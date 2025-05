Das Klonen der Elite – Wie tief ist der Kaninchenbau? (Video)

Es gab eine Befehlskette von Bidens Beratern bis hin zu unsichtbaren dunklen Mächten.

Tony Blinken war die Person, die die täglichen Aktivitäten am direktesten kontrollierte.(US-Militär mit verdeckter Operation zur Aufdeckung geheimer Klonlabore: Die Hälfte aller Staatsoberhäupter der Welt sind Klone!)

„Dunkle Mächte kontrollieren Biden“

Trump sagte kürzlich in einem Interview, dass das Weiße Haus unter Biden von bösen Mächten kontrolliert werde.

Manchmal ist „Desinformation notwendig“, aber es gäbe keinen Grund, dieses Spiel zu spielen, wenn es nicht wahr wäre.

Das Böse, das Amerika während der Biden-Regierung zugefügt wurde, war nie notwendig.

Wer ist Tony Blinken?

Tony Blinkens Stiefvater war Robert Maxwells Anwalt und enger Vertrauter.

Robert Maxwell war der Vater von Ghislaine Maxwell.

Ghislaine Maxwell war Jeffrey Epsteins Komplizin.

Epstein, Satanismus und Transhumanismus

Über das hinaus, was wir bereits wissen, waren Epstein und Maxwell in rituellen Satanismus und das Klonen von Menschen verwickelt.

Ich bin nicht der Einzige, der zu dem Schluss gelangt ist, dass sie am Klonen beteiligt waren.

Auf Epsteins Insel wurden den Göttern der Elite (Pidkozox und Oppisheklio) Kinder geopfert.

Die Designs und Statuen auf der Insel verweisen auf die babylonischen Kulturen, die dieselben Anunnaki-Götter des falschen Lichts verehrten.

Epsteins Ranch in New Mexico hieß „Westworld“ , was eine direkte Anspielung auf eine Fernsehsendung über synthetische Menschen ist.

Die Ranch wies ein Labyrinth auf, das auch eine Verbindung zu den mythologischen Göttern darstellt, die sie verehren.

„Marionetten“ und „Puppenspieler“

Es gibt eine Geschichte darüber, dass Ghislaine eine echte Puppe von Prinz Andrew in einem Schrank aufbewahrte.

Ich glaube, dass die Geheimdienste, für die sie arbeiteten, Klone zu Erpressungszwecken einsetzten.

Ghislaine hatte die Kontrolle, weil sie über das gesamte Erpressungsmaterial verfügte.

Das FBI brauchte Monate, um sie zu verhaften, obwohl sie wussten, wo sie war.

Als sie sich schließlich fotografieren ließ, benutzte sie ein bestimmtes Buch und einen Hund, um eine verschlüsselte Nachricht zu senden und ihren Klon vorzubereiten.

Der Grund für die Verzögerung liegt darin, dass ein Klon darauf vorbereitet werden musste, an ihrer Stelle ins Gefängnis zu gehen.

Dann versteckte sie sich, bis der Klon fertig war.

Ihr blaues Auge nach der Verhaftung war die Bestätigung, dass ihr Klon verhaftet worden war und durch das Auge ein Update erhalten hatte.

Ist Ghislaine entkommen?

Schnelles Klonen von Menschen. Es ist die größte Täuschung der Moderne. Von ihr gehen alle anderen Täuschungen der Kabale aus. Weder Black Hats noch White Hats (In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat) werden es aus unterschiedlichen Gründen offenlegen. Gute Menschen werden weder sich selbst noch ihre Familien gefährden noch sich dem unvermeidlichen Spott aussetzen, wenn sie darüber sprechen.

Die Medien werden weiterhin von denselben dunklen Mächten kontrolliert, die Klone einsetzen. Um eine vollständige Offenlegung zu akzeptieren, muss der Wandel zunächst Dunkelheit und Licht auf unterschiedliche Zeitlinien aufteilen und das menschliche Bewusstsein verändern, um eine neue Realität ohne Angst akzeptieren zu können. Die Plejadier bieten jedem, der bereit ist, vollständige Offenlegung zu vielen Themen an.

Wie tief ist der Kaninchenbau? Das Klonen wird vom ranghöchsten Mitglied der satanischen Kabale kontrolliert. Viele Jahre lang war dies George Soros, doch nun wurde die Rolle an Google-Gründer Larry Page weitergegeben. Satanismus stört die natürliche Ordnung und setzt Kontrolle durch. Elite-Satanisten brauchen keine reale Bevölkerung, sondern nur Gehorsam.

Klone können Entertainer, Medienpersönlichkeiten, Staatsoberhäupter, Mitglieder des Königshauses oder ganz normale Bürger sein. Sie werden in Gemeinschaften untergebracht, erhalten ein Zuhause und die notwendigen Papiere. Sie können für finanzielle Gewinne, zur Kontrolle oder zur Vertuschung von Verbrechen, Todesfällen und Verhaftungen eingesetzt werden.

Die Plejadier berichten, dass es derzeit Milliarden von Klonen in der menschlichen Bevölkerung gibt, die meisten davon in China. Über 2.000 kontrollierte Klone, die wir täglich in den Medien sehen, verfügen über implantierte Technologie und benötigen spezialisierte Ärzte und Betreuer.

Ursprünge des schnellen Klonens von Menschen. Die NSA (National Security Agency) ist der Geheimdienst des Militärs und befasst sich mit der Bergung abgestürzter Tiere und dem Kontakt mit Außerirdischen. Während das Klonen von Tieren das Ergebnis jahrelanger wissenschaftlicher Forschung ist, wurde die Technologie zum schnellen Klonen von Menschen durch außerirdischen Kontakt erlangt. Während Eisenhowers Präsidentschaft wurden Treffen mit positiven und negativen Gruppen arrangiert.

Friedliche Bündnisse mit den Plejadiern wurden abgelehnt, stattdessen wurden Abkommen mit den Zetas geschlossen. Die Zetas (Obicular Sorekes) stellten Klontechnologie zur Verfügung, und im Gegenzug erlaubte das Militär den Zetas die Entführung und Erforschung der menschlichen Physiologie.

Klonanlagen. Die ersten Klonzentren waren geheime, vom Steuerzahler finanzierte „Black Sites“ der NSA an verschiedenen Standorten weltweit. Es gibt auch private Einrichtungen, die von wohlhabenden Investoren finanziert werden. Klonanlagen können sich in oberirdischen Anlagen oder in unterirdischen Militärbasen (DUMBs) befinden. In Krankenhäusern gibt es spezielle Bereiche, in denen Klone von Fachärzten betreut werden können.

Betreuer, Besitzer, Kontrolleure. Betreuer. Klone wissen nicht, dass sie Klone sind, verstehen aber möglicherweise, dass Ärzte oder Betreuer in ihrer Nähe sind. Betreuer kommen meist aus dem Geheimdienst oder dem Militär. Sie führen Klone von Ort zu Ort, und ihre Aufgaben können unterschiedlich sein. Manchmal kann ein Familienmitglied, einschließlich des Ehepartners, die Rolle des Betreuers übernehmen. Es kann finanzielle Vereinbarungen oder Drohungen geben, um andere zur Mitwirkung zu bewegen.

Eigentümer. Eigentümer sind wohlhabende Personen, die für die Erstellung eines hochkarätigen Klons bezahlen und diesen anschließend für verschiedene Zwecke lizenzieren. Der Eigentümer könnte ein Satanist der Kabale sein oder lediglich der transhumanistischen Agenda folgen.

Kontrolleure. Kontrolleure setzen die Pläne auf Befehl des Kabalenführers um. Sie haben Verbindungen zum dunklen Okkultismus, zum Militär und zum Geheimdienst und koordinieren dunkle Pläne auf lokaler Ebene. Sie sind keine öffentlichen Personen und vermeiden, wenn möglich, Aufmerksamkeit.

Der Prozess. Spezifische technische Details des Prozesses werden nicht preisgegeben, aber die Plejadier geben grundlegende Informationen weiter, die uns beim Verständnis helfen.

Schnelles Wachstum. Es dauert etwa fünf Monate, einen Klon schnell altern zu lassen und ihn so zu programmieren, dass er wie die ursprüngliche Person spricht und handelt. Klone werden aus vorhandener DNA erzeugt und aus einem Embryo gezüchtet, der durch eine externe Quelle beschleunigt wird. Der schnelle Wachstumsprozess kann ein geschwollenes oder künstliches Aussehen erzeugen, das von selbst verblasst. Zusätzliche Operationen werden durchgeführt, um Narben, Tätowierungen oder andere Details anzupassen.

Bewusstsein und Seele. Menschen sind Seelen, die Körper bewohnen, und Klone sind seelenlos. Daher ist ein Klon nie der ursprüngliche Mensch. Es ist ein Irrglaube, dass unser Körper von unserer Seele angetrieben wird. Die Medizin erkennt die Seele nicht an, versteht aber, dass der Körper wie eine Maschine funktioniert, die von der Energie angetrieben wird, die wir verbrauchen.

Unser Bewusstsein ist in unserer Seele verankert . Erinnerungen werden im Gehirn gespeichert. Menschen sind nicht in der Lage, die Seele eines anderen zu beeinflussen oder eine Seele von einem Körper in einen anderen zu übertragen. Klone sind gehirnbetriebene Maschinen und besitzen kein seelenbasiertes Bewusstsein. Sie haben weder Seelenplan noch Karma. Sie können einfache Gefühle wie Wut zeigen und sich an vergangene Emotionen erinnern, sind aber weder zu Liebe noch zu Spiritualität fähig.

Erinnerungen. Unser Bewusstsein ist in unserer Seele verankert. Erinnerungen werden im Gehirn gespeichert. Menschen sind nicht in der Lage, die Seele eines anderen zu beeinflussen oder eine Seele von einem Körper in einen anderen zu übertragen.

Erinnerungen werden in einem Datenstrom durch die Augenhöhle an die Augmented-Reality-Technologie im geklonten Gehirn übertragen. Die Augen sind der primäre Bereich, in dem ein Klon gespeichert wird. Ältere Menschen müssen mehr Erinnerungen programmieren, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, sich an vergangene Ereignisse falsch zu erinnern.

Sprache und Gestik. Spezialisierte Techniker programmieren die Körpersprache, die Stimme und die Sprechweise so, dass sie dem Original entsprechen. Der Grad der Komplexität hängt vom Verwendungszweck des Klons und der öffentlichen Wahrnehmung der geklonten Person ab. Ein für einen Entertainer geschaffener Klon würde lernen, genau wie das Original zu singen oder zu tanzen. Ein für die Politik eingesetzter Klon würde lernen, genau wie das Original Reden zu halten.

Keine exakten Übereinstimmungen . So wie genetische Zwillinge nicht immer exakte Duplikate sind, können auch beim Klonen körperliche Unterschiede auftreten. Der Prozess des schnellen Alterns führt zu Abweichungen, da unser Aussehen nicht nur von unserer Genetik, sondern auch von unseren Lebenserfahrungen abhängt. Stress, Ernährung sowie unsere Gedanken und Handlungen prägen mit der Zeit unser Gesamterscheinungsbild.

Merkmale von Klonen. Aufgedunsenes Gesicht. Neue Klone haben oft ein aufgedunsenes Gesicht oder ein künstliches, unnatürliches Aussehen, das mit der Zeit verblasst. Dies kann auch auf kosmetische Chirurgie zurückzuführen sein, die nichts mit dem Klonen zu tun hat.

Keine DNA. DNA ist die Verbindung der Seele zum Körpergefäß. Bei der Methode des schnellen Klonens von Menschen wird keine DNA an den Klon weitergegeben.

Keine Fortpflanzung . Ohne Seele oder DNA ist ein schnell alternder menschlicher Klon nicht in der Lage, sich fortzupflanzen. Klonfamilien werden mit geklonten Kindern gegründet, die bereits ein gewisses Alter erreicht haben und dann normal altern dürfen.

Kein Schweiß oder Tränen. Klone schwitzen oder weinen nicht, es sei denn, diese Funktion wird von Ärzten hinzugefügt.

Vergesslichkeit. Klone neigen dazu, sich an vergangene Ereignisse aus ihrem Leben falsch zu erinnern, insbesondere wenn sie regelmäßig neue Informationen erhalten.

Blutergüsse und Schwellungen. Klone, die für hochrangige Agenden eingesetzt werden, können ein geschwollenes Auge oder Blutergüsse durch Updates am Auge haben.

Aktualisierungsmethoden. Das blaue Auge, das bei vielen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu sehen ist, weist auf einen Klon hin, der kürzlich ein Hardwire-Update erhalten hat. Drähte oder Kabel werden verwendet, um Technologieimplantate mit Drähten direkt durch die Augenhöhle zu aktualisieren. Schwarze Augen wurden fälschlicherweise Adrenochrom und „Vril“ zugeschrieben. Klonen ist ein rein technologischer Prozess und es sind keine Parasiten namens Vril beteiligt.

Neue Programmiermethoden wurden eingeführt, um Klon-Updates zu verbergen. Orthopädische Stiefel werden verwendet, um Updates durch den Fuß zu erklären. Bei einer Fußverletzung sind Erklärungen einfacher als bei einer Augenverletzung. Die Stiefel verbergen keine Fußfesseln. Die Person, die den Stiefel trägt, ist der Klon-Ersatz der Person, die bereits verstorben ist.

Klonen von Prominenten. Viele A-Promis nutzen Klone für ihre Auftritte in Film, Fernsehen oder auf der Bühne. Das bietet mehr Freiheit, Sicherheit und ein höheres Einkommen.

Ein Promi-Klon kann um die Welt reisen und in ausverkauften Arenen auftreten, ohne dass die reale Person jemals ihr Zuhause verlassen muss. Klone können für gefährliche Filmstunts oder zur Ablenkung von Paparazzi eingesetzt werden. Sie können auch als dauerhafter Ersatz für Prominente dienen, um nach deren Tod oder Verhaftung eine Einnahmequelle zu sichern.

Nicht jeder Prominente, der Klone benutzt, ist ein Satanist der Kabale. Manche sehen darin eine finanzielle Investition, andere sind überzeugt, dass ein Klon mit all ihren Erinnerungen und Fähigkeiten ihnen Unsterblichkeit verleiht. Es gibt auch Beispiele dafür, dass Prominente ohne Verbindung zur Kabale vollständig durch einen Klon ersetzt und für dunkle Zwecke missbraucht wurden.

Der erste geklonte Entertainer. Die Plejadier erzählen uns, dass der erste große Star, der aus finanziellen Gründen geklont wurde, der amerikanische Sänger Andy Williams in den 1970er Jahren war.

Politische Klone. Das Klonen in der Politik begann mit Bill Clinton in den 1990er Jahren. Dies ist für Medien und Politik von Vorteil, da ein Klon überall auf der Welt hingeschickt werden kann, Reden hält oder andere unerwünschte Aufgaben übernimmt. Die Anwesenheit eines Klons kann bedeuten, dass die ursprüngliche Person verschwunden ist, muss es aber nicht. Oft werden Klone eingesetzt, um Verhaftungen von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu verschleiern. Politische Klone bieten auch Investitionsmöglichkeiten für die Elite.

Das Puppenspiel. Die Bekanntgabe von Massenverhaftungen erfordert die Bekanntgabe des schnellen Klonens von Menschen, und all dies wurde als zu traumatisch für Menschen erachtet, um es auf einmal zu erfahren. Eine vollständige Offenlegung kann erst nach dem Wandel erfolgen, wenn die Menschen in der Lage sind, solche Informationen ohne Angst aufzunehmen.

Es gab zwar Geheimoperationen zur Zerstörung von Klonanlagen, doch leider können diese an anderen Orten wieder aufgebaut werden. Der Sirius-Anführer, Elder Ashtar, war in menschlicher Gestalt persönlich an Missionen zur Zerstörung von Klonanlagen beteiligt.

Diese Aktivitäten sind im Rahmen unserer Willenstests zur Erkennung falscher Lichtillusionen erlaubt. Die Galaktische Föderation kann Klone stören und öffentliche Störungen verursachen. Klone haben kein Karma, ihre Kontrolleure jedoch schon, und irgendwann wird jeder, der an dieser Täuschung beteiligt ist, einen Preis dafür zahlen.

Mehr über Klone von einem Whistleblower lesen Sie im Buch „DUMBs„

..

Videos:

