WEF-Dokument bestätigt, dass im Jahr 2025 6 Milliarden Menschen sterben werden (Video)

Deagel wurde offiziell von einer zwielichtigen Figur namens Dr. Edwin A. Deagel Jr. geleitet. Er starb im Jahr 2021, aber da die Uhr auf 2025 herunterzählt, war es noch nie so wichtig, die Wahrheit über Deagel Jr. zu erfahren.

Warum? Weil reale Daten über die Übersterblichkeit im Westen stark darauf hindeuten, dass Deagels Bevölkerungsreduktionsprognose nicht nur eine Schätzung war, sondern ein Ziel, das dank der tödlichen Auswirkungen der Covid-19-Impfungen und anderer globaler Biowaffen auf dem besten Weg ist, erreicht zu werden.

Die berüchtigte Prognose für 2025 von Deagel.com wurde irgendwann im Jahr 2020 von der Website entfernt. Dank der Wayback Machine / des Internetarchivs können wir uns die ursprünglichen Vorhersagen jedoch noch einmal ansehen.

Deagel sagte im Jahr 2020 voraus, dass die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs bis zum Jahr 2025 um 77,1 % zurückgehen werde.

Deagel sagte im Jahr 2020 voraus, dass die Bevölkerung der Vereinigten Staaten bis zum Jahr 2025 um 68,5 % zurückgehen würde.

Während für Deutschland bis zum Jahr 2025 ein Bevölkerungsrückgang von 65,1 % prognostiziert wurde.

Gleichzeitig wird ein enormer Rückgang in anderen westlichen Ländern wie Kanada, Australien und Neuseeland vorhergesagt.

Wer also war Dr. Deagel und warum sagte er eine derart extreme Entvölkerung der westlichen Welt voraus?

Jüngste Erkenntnisse bringen Deagel direkt mit bedeutenden Akteuren der globalen Elite in Verbindung: der CIA, dem Pentagon, der Rockefeller-Stiftung und Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum.

Im Jahr 1976 zog Dr. Deagel nach New York, um eine Stelle als stellvertretender Direktor des Programms für internationale Beziehungen der Rockefeller-Stiftung zu übernehmen.

Im Jahr 1993 wurde Deagle von Präsident Bill Clinton zum Unterstaatssekretär der Air Force ernannt.

Die Rockefeller-Stiftung wurde 1913 gegründet, nur wenige Monate nachdem die Familie Rockefeller beim Aufbau des Federal Reserve-Bankensystems geholfen hatte, das ihnen unbegrenzte Mittel zur Verfügung stellte, während es die US-Wirtschaft langsam zum Absturz brachte und künftige Generationen mit Schulden versklavte.

Die Rockefeller-Stiftung gründete die Pharmaindustrie, verbot Naturheilmittel und vergiftete damit bis heute die öffentliche Gesundheit. Sie verbot eine der wichtigsten in Amerika kommerziell ertragreichen Nutzpflanzen, Hanf. Und sie führte Eugenikprogramme durch, die darüber entschieden, wer leben und wer sterben sollte.

Die Rockefellers gründeten außerdem die Vereinten Nationen und kontrollieren noch immer die NGOs, die weltweit die Gebote der globalistischen Elite ausführen.

Darunter auch das größte und schlimmste von allen, das Weltwirtschaftsforum in Davos, dessen Vorsitzender ein gewisser Klaus Schwab ist.

Zufällig wurde Schwab von David Rockefeller persönlich für die globalistische Sache rekrutiert.

Hier spricht er davon, Kissinger anzuwerben, der wiederum Schwab anwerben ließ.

David Rockefeller Admits He Recruited Henry Kissinger… Klaus Schwab Admits He Was Recruited By Henry Kissinger… Klaus Schwab & The WEF Are Puppets of The Rockefeller Dynasty… pic.twitter.com/gTGITaXPpm — No jokes™💎 (@Gulag2030) August 15, 2024

Doch die Intrige wird immer spannender.

Freigegebene Dokumente enthüllen Deagles Kommunikation mit dem CIA-Direktor Stansfield Turner und deuten auf eine enge Beziehung zur CIA hin.

In einem Dokument aus dem Jahr 1977 wird interessanterweise auf ein Ereignis Bezug genommen, das als „das bedeutendste im Geheimdienstbereich seit 1947“ beschrieben wird.

Dies deutet stark darauf hin, dass Deagel.com nicht nur das Werk eines einzelnen Mannes ist, sondern in Wirklichkeit das Werk der globalistischen Elite, bestehend aus der CIA, dem Pentagon, der Rockefeller-Stiftung und dem Weltwirtschaftsforum.

Aus einer Reihe von Gründen sind Deagels apokalyptische Prognosen zur Bevölkerungsreduzierung daher umso besorgniserregender.

Betrachten wir nur die Verbindung zwischen dem Pentagon und dem Verteidigungsministerium.

Anfang Januar 2020 erfuhr die Welt erstmals von einem neuartigen Coronavirus, als Berichte über eine angeblich neue, lungenentzündungsähnliche Krankheit aufkamen, die sich in Wuhan (China) ausbreitete.

Von Covid-19 erfuhr die Welt allerdings erst im Februar 2020, denn die Weltgesundheitsorganisation gab der neuen Coronavirus-Erkrankung erst am 11. desselben Monats den offiziellen Namen Covid-19.

Wenn dies also die offizielle Wahrheit ist, warum geht aus Daten der US-Regierung dann hervor, dass das US-Verteidigungsministerium am 12. November 2019 einen Auftrag zur „COVID-19-Forschung“ an Labyrinth Global Health INC. vergab, mindestens einen Monat vor dem angeblichen Auftreten des neuen Coronavirus und drei Monate, bevor es offiziell den Namen Covid-19 erhielt?

Robert F. Kennedy Jr. hatte recht, als er sagte, dass es sich bei den mRNA-Impfstoffen um eine geheime Biowaffe des Verteidigungsministeriums handele.

Ist Ihnen aufgefallen, dass diese Kaninchenlöcher scheinbar immer zu denselben Eliten führen, die in das globalistische Verbrechersyndikat verwickelt sind?

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 23.08.2024