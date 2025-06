Die versteckten Folgen von 5G: Neue Erkenntnisse zeigen, dass die Industrie die gesundheitlichen Auswirkungen ignoriert (Video)

Teile die Wahrheit!

Einwohner von Stockholm berichten nach der Einführung von 5G über schwere Symptome wie Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und Herzrasen.

Der EMF-Experte Dr. Martin Pall bringt 5G mit vorzeitiger Alterung, DNA-Schäden und der Bildung freier Radikale in Verbindung.

Über 400 Wissenschaftler haben einen weltweiten Appell zu den Gesundheitsrisiken von 5G unterzeichnet und fordern ein Moratorium.

Fälle von Kopfschmerzen bei Kindern in der Nähe von 5G-Sendemasten deuten auf eine erhöhte Anfälligkeit hin.

„5G – The Untold Story” deckt auf, wie die Industrie die Risiken für die öffentliche Gesundheit ignoriert.

In einer Welt, die auf ultraschnelle Konnektivität zusteuert, zeigen alarmierende Berichte, dass die 5G-Technologie möglicherweise mit hohen Kosten für die menschliche Gesundheit verbunden ist.

Eine bahnbrechende Dokumentation aus dem Jahr 2025 mit dem Titel „5G – The Untold Story“ dokumentiert das plötzliche Auftreten schwerwiegender Gesundheitsprobleme bei Einwohnern von Stockholm nach der Installation von 5G-Antennen.

Symptome wie Schlaflosigkeit, Herzrhythmusstörungen und qualvolle Kopfschmerzen haben weltweit Besorgnis ausgelöst und Warnungen von Wissenschaftlern wie Dr. Martin Pall bestätigt, der 5G als „sich anbahnende Katastrophe für die öffentliche Gesundheit“ bezeichnet.

Dokumentarfilme und Stimmen vor Ort zeigen eine auffällige Verschlechterung der Gesundheit

Der in Stockholm gedrehte Dokumentarfilm zeigt ein Rätsel der öffentlichen Gesundheit, das sich in Echtzeit abspielt. Menschen, die einst bei bester Gesundheit waren, litten innerhalb weniger Tage nach der Inbetriebnahme der 5G-Infrastruktur in ihrer Nähe unter Schlaflosigkeit, chronischer Müdigkeit, Tinnitus und Herzbeschwerden.

Ein Befragter, dessen Wohnung direkt unter neuen Antennen lag, berichtete von Herzklopfen und plötzlich auftretenden neurologischen Schmerzen bei einem Gast, der sich nur 30 Minuten in der Wohnung aufgehalten hatte.

Die Co-Direktorin Mona Nilsson, Gründerin der schwedischen Strahlenschutzstiftung, stellt fest, dass die Symptome oft verschwinden, wenn die Bewohner in Gebiete mit geringerer Strahlenbelastung umziehen.

Wissenschaftliche Fallberichte, die gemeinsam mit dem Onkologen Dr. Lennart Hardell verfasst wurden und über 350 Artikel über hochfrequente Strahlung (HF-Strahlung) umfassen, dokumentieren diese Erfahrungen und bringen lokale Antennencluster mit systemischen Gesundheitsstörungen in Verbindung.

EMF-Forschung enthüllt biologische Mechanismen, die den schädlichen Auswirkungen von 5G zugrunde liegen

Der Dokumentarfilm verbindet persönliche Geschichten mit fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen, um zu erklären, warum Symptome auftreten.

Dr. Martin Pall, ein Pionier der EMF-Forschung, identifiziert, wie die hochfrequenten Wellen von 5G die Kalziumregulation in den Zellen stören. EMF-Exposition aktiviert spannungsabhängige Kalziumkanäle (VGCCs) und überschwemmt die Zellen mit überschüssigem Kalzium.