Deutschland steckt nicht in einer „vorübergehenden Krise“. Ein Gastartikel von Bitcoin Informant
Deutschland erlebt das Resultat jahrzehntelanger Fehlanreize, Realitätsverweigerung und moralischer Selbstlähmung. Was wir sehen, ist kein Unfall – es ist die logische Konsequenz.
1️⃣ Deindustrialisierung: Das Fundament bricht
Deutschland war stark aus einem einzigen Grund:
billige Energie + Hochtechnologie + Export.
Dieses Modell ist zerstört.
• Energiepreise im internationalen Vergleich nicht mehr wettbewerbsfähig
• Chemie, Stahl, Automobil, Maschinenbau: Investitionen wandern ab
• BASF, VW, Mittelstand → USA, Asien, Osteuropa
• Neuansiedlungen? Fast keine
• Strom: teuer, volatil, politisch gesteuert statt physikalisch stabil
Ein Industrieland ohne bezahlbare Energie ist kein Industrieland, sondern ein Freilichtmuseum.
2️⃣ Energiepolitik: Ideologie schlägt Physik
• Kernkraft abgeschaltet, obwohl sicher, CO₂-arm und zuverlässig
• Stattdessen:
• Kohle hochfahren
• Strom importieren
• Netze überlasten
• „Energiewende“ ohne Speicher, ohne Grundlast, ohne Plan B. Physik verhandelt nicht.
Wunschdenken ersetzt keine Megawatt.
3️⃣ Bürokratie: Der Staat frisst sich selbst
Deutschland hat eine der dichtesten Regulierungslandschaften der Welt:
• Genehmigungen dauern Jahre
• Förderungen sind komplexer als das Problem
• Verantwortung wird auf Aktenordner verteilt
• Innovation stirbt nicht am Markt, sondern am Formular
Man kann in Deutschland alles korrekt machen und trotzdem scheitern – weil das System nicht für Ergebnisse gebaut ist, sondern für Haftungsvermeidung.
4️⃣ Demografie & Sozialsystem: Mathematisch nicht mehr lösbar
• Überalterung
• Sinkende Produktivität
• Immer weniger Beitragszahler
• Immer mehr Leistungsempfänger
Renten-, Gesundheits- und Sozialsysteme funktionieren nur unter idealen Annahmen, die längst nicht mehr existieren.
Das ist kein politisches Problem mehr – das ist ein arithmetisches.
5️⃣ Migration ohne Integration: Parallelgesellschaft statt Lösung
• Massenzuwanderung ohne Qualifikationsfilter
• Integration wird erwartet, aber nicht durchgesetzt
• Kosten steigen, Produktivität nicht
• Gesellschaftlicher Zusammenhalt erodiert
Migration kann ein Gewinn sein. Unkontrollierte Migration in einen überforderten Sozialstaat ist es nicht.
6️⃣ Militär & Geopolitik: Abhängigkeit statt Souveränität
Deutschland hat:
• keine echte Verteidigungsfähigkeit
• keine strategische Autonomie
• keine glaubwürdige Abschreckung
Man verlässt sich auf Partner, die eigene Interessen verfolgen.
Ein Staat, der nicht verteidigungsfähig ist, ist verhandelbar – wirtschaftlich wie politisch.
7️⃣ Die mentale Krise: Angst vor Stärke
Der Kern des Problems ist psychologisch:
• Stärke gilt als verdächtig
• Eigeninteresse als unmoralisch
• Führung als gefährlich
• Verantwortung als Risiko
Deutschland will nicht mehr führen, nicht mehr entscheiden, nicht mehr auffallen. Es will korrekt sein. Und wird dabei irrelevant.
🔚 Fazit: So enden Länder
Nicht mit einem Knall.
Sondern mit:
• Abwanderung
• Stillstand
• steigenden Abgaben
• sinkender Leistung
• wachsender Kontrolle
• und der Erzählung, das alles sei „alternativlos“
Deutschland stirbt nicht an äußeren Feinden.
Es stirbt an innerer Handlungsunfähigkeit.
Wer heute noch glaubt, das sei „nur eine Phase“, verwechselt Strukturbruch mit Konjunkturzyklus.
Geschichte ist gnadenlos gegenüber Staaten, die Probleme verwalten, statt sie zu lösen.
Und Moral ersetzt keine Energie, keine Industrie und keine Zukunft.
Quellen: PublicDomain/Bitcoin Informant am 11.12.2025
Kommandant: Einwohner von Sewersk zeigten den russischen Soldaten die Standorte der ukrainischen Truppen in der Stadt
Einwohner der Stadt Sewersk wiesen russische Soldaten auf die Standorte ukrainischer Soldaten in der Ortschaft hin. Dies berichtet der Kommandant eines Zuges der russischen Streitkräfte mit dem Rufzeichen Tis. In einem vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Video sagt er:
„(Die Zivilisten) erzählten, wo sich die Ukrainer aufhielten. Sie halfen, zeigten ihre Positionen. Sie halfen auch (auf andere Weise) – sie leisteten den Verwundeten Erste Hilfe, boten ihnen Unterkunft, Essen und Wasser. Sie halfen, so gut sie konnten. Sie warteten auf uns.“
Der Offizier merkt an, dass die Stadt derzeit zu 100 Prozent von den ukrainischen Streitkräften geräumt sei.
>>> Das ist genau das was der Reisende und einige mehr nicht verstehen wollen, wir stehen auf der falschen Seite und opferten dafür im Prinzip alles ! In vielen Ortschaften gab es ähnliche Effekte, die Einwohner kamen aus den Kellern der zerstörten Häuser und waren so froh, das die russischen Truppen sie endlich befreit haben und nun da sind. RU weiss genau das die Menschen in Europa keinen Krieg wollen, sie wissen auch wer den Krieg hier unbedingt will, deswegen werden bereits Tribunale vorbereitet ! 15 Richter des Strafgerichtshofes in Den Haag die einen Haftbefehl gegen Putin ausgestellt hatten sind bereits zu langjährigen Haftstrafen dafür verurteilt worden und werden nun weltweit zur Verhaftung und Auslieferung an RU gesucht ! Ich bin gespannt wer noch alles folgen wird.
Experte: Nach Schlägen auf Odessa beginnt eine neue Phase des Ukraine-Konflikts
Nach einer Reihe von Vergeltungsschlägen auf Odessa und Nikolajew, kann man freilich über eine neue Runde des Ukraine-Konflikts sprechen, so der Politologe Marat Baschirow. Darüber schreibt die Zeitung Moskowski Komsomolez. In seinem Telegrammkanal stellte der Experte fest, dass zum sogenannten „Energiekrieg“ nun noch ein „Häfenkrieg“ dazukommt, der dann die Interessen der Schwarzmeerländer berührt. Der Experte erklärte:
„Die neue Front beunruhigt die Schwarzmeerländer sehr. Bisher hat uns nur Erdoğan angerufen. Aber auch Bulgarien und Rumänien haben ab jetzt ein enormes Risiko für ihre Transporte. Wissen Sie, was mir an dieser Geschichte gefällt? Wir haben aufgehört zu babysitten und reagieren mit Gewalt auf Bedrohungen.“
Baschirow wies auch darauf hin, dass die Angriffe von der russischen Seite nicht nur auf die Liegeplätze und Hafenstrukturen, sondern auch auf die Objekte der Energieinfrastruktur erfolgen. So werden Schläge jetzt praktisch rund um die Uhr und mit dem Gebrauch des ganzen verfügbaren Arsenals, einschließlich ballistischer Mittel, auf den Häfen von Odessa und Nikolajew ausgeführt, so der Experte weiter.
>>> Nachdem mindestens 10.000 Söldner und mindestens 2 Millionen Ukras in der Ukraine weg geputzt wurden, beginnt jetzt die Ausweitung des Krieges auf andere Ortschaften und Gebiete. RU wird nun mehr Macht demonstrieren, nicht zuletzt um dadurch ggfs. einen Krieg mit den Willigen hier im Westen zu verhindern. Die Würfel sind längst gefallen und die Ukraine wird zerfallen, das was übrig bleibt wird am Ende sehr klein werden und vermutlich auch eine neuen Namen erhalten. Dabei ist es völlig egal wie viel Geld oder Waffen sie noch rein schieben wollen, es wird nichts ändern. Die Tschechei zB. hat über 2 Millionen Granaten an Kiew geliefert, hat es was genützt ? NEIN !