Hüten Sie sich vor Papst Leo XIV., einem Wolf im Schafspelz, der bereit ist, Trump zu bekämpfen und eine Weltreligion zu etablieren

„Ein Wolf im Schafspelz“ ist nicht „ein Hirte, der nach seinen Schafen riecht“, wie der amtierende Bischof der peruanischen Stadt Chiclayo nach der Wahl von Papst Leo XV. fälschlicherweise behauptete. [1]

Der Begriff „Wolf im Schafspelz“ ist eine Redewendung aus der Bergpredigt Jesu im Matthäusevangelium, die perfekt auf den neugewählten Papst Leo passt. Artikel von Illuminati Insider Leo Zagami

„Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind“ (Matthäusevangelium 7:15, American Standard Version). Das Evangelium warnt vor Personen, die wie der neue Papst eine doppelzüngige Rolle spielen. Solche Personen (insbesondere falsche Lehrer) werden im Evangelium als extrem gefährlich angesehen und man darf ihnen in keiner Weise trauen.

Wie der Vatikanexperte Jules Gomes in seiner ersten päpstlichen Ansprache erklärte, rief Leo XIV. zum Dialog auf und gab folgende Erklärung ab: „ Helft auch uns – helft einander –, durch Dialog und Begegnung Brücken zu bauen und alle zu einem einzigen Volk zu vereinen, das immer in Frieden lebt“, und wie Gomes uns auch in Erinnerung ruft: „Im Laufe seiner ersten Amtswoche hat Leo XIV. wiederholt seinen Wunsch betont, eher auf Kontinuität als auf Bruch mit dem neuen Lehramt des Zweiten Vatikanischen Konzils und Papst Franziskus zu setzen “ [2] , wie ich in „ Confessions of an Illuminati“, Band 12: Geschichte, Geheimgesellschaften und die Politik der jesuitischen Neuen Weltordnung und ihres luziferischen Hofes, erklärt habe .

Steve Bannon hat den britischen Medien kürzlich gesagt, dass es zu Reibereien zwischen US-Präsident Donald Trump und Papst Leo kommen werde, wie er vor zwei Tagen in einem öffentlichen Interview mit der Financial Times erklärte . Bannon sagte, die Wahl von Papst Leo XIV. sei manipuliert worden, wie ich es auch in Band 12 vorausgesagt habe, wo es ein Kapitel mit dem Titel „Bergoglio manipulierte die Konklave und schrieb die Papstgeschichte um“ gibt. (Schock! Ist Papst Leo XIV. der Antichrist?)

Und obwohl Louis Prevost, der ältere Bruder von Papst Leo XIV., der MAGA unterstützt, in der Sendung „Piers Morgan Uncensored“ aufgetreten ist und die kirchliche Laufbahn seines kleinen Bruders verteidigt hat, indem er sagte, dass dieser die Kirche wahrscheinlich als Zentrist regieren werde, auch wenn er liberaler sei als er, glauben nur sehr wenige Menschen in der MAGA-Bewegung, dass dieser Papst wegen Papst Franziskus und den Jesuiten gewählt wurde.

Für die meisten von uns, mich eingeschlossen, war die Wahl von Kardinal Prevost tatsächlich eine Überraschung. Sein Name war nicht besonders bekannt; er wurde nicht prominent unter den von selbsternannten Experten vor dem Konklave veröffentlichten Papabili aufgeführt. (Der Bericht des Kardinalskollegiums , die wohl zuverlässigste Quelle für diese Papstwahl, zählte ihn nicht zu den zwölf wahrscheinlichsten Kandidaten.)

Und doch wurde er, ebenso wie Papst Franziskus, schnell ausgewählt [3] , weil die Gesellschaft Jesu, auch bekannt als die Jesuiten, inzwischen den Vatikan übernommen haben, wie ich in Band 12 , meinem neusten Bestseller, der enormen Erfolg hat, erkläre, denn schließlich wurden in den letzten 40 Jahren kaum Bücher geschrieben, die den berüchtigten Jesuitenorden und seine bösen Pläne entlarven, zu denen auch die Errichtung einer Weltreligion gehört, wie in den letzten Tagen deutlich geworden ist.

Das päpstliche Dikasterium für den Interreligiösen Dialog sandte anlässlich des Vesakh-Festes am Montag Grüße an die Buddhisten und verglich dabei die Botschaft Jesu im Johannesevangelium mit den Lehren Buddhas im Dhammapada – einer Sammlung von Lehren des buddhistischen Kanons.

„Buddha lehrte: ‚Wer frei von Verlangen und Anhaftung ist, kann die wahre Bedeutung der Lehre vollkommen erschließen und kennt die Anordnung der heiligen Texte in der richtigen Reihenfolge – er ist wahrlich der Träger seines letzten Körpers‘“, so der Vatikan.

„Er wird wahrlich der zutiefst Weise, der große Mann genannt“ ( Dhammapada , Kap. 24, V. 352), heißt es in dem Dokument mit dem Titel „ Buddhisten und Christen im befreienden Dialog für unsere Zeit “, das an das „heilige Fest“ zur Erinnerung an die Geburt und Erleuchtung Buddhas erinnert.

„Für Jesus ist die Erkenntnis der Wahrheit befreiend: ‚Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen‘ (Johannes 8,32)“, schrieb Kardinal Jacob Koovakad, der Präfekt des Dikasteriums und Mitunterzeichner des Dokuments, in seinem Vergleich des Sohnes Gottes mit dem Fürsten, der den Buddhismus begründete. [4]

Die Anerkennung des Buddhismus durch den Vatikan als einen der Wege zur „wahren Befreiung“ spiegelt die Ansichten von Papst Leo XIV. wider, der 2014 einen Beitrag von Kardinal Gianfranco Ravasi über die Lehren Buddhas teilte. Der auf Italienisch verfasste Beitrag zitierte Buddha mit den Worten: „Das Leben ist kein Problem, das gelöst werden muss, sondern eine Erfahrung, die gelebt werden muss.“ [5]

Allerdings habe ich in Band 12 auch darauf hingewiesen, dass Ravasi „eine sehr mächtige Figur im Vatikan“ ist, der sogar einen versöhnlichen Brief an die Freimaurer in der italienischen Finanzzeitung „Il Sole 24 Ore“ geschrieben hat.

Und wie ich in „Confessions of an Illuminati“, Band 7 : „Von den okkulten Wurzeln des Great Reset bis zu den populistischen Wurzeln der Great Reject“, erklärt habe, arbeitet die Freimaurerei mit den Jesuiten zusammen, um eine Weltreligion zu etablieren.