Studie: Künstlicher Süßstoff Aspartam könnte Herz- und Hirnschäden verursachen

Es wurden erneut Bedenken hinsichtlich des künstlichen Süßstoffs Aspartam geäußert, der in Tausenden von Produkten enthalten ist, oft unter verschiedenen Namen.

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass der regelmäßige Konsum von mit künstlichen Süßstoffen versetzten kohlensäurehaltigen Getränken das Risiko von Herz- und Hirnschäden erhöhen könnte.

Aspartam, das unter anderem in Diet Coke, Pepsi Max und Sprite sowie in Produkten wie Extra Kaugummi enthalten ist, wird seit langem mit gesundheitlichen Problemen wie Krebs, Bluthochdruck und Schlaganfällen in Verbindung gebracht.

Im Jahr 2023, nachdem die Weltgesundheitsorganisation Aspartam als „möglicherweise krebserregend für den Menschen“ eingestuft hatte.

Nun sagen Forscher aus Spanien, dass der Konsum hoher Dosen des Zusatzstoffs auch zu einer Alterung des Gehirns und einer Versteifung des Herzens führen kann.

Die Mail Online berichtet: In einer Studie an Mäusen wurde ein höherer Aspartamkonsum – etwa drei Portionen alle zwei Wochen – mit einem um rund 20 Prozent erhöhten Risiko für eine leichte Herzhypertrophie, einer Erkrankung, bei der sich der Herzmuskel verdickt, sowie mit einem beschleunigten kognitiven Abbau in Verbindung gebracht.

Die Forscher stellten außerdem fest, dass der Körperfettanteil der Tiere um etwa ein Fünftel gesunken war. (Künstlicher Süßstoff Aspartam erhöht Schlaganfallrisiko, wie eine Studie zeigt)

In einem Artikel in der Fachzeitschrift Biomedicine and Pharmacotherapy forderten die Forscher des Zentrums für Kooperative Forschung im Bereich Biomaterialien in San Sebastián die Behörden auf, die aktuellen Richtlinien zum Aspartamkonsum zu überprüfen.

Sie sagten: „Aspartam reduziert zwar tatsächlich die Fettdepots bei Mäusen um 20 Prozent, aber dies geschieht auf Kosten einer leichten Herzhypertrophie und einer verminderten kognitiven Leistungsfähigkeit.“

„Obwohl dieser Süßstoff bei Mäusen zur Gewichtsreduktion beitragen kann, geht er mit pathophysiologischen Veränderungen am Herzen und möglicherweise auch am Gehirn einher.“

„Diese Ergebnisse legen nahe, dass Aspartam in zulässigen Dosen die Funktion wichtiger Organe beeinträchtigen kann, weshalb es ratsam wäre, die Sicherheitsgrenzwerte für den Menschen neu zu bewerten.“

In der Studie erhielten Mäuse eine Dosis von 7 mg Aspartam pro Kilogramm Körpergewicht. Die Verabreichung erfolgte über drei aufeinanderfolgende Tage alle zwei Wochen.

Im Vergleich dazu empfehlen die Weltgesundheitsorganisation, die Europäische Arzneimittel-Agentur und die US-amerikanische Food and Drug Administration, dass Menschen nicht mehr als 50 mg pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag zu sich nehmen sollten.

Bei einer einjährigen Nachbeobachtung zeigte sich bei Mäusen, die Aspartam ausgesetzt waren, eine Verringerung des Herzzeitvolumens in beiden Herzkammern – ein Rückgang um 26 Prozent in der linken und um 20 Prozent in der rechten Herzkammer.

Die Forscher stellten außerdem fest, dass die Septumkrümmung – die dicke Muskelwand, die die rechte und linke Herzkammer trennt – um 25 Prozent reduziert war.

Die Mäuse zeigten „Anzeichen eines veränderten neurobehavioralen Verhaltens“ und „mögliche pathophysiologische Veränderungen im Gehirn“, hieß es in der Studie.

Die Wissenschaftler räumten jedoch mehrere Einschränkungen ein, darunter die Dauer der Studie, und erklärten, dass längerfristige Forschung erforderlich sei.

Der Internationale Süßstoffverband (ISA) mahnte zur Vorsicht bei der Interpretation der Ergebnisse und argumentierte, dass diese nicht direkt auf den Menschen übertragbar seien.

Die Wirkung von Aspartam auf Ihr Gehirn

Mittlerweile ist den meisten Menschen bekannt, dass Aspartam giftig ist, aber wussten Sie auch, dass es derzeit in über 6000 Lebensmitteln enthalten ist?

Der folgende Artikel von Natural Cures Not Medicine untersucht die weitreichenden Auswirkungen dieses künstlichen Süßstoffs auf unser Gehirn.

Die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) genehmigte die Verwendung von Aspartam erstmals Anfang der 1980er-Jahre und legte seitdem eine akzeptable Tagesdosis von maximal 50 mg pro Kilogramm Körpergewicht fest.

Das bedeutet, dass ein Erwachsener mit einem Gewicht von 75 kg (165 Pfund) nicht mehr als 3.750 mg Aspartam pro Tag zu sich nehmen sollte. Da eine durchschnittliche Dose Diätlimonade typischerweise etwa 180 mg Aspartam enthält, entspricht die von der FDA als „sicher“ eingestufte Menge etwa 21 Dosen Diätlimonade pro Tag!

Aber ist Aspartam in irgendeiner Menge tatsächlich unbedenklich für uns? Seit Jahrzehnten weisen Forscher darauf hin, dass Aspartam Kopfschmerzen, Gedächtnisverlust, Stimmungsschwankungen und sogar Depressionen auslösen kann. Zahlreiche Verbraucherbeschwerden und Erfahrungsberichte bestätigen dies.

So betreffen beispielsweise über 75 % aller der FDA gemeldeten Nebenwirkungen von Lebensmittelzusatzstoffen Aspartam. Zu den gemeldeten Problemen zählen Kopfschmerzen, Migräne, Sehstörungen, Tinnitus, Depressionen, Gelenkschmerzen, Schlaflosigkeit, Herzrasen und Muskelkrämpfe.

Eine aktuelle Studie der University of North Dakota untersuchte die sicheren Grenzwerte für Aspartam bei kurzfristiger Einnahme. Dabei wurde festgestellt, dass bereits die Hälfte der von der FDA als „sicher“ eingestuften Tagesdosis alarmierende neurobehaviorale Veränderungen hervorrief, darunter kognitive Beeinträchtigungen, Reizbarkeit und Depressionen. Für die Studie wurden 28 gesunde Universitätsstudenten rekrutiert und in einer vierwöchigen, verblindeten Studie untersucht.

Die Teilnehmer erhielten acht Tage lang drei Mahlzeiten und zwei Zwischenmahlzeiten. Die Lebensmittel enthielten entweder eine hohe Menge Aspartam (25 mg/kg Körpergewicht/Tag) oder eine niedrigere Menge (10 mg/kg Körpergewicht/Tag). Nach den ersten acht Tagen folgte eine zweiwöchige Auswaschphase, bevor die Teilnehmer auf die jeweils andere Ernährung umgestellt wurden. Zu den aspartamhaltigen Lebensmitteln zählten Joghurt, Eiscreme, Gelees und Sirupe, Gelatine, Getränke und Desserts. Einige der Ergebnisse sind im Folgenden zusammengefasst:

Aspartam beeinträchtigt die Kognition. Die Forscherin kam zu dem Schluss, dass die räumliche Orientierungsfähigkeit der Teilnehmer nach einer aspartamreichen Ernährung im Vergleich zu einer aspartamarmen Phase deutlich reduziert war. Bei zwei Teilnehmern wurde nach dem Konsum aspartamreicher Lebensmittel sogar eine klinisch relevante Beeinträchtigung der räumlichen Orientierung festgestellt.

Darüber hinaus wiesen zwei weitere Studierende eine klinisch relevante Beeinträchtigung des Arbeitsgedächtnisses auf. Dies deckt sich mit einer früheren Studie an 90 Universitätsstudenten, in der Aspartamkonsumenten längere Gedächtnislücken angaben als Studierende, die den Stoff nicht konsumierten.

Aspartam löst Depressionen und Reizbarkeit aus. In einer Studie in North Dakota zeigten keine Schüler nach einer aspartamarmen Ernährung Anzeichen einer Depression. Nach einer aspartamreichen Ernährung verschlechterte sich ihr Zustand jedoch deutlich. Drei Teilnehmer wiesen nach dieser Ernährungsphase sogar Anzeichen einer leichten bis mittelschweren klinischen Depression auf. Auch die Reizbarkeit nahm nach dem Konsum der aspartamreichen Nahrung deutlich zu.

Die Forscher sehen diese Ergebnisse im Einklang mit einer früheren, doppelblinden, randomisierten Crossover-Studie, die einen Zusammenhang zwischen schweren Depressionen und Aspartam nachgewiesen hatte. An dieser Studie nahmen 40 depressive und 40 nicht-depressive Teilnehmer teil.

Ihnen wurden Mahlzeiten mit noch höheren Aspartammengen (30 mg/kg Körpergewicht/Tag) oder Puderzucker verabreicht. Die Studie musste aufgrund mehrerer schwerwiegender Nebenwirkungen bei den depressiven Teilnehmern, die Aspartam konsumiert hatten, vorzeitig abgebrochen werden.

Wie genau wirkt sich Aspartam auf das Gehirn aus? Forscher stellten fest, dass die chemische Zusammensetzung von Aspartam mitverantwortlich für seine Wirkungen auf das Gehirn ist. Aspartam wird zu Asparaginsäure (einem bekannten erregenden Neurotransmitter), Phenylalanin und Methanol verstoffwechselt.

Methanol, auch als Holzalkohol bekannt, wird im Körper zu Formaldehyd abgebaut. Andere Forscher fanden einen Zusammenhang zwischen einem deutlichen Anstieg von Phenylalanin und Asparaginsäure und einer verminderten Dopamin- und Serotoninproduktion nach Aspartamkonsum.

Die Forscher weisen darauf hin, dass es bisher relativ wenige klinische Studien zu den neurobehavioralen Auswirkungen eines kurzfristigen Aspartamkonsums gibt. Weitere Forschung ist notwendig, insbesondere zu den Langzeitwirkungen eines täglichen Aspartamkonsums.

Wie können wir Aspartam vermeiden? Aspartam ist heutzutage in so vielen Alltagsprodukten enthalten, dass es immer schwieriger wird, es vollständig zu meiden.

Es findet sich am häufigsten in Diätlimonaden, Instant-Haferflocken, Joghurt, zuckerfreiem Kaugummi, Bonbons, aromatisiertem Wasser, Trinkschokoladenpulver, Puddings, Salatdressings, Eiscreme und sogar in Kindervitaminen und Tausenden anderer Produkte. Wir müssen die Etiketten aller verpackten Lebensmittel sorgfältig lesen, insbesondere wenn Sie zu den Millionen Menschen gehören, die zunehmend empfindlich auf Aspartam reagieren.

Wir sollten die kleinen Tütchen in Restaurants meiden. Aspartam wird unter den Namen „NutraSweet“, „Equal“ und „Spoonful“ vermarktet. Versuchen Sie stattdessen Stevia. Es ist ein völlig natürliches Süßungsmittel, das direkt aus den Blättern einer in Südamerika beheimateten Pflanze gewonnen wird.

Es ist auch als „Süßblatt“ oder „Zuckerblatt“ bekannt. Stevia ist praktisch kalorienfrei. Wir sollten das weniger verarbeitete, natürliche Stevia dem weißen Pulver vorziehen. Honig und Xylit sind weitere gute natürliche Alternativen.

Neurobehaviorale Auswirkungen des Aspartamkonsums aus PubMed

(US National Library of Medicine, National Institutes of Health)

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 05.01.2026