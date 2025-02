38 Vulkane sind kürzlich ausgebrochen, und hier sind 3 weitere auf US-Territorium, die jeder sehr genau beobachten sollte

Teile die Wahrheit!

Ist Ihnen aufgefallen, dass die vulkanische Aktivität in den letzten Monaten besorgniserregend zugenommen hat? Laut Volcano Discovery sind vor kurzem weltweit 38 Vulkane ausgebrochen, und Dutzende weitere zeigen Anzeichen von Unruhe oder geringer Aktivität.

In all meinen Jahren habe ich noch nie etwas Vergleichbares erlebt, und ich bin fest davon überzeugt, dass die seismische Aktivität in den kommenden Monaten nur noch zunehmen wird. Hier in den Vereinigten Staaten beobachte ich den Mount Rainier sehr genau, und Yellowstone ist eine Bedrohung, die ständig über unseren Köpfen schwebt. Von Michael Snyder

Aber Wissenschaftler warnen , dass Mount Spurr tatsächlich der nächste Vulkan sein könnte, der auf US-Gebiet ausbricht …

Wissenschaftler haben gewarnt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein riesiger Vulkan in Alaska in naher Zukunft ausbricht, 50:50 beträgt.

Der 3.330 Meter hohe Mount Spurr liegt 124 Kilometer von Anchorage entfernt, der größten Stadt des Staates mit fast 300.000 Einwohnern.

In den letzten zehn Monaten kam es dort ungewöhnlich oft zu kleineren Erdbeben.

Ein großflächiger Ausbruch des Mount Spurr wäre spektakulär, würde aber keinen großen Schaden anrichten, da diese Region Alaskas sehr dünn besiedelt ist.

Andererseits hätte ein großflächiger Ausbruch des Mount Rainier das Potenzial einer Katastrophe und uns wird gesagt, dass es „nur eine Frage der Zeit“ sei, bis es dazu kommt …

Experten zufolge ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Mount Rainier, einer der gefährlichsten Vulkane der USA, seine Kräfte im pazifischen Nordwesten entfesselt.

Dieser riesige, aktive Schichtvulkan thront über fast 90.000 Menschen, die in Städten wie Seattle, Tacoma und Yakima in Washington sowie Portland, Oregon, leben.

Die meisten Menschen in Seattle und Tacoma haben keine Ahnung, in welcher Gefahr sie schweben. (906 Erdbeben erschüttern Kalifornien und Nevada, während wir die seismischen Aktivitäten in Yellowstone, Mount Rainier und der San-Andreas-Verwerfung genau beobachten)

Aber diejenigen, die den Mount Rainier genau studiert haben, wissen es sicherlich …

„Der Mount Rainier bereitet mir schlaflose Nächte, weil er eine so große Gefahr für die umliegenden Gemeinden darstellt“, sagte Jess Phoenix, Vulkanologe und Botschafter der Union of Concerned Scientists, zuvor bei einem Auftritt bei CNN.

Wenn dieser Vulkan eines Tages ausbricht, werden nicht Lavaströme oder erstickende Aschewolken die umliegenden Städte bedrohen, sondern Lahare: gewaltige, schnell fließende Schlammströme, die innerhalb von Minuten ganze Gemeinden hinwegfegen können.

Stellen Sie sich für einen Moment eine riesige Wand aus überhitztem Schlamm vor, die mit 80 km/h auf Sie zurast.

Für diejenigen, die sich direkt auf der Strecke befinden, besteht kaum Hoffnung auf Flucht.

Trotzdem finden regelmäßig Evakuierungsübungen statt. Am 21. März letzten Jahres führten die örtlichen Gemeinden sogar die „weltgrößte Lahar-Evakuierungsübung“ durch …

Am 21. März 2024 nahmen mehr als 45.000 Schüler in Gemeinden südlich von Seattle und westlich des Mount Rainier an der weltweit größten Lahar-Evakuierungsübung teil. Obwohl die regionale Lahar-Evakuierungsübung alle zwei Jahre stattfindet, war die diesjährige die größte aller Zeiten. Das Notfallmanagementteam der East Pierce Interlocal Coalition (EPIC) koordiniert die Übung mit Unterstützung von lokalen Regierungsbeamten, Schulbezirken, Ersthelfern, Notfallmanagern, Freiwilligen sowie staatlichen und bundesstaatlichen Behörden wie dem US Geological Survey. Schüler aus Puyallup, Sumner-Bonney Lake, Orting, White River und Carbonado, Washington, nahmen an der Veranstaltung teil.