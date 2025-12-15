Sonderaktion: Handsignierte Bücher zum halben Preis

Teile die Wahrheit!

Liebe Leserinnen und Leser,

aufgrund des großen Erfolges unserer Bücher, bieten wir Ihnen mit dem kleinen Geldbeutel unsere Bücher handsigniert zu einem einmaligen Sonderpreis (fast alle) mit einer Ermäßigung von 50 Prozent an, inkl. Versand innerhalb Deutschlands, Österreichs und Schweiz an.

Die Aktion ist gültig bis zum 31. Dezember 2025.

Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik: Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren (3. Auflage)

Anstatt Euro 24,99

Euro 12,-

Rezension eines Lesers:

Ja, so ist das! Eine WAHRE Dokumentation über das was in HOLLYWOOD so abgeht. Jedem zu empfehlen der nicht nur in dieser TRAUMWELT weiterleben will, wie in MATRIX, sondern, einfach die ROTE Pille nimmt um zu wissen, wo wir hier überhaupt sind und wieso das alles. Hier wird nur ein kleiner Teil aufgedeckt der satanischen Filmindustrie. Lohnt sich, um einen Einblick zu bekommen, das ganze geht aber WEIT TIEFER… Wer da suchet der findet, wer nicht sucht, der wird nie was finden, denn die WAHRHEIT kommt eines TAGES ans Tageslicht denn LÜGEN haben kurze BEINE!! Hier erfährt man, das FILME!! SIE SAGEN ES UNS DURCH FILME, was hier los ist!!! Lesenswert alle mal.

Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control (2. Auflage)

Anstatt Euro 21,99

Euro 11,-

Rezension eines Lesers:

Das Werk erschafft leicht verständlich geschrieben ein Panoptikum, beginnend mit dem Einfluss von Musik auf unser Bewusstsein, wie das „Om“, oder wie Frequenzen unsere Gesundheit beeinflussen, dabei spielen laut dem Autor Brummtöne, Schallwaffen, eine geheime HAARP-Anlage in Berlin oder übergeordnet die Rockefeller-Stiftung und die Illuminati eine zentrale Rolle.

Der Verfasser beleuchtet ebenso, wie Mozart, Beethoven im Dunstkreis der Freimauerer und Illuminaten kreativ tätig waren, oder wie Richard Wagner von den Nationalsozialisten vereinnahmt wurde und bis heute von Merkel & Co. in Form der Konzerte in Bayreuth als politische Plattform genutzt wird. Weiterhin deckt das Buch auf, dass die Beatles ein Projekt der Geheimdienste waren, die 68er/Hippie-Bewegung eine CIA-gesteuerte Operation waren, die den Grundstein für die heutigen Popstars bildeten, die im Rahmen von MKULTRA die Massen manipulieren, bis hinzu dem Punkt, dass die moderne Musik eintönig und aggressiv klingt. Im letzten Kapitel wird aufgedeckt, wie die Popstars im Sinne der Eliten die Corona-Neue-Weltordnung vorantreiben.



1 2 11 12 13

Der Inhalt ist mit zahlreichen Quellen in Form von Büchern, Zeitungsartikeln, Weblinks und Zeitzeugen gut belegt. Dieses Buch ist einzigartig auf dem deutschen Buchmarkt, da es endlich alle Seiten der Musik, inklusive der Macht der Industrie und den Einfluss auf den Konsumenten ans Tageslicht bringt, damit der Leser und Musikliebhaber bewusst entscheiden kann, was er hört. Bravo!

DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen

Anstatt Euro 21,99

Euro 11,-

Rezension eines Lesers:

Das ist ein sehr informatives Buch, in dem die vielen unterirdischen (bekannten oder geheim gehaltenen) Standorte beschrieben und erklärt werden.

Area 51 ist eine davon. Endlich in 2013 hat die USA zugegeben, dass es dort ein abgesperrtes Gebiet gibt. Das wurde vorher ja immer strikt geleugnet.

Es geht nicht nur um die Orte in den USA, es geht auch Deutschland oder Australien.

Der DIA, der Denver International Airport in ein verrücktes Konstrukt, unter dem sich noch eine riesige Anlage befinden soll.

Überhaupt ist das Netzwerk unter der Erde riesig. Es gibt auch Höhlen, die teilweise bis zu 2000 Metern tief liegen und sogar eine Wolkenbildung haben, so groß sind sie. Es geht nicht nur um von Menschen geschaffene unterirdische Anlagen, es geht auch um natürliche Höhlen und Grotten von unvorstellbarer Größe.

Stuttgart 21 oder der neue Berliner Flughafen werfen auch viele Fragen auf. Man baut sich tot, die Kosten explodieren und es wird gemutmaßt, dass sich darunter mehr befindet als oben sichtbar ist. Auch Ramstein ist so ein Ort.

Das Buch ist voller Informationen, ich habe es in einem Rutsch gelesen.

Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche

WIE WIR ALLE VON DER MUSIKINDUSTRIE UND DEREN SINGENDEN UND TANZENDEN „PUPPEN“ MANIPULIERT WERDEN

Die moderne Musik und die Popstars, die in ihren Videoclips auftreten, erreichen mit ihren Messages Millionen von Fans auf der ganzen Welt, von Kindern über Jugendliche bis hin zu Erwachsenen.

Was in vielen Fällen auf den ersten Blick wie witzige künstlerische Kreativität, jugendliche Provokation oder stylische Ausdrucksweise erscheinen mag, ist vielmehr eine ausgeklügelte Symbolik, die offen aber auch verborgen in den Videos eingebaut ist, getragen von destruktiv wirkenden Textpassagen.

Transportiert werden diese abartigen und satanischen Elemente von TV-Sendern, Youtube-Kanälen, Sozialen Medien, auf großen Bühnen wie Preisverleihungen, Galas sowie gigantischen Shows wie dem Superbowl und landen direkt in den Gehirnen der schlafenden Konsumenten.

Doch nicht nur die breite Masse wird gehirngewaschen, sehr viele moderne Popstars stehen unter der Kontrolle von mächtigen Figuren im Hintergrund der okkulten Musikindustrie. Einige der „Künstler“ zeigen sogar öffentlich ihre Zugehörigkeit zu Geheimgesellschaften wie den Illuminati und Freimaurern.

Die produzierten Stars sind komplett fabrizierte Marketingprodukte. Sie sind nicht nur gecastete Schauspieler mit bestellten Songs, sondern ebenso unwissende Opfer von MKULTRA-Programmen, die bereits vor vielen Jahren ausgiebig getestet wurden.

In diesem Buch enthüllen wir was Popstars wie Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera, Lady Gaga, Katy Perry, Miley Cyrus, Rihanna, Taylor Swift, Beyoncé, Billie Eilish, Justin Bieber, Eminem, Jay-Z, Kanye West, Justin Timberlake und Busta Rhymes in ihren rituellen Darbietungen wirklich ausdrücken wollen. Die Palette reicht von Pädophilie, Hexerei bis zur Präsentation der Neuen Weltordnung.

Komplettiert wird die Übersicht im Buch mit den dystopischen Visionen des Weltwirtschafsforums (WEF), welche Art von Welt nach der Corona-Pandemie für uns bereitsteht, während die Popstars bei der MET Gala den Wahnsinn der Elite öffentlich zelebrieren.

Final schreiben wir über Musiker, die das Impf-Narrativ anpreisen, wie „Die Ärzte“, Westernhagen, Neil Young und „Die Toten Hosen“, mit freundlicher Unterstützung der Massenmedien oder es kritisieren wie Eric Clapton oder Nena, die dafür medial bestraft werden.

Die im vorliegenden Buch aufgedeckte Agenda der Musikindustrie, deren Marionetten und deren „Kunstwerke“, soll Ihnen helfen zu entscheiden, was Sie und ihre Kinder hören und sehen wollen. Schützen Sie Geist und Herz, denn: Wer die falsche Musik hört, wird zu einer falschen Person!

Das ultimative Nachschlagewerk mit über 600 Bildern aus Videoclips, Presse und Sozialen Medien.

Anstatt Euro 25,99

Euro 13,-

Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme

WIE FILMKUNST DAS LEBEN IMITIERT, IMITIERT DAS LEBEN DIE KUNST!

Was als „Unterhaltung“ angesehen wird, fungiert wie ein Behälter für sorgfältig ausgearbeitete Propagandastreifen, die das Publikum ebenso beeinflussen wie unterhalten sollen! Bei dem Spruch „Geld regiert die Welt“ winken viele Teile der Bevölkerung schnell resigniert, jedoch meist zustimmend ab. Die nächste Stufe besteht in der Feststellung, „Eliten“ würden die Welt regieren.

Um aus der Resignation und Unwissenheit herauszuwachsen, bedarf es Informationen. Hollywood arbeitet nett und gelinde formuliert mit perfiden und gezielt eingesetzten „Tricks“, um die Konsumenten seiner Filme gezielt in Stimmungen und Denkmuster zu versetzen und dabei nicht zuletzt in eine hypnotisierte Masse zu verwandeln, dies bis zur Anwendung von Gedankenkontroll-Programmen. In fünf Kapiteln wird in dieser fundiert recherchierten Untersuchung bis hin ins kleinste Detail von Filmsequenzen unzweifelhaft nachgewiesen, dass nichts, aber auch gar nichts dem Zufall überlassen wird.

Schattenregierungen, Revolutions-Terror, Dämonen-Kult, Freimaurer-Symbolik, Konditionierung, Größenwahn, Ankündigungen bzw. Verkündungen für die Zukunft und Symbolismus sind nur einige Aspekte, die in den Filmanalysen mit treffenden Beweisen aufgezeigt werden.

Unterhaltung kann eben auch „unten halten“, so der Plan. Lesen Sie die Analysen zu den Filmen wie z. B. „Der Pate“, „Goonies“, „Lost Boys“, „Akte X“, V wie Vendetta“, „Monty Python“, „Time Bandits“, „Der Exorzist“, „Poltergeist“, „Ghostbusters“, „Doctor Strange“, „Star Wars: Der Aufstieg der Skywalkers“, „Rogue One“, „E.T.“, „Star Trek“, „Idiocracy“, „Geostorm“, „Sie leben“, und ganz aktuell „Squid Game“ oder der Pandemie-Thriller „Songbird“ und bilden Sie sich als Zuschauer genannter Filme aus einer anderen Perspektive Ihre ganz eigene differenzierte Meinung, dieses Mal von einer anderen „Metaebene“.

Wer sich mit heute aktuellen Themen wie Klima, Pädophilie, Pandemie, Geopolitik, Gesellschaft und Fragen der Zukunft unserer menschlichen Existenz befassen möchte, kommt nicht daran vorbei, einen intensiven Blick auf die Hollywood-Industrie, auf deren „Promis“ und ihre wahren Ziele sowie auf „Agenden“ zu werfen, welche eindeutig mit entsprechenden Filmen vorangetrieben und regelrecht „feinstofflich“ eingetrichtert werden.

Alles, was wir täglich vor unseren Augen präsentiert bekommen, gehört zusammen und fügt sich wie Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammen. Dieses Buch hilft Ihnen dabei, weitere solcher Stücke zu entdecken und sie anschließend zu einem großen Ganzen zusammenzufügen.

Anstatt Euro 25,99

Euro 13,-

Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!

Unglaublich aber wahr – neue, explosive Enthüllungen in Wort und Bild Was in der gewöhnlichen Presse als abstruse oder gar böswillige Theorien pathologisiert wird, erweist sich leider als bittere Realität. Ein normal denkender Mensch kann sich kaum vorstellen, was von Seiten der so genannten Eliten an Ritualen praktiziert wird, um sich einem satanisch geprägten Opferungskult vollends und völlig empathielos zu widmen.

Dem Missbrauch von Kindern und dessen Hintergründen wird ein besonderes Augenmerk gewidmet, wobei Antworten auf die Frage, wie dies trotz „demokratischer“ Strukturen möglich ist, detailliert gegeben werden. Unternehmen, Regierungen und Organisationen wie das WEF oder die UNO sind oft nur Blendwerk für Operationen, die die Gesellschaft entmenschlichen sollen. Wie der Titel bereits andeutet, dreht sich alles um das Blut der Opfer.

Stichwort: Adrenochrom – und die Spur führt nach Deutschland. Dank mutiger Augenzeugen, welche das Martyrium überlebt haben, eröffnet sich eine Realität, wie sie kaum vorstellbar ist und eher einem Horrorfilm gleicht: Ja, es gibt „Menschenjagdpartys“, bei denen Kinder nackt durch den Wald gejagt werden. Solche Pädo-Eliten verbergen sich hinter Prominenten, Königshäusern, wie der heutigen britischen Dynastie um Charles III. Aber auch der Fußball praktiziert Rituale, die letztendlich immer wieder dem gleichen Ziel dienen: luziferische Symbolik und den Sieg des Anti-Christen über das Leben im herkömmlichen Sinne zu zelebrieren.

Erfahren Sie, wie eine Modemarke und ein gelobtes Kunstprojekt ganz offen und ungeniert Pädophilie und Gewalt an Kindern und Jugendlichen avantgardistisch verpackt zelebrieren. Oder was hinter der okkulten Symbolik von Prinzessin Dianas Tod steckt? Warum wir eventuell in einer Simulationskuppel existieren und wie man diese erkennt? Das „Ordnung aus dem Chaos“-Prinzip als Ziel der NWO-Eliten lässt sich nicht denken ohne des Grundprinzips der Täuschung. So stellt sich auch die Frage nach der eigentlichen Rolle von Donald Trump oder Elon Musk als gegebenenfalls inszenierte vermeintliche „Erlöser“.

Ebenso der bekannte Analytiker und Kenner der Szene, David Icke, kommt zu Wort und nimmt „Erlöser-Programme“ einer QAnon-Bewegung kritisch auseinander. Wenn nun überall die Täuschung „lauert“, stellt sich die Frage, wie man sich dieser als aufmerksamer Beobachter entziehen kann. Auch hierzu bietet das Buch Antworten: Energetisch positiv eingesetzte Eigenschaften spielen hierbei eine wichtige Rolle.

Anstatt Euro 21,99

Euro 11,-

Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria

Warum soll die größte Vertuschung in der Geschichte der Menschheit vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden? Das Phänomen der „Randtheorien“ kennen die Menschen schon immer, was Sinn macht, da fesselnde und unterhaltsame Hypothesen das öffentliche Interesse mit scheinbar fundierten Schlussfolgerungen wecken, die teilweise auf unvollständigen, nicht zusammenhängenden oder falschen Annahmen basieren. Bei richtiger Feinabstimmung scheinen sie jedoch häufig stichhaltige Argumente vorzubringen. Randtheorien vermischen tatsächliche Ereignisse, vermengt mit phantastischen, unbewiesenen Behauptungen.

Von Zeit zu Zeit taucht immer noch eine neue Theorie zur Weltgeschichte auf, die besonders interessant ist, wenn sie auf einer geologischen Realität basiert. Eine verbreitete Vorstellung ist derzeit die Existenz eines großen Reiches, das bis vor nur hundert Jahren den größten Teil Asiens und Russlands umfasste und zerstört und vertuscht wurde, um den Aufstieg heutiger Nationen zu ermöglichen.

Dies wurde durch weltweite Schlammfluten, moderne Energiewaffen und die Auslöschung einer fortschrittlichen architektonischen und technologischen Zivilisation erreicht, die weit über ihre Zeit hinausging. Im Mittelpunkt der „Schlammflut“-Hypothese steht das antike Reich Tartaria, wie es vor zweihundert Jahren existierte, ein kontinentweites Schaufenster fortschrittlicher Architektur, Transportwesen, kostenloser Energie und drahtloser Technologie.

Es wird allgemein beschrieben, dass Tartaria einen großen Teil Asiens und Russlands einnimmt und vom Kaspischen Meer und dem Ural, dem Pazifischen Ozean und Bulgarien sowie den südlichen Grenzen Chinas, Indiens und Persiens begrenzt wird. Zeitweise nahm es den größten Teil des russischen Kontinents ein. Tartaria ist eine gegenwärtig verbreitete Geschichte über ein Land, das einst der Welt bekannt schien, heute aber vergessen ist. Tartaria, Tartary oder Grand Tartaria bereitet Hobby-Online-Forschern Sorgen, wenn sie alte Karten aus dem 15. Jahrhundert durchsehen.

Die Intrige begann mit einem freigegebenen Dokument der CIA aus dem Jahr 1957, in dem die Löschung der Geschichte des Landes durch kommunistische Angreifer erwähnt wurde. Die Schlammfluttheorie wird als Beobachtungserklärung für eine Vielzahl wahrgenommener Mängel in den historischen Aufzeichnungen über Tartaria verwendet.

Diese historischen Mängel hängen mit einer globalen Schlammflut zusammen, die dazu führte, dass Städte und Ländereien in der Erde versanken, was zu einer konsequenten Neuschreibung der Geschichte durch verschiedene politische Autoritäten in den letzten zweihundert Jahren führte. Erfahren Sie, woher die Theorie stammt, wie Desinformation gestreut wird, warum Tartaria aus Büchern und Landkarten verschwand, wie Architektur zur Energiegewinnung funktioniert und warum von drei Resets noch einer fehlt!

Hinweis: Aktuell wird das Buch bei Amazon diskreditiert, da es nicht wie andere Bücher im Handel blind der Tartaria / Old World / Alte Welt Pseudotheorie folgt.

Als EINZIGES deutschsprachiges Buch stellen wir die PsyOp in Frage, dies mit Bildverweisen und etlichen Quellen bzw. Querverweisen.

KEIN EINZIGER seriöser alternativer Chornologiekritiker noch Altertumsforscher hat JEMALS eine Abhandlung zu der Tartaria / Old World / Alte Welt Theorie verfasst, die Sie im Buchhandel, YouTube oder TikTok finden!

Anstatt Euro 18,99.

Euro 10,-.

DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen

Neue Beweise für die Existenz von Untergrundanlagen und den Einsatz von Energiewaffen zur Umsetzung dystopischer Pläne DUMBs („Deep Underground Military Bases“) sind spätestens seit unserem Bestseller „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ keine Verschwörungstheorie, sondern mittlerweile im Mainstream angekommen.

In diesem Werk widmen wir uns Anlagen, die in Europa, den USA und Deutschland im Kalten Krieg erbaut wurden und nun teilweise umfunktioniert sind. Lernen Sie die Historie des Regierungsbunkers im Ahrtal kennen und all die merkwürdigen Geschehnisse rund um die Flutkatastrophe 2021. Ausweichsitze, Großschutzräume und vorbereitete Sperren auf Deutschlands Straßen – keine Bunker für niemanden, denn die Masse der Bevölkerung ist schutzlos gegen Atomangriffe oder Naturkatastrophen. Ist das womöglich geplant und gewollt?

Begehen Sie mit uns den „Panic Room“ des britischen Königshauses, klettern Sie mit uns hinab in die Tiefen des Berliner Untergrunds und reisen Sie auf den Schienen der „Metro 2“ in der Moskauer Unterwelt. Eine bekannte Astrologin spricht über die Existenz von unterirdischen Basen und deren düsteren Zweck, was von einem Hollywood-Schauspieler bestätigt wird, der zusätzlich einen Sturm auf die Elite zukommen sieht, der dazu führt, deren Schattenreich aus Menschenhandel und Adrenochrom-Gewinnung aufzudecken.

Doch auch unser Planet ist kein Klumpen aus Stein und Wasser. Seit Äonen gibt es Legenden und Mythen über das Leben unter der Erde, bis hin zu der Theorie von phantastischen Wesen und Zugängen zu einer Hohlen Erde. Zahlreiche indigene Völker sehen Mutter Erde als einen Organismus, was sich mit der heutigen Forschung zur Schumann-Resonanz und Herz-Intelligenz nahezu deckt.

Unsere Erde und die Menschheit werden seit Jahrzehnten mit einer Vielzahl von wahnsinnig anmutenden Experimenten drangsaliert: Was ist der wahre Sinn und Zweck vom Starlink-Spinnennetz? Was deckt ein Antarktis-Whistleblower über eine gruselige HAARP-Erdbebenwaffe auf? Welches Ziel verfolgt die Elite mit dem Abfackeln einer ganzen Stadt auf Hawaii? Besitzen die USA bereits seit über 60 Jahren Laserwaffen? Warum wurde der Gotthard-Basistunnel wirklich geschlossen, und was waren das für seltsame „Unfälle“ im Herbst 2023 in Deutschland?

Wir lüften den Schleier des Verborgenen unter und über uns, denn wir als Menschen können viel mehr bewirken, als wir glauben sollen. Machen wir zusammen einen Quantensprung!

Anstatt Euro 22,99.

Euro 11,50.

Antarktis: Hinter der Eiswand

Tauchen Sie ein in die Entdeckungen und Legenden der Antarktis Seit Jahrhunderten regt die Antarktis unsere Phantasie an. Von den historischen ersten Entdeckern des 19. Jahrhunderts bis zu den Whistleblowern von heute sind wir immer noch fasziniert von den Wundern und Mythen, die in den eisigen Ebenen der Antarktis verborgen liegen. Als letzte unerforschte Wildnis der Welt ist die Antarktis voller Geheimnisse, und als Land der Extreme ist sie auch hervorragend darin, ihre Geheimnisse zu bewahren.

Antike Landkarten zeichnen bereits ein ungewöhnliches Bild vom Südpol. Doch woher kannten die Erschaffer all die Details? Seltsame Anomalien auf Google Earth, wie zum Beispiel Türen, Raumschiffe und Gebäude, untermauern, dass sich dort mehr verbirgt, als wir wissen sollen.

Zahlreiche Stationen forschen im Verborgenen an bekannten und unbekannten Experimenten, deren Auswüchse hier und da ans Licht der Öffentlichkeit kommen, wie die vorliegenden Bilder und Aussagen bestätigen. Immer wieder tauchen ebenso phantastische Fotos im Internet auf, die uns eine Welt mit Hinweisen auf antike Zivilisationen und hochtechnologische Gesellschaften zeigen sollen, allerdings zeigt sich, dass in einigen Fällen eine Künstliche Intelligenz am Werk ist.

Die Pyramiden in der Antarktis, Neuschwabenland, Weltraumarchen, das geheime Weltraumprogamm, die Erdallianz, die Dunkle Flotte, ein Stargate, ein Alien-Labor, die dort gefangenen gefallenen Engel kombiniert mit alten Reiseberichten von Abenteurern, die hinter der Eiswand gelebt haben erschaffen ein Sammelsurium einer gigantischen Verschwörung, die der Menschheit vorenthalten wird und die es in diesem Buch aufzudecken gilt. Doch woher kommen die Informationen? Wer sind die Whistleblower?

Wird die Antarktis militärisch geschützt? Was hat es mit der Form der Erde auf sich? Was genau ist die Eiswand? Welche Agenda wird am Ende der Welt verfolgt? Nichts ist wie es scheint die Nebelbank vor der Antarktis wird jetzt gelüftet!

Anstatt Euro 20,99.

Euro 11.

Nur handsigniert:

Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme

Diesen Einfluss haben die Programme der Matrix auf unser aller Leben! In der Matrix, die wir bewohnen, gibt es unterschiedliche Programme, die eine Illusion oder Desillusion bewirken.

Wie im Fernsehen oder bei einem Computer hat ein jedes Programm eine bestimmte Auswirkung bzw. einen absichtlichen Nutzen. Folgen Sie mir in diesem Programmführer zu den Tiefen und Höhen der menschlichen Wahrnehmung, die das Bewusstsein täuschen oder schärfen, je nachdem, welche Informationen uns über ein Programm zur Verfügung stehen. Lesen Sie die Untersuchungen und Entschlüsselungen der hyperdimensionalen Torsionsfeldphysik, über die Quantenphysik, die Hindu-Mystik, ob die Zirbeldrüse die göttliche Verbindung zum Schöpfer ist, welche alternativen Theorien der menschlichen Schöpfung es gibt, was die Anunnaki, die Nibiru-Vertuschung und die Ursprünge der Menschheit gemeinsam haben, was es mit der Archonten- und Reptilien-Theorie auf sich hat, die Entstehung, deren Sinn auf der Erde und wie sie Teil unserer Körper sind, was genau die Saturn-Mond-Matrix innerhalb des holographischen Universums in uns auslöst und was wir tatsächlich in der Realität wahrnehmen.

Natürlich darf der Vatikan mit seiner Agenda, den Lügen, den Symbolen und seiner Verdrehung der Geschichte, die Rolle der Jesuiten im Hinblick auf den Jahrhunderte andauernden Krieg gegen Germanien, und die Rolle des Antichristen, des falschen Propheten, nicht fehlen. Zu guter Letzt analysieren wir die Alte Welt Ordnung, was alles in der Vergangenheit geschah, den Reset der Zeitleiste, unterdrückte Technologie, die Neubesiedlung der Städte und wie das Narrativ verdreht und manipuliert wurde, um so eine weitere Illusion zu erschaffen. Schalten Sie ein und durchschauen wir zusammen die Programme der Matrix!

Euro 20,99.

Die vergessene Welt der Riesenbäume: Warum die Zeitrechnung der Menschheit komplett falsch ist

Die Bäume und die Berge auf unserem wunderschönen Planeten Erde repräsentieren das Leben und die tiefe Kraft, die in der Natur vorhanden ist – doch es gibt ein Geheimnis… Viele Berge dieser Welt – unter anderem der Devils Tower im US-Bundesstaat Wyoming – zeigen sich in äußerst seltsamen Formen.

„Ein gefällter Baum“ trifft am besten auf das zu, was man sieht, wenn man diesen Berg betrachtet. Zahlreiche Berge haben dieselbe Form wie ein versteinerter Baumstumpf, und es gibt zu viele Ähnlichkeiten, um diese Übereinstimmungen als „Zufall“ zu bezeichnen.

Wir alle kennen riesige Bäume aus Hollywood-Filmen, Mythen und Legenden. Riesige Bäume dominierten einst die Landschaft der Alten Welt, und ihre versteinerten Überreste sind untrügliche Beweise für ihre Existenz. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie diese Felsformationen und Berge entstanden sind und woraus ein großer Teil von ihnen besteht? Und was ist mit den Riesenbäumen der Alten Welt geschehen? Wer oder was hat sie zerstört? Kamen antike Energiewaffen zum Einsatz?

Lernen Sie den C14-Crash kennen und warum die Zeitrechnung der menschlichen Geschichte komplett falsch ist. Erfahren Sie die Wahrheit über die Irrtümer der Erdgeschichte und Widersprüche der geologischen Evolutionstheorie.

Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Alte Welt und führt Sie auf leicht verständliche und informative Weise anhand von Fotos und Beweisen in das Reich der Baumriesen und der besonderen kraftvollen Eigenschaften von Bäumen in der Natur. Staunen Sie, wie es einst auf der Erde aussah und was davon übrigblieb!

Euro 18,99.

Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb

Was sind das für Flugobjekte über unseren Köpfen? Was wird in Hangars erforscht und versteckt? Bereits vor Jahrhunderten gab es Sichtungen von unerklärlichen Objekten am Himmel, die von unseren Vorfahren aufgezeichnet wurden. Auch in der jüngeren Vergangenheit und der Gegenwart gibt es Beobachtungen, Fotos und Videos von ganz unterschiedlichen unbekannten Flugobjekten in Scheibenform, zigarrenförmig oder als schwebende Dreiecke.

Wer entwickelt diese Hochtechnologie, und wie funktionieren diese Fluggeräte? Sind diese Artefakte antike und moderne Antigravitationsprojekte, die von Außerirdischen gesteuert werden, oder handelt es sich um geheime militärische Entwicklungen, die uns von den Medien und Hollywood nur als Alien-Technologie verkauft werden? Haben die Entführungen durch Außerirdische wirklich stattgefunden, oder sind es vorgetäuschte Aktionen im Rahmen von MK Ultra und Genforschung?

Die Erforschung der Antigravitation und Raumfahrt kann bis nach Deutschland vor 1945 zurückverfolgt werden. Lernen Sie den größten Erfinder der deutschen Raumfahrt während und nach dem Zweiten Weltkrieg kennen! Die Spuren aus Deutschland führen bis in die USA und zur aktuellen Weltraumforschung.

Doch ist Raumfahrt wirklich möglich? Sind das nicht alles in Studios gefilmte Szenen, die uns als Reisen zu den Sternen und zum Mond verkauft werden? Gibt es Satelliten, oder sind das nur Ballons? Beweise gibt es viele, doch wie valide sind sie? Erfahren Sie, warum wir nicht mehr zum Mond zurückgekehrt sind, falls wir überhaupt jemals dort waren!

Weltraumprogramme der Gegenwart sind keine Märchen, sondern Realität, und sie werden in den USA, Russland, China und sogar in Deutschland vorangetrieben. Was ist die Botschaft hinter all den Objekten, die uns umkreisen? Sind die unendlichen Weiten doch endlich oder steckt mehr dahinter? Finden wir es heraus!

Euro 20,99.

Preise gelten zzgl. Versand und Verpackung.

Bestellungen an info@pravda-tv.com

Wenn Sie uns in Zeiten der Zensur unterstützen wollen, dann können Sie uns eine Spende via Paypal (info@pravda-tv.com) senden oder eine Banküberweisung tätigen:

CZ38 2010 0000 0027 0178 9875 / Fio banka / Nikolas Pravda

Kontoinhaber: Milan Nikolas Pravda

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, können Sie uns Bitcoins spenden:

3CJZ6TTGEVvRRfdCniV5B3yf4eBkc6TAP6

Oder Sie erwerben eines unserer Bücher im Online-Shop.

Investieren Sie in unseren Verlag:

Die Erfolgsgeschichte geht weiter! Investieren Sie auch und erzielen ein passives Einkommen!