Die Ukraine ist seit Jahrzehnten eine Brutstätte der Korruption und Pädophilie und wie der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson Richter Napolitano erklärte, gilt das Hauptinteresse der Globalisten in der Ukraine dem Kinderhandel.

Johnson ist ein erfahrener Analyst, der die Ukraine besser kennt als jeder andere in den Mainstream-Medien, und nach Trumps Wahlsieg trifft seine Expertenanalyse genau wie vorhergesagt ein.

Berichten zufolge wurde am 17. November auf der russischen Krim ein in Israel registrierter Privatjet beschlagnahmt und Dutzende traumatisierter Kinder unter grausamen Bedingungen gefangen gehalten. (Hollywood-Eliten machen „Adrenochrome-Touren“ durch die Ukraine (Videos))

Kampferprobte russische Soldaten, die an die Schrecken des Krieges gewöhnt sind, hatten Mühe, ihre Fassung zu bewahren, als sie von der erschütternden Entdeckung unterernährter Kinder berichteten, die an Infusionen angeschlossen waren.

Aus ihren zerbrechlichen Körpern wurden systematisch Blut und Nebennierenflüssigkeiten entfernt – ein Beweis für eine kriminelle Operation, die den weltweiten Adrenochromhandel ankurbelte, dessen Lieferkette angeblich über Israel in die westliche Welt verlief.

Schweigen angesichts des Bösen ist das Böse selbst. Nicht sprechen heißt sprechen. Nicht handeln heißt handeln.

Die Adrenochrom-Operation hat ein Netz so grausamer Verbrechen ans Licht gebracht, dass selbst erfahrene Agenten angesichts ihrer Entdeckungen in der ganzen Ukraine erschüttert sind.

300x250

Präsident Putin hat geschworen, den Beweisen nachzugehen, wohin sie auch führen, das finstere Netzwerk des Kinderhandels zu zerschlagen und sicherzustellen, dass diejenigen, die Kinder ausbeuten und ihnen Schaden zufügen, vor Gericht gestellt werden.

Nach Ansicht von Branchenanalysten in Russland besteht die große Frage darin, ob es ihnen gelingt, neue Routen und Netzwerke aufzubauen, bevor die Trump-Regierung ihr hartes Vorgehen gegen ihre Aktivitäten innerhalb der USA verschärft.

Israel wird weiterhin in der Ukraine investieren, weil es am Zustrom von Kindern aus Kriegsgebieten interessiert ist.

300x250 boxone

Israel ist dafür bekannt, Angriffe unter falscher Flagge zu verüben und dafür Russland oder Terrorgruppen im Nahen Osten die Schuld zu geben. Oft werden diese Insider-Aktionen in geheimer Absprache mit der Regierung des Landes durchgeführt, um Tausende Kinder für pädophile Zwecke zu rauben.

Laut dem Kreml verdient das Kiewer Regime von Präsident Selenskyj jedes Jahr Hunderte Millionen Dollar, indem es Kinder unter unwürdigen Bedingungen in der Massentierhaltung aufzieht und sie dann auf dem internationalen Markt an den Meistbietenden verkauft – ohne Fragen zu stellen.

Unsägliche Verbrechen an Kindern haben die Vampirelite zu einer geheimen Verschwörung zusammengeschlossen, deren Aktionen hinter verschlossenen Türen das Leben Unschuldiger zerstören.

Ob sie es nun nutzen, um das Zeitgefühl zu verändern oder um den ultimativen Rausch zu erzeugen: pädophile Politiker und Prominente auf der ganzen Welt können nicht länger sicher sein, dass ihre Verbrechen an Kindern unter den Teppich gekehrt werden, wie dies jahrzehntelang der Fall war.

Dank Putins Adrenochrom-Taskforce ist alles möglich und die pädophile Elite ist in Panik.

Immer mehr Menschen sprechen über die Wahrheit und wir werden zu einer unaufhaltsamen Kraft. Jedes Mal, wenn Sie diese Informationen mit anderen teilen, unterstützen Sie die Sache und bringen das Ende der Kabale näher.

Der ehemalige CIA-Agent Robert David Steele war ein Freund von People’s Voice, bis er 2020 auf tragische Weise verstarb. Er wurde ein Opfer der globalen Elite, die entschlossen war, ihn zum Schweigen zu bringen.

Aber seien Sie gewarnt: Die Elite anzuschwärzen ist ein gefährliches Spiel, wie Hollywood-Schauspieler Jim Caviezel herausfand, als er sein Wissen über Adrenochrom und die Unterhaltungsindustrie preisgab.

Wenn Sie in einer Welt leben möchten, in der unsere Kinder sicher sind, ist es an der Zeit, eine Seite zu wählen und Stellung zu beziehen.

Stehen Sie auf der Seite des Unterhaltungssystems Hollywood, das Kinder korrumpiert und missbraucht, und auf der Seite der Mainstream-Medien, die die Verbrechen von Missbrauchstätern in Machtpositionen vertuschen?

Oder stehen Sie auf der Seite der mutigen Wahrheitsverkünder in diesem Video, die entschlossen sind, die Welt für unsere Kinder zu einem besseren Ort zu machen?

Auszug aus dem Buch „DUMBs“:

Was ist eigentlich dieses Andrenochrom? Abgesehen davon, dass sie fast wunderbare, wissenschaftlich bewiesene, regenerative Fähigkeiten zur Verjüngung menschlichen Gewebes, zur Wiederherstellung der Nervenreaktion und der kognitiven Funktionen besitzt, hat die Unsterblichkeitssubstanz Adrenochrom für die globale Elite einen fast mythischen Status als „Jungbrunnen“.

Es ist der unheilige Gral der luziferischen pädophilen Kabalen, die in unserer Mitte herrschen und regieren. Adrenochrom-Ernte und -Erwerb, darum geht es primär in dem mehr und mehr sichtbar werdenden Reich des unsäglichen Kindersexhandels, der Entführung, des Missbrauchs, der Ausbeutung und sogar der Kinderopfer durch die Weltelite. Ja, es kommt alles heraus.

Adrenochrom ist die mächtige hormonelle Vorstufe des Adrenalins, das vom Körper in großen Mengen in Momenten intensiver Angst, Wut oder wahrgenommener lebensbedrohlicher Gefahr ausgeschüttet wird.

Sein Zweck, wie von Wissenschaftlern definiert ist es, sowohl die Adrenalinreaktion der Muskeln und Nerven des Körpers zu perfektionieren, als auch das Körpergewebe und die Organe vor den Strapazen des Adrenalinrausches zu schützen, indem es sowohl als Puffer als auch als Optimierer wirkt, um den adrenalingeladenen Flug oder den Kampfmechanismus der menschlichen Angstreaktion in Überlebenssituationen zu beschleunigen.