Antarktis: Flüge zum Südpol beweisen, dass die Erde keine Scheibe ist und es keine Eiswand gibt (Video)

Im Dezember 2024 reisten jeweils vier Anhängern der Flacherde-Theorie und vier Globus-Theoretiker gemeinsam mit US Millionär und Pastor Will Duffy in die Antarktis, um ultimativ das Globusmodell zu bestätigen.

Flacherde-Theoretiker sind überzeugt, dass der geografische Südpol nicht existiert. Flüge von verschiedenen Kontinenten zum Südpol beweisen aber das Gegenteil. Von Frank Schwede

Die Reise zum südlichsten Punkt der Erde bot den Teilnehmer nicht nur unvergessliche Eindrücke und Bilder einer faszinierenden Landschaft, sondern obendrein auch spannende Experimente, um Daten aus erster Hand aus einem Teil der Welt zu sammeln, den nur sehr wenige Menschen jemals in ihrem Leben zu Gesicht bekommen.

Anhänger der Flache-Erde-Theorie befürworten die azimutale äquidistante Projektion der Gleason-Weltkarte. Alexander Gleason veröffentlichte sie 1892. Die Karte zeigt den Nordpol in der Mitte, den Süden am äußeren Rand der Erde.

Dadurch entsteht der Eindruck, dass die Antarktis eine Eiswand ist, die alle Kontinente umschließt. Diese Theorie machte die Südspitze Südamerikas und die Antarktis zu einem idealen Ort, um viele weitere Theorien und Behauptungen über die flache Erde auf den Prüfstand zu stellen.

Klar ist, jede einzelne Behauptung über die flache Erde ist zum Scheitern verurteilt, weil sie nachweislich und bewiesener Maßen falsch ist.

Will Duffy hat beiden Seiten, den Anhängern der Flacherde-Theorie und den Globus-Theoretikern, die Möglichkeit gegeben, ihre Sichtweise zu argumentieren – doch nur die Globus-Theoretiker kehrten mit genügend Beweisen in der Tasche zurück, die ihre Position unterstützen.

Beweise, die einerseits die Globus-Theorie bestätigen, andererseits die Theorie einer flachen Erde widerlegen. Ein Spaltpilz der Flacherde-Theoretiker sind Flüge an den Südpol, die laut ihrer Meinung nach nicht möglich sind. (Ein echter Pilot packt aus: Über Flacherde-Theoretiker und Fake-Piloten (Video))

Doch jedes Jahr starten Maschinen, wenn auch keine Linienflugzeuge, von den verschiedenen Kontinenten in Richtung Südpol. Nach Aussage von Will Duffy bestätigt das nicht nur die Globus-Theorie, sondern widerlegt auch die flache Erde.

Grund ist, dass Süden auf einer flachen Erde in alle Richtungen vom Nordpol weg zeigt, dementsprechend wird der Süden auf einer flachen Erde immer größer, während auf einem Globus alles, was südlich des Äquator liegt, immer kleiner wird, zusammenrückt und schließlich zu einem einzigen Punkt verschmilzt, dem geografischen Südpol, der einzige Ort auf der Erde, an dem die von rechts nach links verlaufende Sonne ihren Höhenwinkel in 24 Stunden nicht verändert und an dem der südliche Himmelspol direkt über dem Beobachter steht.

Teilnehmer reisten aus unterschiedlichen Ländern an

Karen B, eine Anhängerin der Flacherde-Theorie schlug vor, drei verschiedene Teams zu bilden, die von drei unterschiedlichen Orten (Australien, Südamerika und Südafrika) in die Antarktis starten. Das ist nur auf einem Globus möglich.

Mehrmals im Jahr starten Flüge von Australien, Neuseeland, Südamerika und Südafrika in die Antarktis. Das ist laut Will Duffy nicht nur eine Bestätigung des Globus, sondern, was noch wichtiger ist, dass so etwas auf einer flachen Erde unmöglich ist

Auf einer flachen Erde würden sich Flugzeuge mit Start in Punta Arenas (Südamerika), Kapstadt (Südafrika) und Christchurch (Neuseeland) auf dem Weg an den Südpol nie kreuzen, sondern sich stattdessen immer weiter voneinander entfernen. Duffy sagt:

„Aber das ist etwas, was nicht passiert. Flüge, die von den drei verschiedenen Kontinenten starten, enden alle am selben geografischen Ort, wenn sie genau nach Süden fliegen. Und das ist der geografische Südpol.“