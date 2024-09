Einmal um die Eiswand: Vendée Globe – die härteste Regatta entlang des Südpol trotz „Flache-Erde-Theorie“

Teile die Wahrheit!

Am 10 November 2024 findet mit vierzig Teilnehmern am Start zum zehnten Mal die Vendée Globe statt – die härteste Segelregatta der Welt. Nur der Skipper und 28.000 Seemeilen vom Atlantik entlang des Südpolarmeeres und zurück. Start und Ziel sind am Kap der Guten Hoffnung. Anhänger der Flache-Erde-Theorie glauben, dass eine Weltumrundung nicht möglich ist. Von Frank Schwede

Ins Leben gerufen wurde die Regatta 1989 von dem französischen Segler und Tiefseetaucher Philippe Jeantot. Seither findet sie alle vier Jahre immer im November statt.

Der Starttermin orientiert sich in erster Linie an den meteorologischen Verhältnissen im Südpazifik. Die Teilnehmer der Regatta müssen 28.000 Seemeilen um die Welt segeln, allein, ohne fremde Hilfe, ohne Landgang.

Die Route verläuft zu einem wesentlichen Teil durch die stürmischen und äußerst gefährlichen antarktischen Gewässern der Roaring Forties. Sie stellt höchste Ansprüche an die Teilnehmer.

Bereits mehrfach kam es in der Vergangenheit zu schweren Unfällen. Bei der Regatta 1996/1997 gerieten die Teilnehmer im Südpazifik in einen Orkan. Drei Boote kenterten. Die Teilnehmer konnten in dramatischen Aktionen gerettet werden, ein Teilnehmer gilt samt Boot als verschollen.

Dieses tragische Ereignis führte zu einem Umdenken in puncto Sicherheit. Deshalb gibt es mittlerweile festgelegte Punkte oder virtuelle Pforten, die zu einem verpflichtenden Teil der Route erklärt wurden, um den gefährlichen Südkurs durch das Eismeer, das von der Wettfahrtleitung zur Verbotszone erklärt wurde, zu meiden.

Erst 2016/2017 wurde eine Antarctic Exklusion Zone (AEZ) eingerichtet. Die Grenzlinie besteht aus einer Verbindung einzelner Punkte, die etwa 5° voneinander entfernt liegen. Das Durchfahren der AEZ kann mit einer Zeitstrafe ab 24 Stunden bis hin zur Disqualifikation geahndet werden.

2020/2021 wurde die AEZ um zwei weitere Areale erweitert. Laut der Organisatoren war dieser Schritt nötig, um dem schneller schmelzenden Eis der Antarktis und daraus resultierendem Treibeis Rechnung zu tragen. (Antarktis: Der Navigator, der die Eiswand überwand (von Facebook zensiert))

Segler im Südpolarmeer sind eine ausgesprochene Seltenheit – das hat seine Gründe. Um sich dem Kontinent zu nähern zu können, muss man zunächst die anspruchsvollen und nicht ganz ungefährlichen Zonen Roaring Forties, die Howling Fifties und die Breaking Sicties überqueren.

Eisring umgibt die flache Erde

300x250

Das ist unter Skippern eine echte Herausforderung, der sich die Teilnehmer der Vendée Globe alle vier Jahre stellen. Seit 2020 unterstützen sie auch die Wissenschaft, indem sie ozeanografische Messinstrumente mit an Bord bringen.

Nach Ansicht der Anhänger der Flache-Erde-Theorie ist der Südpol ein kreisförmiger Ring aus Eis, der die flache Erde umgibt und zu dem man gelangt, wenn man sich von einem beliebigen Punkt auf der Erde auf den Weg Richtung Süden macht.

Im Internet kursieren gleich eine ganze Reihe an Beiträgen und Videos, vor allem auf Facebook und TikTok, die unter anderem Aufnahmen vom Schelfeis zeigen, von dem behauptet wird, dass es in Wahrheit eine Eiswand ist. In einem Clip heißt es:

300x250 boxone

„Wenn die Wand der Antarktis einen Umfang von 60.000 Meilen (96.000 Kilometer) hat, was bedeutet, dass der Äquator eine Länge von fast 25.000 Meilen (40.000 Kilometer) hat, dann liegt die Wand rundherum mindesten 200 Fuß über und unter dem Meeresspiegel, abzüglich einiger Risse und Lücken, die zu zusätzlichem Land führen.

Hier ist das Militär am stärksten präsent, denn Kriegsschiffe der Marine patrouillieren rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr am 60. Breitengrad.“