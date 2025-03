Bill Gates: Mehrheit der Weltbevölkerung wird innerhalb von 10 Jahren „überflüssig“ sein

Teile die Wahrheit!

Bill Gates, ein prominenter Befürworter umstrittener Maßnahmen zur Bevölkerungskontrolle, warnt in einer erschreckenden Prognose, dass der Großteil der Menschheit innerhalb eines Jahrzehnts „nutzlos“ und „überflüssig“ sein werde.

In einem kürzlichen Interview mit Jimmy Fallon in der NBC- Sendung „The Tonight Show“ beschrieb der globalisierende Milliardär eine Zukunft, in der Menschen „für die meisten Dinge“ nicht mehr notwendig seien, weil die KI-Technologie Aufgaben übernehmen werde, die derzeit menschliche Fähigkeiten erforderten.

Heute sei Fachwissen in Bereichen wie Medizin und Pädagogik noch immer „selten“, sagte Gates und fügte hinzu, dass diese Bereiche auf „einen hervorragenden Arzt“ oder „einen hervorragenden Lehrer“ angewiesen seien. Doch im nächsten Jahrzehnt werde „gute medizinische Beratung und guter Nachhilfeunterricht“ kostenlos und alltäglich sein, so Gates. Gates ging im vergangenen Monat in einem Gespräch mit Arthur Brooks, einem Harvard-Professor, der für seine Glücksforschung bekannt ist, näher auf diese Vision einer neuen Ära ein, die er als „freie Intelligenz“ bezeichnet. Die KI-Technologie werde das tägliche Leben immer stärker durchdringen und Bereiche von der Gesundheitsversorgung und Diagnose bis hin zur Bildung revolutionieren – und KI-Tutoren würden in großem Umfang verfügbar sein, prognostizierte der Mogul. „Das ist sehr tiefgreifend und sogar ein wenig beängstigend – denn es geschieht sehr schnell und es gibt keine Obergrenze“, sagte Gates gegenüber Brooks. ( Säen wir durch gentechnisch veränderte Organismen die Saat der Bevölkerungsreduzierung? Es gibt erhebliche Debatten über die zukünftige Rolle des Menschen in einer KI-gesteuerten Gesellschaft. Während einige Analysten meinen, dass KI der Menschheit vor allem dabei helfen wird, produktiver zu werden und möglicherweise neue wirtschaftliche Chancen und Arbeitsplätze zu schaffen, äußern andere Bedenken hinsichtlich der Arbeitsplatzsicherheit. Mustafa Suleyman, CEO von Microsoft AI, glaubt, dass die Transformation der Arbeit durch KI eine „enorm destabilisierende“ Wirkung haben wird. In seinem 2023 erschienenen Buch „The Coming Wave“ schreibt Suleyman: „Diese Werkzeuge werden die menschliche Intelligenz nur vorübergehend erweitern. Sie werden uns vorübergehend klüger und effizienter machen und enormes Wirtschaftswachstum freisetzen, aber im Grunde ersetzen sie Arbeitskräfte.“ Obwohl Gates einräumt, dass es zu möglichen Umbrüchen kommen könnte, bleibt er optimistisch, was die positiven Beiträge der KI angeht, darunter Durchbrüche in der medizinischen Behandlung, bei Klimalösungen und in der umfassenden Bildung.

Ärzte, Lehrer, Landwirte und viele andere, die die Agenda der Globalisten mittragen, werden bald erfahren, was diese Agenda für sie bereithält

Bill Gates hat vorausgesagt, dass die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz („KI“) im nächsten Jahrzehnt dazu führen werden, dass Menschen „für die meisten Dinge“ auf der Welt nicht mehr benötigt werden. Er nannte drei Berufe, die KI nicht ersetzen kann: Programmierer, Energieexperten und Biologen.

Am Mittwoch berichtete CNBC , Bill Gates habe „vorhergesagt“, dass Fortschritte in der künstlichen Intelligenz („KI“) innerhalb der nächsten zehn Jahre den Bedarf an menschlicher Beteiligung bei vielen Aufgaben deutlich reduzieren werden, darunter bei Ärzten, Lehrern und im Lebensmittelanbau. Diese Äußerungen äußerte er letzten Monat in einem Interview mit Jimmy Fallon.

Das vollständige Interview, aus dem der obige Clip stammt, ist in Großbritannien nicht verfügbar. Indische Nachrichtenagenturen berichten jedoch über weitere Details.

Laut Business Standard nannte Gates im Interview nur drei Berufe, die voraussichtlich vor einer feindlichen KI-Übernahme sicher sein werden: Programmierer, Energieexperten und Biologen.

Gates ist überzeugt, dass Programmierer notwendig sind, da KI zwar Code generieren kann, aber Fehler macht, die nur menschliche Programmierer korrigieren können. Daher werden Programmierer benötigt, um die KI selbst zu verfeinern, zu debuggen und weiterzuentwickeln. Doch wie lange werden Programmierer noch nützlich sein?

Interessanterweise schrieb Kevin Okemwa Anfang dieser Woche für Windows Central : „In den letzten Monaten habe ich mehrere Berichte gelesen, die darauf hindeuteten, dass Programmieren angesichts der rasanten Verbreitung von KI möglicherweise ein Auslaufmodell ist. NVIDIA-CEO Jensen Huang riet jungen Menschen von einer Karriere im Software-Engineering ab und meinte, sie hätten in den Bereichen Biologie, Pädagogik, Fertigung oder Landwirtschaft mehr Glück.“

Was „Energieexperten“ betrifft, behauptet Gates, die Komplexität der Verwaltung von Stromnetzen und kritischer Infrastruktur erfordere menschliche Aufsicht für Sicherheit und strategische Entscheidungen. Und wieder: Wie lange noch? Denn wenn die Energie für das Kontrollsystem der Globalisten erst einmal vorhanden ist, werden dann noch „Energieexperten“ benötigt?

Die strategische Entscheidung, auf die sich Gates bezieht, dient nicht unserem Vorteil, sondern ist Teil einer Agenda zur Überwachung und Kontrolle von allem und jedem. Gemeinsam mit dem Internet der Dinge („IoT“) und anderen Technologien ist KI laut dem Weltwirtschaftsforum („WEF“) Teil der vierten industriellen Revolution .

Das IoT besteht aus Sensoren und Intelligenz, die physischen Objekten hinzugefügt werden, wie etwa Mobiltelefonen, Wearables, selbstfahrenden Autos, Abfallentsorgungsanlagen, Objekten auf Stadtstraßen, in Häusern und Krankenhäusern; jedes Objekt oder jeder Ort (z. B. eine Stadt oder Fabrik), dem das Wort „smart“ vorangestellt ist und das Daten über das Internet sammelt und teilt, ist Teil des IoT.