswirkungen dies auf die Menschen hat. Die Antwort war ernüchternd. Die Kollegen antworteten: Wir wissen es nicht genau, wir haben nur Vermutungen. Dann kam eine lange Erklärung. Die Menschen und die Erde hatten noch nie so eine tiefe Schwingungen. In der bisherigen Menschheitsgeschichte haben die Menschen noch nie ihren Körper bei einer Oktavenerhöhung mitgenommen. Daher gibt es keine Erfahrungen und Vergleiche. Die Kollegen meinten dann noch: Die Menschen, die jetzt den Transformationsprozess begonnen haben, werden sehr genau beobachtet und soweit es geht auch intensiv unterstützt. Aber sie sind so etwas ähnliches wie eine Testgruppe. Egal was die Menschen der Vorhut erleben, es fließt in das morphogenetische Feld der Menschheit ein, und durch deren Erfahrungen haben es die Menschen, die später den Transformationsprozess beginnen, leichter. Ich meinte dann noch: Das heißt, dass so eine Art Feldstudie stattfindet. Die geistige Welt beobachtet die Vorhut, wie es denen geht, und versucht daraus zu lernen? Die Antwort aus der geistigen Welt war: Ja, man kann das als eine Art Feldstudie betrachten. In der Menschheitsgeschichte gibt es keinen vergleichbaren Prozess. Wir wissen nicht, wie der physische Körper auf so eine gravierende Schwingungserhöhung reagiert. Wir haben zwar Vermutungen, aber mehr nicht. Wenn ich mir die Zustände und Situation einiger Bekannter ansehen, die bereits im Umstellungsprozess sind, dann frage ich mich nur: Warum muß es diesen Menschen so schlecht gehen, während die anderen, die nichts für sich und die Menschheit tun, so gut geht. Das erinnert mich an die beiden Artikel “Warum es schlechten Menschen immer gut geht” und “Am Ende wird alles gut!” von Frau Fuchs, die ich in einem früherem Beitrag verlinkt habe. So oft fragen mich meine Bekannten: Wie lange dauert es den noch und wird es dann besser? Ich kann immer nur antworten: Ich weiß es nicht, ich hoffe nur, dass es irgendwann besser wird. Im Beitrag “Am Ende wird alles gut!” schreibt Frau Fuchs: Suchen und warten wir weiter auf dieses gute Ende, das unseren Vorstellungen entspricht, oder versuchen wir unsere Sichtweise zu verändern und lassen uns ein auf, „das, was einfach nur ist“?

Zweiteres bedeutet nicht, dass wir dann nicht mehr handeln und unser Leben gestalten, sondern dass wir uns auf diese Erfahrung einlassen und uns damit auseinandersetzen. Dies wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wie alles für uns gut werden könnte. Es ist in dieser Zeit nicht einfach, sich auf das, was ist, einzulassen. Im zweiten Teil werde ich auf folgende Themen eingehen:

Das Ende des physischen / materiellen Krieges

Die US Wahlen und der Nahost-Konflikt

Die Nationalsratswahlen 2024 in Österreich und die Bundestagswahlen 2025 in Deutschland Ich wünsche allen bis zum nächsten Beitrag alles Gute. Beste Grüße Egon Fischer alias eFisch Quellen: PublicDomain/efisch.substack.com am 11.08.2024 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309