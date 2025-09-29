Ist es bloßer Zufall, dass der Komet „3I/ATLAS“ gerade durch unser Sonnensystem stürmt, als der „Dritte Weltkrieg“ gerade seinen Höhepunkt erreicht?

Teile die Wahrheit!

Findet sonst noch jemand es seltsam, dass ein riesiger Komet namens „3I/ATLAS“ plötzlich genau zur selben Zeit auftauchte, als der „dritte Weltkrieg“ ausbrach? „3I“ kann auch als „III“ wiedergegeben werden. Von Michael Snyder

Und laut Wikipedia ist ein Atlas „ein Bündel von Karten der Erde oder eines Kontinents oder einer Region der Erde“. Mit anderen Worten handelt es sich um eine Sammlung von Weltkarten.

Darüber hinaus ist es interessant festzustellen, dass der Planet, dem „3I/ATLAS“ am nächsten kommt, der Mars ist. Am 3. Oktober wird er in einer Entfernung von nur 0,19 AE an ihm vorbeiziehen. Natürlich war Mars der römische Kriegsgott. Vielleicht ist das alles nur ein Zufall, aber wenn ja, dann ist es auf jeden Fall ein sehr seltsamer.

In diesem Moment ist ein direkter Konflikt zwischen der NATO und Russland gefährlich nahe.

Europäische Staats- und Regierungschefs haben gewarnt, dass sie russische Flugzeuge abschießen könnten, wenn diese erneut den NATO-Luftraum verletzen. Die Russen haben daraufhin gewarnt, dass der Abschuss ihrer Flugzeuge Krieg bedeuten würde .

Natürlich haben die Russen nicht die Absicht, ihre Luftangriffe auf die Ukraine einzuschränken. Tatsächlich haben wir gerade einen der bisher größten Luftangriffe des Krieges erlebt …

Das ukrainische Militär erklärte, Russland habe über Nacht 595 Drohnen und 48 Raketen gestartet und seine Luftabwehr habe 568 Drohnen und 43 Raketen abgeschossen.

Raketen flogen über Kiew – der am schlimmsten betroffenen Stadt – und noch mehrere Stunden lang ertönte Flugabwehrfeuer, nachdem die russischen Streitkräfte den Blitzangriff gestartet hatten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, der Angriff habe mehr als zwölf Stunden gedauert und große Schäden an einer Kardiologieklinik, Fabriken und Wohngebäuden verursacht.

Uns wird gesagt , dass bei einem Angriff auf den ukrainischen Luftwaffenstützpunkt Starokostjantyniw unter den Todesopfern auch „NATO-Ausbilder und Zielerfassungsteams“ seien …

Zwei russische Hyperschallraketen trafen den ukrainischen Luftwaffenstützpunkt Starokostjantyniw und zerstörten in einer Welle verstärkter Luftangriffe fünf von den USA gelieferte F-16-Kampfflugzeuge vom Typ Storm Shadow/SCALP sowie NATO-Ausbilder und Zielerfassungsmannschaften.

Laut einem ukrainischen Telegram-Kanal der Website: „Alle sind tot, alles ist zerstört, wir leiden Qualen.“

Den meisten Menschen ist nicht einmal bewusst, dass in der Ukraine bereits westliches Militärpersonal gestorben ist.

Und da der Friedensprozess nun völlig zum Erliegen gekommen ist, ist es wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die NATO offiziell in den Konflikt eintritt.

Tatsächlich scheint die Bühne für einen Vorfall bereitet zu werden, der als Rechtfertigung dafür dienen soll. In den letzten Tagen bedrohten zahlreiche mysteriöse „russische Drohnen“ Militärstützpunkte und Flughäfen in ganz Europa …

Die NATO hat ihre Luftabwehr verstärkt, nachdem mysteriöse Drohnen weiterhin Militärstützpunkte und Flughäfen in ganz Europa bedrohen.

Gestern Abend wurden weitere Drohnen über mehreren dänischen Militäreinrichtungen gesichtet, während nach ähnlichen Sichtungen am Morgen mehrere Flüge von einem Flughafen auf einer spanischen Insel umgeleitet wurden.

Dies geschah nur einen Tag, nachdem mutmaßliche Drohnen über Dänemarks größtem Militärstützpunkt geflogen waren und damit Sicherheitsbedenken ausgelöst hatten.

Sollten Sie in den kommenden Wochen Schlagzeilen über einen größeren Zwischenfall mit einer „russischen Drohne“ lesen, wäre das ein wirklich schlechtes Zeichen.

Die NATO könnte einen solchen Vorfall als Rechtfertigung für einen Angriff auf russisches Militärvermögen nutzen, und der russische Außenminister Sergej Lawrow warnte gerade, dass jede militärische Aktion der NATO gegen Russland mit einer „entschiedenen Antwort“ beantwortet werden werde …

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte dem Westen am Samstag, dass jede Aggression gegen Moskau mit einer „entschiedenen Antwort“ geahndet werde. Er warnte vor Versuchen, Flugzeuge im russischen Luftraum abzuschießen und warf Deutschland militaristische Rhetorik vor.

Seit Wochen gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Nato auf eine militärische Auseinandersetzung mit Russland vorbereitet.

Und nun wird uns mitgeteilt, dass in Estland ein mit US-Panzern beladener Zug auf dem Weg in Richtung der russischen Grenze fotografiert wurde .

Das alles beunruhigt mich zutiefst.

Unterdessen berichtet NBC News , dass die USA Militärschläge auf venezolanischem Territorium vorbereiten …

Vertreter des US-Militärs erarbeiten derzeit Optionen für die Bekämpfung von Drogenhändlern in Venezuela. Die Angriffe innerhalb der Landesgrenzen könnten möglicherweise schon in einigen Wochen beginnen, teilten vier Quellen NBC News mit.

Bei diesen Quellen handelt es sich um zwei mit den Planungen vertraute US-Beamte und zwei weitere mit den Diskussionen vertraute Quellen. Sie sprachen unter der Bedingung der Anonymität, da sie nicht befugt waren, die Pläne öffentlich zu diskutieren.

Ein Angriff innerhalb Venezuelas wäre eine weitere Eskalation der Militärkampagne der Trump-Regierung gegen angebliche Drogenziele und ihrer Haltung gegenüber der venezolanischen Regierung.

Wir haben mehrere venezolanische Boote mit Drogentransport in die Luft gesprengt, aber tatsächliche Militärschläge auf venezolanischem Territorium wären ein Kriegsakt.

Wollen wir wirklich Krieg gegen Venezuela?

Auf eine entsprechende Frage erklärte ein Regierungsbeamter, Präsident Trump sei „bereit, jedes Element amerikanischer Macht einzusetzen, um den Drogenschmuggel in unser Land zu stoppen“ …

NBC bat die Trump-Regierung um einen Kommentar zu den Angriffsplänen und erhielt zuvor folgende Erklärung des Präsidenten: „Wir werden sehen, was passiert. Venezuela schickt uns seine Bandenmitglieder, seine Drogenhändler und Drogen. Das ist nicht akzeptabel.“

Ein hochrangiger Regierungsbeamter erklärte gegenüber der Zeitung, der Präsident sei „bereit, alle Machtmittel Amerikas einzusetzen, um den Drogenschmuggel in unser Land zu stoppen und die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen“.

Ich hätte nie gedacht, dass wir im Jahr 2025 gegen Venezuela in den Krieg ziehen würden.

Aber hier sind wir.

Auf der anderen Seite der Welt gewinnt Israel weiterhin die Kontrolle über mehr Gebiete in Gaza-Stadt …

In den letzten Tagen hat die IDF den Umfang ihrer Angriffe auf Gaza-Stadt ausgeweitet und greift jede Nacht mehr als 140 Ziele an.

Quellen des Südkommandos der israelischen Streitkräfte zufolge wurden über 800.000 der eine Million Einwohner der Stadt evakuiert und seit Samstag hat die israelische Armee die operative Kontrolle über mehr als die Hälfte der Stadt Gaza erlangt.

Quellen im Südkommando teilten Walla mit, dass die Gebietsgewinne der IDF das Ergebnis koordinierter Manöver verschiedener Divisionen an mehreren Punkten im Rahmen der Operation Gideons Streitwagen II seien.

Zur Beendigung der Kämpfe werden verschiedene Friedenspläne vorgeschlagen.

Hoffen wir, dass Frieden herrscht, aber ich habe das Gefühl, dass noch weitere „Überraschungen“ auf uns warten.

Darüber hinaus bereitet sich China weiterhin auf eine mögliche Invasion Taiwans vor …

In einem vertraulichen Bericht des US-Militärgeheimdienstes, der ABC vorliegt, heißt es, China baue die kommerzielle Fährflotte des Landes rasch auf, um sich auf eine Invasion Taiwans vorzubereiten.

Der Bericht stammt von Anfang dieses Jahres und wurde von Mitgliedern der Defense Intelligence Agency (DIA) für das Pentagon erstellt.

Dem US-Geheimdienst zufolge wurden die großen Hochseeschiffe so umgebaut, dass sie Panzer transportieren und an amphibischen Operationen teilnehmen können.

Ich war sehr beunruhigt, als ich das las.

Die Chinesen haben die feste Absicht, früher oder später die Kontrolle über Taiwan zu übernehmen.

Und wir haben auch erfahren, dass die Russen stark in die Vorbereitungen involviert waren …

Moskau unterstützt China bei der Vorbereitung einer möglichen Invasion Taiwans. Dies geht aus einer Analyse durchgesickerter russischer Dokumente durch ein britisches Verteidigungs- und Sicherheitsforum hervor.

Die Analyse des Royal United Services Institute basiert auf rund 800 Seiten Dokumenten der Hacktivistengruppe Black Moon, darunter Verträge und Listen mit Ausrüstung, die Moskau an Peking liefern soll.

Die Mischung aus fertigen und offenbar als Entwurf vorliegenden russischen Dokumenten bezieht sich auf Treffen zwischen chinesischen und russischen Delegationen sowie auf Zahlungs- und Lieferfristen für Höhenfallschirmsysteme und amphibische Angriffsfahrzeuge.

Während all dies geschieht, werden sich diese Woche alle Generäle und Admirale des US-Militärs auf einem US-Militärstützpunkt in Virginia versammeln .

Viele Leute sind deswegen völlig aus dem Häuschen und nun wird uns gesagt, dass sogar Präsident Trump plant, teilzunehmen …

Einer mit dem US-Präsidenten vertrauten Quelle zufolge plant Präsident Trump, an dem Treffen mit Generälen und Admiralen in Quantico teilzunehmen, das Verteidigungsminister Pete Hegseth letzte Woche einberufen hatte.

Das Weiße Haus reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Über die Teilnahme von Herrn Trump wurde zuerst von Axios berichtet.

US-Beamte bestätigten letzte Woche, dass Generäle und Admirale aus aller Welt zu einem Treffen nach Quantico einberufen würden, gaben jedoch keine weiteren Einzelheiten bekannt.

Ich persönlich würde niemals alle meine Generäle und Admirale an einem Ort versammeln.

Es ist einfach zu gefährlich.

Ein Mann mit vierzig Jahren Militärerfahrung sagt, er habe so etwas noch nie gesehen …

In meinen vierzig Jahren in Uniform habe ich so etwas noch nie erlebt. Während all unserer Kriege wurden hochrangige Politiker nach Washington zurückbeordert, um sich mit dem Verteidigungsminister zu treffen. Doch nie hat ein Minister Hunderte von Ein- bis Vier-Sterne-Soldaten aller Teilstreitkräfte und ihre ranghöchsten Kollegen aus allen Teilen der Welt in einem einzigen Saal versammelt. Nicht während des Kalten Krieges, nicht während „Desert Storm“, nicht auf dem Höhepunkt der Kriege im Irak und in Afghanistan. Nicht Rumsfeld, nicht Gates, nicht Panetta, nicht Mattis, nicht Austin.

Sie haben es wahrscheinlich nicht getan, weil es störend ist. Es ist teuer. Und es ist unnötig.

Wir erleben, wie so viele Dinge geschehen, die wir noch nie zuvor gesehen haben.

Und ich bin fest davon überzeugt, dass die kommenden Monate eine Zeit des Krieges sein werden .

Wenn die Dinge schlecht laufen, könnten die USA leicht in drei oder vier Kriege gleichzeitig verwickelt sein.

Vor dem Ersten Weltkrieg hatte niemand eine Ahnung, wie schlimm es werden würde.

Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte niemand eine Ahnung, wie schlimm es werden würde.

Wir befinden uns jetzt in der Anfangsphase des Dritten Weltkriegs und müssen vom Abgrund zurücktreten, solange wir noch können.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 29.09.2025