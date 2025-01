Teile die Wahrheit!

In den letzten Wochen wurde ein Plan angekündigt, in Bangkok 300 Tonnen Trockeneis zu versprühen, um ein Problem der Stadt mit Staubpartikeln zu bekämpfen.

Die Bangkok Metropolitan Administration plant, mit Trockeneis atmosphärische Öffnungen zu schaffen, die Staubpartikel verteilen können.

(Titelbild: Vorgestelltes Bild: Ein Stadtarbeiter erzeugt einen Regenbogen, indem er Wasser vom Dach des Lumpini Suite Din Daeng-Ratchaprarop Condominium im Bezirk Din Daeng sprüht. Das Rathaus besteht darauf, dass dies hilft, Feinstaubpartikel zu reduzieren (Februar 2019). Quelle: Bangkok Post)

Gouverneur Chadchart Sittipunt hat auch Geoengineering-Bemühungen eingeleitet und arbeitet beispielsweise mit der Luftwaffe zusammen, um größere Flugzeuge für Regenerzeugungsoperationen einzusetzen.

Der in Thailand lebende Schriftsteller Nicholas Creed fragt sich: Versuchen sie mit all dem Sprühen, Staubpartikel aufzuwirbeln, was offenbar ein saisonales Problem ist, oder wollen sie tatsächlich eine Pandemie auslösen, wie zum Beispiel eine Vogelgrippe-Pandemie, die laut Vorhersage der thailändischen Regierung im Juni beginnen wird?

In seinem „ Thailand News Roundup “ hat Nicholas Creed vor ein paar Wochen einige Geschichten zusammengestellt, die seiner Meinung nach der Aufmerksamkeit wert sind, „sowohl für die Außenwelt, die einen Blick hineinwirft, als auch für die Leser in Thailand.“

Zu seinen Geschichten gehörten:

Berichten zufolge sind Bangkoks neueste „freiwillige“ Polizisten allesamt chinesische Staatsbürger.

biometrische Lesegeräte an Flughäfen;

Eine WHO-Einrichtung ist im Aufbau, um „sicherere und wirksamere“ Medikamente herzustellen. Diese Einrichtung wird das antiretrovirale Medikament Efavirenz produzieren, das HIV-Infizierten verschrieben wird.

Die Regierung prognostiziert einen Ausbruch der Vogelgrippe .

Die Stadtverwaltung von Bangkok hat einen Plan zum Versprühen von 300 Tonnen Trockeneis angekündigt, um die Feinstaubkrise während der Umweltverschmutzungssaison zu lösen.

Es ist die letzte der Geschichten, die uns fasziniert hat. Creed zitierte aus der Bangkok Post:

Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) verstärkt ihre Bemühungen zur Lösung des Staubproblems in der Hauptstadt, das voraussichtlich bis zum nächsten Monat auf dem derzeit hohen Niveau bleiben wird. (Bill Gates will mit „katastrophaler Ansteckung“ eine „neue globale Pandemie“ auslösen)

Der Gouverneur von Bangkok, Chadchart Sittipunt, sagte am Samstag, dass während seines Besuchs im Hua Hin Royal Rainmaking Centre am 3. Januar Gespräche über die Schaffung von atmosphärischen Öffnungen zur Zerstreuung schädlicher Staubpartikel stattgefunden hätten.

Er sagte, das Vorhaben basiere auf wissenschaftlicher Forschung und werde von einem Team von Spezialisten des Zentrums sowie von der PTT Plc unterstützt, die 300 Tonnen Trockeneis für die Operation beisteuern werde.

Bangkok erforscht neue Wege zur Eindämmung schädlicher Staubpartikel , Bangkok Post, 5. Januar 2025

