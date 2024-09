Zukunftsgipfel 2024 – Neuauflage „Club of Rome“: „freiwillige“ Reduzierung der Bevölkerungszahl

Teile die Wahrheit!

Am 22. Und 23. September findet der „Zukunftsgipfel“ der UN in New York statt. Auf einigen Seiten findet man im Internet kritische Anmerkungen zu diesem Gipfel bezüglich des dort zur Verabschiedung stehenden Globalen Digitalpakts, der wohl bereits unter Ausschluss der Öffentlichkeit und wohl auch der Parlamente ausverhandelt wurde. [1]

Die Verabschiedung des Global Digital Compact ist allerdings nur ein Tagesordnungspunkt dieses „Zukunftsgipfels“. „Ziel des Zukunftsgipfels ist die Verabschiedung eines Zukunftspakts (Pact for the future)“ [2] sowie mit diesem Pakt insgesamt die „Umsetzung der Agenda 2030 [zu] beschleunigen“ wie es auf der Seite der Vereinten Nationen heißt. Von Von Sigrid Petersen

Die Agenda 2030 weist lauter hehre Ziele für die Zukunft der Menschheit auf. Beispielsweise keine Armut, keinen Hunger mehr auf der Welt, Gesundheit und gute Bildung, Geschlechtergleichheit weltweit, für Menschenwürde, Arbeit und Wirtschaftswachstum etc. pp. Die Agenda 2030 wurde 2015 beschlossen, im Mai 2023 stellte der jährliche SDG-Fortschrittsbericht (SDG= Sustainable Development Goals) jedoch fest, dass es bei der Umsetzung all dieser schönen Ziele nicht recht voran geht, denn:

„Die Corona-Pandemie, der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine und die fortschreitende ökologische Dreifachkrise aus Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Umweltverschmutzung haben die internationale Gemeinschaft bei der Erreichung der globalen Entwicklungsziele zurückgeworfen. Auch die steigende Schuldenlast vieler Länder bremst die nachhaltige Entwicklung.“ [3]

Da bisherige Führung und Governance bei der Lösung dieser (menschgemachten(!)) Bedrohungen bisher weltweit versagt hätten, hat sich der „Club of Rome“ gemeinsam mit „The Council for the Human Future” dazu berufen gefühlt, die Themen der oben genannten Ziele im Rahmen eines „Round Table“ zu bearbeiten. Ob die Ergebnisse dieses „Round Table“ der Vorbereitung des Gipfels dienen, wie hier [4] angegeben, lässt sich nicht eindeutig feststellen.

Allerdings wird die UN in diesem Papier als zentraler Manager der Umsetzung der Problemlösungen ausgewiesen und von zumindest einer beteiligten NGO ist in diesem Papier angekündigt, dass ihre Ausarbeitungen in New York beim UN-Gipfel veröffentlicht werden. (UN-Zukunftspakt: Vertrag soll „humane“ Fünfjahresziele zur Bevölkerungsreduzierung festlegen)

Unisono werden seitens der hier veröffentlichten Teilnehmer an dem „runden Tisch“ die uns bedrohenden Krisen aufgelistet, ziemlich deckungsgleich mit den Themen der Agenda 2030, als da wären:

„Klimawandel, Verlust der biologischen Vielfalt, globale Vergiftung, Ernährungsunsicherheit, Erschöpfung der Ressourcen, Rückzug aus der Demokratie, Verbreitung von Kernwaffen, Ausbreitung von Kriegen, unkontrollierter Einsatz von KI, Fehlinformationen, wirtschaftliche, soziale und geschlechtsspezifische Ungleichheit, zunehmende Ungerechtigkeit, Versagen der Gesundheitssysteme und geopolitische Instabilität“ [5] , aber auch die Lösungsvorschläge unterscheiden sich nicht wesentlich, auch wenn das Papier des „Runden Tisch“ davon spricht, ein „sehr breites Spektrum möglicher Lösungen und Maßnahmen erörtert“ zu haben.

Der zentrale „Schlüssel“ oder auch die allen Lösungsansätzen zu Grunde liegende Maßnahme ist die Stärkung der globalen Weltordnungspolitik (Global Governance), natürlich demokratisch, z.B. mittels eines Erdsystemvertrages im Rahmen der Vereinten Nationen, in dem sich die beteiligten Nationen verpflichten, zusammenzuarbeiten.

„Ziel ist die Einrichtung eines Erdsystemrates, der dem UN-System die Befugnis verleiht, verbindliche Gesetze zum Schutz unseres planetaren Umweltsystems und der von ihm bereitgestellten Gemeingüter zu verabschieden und über die notwendigen Durchsetzungsmechanismen verfügt.“

Wie wir es mit der EU schon kennen? Oder der WHO? Nein! „Der Runde Tisch kam zu dem Schluss, dass eine dringende, weltweite Einigung – sowohl unter den Staats- und Regierungschefs als auch auf der Ebene der Bürger – erforderlich ist, um echte Maßnahmen zu ergreifen, damit wir und unsere Enkelkinder eine bewohnbare Erde erhalten.“

Also wird es ganz bestimmt in allen Ländern der Welt Volksabstimmungen zur Unterschrift dieses Erdsystemvertrags geben.

Aber gehen wir zurück zu den zu lösenden Problemen. Und damit sind wir bei DEM Kernthema des „Club of Rome“. Denn „Eine der Hauptursachen für die Krise ist die Überschreitung der Tragfähigkeit der Erde durch den Menschen: Überbevölkerung, übermäßiger Konsum, eine extraktive (auslaugende, ausziehende) Mentalität … “

Der Club of Rome, gegründet von „Philantropen“ wie der Familie Rockefeller, Aurelio Peccei von Olivetti und Fiat, Alexander King von der OECD und weiteren einflussreichen Leuten, brachte 1972 das Buch „Grenzen des Wachstums“ (finanziert von der Volkswagenstiftung [6]) heraus, in dem vor dem unvermeidlichen Kollaps des Erd-/Menschheitssystems in den nächsten hundert Jahren gewarnt wurde, wenn Bevölkerungswachstum, Industrialisierung und Ressourcenverbrauch sowie Umweltverschmutzung so weiterliefen wie bis dato.

Bei diesem Buch handelt es sich um eine Neuauflage von Thomas Malthus widerlegten [7] Thesen von 1798, dass bei einer exponentiellen Bevölkerungsentwicklung und der sich linear entwickelnde Produktion von Nahrungsmitteln eine Verelendung der Weltbevölkerung vorprogrammiert ist.

Auch wenn sich diese Szenarien nie eingestellt haben, ist der „Club of Rome“ nach wie vor ein Vertreter dieser Auffassung und stellt 2022 zum 50 jährigen Jubiläum des Buches fest, dass sich die damaligen Berechnung (gegenüber den Berechnungen von Malthus modifizierte Berechnungen mit Hilfe von Computermodellen(!)) als äußerst akkurat erwiesen haben, da nun die Klimakrise weltweit als real anerkannt sei. [8]