Eine „Blutmond“-Finsternis, der „Komet des Jahrhunderts“ und eine „Feuerring“-Finsternis werden alle innerhalb der nächsten 30 Tage sichtbar sein

Innerhalb der nächsten 30 Tage wird es drei spektakuläre Ereignisse am Himmel geben. Diese Woche wird es eine Mondfinsternis geben, der „Komet des Jahrhunderts“ wird später in diesem Monat am Nachthimmel erscheinen und am 2. Oktober wird es eine Sonnenfinsternis geben, die wie ein „Feuerring“ aussieht.

Es ist natürlich sehr ungewöhnlich, dass so viele historische Himmelsereignisse so kurz hintereinander stattfinden. Und natürlich geschehen all diese Zeichen am Himmel zu einer Zeit, in der unser gesamter Planet schnell in einen Zustand völligen Chaos abdriftet. Von Michael Snyder

Am Dienstagabend werden wir Zeuge von etwas ganz Besonderem.

Es kommt nicht alle Tage vor, dass wir während eines „Supermondes“ eine partielle Mondfinsternis erleben …

Richten Sie am Dienstag Ihren Blick zum Himmel und erleben Sie einen ganz besonderen Vollmond.

Der Vollmond, also der Vollmond, der der Herbst-Tagundnachtgleiche am nächsten ist, wird auch ein Supermond sein und am Nachthimmel größer und heller erscheinen. Und als ob das nicht genug wäre, wird es auch eine partielle Mondfinsternis geben.

Der Vollmond und die Mondfinsternis finden in der Nacht vom Dienstag, 17. September, bis Mittwochmorgen statt.

Uns wird gesagt, dass der Mond während dieser partiellen Mondfinsternis „blutrot“ wird …

Sterngucker werden mit einem Mond belohnt, der 14 Prozent größer als normal ist. Er wird eine blutrote Farbe haben und so einen unheimlichen Herbsteffekt erzeugen.

Die Farbe – Blutmond genannt – ist während partieller oder totaler Mondfinsternisse zu sehen.

Das Doppelereignis wird in Europa, Südamerika, Afrika und weiten Teilen Nordamerikas sichtbar sein.

Ein Großteil der zivilisierten Welt wird diesen blutroten Mond zu sehen bekommen.

Anschließend wird ab Ende September ein spektakulärer Komet am Nachthimmel zu sehen sein, der von den Astronomen als „Komet des Jahrhunderts“ bezeichnet wird …

C/2023 A3, auch bekannt als Tsuchinshan-ATLAS und als „Komet des Jahrhunderts“ angesehen, wird im September und Oktober 2024 in all seiner Pracht an unserem Himmel erscheinen. Aufgrund seiner Eigenschaften gehen Astronomen davon aus, dass er außergewöhnlich hell sein wird, ähnlich wie der Halleysche Komet im Jahr 1986 oder NEOWISE im Jahr 2020.

Anscheinend können Sie diesen Kometen auch sehen, wenn Sie kein Teleskop verwenden.

Es wird berichtet, dass er am 2. Oktober am hellsten leuchten wird …