Was passiert am 02. April 2025 in den USA?

„Es war die CIA, im Bunde mit anderen Geheimdiensten und geheimen Militärdiensten aus der ganzen Welt, einschließlich Israel, die Präsident John F. Kennedy ermordet hat.“ …Joe Rogan auf Telegram. Ein Gastartikel von amg-news.com

Donald Trump erklärte, er wolle das Bildungsministerium auflösen, weil „Billionen von Dollar für Bildung ausgegeben wurden, obwohl die US-Schüler die schlechtesten Leistungen weltweit erzielten“.

Das Bildungsministerium hatte sich nicht um Bildung gekümmert, sondern eine massenhafte linksgerichtete psychologische Programmierung von Kindern vorangetrieben. Unsere DOGE-Untersuchung ergab zudem, dass das Ministerium Milliarden von US-Steuergeldern gewaschen und in die eigene Tasche gesteckt hat.

Nach Trumps neuen Richtlinien wird das Bildungswesen nun vom Volk in seinen eigenen Bundesstaaten kontrolliert.

Apropos Kinder: Vergewaltigung, Folter und Menschenopfer von Kindern in satanischen Riten galten unter der politischen Elite als weit verbreitet. Ermittlungen seit 2016 deckten einen von der CIA finanzierten, von der Kommunistischen Partei Chinas geführten und von der Vatikanregierung betriebenen internationalen Kindersexhandelsring auf, der zur Erpressung von Politikern und der globalen Elite in rund 20 Ländern eingesetzt wurde.

Beteiligt war ein breites Spektrum an Politikern, Mitgliedern der Königsfamilie, Schauspielern, Regisseuren, Musikern, Schriftstellern, Akademikern, Wissenschaftlern und vielen mehr, die Satan anbeteten.

Dieses weitverzweigte Netzwerk des Kindersexhandels wurde vermutlich von den Illuminaten im Vatikan organisiert und durch ein schwarzes Budget der CIA finanziert. (Trump und Putins Telefonat: Letzte Warnung: Die globalistische Agenda ist in Gefahr!)

Ihre Haupteinnahmequelle war der Verkauf von Adrenochrom, das durch Blutentnahme traumatisierter Kinder gewonnen wurde. Es soll ein „High“ erzeugen und die Alterung verhindern, obwohl eine der Nebenwirkungen tödlich sein konnte, wenn die Blutzufuhr unterbrochen wurde.

Die Verbrechen des Kindersexhandelsrings an Kindern wurden von den Mainstream-Medien nicht behandelt und schienen von Gerichten, NGOs, Geheimdiensten und religiösen Organisationen geschützt zu werden.

In der Geheimdienstgemeinschaft war allgemein bekannt, dass der Kinderhandel der Obama/Biden-Regierung unter Nutzung der Clinton Foundation Teil des Pädophilen-Netzwerks war.

2018 wurde eine internationale Task Force (Allianz) gegründet, um dem Kindersexhandel entgegenzutreten. Seit 2019 rettet die von Präsident Trump angeführte globale Militärallianz Millionen von Kindern, die in einem weitläufigen Labyrinth von Illuminati-Tunneln weltweit Opfer von Sexhandel wurden und für Organtransplantationen und die Adrenochrom-Produktion missbraucht wurden. Auch in der Ukraine konnten russische Streitkräfte Hunderte von Kindern retten.

Unmittelbar nach Trumps Amtsantritt im Jahr 2016 wurden der US-Generalstaatsanwalt für Utah, John Huber, und 740 Ermittler beauftragt, die pädophilen politischen Eliten zu untersuchen.

Seitdem haben Huber und sein Team Grand Jurys einberufen und in den USA über 200.000 versiegelte Anklagen eingereicht, parallel dazu erstattete die Allianz weltweit über 500.000 Anklagen.

Erst am 20. Dezember 2020 wurde Präsident Trump über die drei Kilometer unter dem Kapitol vergrabenen Tunnel informiert . Während ihrer Haft hatten der verurteilte Pädophile Jeffrey Epstein und sein Kumpan Maxwell Karten des globalen Tunnelsystems herausgegeben – eine wichtige Einnahmequelle für die Kabale der Illuminaten.

Bis Freitag, den 29. Januar 2021 , bargen US-Spezialeinheiten Leichen, Leichenteile und mindestens hundert überlebende Kinder aus einem Tunnelsystem unter dem Weißen Haus und dem Kapitol in Washington D.C.

In den frühen Morgenstunden, als Leichensäcke angeliefert wurden, wurden mehrere Soldaten gesehen, die mit mindestens hundert Kindern im Schlepptau aus dem Weißen Haus kamen.

Man geht davon aus, dass die Kinder von der politischen Elite in einem komplexen Tunnelsystem, das unter dem Capitol Hill verlief und über Hunderte von Kilometern mit anderen Tunneln verbunden war, sexuell missbraucht, gefoltert und getötet wurden.

All dies galt als Teil eines internationalen Kinderhandelsrings, der von globalen und politischen Eliten betrieben wurde und Verbindungen zu P. Diddys und Jeffrey Epsteins Pädophileninsel hatte – die direkt neben Joe Bidens Water Island und anderen Inseln im Besitz von Oprah Winfrey und Charles Brunson lag.

Ein paar Tage später, in den frühen Morgenstunden des Montags, 1. Februar, brachten reihenweise Busse mit abgedunkelten Fenstern die Kinder weg. Der Capitol Hill war seit dem Tag der Amtseinführung am 20. Januar von einem 2,5 Meter hohen Stacheldrahtzaun umgeben. Washington D.C. wurde weiterhin von über 30.000 Soldaten der Nationalgarde bewacht.

Am Freitagmorgen, dem 5. Februar, bestätigte Dr. Charlie Ward durch seine Mitarbeiter vor Ort im Kapitol, dass das Militär tatsächlich Kinder aus Räumen und Tunneln unter dem Weißen Haus gerettet hatte.

Schwarze Transporter und Busse mit abgedunkelten Scheiben holten die Kinder zur medizinischen Behandlung und Nachbesprechung ab. Offenbar entdeckten sie mehrere Leichen, und viele Leichensäcke wurden in das Gebiet gebracht.

Zwischen dem 12. und 16. April 2021 sprengten die Spezialeinheiten die DUMBS unter dem Capitol Hill und nutzten den Potomac River, um sie zu überfluten. Insgesamt wurden über tausend Kinder gerettet, noch mehr wurden tot aufgefunden.

Seit Oktober 2019 wurden Zehntausende gefolterte, unterernährte Kinder und Leichen in einem ausgeklügelten Netzwerk von tief unter der Erde liegenden Militärstützpunkten (Deep Underground Military Bases, DUMBS) gefunden, die sich unter den USA, Kanada, Mexiko, Australien, Asien und ganz Europa erstrecken.

Über ein Jahr lang trainierten die US-Spezialeinheiten für die Rettungsmissionen, die am 16. Oktober 2019 mit der Rettung von eingesperrten Babys und Kindern unter der Marineanlage China Lake in Kalifornien begannen.

Anm. d. Red.: Stimmen all diesen Angaben wirklich? Wir haben das Thema mit den DUMBs und den geretteten Kindern in dem Buch „DUMBs“ näher untersucht.

A. Was wir am Sonntag, den 23. März 2025 zu wissen glauben:

· Sa., 22. März 2025. In der JFK-Akte: 104-10326-10014 heißt es: „Israel steckte hinter der Ermordung von JFK.“

· So. 23. März 2025: Finanzminister Scott Bessent sagt den leisen Teil laut. Der Widerstand gegen Elon Musks DOGE in Washington rührt daher, dass Lobbyisten wollen, dass unsere Steuergelder „weiterhin in ihre Taschen fließen“.

· So., 23. März 2025 „Nach 61 Jahren kann das amerikanische Volk endlich zur Ruhe kommen. Tatsächlich war es die CIA, im Verbund mit anderen Geheimdiensten und geheimen Militärdiensten weltweit, darunter in Washington, D.C., Israel und London, die einen amtierenden US-Präsidenten ermordet und die Vereinigten Staaten von Amerika live im Fernsehen gestürzt hat.“ …Joe Rogan auf Telegram

· Sa. 22. März 2025 Kanadas neuer, nicht gewählter Premierminister Mark Carney wird beschuldigt, Kinder auf Epsteins Insel vergewaltigt zu haben – und die globalisierte Medienmaschinerie vertuscht dies.

Das ist keine Führungsrolle – das ist Elite-Infiltration auf höchster Ebene, und sie haben panische Angst, dass die Wahrheit ans Licht kommt.

