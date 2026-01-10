Die US-Regierung gibt zu, dass Flugzeuge Chemikalien versprühen, die in der Luft verbleiben und das Wetter verändern

Teile die Wahrheit!

Die US-Regierung hat offiziell bestätigt, wovor viele schon seit Jahren warnen: Jets versprühen Partikel, die in der Luft verbleiben, sich über Hunderte von Kilometern ausbreiten, das Wetter verändern und die Erde erwärmen.

Ein neu veröffentlichtes Dokument mit dem Titel „ Contrails Research Roadmap 2025 “, herausgegeben von der Federal Aviation Administration (FAA), der NASA und der NOAA, legt Pläne für ein „routinemäßiges, systemweites Kondensstreifenmanagement“ bis 2050 dar.

Um es klarzustellen: Die Regierung nennt diese nicht „Chemtrails“.

Sie bezeichnen sie als „Kondensstreifen“, aber was sie in diesem Dokument beschreiben, ist im Grunde dasselbe, worüber Leute wie ich schon seit Jahren berichten.

Jets versprühen Substanzen, die in der Luft verbleiben, das Wetter verändern und die Temperatur auf der Erde beeinflussen – ob absichtlich oder nicht, dies ist ein Eingeständnis weitverbreiteter atmosphärischer Manipulation, die als Nebenwirkung und nicht als bewusste Maßnahme getarnt wird.

Dem Regierungsdokument zufolge gibt es zwei Arten von persistenten Kondensstreifen, die stunden- bis tagelang bestehen bleiben und erhebliche Auswirkungen auf die Atmosphäre haben können. (Chemtrails: Insiderin gibt im TV-Interview zu, dass es geheime Aerosoloperationen gibt (Video))

Anhaltende, nicht sich ausbreitende Kondensstreifen

Diese „können über Stunden bis Tage sichtbar bleiben und ihre linearen Merkmale beibehalten“.

Das Dokument erklärt, dass sie „sich in eisübersättigten Bereichen der Atmosphäre bilden und wahrscheinlich stärkere Auswirkungen haben als kurzlebige Kondensstreifen.“

Die Behörden räumen sogar ein, dass sie „vom Boden und von Satelliten aus leicht als durch Flugaktivitäten entstanden erkennbar sind“.

Screenshot von FAA.gov , aufgenommen am 10. März 2025

Anhaltend sich ausbreitende Kondensstreifen-Cirrus

Diese Kondensstreifen „bilden sich in eisübersättigten Bereichen der Atmosphäre und können stunden- bis tagelang bestehen bleiben.“

Das Dokument erklärt, dass sie „sich durch ihre Tendenz zur Ausdehnung und Verbreitung auszeichnen und schließlich Gebiete bedecken, die sich über mehrere hundert Kilometer erstrecken können.“

Aufgrund ihrer langen Lebensdauer und ihrer enormen Reichweite haben sie „wahrscheinlich den größten Einfluss auf die Atmosphäre“.

Die Regierung stellt offen fest, dass „Kondensstreifen-Cirruswolken schwer von natürlich vorkommenden Cirruswolken zu unterscheiden sein können“.

Das bedeutet, dass der Himmel über uns künstlich verändert wird, und zwar in einem Ausmaß, das sich kaum jemand vorstellen konnte. Man gibt zu, dass es schwierig geworden ist, noch zu erkennen, was natürlich ist.

Diese Kondensstreifen erhitzen die Erde

Dem Dokument zufolge haben diese anhaltenden Kondensstreifen einen „signifikanten Nettoerwärmungseffekt auf das globale Klima“.

Tatsächlich entspricht ihr Beitrag zur Erderwärmung den kumulierten CO2-Emissionen der gesamten Luftfahrt seit Beginn des Jet-Zeitalters.

Die Behörden bestätigen, dass Kondensstreifen-Cirruswolken einen sogenannten „effektiven Strahlungsantrieb“ ausüben – sie halten Wärme in der Atmosphäre fest.

Der Bericht räumt ein, dass die weltweiten Gesamtauswirkungen dieser anhaltenden Kondensstreifen eine Erwärmung sind.

Wichtige Auszüge aus dem Dokument:

„Anhaltende, nicht sich ausbreitende Kondensstreifen können über Stunden bis Tage sichtbar bleiben und ihre linearen Merkmale beibehalten.“

„Anhaltende, sich ausbreitende Kondensstreifen-Cirruswolken können Stunden bis Tage andauern. Sie zeichnen sich durch ihre Tendenz zur Ausdehnung und Verbreitung aus und können schließlich Gebiete bedecken, die sich über mehrere hundert Kilometer erstrecken.“

„Aufgrund ihrer längeren Lebensdauer und ihrer größeren geografischen Ausdehnung haben Kondensstreifen-Cirruswolken wahrscheinlich den bedeutendsten Einfluss auf die Atmosphäre.“

„Der globale Netto-ERF für Kondensstreifen-Cirruswolken ist heute positiv und von ähnlicher Größenordnung wie derjenige der kumulativen Kohlendioxidemissionen (CO2) aus der Luftfahrt.“

Fazit

Jahrelang wurden alle abgetan, die darauf hinwiesen, dass Düsenjets Partikel versprühten, die in der Luft verblieben

Nun räumt die US-Regierung ein, dass diese Emissionen nicht nur tagelang in der Luft bleiben, sondern sich auch ausbreiten, weite Gebiete bedecken und das Wetter verändern.

Sie zeigen auch, dass diese Kondensstreifen aus den Triebwerksabgasen moderner Düsenflugzeuge entstehen, zu denen Partikel wie Ruß, Schwefeloxide, Stickoxide und sogar verbrauchtes Schmieröl gehören.

Durch diese Emissionen entstehen Eispartikel, die diese künstlichen Wolken bilden und erhalten.

Die Regierung leugnet es nicht länger.

Und sie planen offen, diese Operationen bis 2050 auszuweiten und zu steuern, eine Aufgabe, die laut dem FAA-Dokument „nachhaltige Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten erfordern wird“.

