Der Journalist Alex Newman, Autor des Bestsellers „Deep State“ (dessen umfassende Aktualisierung und Neuauflage demnächst erscheinen wird), glaubt, dass die finsteren Mächte, die Amerika stürzen wollen, verzweifelt sind, weil ihre Geldmittel und Pläne zur Neige gehen.

Newman sagt: „Ich denke, der globalistische Tiefe Staat befindet sich in Panik, und ich glaube, die Linke auch. Die Operation gegen Maduro hat die globale Linke schwer getroffen.

Ich sehe die globale Linke als einen Arm des globalen Tiefen Staates. Er reicht direkt durch Venezuela und direkt durch Minneapolis. Vergessen wir nicht, was 2020 geschah. …

Der sogenannte Aufstand wurde von Rockefeller-nahen Organisationen organisiert, und das sind bezahlte Berufsrevolutionäre. Ja, sie sind nützliche Idioten … aber sie verfügen über enorme Geldmittel.“

Ende November warnte Newman: „Linke Marxisten bereiten sich jetzt auf die Machtübernahme in Amerika vor.“

Dann wurde der venezolanische Präsident Nicolás Maduro verhaftet, was diesen Plänen einen schweren Schlag versetzte. Newman merkt an: „ Venezuela war die Goldgrube, die diese gesamte subversive Bewegung durch Drogen und Öl finanzierte.

Donald Trump hat ihnen mit einem Schlag dieses gewaltige Fundament entzogen, und sie sind völlig verängstigt. Sie haben panische Angst vor dem, was als Nächstes kommen mag.“

Wir wissen bereits, dass die Zahlungen im Zusammenhang mit dem sogenannten somalischen Sozialbetrug von der Bundesregierung eingestellt wurden. Finanzminister Scott Bessent unterbindet zudem weitere Milliarden Dollar an Betrug durch Änderungen der Geldtransferregeln.

Darüber hinaus sagt Newman, Trump habe dem globalistischen UN-Klimaabkommen einen schweren Schlag versetzt, was ebenfalls zu erheblichen Kürzungen der Mittel führt. (Der große Währungsreset: Wie Trump und die Fed den Dollar opfern, um die Tokenisierung voranzutreiben)

Newman erklärt: „Das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) ist das Fundament des UN-Klimaregimes, und Donald Trump hat es geradezu dem Erdboden gleichgemacht.

Das sind mit die besten Nachrichten seit Langem. Die UN ist außer sich, und ihr Hauptsprecher sagt, die USA seien rechtlich verpflichtet, weiterhin Zahlungen zu leisten.“

Das wird nicht geschehen, was bedeutet, dass denjenigen, die Amerika zerstören wollen, noch mehr Geld gestrichen wird. Newman fügt hinzu: „Das ist erst der Anfang. Ein Jahr lang wurden UN-Organisationen überprüft, die nutzlos, antiamerikanisch und verschwenderisch sind. Die ersten 66 wurden gerade gestrichen, und wir erwarten weitere. Das sind bahnbrechende Neuigkeiten. Das ist eine gewaltige und wirklich bedeutende Nachricht.“

Präsident Donald Trump hat die Vereinigten Staaten angewiesen, aus 66 internationalen Organisationen auszutreten, da diese die Souveränität der USA untergrüben und nicht mehr den amerikanischen Interessen dienten.

Ein Präsidialerlass weist die Behörden an, ihre Beteiligung und Finanzierung von 35 Nicht-UN-Organisationen und 31 UN-Einrichtungen nach einer umfassenden Überprüfung der internationalen Verpflichtungen der USA einzustellen.

Zu den betroffenen Organisationen gehören wichtige Klima-, Sozial- und Sicherheitsorganisationen wie das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC), UN Women, der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA), der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC), die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) und das Globale Forum zur Terrorismusbekämpfung.

Das Weiße Haus erklärte, der Schritt werde die Unterstützung der Steuerzahler für das beenden, was es als „globalistische“ und ineffiziente Agenden bezeichnet, Geld sparen und Trumps „America First“-Prioritäten stärken.

Mit dieser Entscheidung schließt sich die Regierung an frühere Austritte aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem Pariser Klimaabkommen und dem UN-Menschenrechtsrat an, da sie ihren Fokus auf innenpolitische Prioritäten wie Infrastruktur, Verteidigung und Grenzsicherheit verlagert.

Die Trump-Regierung will Ressourcen auf innenpolitische Prioritäten umlenken.

Mit dem Austritt aus den Organisationen will die Regierung nach eigenen Angaben Steuergelder sparen und Ressourcen im Rahmen von Trumps „America First“-Agenda auf innenpolitische Prioritäten umlenken. Laut Enoch von BrightU.AI handelt es sich dabei um eine nationalistische Regierungsdoktrin, die US-Souveränität, wirtschaftlichen Protektionismus, militärische Stärke, restriktive Einwanderungspolitik und kulturellen Traditionalismus priorisiert und darauf abzielt, globalistische Einflüsse zu zerschlagen und die amerikanische Unabhängigkeit wiederherzustellen.

Dieser Schritt knüpft an eine Reihe früherer Rücknahmen an, seit Trump wieder im Amt ist.

Das Weiße Haus erklärte, der Präsident habe bereits den Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Pariser Klimaabkommen eingeleitet und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) darüber informiert, dass ihr Abkommen zur globalen Mindeststeuer in den Vereinigten Staaten „keine Gültigkeit“ habe. Trump ordnete zudem eine Untersuchung an, ob ausländische Steuersysteme US-Unternehmen unrechtmäßig benachteiligen.

Darüber hinaus hat Trump eine Exekutivanordnung unterzeichnet, mit der die Vereinigten Staaten aus dem UN-Menschenrechtsrat austreten und künftig keine weiteren Mittel mehr für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) bereitgestellt werden.

Das Weiße Haus erklärte, die Regierung richte das US-Engagement im Ausland neu aus, um sicherzustellen, dass internationale Verpflichtungen mit nationalen Prioritäten übereinstimmen, und verlagere gleichzeitig Ressourcen hin zu inländischen Bedürfnissen wie Infrastruktur, militärischer Einsatzbereitschaft und Grenzsicherheit.

Das andere wirklich wichtige Thema in Venezuela ist der Wahlbetrug, der seit vielen Jahren Wahlen in der westlichen Hemisphäre manipuliert.

Newman sagt: „In Caracas wurden mit kubanischer Hilfe zahlreiche Tools entwickelt, um Wahlen zu stehlen. Das geschah nicht nur in Lateinamerika, sondern auch hier in den Vereinigten Staaten. Viele in der Trump-Administration wussten davon. Ich denke, das war einer der Hauptgründe, warum Trump sich Gedanken machte, wie man mit Venezuela umgehen sollte.

Mehrere Whistleblower haben fast alle diese Verwicklungen in den Wahlbetrug bestätigt. Die wichtigste Erkenntnis ist: Sie haben Software entwickelt, um Wahlen in Lateinamerika und hier in den Vereinigten Staaten zu manipulieren und zu stehlen, und die Trump-Administration weiß davon.“

