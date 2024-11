Ehemaliger Pfizer-Manager: „COVID-Impfungen wurden entwickelt, um 99,9 % der Männer zu sterilisieren“ (Video)

Der ehemalige Vizepräsident von Pfizer, Dr. Mike Yeadon, hat gewarnt, dass die COVID-Impfungen darauf ausgelegt seien, 99,9 % der männlichen Empfänger absichtlich zu sterilisieren.

Während einer Präsentation auf der Impfopfer-Resistance-Konferenz , die am 9. November 2024 in Wien, Österreich, stattfand, erklärte Dr. Yeadon, dass die Impfstoffe von der Pharmaindustrie entwickelt wurden, um die Weltbevölkerung um Milliarden zu reduzieren.

Expose-news.com berichtet: Dr. Yeadon erklärte auf der Konferenz, dass es formal unmöglich sei, ein komplexes neues biologisches Produkt in weniger als einem Jahr zu erfinden, zu erforschen, zu testen, zu bewerten, herzustellen, die Zulassung dafür zu erhalten und auf den Markt zu bringen, unabhängig von der Menge an Geld und Menschen, die involviert sind.

Der Grund dafür sei eine Reihe linearer Schritte im Prozess, die nicht in einem so kurzen Zeitraum wie 12 Monaten oder weniger abgeschlossen werden können. Der Prozess dauere zwangsläufig mehrere Jahre.

Komplexe biologische Produkte wie die sogenannten Impfstoffe weisen zahlreiche Eigenschaften auf, die zu Toxizität führen können und die Fachleuten in der Branche bekannt sind. Daher wurden diese Eigenschaften bewusst eingebaut, erklärte Dr. Yeadon.

Bei den Covid-„Impfstoffen“ handelt es sich um genbasierte Produkte, die eine Reihe genetischer Informationen enthalten. Dabei handelt es sich um eine völlig neue Technologie, und nirgendwo auf der Welt waren derartige Produkte im Routineeinsatz.

Die genbasierten Injektionen veranlassen den Körper, ein Protein auf der Grundlage des genetischen Codes zu produzieren. Die Wirkung der Injektionen besteht darin, dass der Körper gezwungen wird, ein fremdes Protein, das Spike-Protein, zu produzieren, das bekanntermaßen akut toxisch für Blutzellen ist und Blutgerinnsel verursacht, sowie für Nervenzellen, was zu deren Fehlfunktion führt. (Ehemaliger Triathlet kämpft nach Verletzungen durch COVID-Impfung „den größten Kampf meines Lebens“)

Darüber hinaus erkennt der Körper dieses Spike-Protein als fremd und löst eine Autoimmunreaktion aus, um die Zellen anzugreifen, die es produzieren, was je nachdem, wo im Körper die Reaktion auftritt, zu verschiedenen Gesundheitsproblemen führen kann.

Diese Autoimmunreaktion kann in jeder Zelle, jedem Gewebe oder Organ im Körper auftreten, in dem die injizierte Dosis landet, und kann Erkrankungen wie Myokarditis, Herzinfarkt, Schlaganfall oder neurologische Erkrankungen verursachen.

Dass die Anweisungen für das Spike-Protein in den „Impfstoffen“ enthalten waren, ist kein Fehler. Die Person, die die Spike-Protein-Sequenz auswählte, wusste von seinen toxischen Eigenschaften – es war kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung, sagte Dr. Yeadon.

Das Spike-Protein ist nicht der einzige eklatante Inhaltsstoff der Covid-Injektionen. Der genetische Code für das Spike-Protein ist in einem Lipid-Nanopartikel („LNP“) eingehüllt. LNPs sind winzige Fettpartikel, die es der Nutzlast ermöglichen, sich überproportional in den Eierstöcken abzulagern.

Dr. Yeadon betonte, dass bereits 2012 veröffentlichte wissenschaftliche Artikel zeigten, dass LNPs bei Injektion in Tiere und Menschen zu einer unverhältnismäßigen Ablagerung der Wirkstoffe in den Eierstöcken führen.

„Ich erinnere mich an den Tag, als ich diesen Artikel las. Ich konnte wirklich nicht schlafen“, sagte Dr. Yeadon. „Die Person, die sich für die Verwendung von Lipidnanopartikeln zur Formulierung der Produkte von Moderna und Pfizer entschied, wusste ganz genau, dass diese durch den gesamten Körper wandern würden, durch Membranen, als wären sie nicht da, und sich überproportional in den Eierstöcken ablagern würden.“

„Angesichts der ersten beiden Dinge, die ich Ihnen gesagt habe – nämlich, dass Ihr Körper dadurch dazu gebracht wird, jede Zelle im Körper anzugreifen, die den [genetischen] Anweisungen [des „Impfstoffs“] folgt, und diese Anweisung besteht übrigens darin, ein Gift herzustellen –, sollte es Sie nicht länger überraschen, dass Menschen verletzt und getötet wurden und ihre Fruchtbarkeit abgenommen hat“, sagte er.

Studie zeigt, dass Covid-Impfstoff IgA-Antikörper dezimiert, das Immunsystem zerstört und das Krankheitsrisiko erhöht

Eine von Experten überprüfte Studie zeigt, dass Covid-mRNA-Impfstoffe die Schleimhaut-IgA-Antikörper drastisch auf nahezu nicht nachweisbare Werte reduzieren, was die Immunabwehr schwächt und die Anfälligkeit für Covid-19 und Tausende anderer Krankheiten massiv erhöht.

Laut Virologen spielen mukosale IgA-Antikörper, insbesondere jene, die sich gegen die Rezeptorbindungsdomäne (RBD) des Virus richten, eine grundlegende Rolle bei der Fähigkeit des Immunsystems, Atemwegsinfektionen vorzubeugen.

Diese Antikörper fungieren als „erste Verteidigungslinie“, indem sie das Eindringen des Virus an Zellrezeptoren blockieren und so das Infektionsrisiko verringern. Neuere Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass die Konzentration dieser wichtigen IgA-Antikörper nach einer mRNA-Impfung dezimiert wird.

In einer großen, von Experten begutachteten Studie, die in „Nature“ veröffentlicht wurde , stellten Forscher fest, dass bei den Teilnehmern nach der zweiten Dosis des Covid-Impfstoffs ein dramatischer Rückgang der Schleimhaut-IgA-Antikörper auf nahezu nicht nachweisbare Werte auftrat.

Die von Experten begutachtete Arbeit mit dem Titel „ Systemische und mukosale IgA-Reaktionen werden als Reaktion auf eine SARS-CoV-2-mRNA-Impfung unterschiedlich induziert und sind mit einem Schutz vor einer nachfolgenden Infektion verbunden“ zeigte, dass die Impfstoffe die Schleimhautimmunität nicht stärken, die für die Verhinderung des Eindringens von Viren an Infektionsstellen unerlässlich ist.

Eine am 23. April 2024 veröffentlichte Folgestudie mit dem Titel Serum and Salivary IgG and IgA Response After COVID-19 Messenger RNA Vaccination lieferte weitere Erkenntnisse.

Obwohl darin weder Antikörper gegen Rezeptorbindungsdomänen (RBD) noch absolute IgA-Werte analysiert wurden – dies sind wichtige Maßnahmen zur Infektionsprävention – bestätigte die Studie, dass der Impfstoff von Pfizer nur minimale Auswirkungen auf die Aufrechterhaltung oder Erhöhung der IgA-Werte hatte.

Dieser Befund deutet auf einen besorgniserregenden Rückgang des Immunschutzes auf Schleimhautebene nach der Impfung hin. Die Daten zeigen, dass dieser Rückgang weit über den anfänglichen, kurzlebigen Antikörperschub hinaus anhielt, der einen dauerhaften Schutz bieten sollte.

Statt einer anhaltenden Immunität scheinen die Auswirkungen des Impfstoffs auf die Schleimhautantikörper mit der Zeit nachzulassen, wodurch die Betroffenen anfälliger für Krankheiten werden als erwartet.

Die Folgen sind gravierend: Statt die Immunität zu stärken, scheint der Impfstoff die Betroffenen anfälliger für Covid und eine Reihe tödlicher Krankheiten zu machen, wobei die Antikörperwerte Berichten zufolge weit unter den Ausgangswert vor der Impfung sanken.

Vergleichen Sie die Ausgangswerte mit den Ergebnissen nach der zweiten Dosis. Fällt Ihnen auf, dass die meisten Datenpunkte unterhalb der gestrichelten Linie liegen? Diese Linie stellt „unmessbare“ Werte dar. Im Wesentlichen wurde jeder Immunschutz, den Sie vor der Impfung hatten, durch die COVID-Impfungen effektiv zunichte gemacht.

Erklärt dies den Anstieg der Übersterblichkeit, der seltenen Krebserkrankungen und der Autoimmunerkrankungen in geimpften Ländern auf der ganzen Welt?

Eine verwandte Studie aus dem Jahr 2024 untersuchte die Antikörperreaktionen nach einer Covid-Impfung genauer. Obwohl sie sich nicht auf die RBD-IgA-Werte konzentrierte, bestätigte sie die Erkenntnisse, dass mRNA-Impfstoffe die IgA-Reaktion nicht so aufrechterhielten, dass eine Infektion dauerhaft verhindert werden konnte.

