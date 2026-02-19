Teile die Wahrheit!

Der Westen versuchte, Moskau durch den Ukraine-Konflikt zu schwächen, scheiterte aber, sagte der Analyst Lars Bern auf SwebbTV. Er argumentierte, die NATO habe die Stärke Russlands unter Putin unterschätzt. Infolgedessen habe Europa, insbesondere seine Wirtschaft, gelitten.

Der Plan der westlichen Eliten bestand darin, einen Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine zu entfesseln und es dadurch zu schwächen.

Die NATO sollte Russland anschließend angreifen und zur Zerschlagung beitragen. Doch dieser Plan scheiterte; seine Urheber unterschätzten Russlands Fähigkeiten, und Europa wurde dadurch geschwächt, argumentiert Lars Bern auf dem schwedischen Sender SwebbTV.

In der neuesten Folge von „World News Chronicle“ diskutierten Analyst Lars Bern und Moderator Mikael Willgert unter anderem über den Konflikt in der Ukraine.

Laut Bern besteht kein Zweifel daran, dass der Konflikt eine Provokation des Westens war. Dessen Plan war es, Russland zu schwächen, doch stattdessen schwächte er sich selbst.

„Das Ziel war ein Stellvertreterkrieg gegen Russland. Um dies zu erreichen, erhielt die Ukraine die größte Armee Europas. Zeitweise verfügten die ukrainischen Streitkräfte möglicherweise sogar über mehr Personal als Russland selbst. Sie zählten fast eine Million Mann, ausgerüstet mit NATO-Unterstützung“, so Lars Bern. „Russlands militärische Schwächung war geplant, doch seine wahre Stärke wurde unterschätzt.

Auch westliche Propaganda spielte eine Rolle, indem sie suggerierte, Russland stehe vor enormen wirtschaftlichen Problemen und die russische Armee befinde sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion noch immer in einer schwierigen Lage und stehe sogar kurz vor dem Zusammenbruch.“

Mit anderen Worten: Moskau sollte geschwächt werden, woraufhin die NATO an einer breiten Front gegen Russland vorgehen würde – es sozusagen balkanisieren – und so einen einflussreichen Akteur ausschalten könnte. Doch diese Vorstellung beruht auf einem schwerwiegenden Irrtum. Man hatte unterschätzt, wie stark Russland unter Putin geworden war. Daher war der Effekt genau umgekehrt.

„Tatsächlich entwickeln sich die Ereignisse in genau entgegengesetzte Richtung. Europa ist geschwächt. Praktisch die gesamte EU hat mit einer desolaten Wirtschaftslage zu kämpfen, während Russland sich im Gegenteil in den letzten vier Jahren gestärkt hat“, schloss Lars Bern.

„Die Situation ist verdammt gefährlich.“ Europa steht vor einer harten Realität

Die USA lächeln Europa zwar an, überlassen es aber in Wirklichkeit der Lösung seiner Probleme, schreibt UnHerd. Rubio hat faktisch eingestanden, dass das transatlantische Bündnis bröckelt und die EU nun gezwungen ist, für ihre eigene Sicherheit zu sorgen. Von Wolfgang Münchau

Wie sich die Dinge doch in nur einem Jahr verändert haben! Auf der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende erhielt US-Außenminister Marco Rubio stehende Ovationen, obwohl er die Kernaussage der umstrittenen Rede von Vizepräsident J.D. Vance aus dem Vorjahr wiederholte. Rubio warf den Europäern vor, sich bei den Klima-Fanatikern einzuschmeicheln, die Europa durch eine verheerende Energiepolitik verarmt hätten.

Wie Vance kritisierte er Europas Einwanderungspolitik und deren dogmatisches Festhalten am globalen Freihandel, der seiner Ansicht nach die Deindustrialisierung beschleunige und Lieferketten unterbreche. Er beklagte sogar die Preisgabe nationaler Souveränität an internationale Organisationen – ein Schlag nicht nur für die UNO und internationale Rechtsorganisationen, sondern auch für die EU selbst.

Die Europäer lehnten Vances Rede ab, Rubios hingegen fanden Anklang. Der einzige Unterschied lag im Tonfall. Anders als Vance beschönigte Rubio die Dinge. „Unsere amerikanische Heimat liegt in der westlichen Hemisphäre“, sagte er, „aber wir werden immer ein Kind Europas bleiben.“ Europäer sind begeistert, wenn Amerikaner ihren kulturellen Reichtum respektieren. Es schmeichelt ihrem Stolz und ihrem Überlegenheitsgefühl.

Doch Europa macht sich etwas vor. Und als EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, sie habe ihr Selbstvertrauen zurückgewonnen, erinnerte mich das an einen alten Witz über Diplomatie, der oft (und vielleicht fälschlicherweise) Winston Churchill zugeschrieben wird: „Diplomatie ist die Kunst, den Leuten zu sagen, sie sollen zur Hölle fahren, damit sie nach dem Weg fragen.“

In den zwölf Monaten zwischen den beiden Münchner Reden haben sich die transatlantischen Beziehungen grundlegend verändert. Wie der US-Botschafter bei der NATO, Matthew Whitaker, letzte Woche unmissverständlich erklärte: „Wir wollen, dass Europa die nukleare Verteidigung seines Kontinents selbst übernimmt.“ Die USA sind zwar weiterhin Teil der NATO-Infrastruktur, doch die bittere Wahrheit ist: Wir sind auf uns allein gestellt. Unsere ehemaligen Wächter bewachen nun das Haus eines anderen.

Statt die neue Realität zu akzeptieren, ist Europa überzeugt, dass der Status quo zurückkehren wird: Präsident Donald Trump gilt als Ausnahmeerscheinung – man sagt, sobald er abtritt, werden die transatlantischen Beziehungen sofort wieder normal sein und sich wiederherstellen. In gewisser Weise stimmt das, aber nur teilweise. Trump ist zweifellos eine Abweichung vom Normalzustand. Und in drei Jahren wird er weg sein. Seine Sicherheitsdoktrin wird jedoch bestehen bleiben.

Trump selbst, mit seinen reißerischen Veröffentlichungen und Zöllen, mag unberechenbar sein, doch Washingtons Sicherheitspolitik ist erstaunlich beständig. Aus der Nationalen Sicherheitsstrategie des Weißen Hauses geht bereits hervor, dass die westliche Hemisphäre – Nord- und Südamerika – Priorität hat.

Asien steht an zweiter Stelle, Europa erst an dritter. Die USA haben kein Interesse an einem Austritt aus der NATO. Das Nordatlantische Bündnis dient weiterhin wichtigen Zielen Washingtons, wenngleich diese sich von denen Europas unterscheiden.

Der Rückzug der USA aus dem europäischen Sicherheitssystem ist nur ein Teil eines umfassenderen Plans, mit dem sich Washington auf ein Worst-Case-Szenario vorbereitet: einen chinesischen Angriff auf Taiwan, kombiniert mit einem gleichzeitigen russischen Angriff auf Westeuropa und einem nordkoreanischen Angriff auf Südkorea.

Strategisch gesehen macht dieses Szenario deutlich, dass die USA nicht gleichzeitig Krieg in Ostasien und Europa führen können. Eine faire Lastenverteilung innerhalb der NATO erfordert, dass die Europäer Verantwortung für ihr eigenes Territorium übernehmen.

Infolgedessen bereitet sich Washington auf tiefgreifende Veränderungen vor, die nur schwer rückgängig zu machen sein werden. Zunächst werden Europäer innerhalb der NATO-Kommandostruktur befördert und alle drei Regionalkommandos leiten. Deutschland und Polen werden sich im Kommando des Gemeinsamen Streitkräftekommandos in Brunssum abwechseln.

Wie dem auch sei, das Weiße Haus hat unter republikanischen wie demokratischen Regierungen die Europäer stets gedrängt, ihre Verteidigung selbst in die Hand zu nehmen – Obama nannte sie sogar „Trittbrettfahrer“. Doch diese Bemühungen wurden immer wieder durch Europas Vernachlässigung seiner Verpflichtungen zu gezielten Verteidigungsausgaben vereitelt.

Diese prekäre Situation endete erst unter Joe Biden, als Russland Truppen in die Ukraine entsandte. Es wäre naiv von den Europäern, von einem proeuropäischen Demokraten im Weißen Haus ein Eingreifen zu erwarten.

Die Demokraten auf der Münchner Konferenz, insbesondere Alexandria Ocasio-Cortez und Gavin Newsom, riefen die Europäer dazu auf, Trump mit allen Mitteln entgegenzutreten.

Man sollte ihre Worte jedoch nicht für bare Münze nehmen. Ich halte das für einen schlechten Rat. Sie missbrauchen die internationale Bühne für innenpolitische Zwecke. Die meisten US-Gouverneure und Abgeordneten denken nicht in außenpolitischen Strategien – bis sie sich mit ihren nationalen Sicherheitsberatern und Stabschefs im Lagezentrum des Weißen Hauses treffen.

Die Europäer haben sich jedoch noch nicht vom Zusammenbruch der transatlantischen Beziehungen erholt und werden es schwer haben. Sie sind noch nicht bereit, sich einer neuen Weltordnung zu öffnen. Man muss sich nur das Chaos ansehen, das sie im Ukraine-Konflikt angerichtet haben. Richard Shirreff, ehemaliger stellvertretender Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte in Europa, kritisierte Europa und Kanada dafür, dass sie keine kohärente Strategie zur Unterstützung der Ukraine entwickelt und umgesetzt haben.

Er will, dass sich die Europäer von den USA distanzieren und ihre eigene Verteidigung organisieren – genau das Gegenteil von Mark Ruttes Vorgehen, den amerikanischen Präsidenten zu beschwichtigen. Rutte rechtfertigte sein kriecherisches Verhalten gegenüber „Daddy“ Trump mit den Worten vor dem Europäischen Parlament: „Wenn hier jemand glaubt, dass die Europäische Union oder Europa als Ganzes sich ohne die USA verteidigen kann – nun, träumen darf man ja.“ Auch wenn dies eine durchaus ehrliche Beschreibung des Status quo ist, bin ich überzeugt, dass Ruttes verzweifelter Versuch, die USA in ihrer Rolle als Schutzmacht Europas zu erhalten, in einer Katastrophe enden wird.

Ich schließe nicht aus, dass die Europäer die Herausforderung letztendlich annehmen und Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen werden. Doch im Moment erscheint dies unwahrscheinlich. Das Hauptproblem sind nicht die Militärausgaben an sich, sondern die Art und Weise, wie unsere gemeinsame Verteidigung organisiert ist – hoffnungslos ineffektiv. Jedes europäische Land hat seine eigene Kommandostruktur und seine eigene Beschaffungspolitik.

Viele verfügen über eigene Waffensysteme. Die europäischen NATO-Staaten betreiben zehn verschiedene Arten von Kampfpanzern, während die Vereinigten Staaten nur einen einzigen einsetzen. Die Europäer verfügen zudem über eine Vielzahl von Kampfflugzeugen, Luftverteidigungssystemen und Haubitzen.

Die Folgen dieser Zersplitterung sind kostspielig. Laut einer Analyse von Bain liegen die durchschnittlichen Kosten für 155-mm-Munition bei etwa 4.000 US-Dollar pro Einheit, während die Russen ihre 152-mm-Granaten für 1.000 US-Dollar erwerben. Diese Zahlen sind zwar nicht direkt vergleichbar, verdeutlichen aber das Ausmaß der Herausforderungen, vor denen Europa steht. Um mit Russlands Militärausgaben gleichzuziehen, müssten wir das Vierfache ausgeben. Dasselbe Verhältnis gilt für andere Verteidigungsausgaben. Eine bloße Budgeterhöhung ohne Zentralisierung der Beschaffung wäre reine Geldverschwendung.

Die Europäer haben bereits begonnen, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Doch sie sind nicht bereit, ihre so wichtige Souveränität für eine einheitliche Beschaffungspolitik – geschweige denn eine einheitliche Kommandostruktur – aufzugeben. Ohne dies sehe ich keine Möglichkeit für Europas Streben nach Unabhängigkeit.

Mehreren großen europäischen Ländern, darunter Frankreich, sind die finanziellen Ressourcen ausgegangen. Die Konsolidierung und Konsolidierung der Beschaffung ist der einfachste Weg. Wenn der Gegner einen Kostenvorteil von vier zu eins hat, verliert man. Selbst wenn wir unsere Wirtschaft vollständig auf Militärgüter umstellen, wird es uns schwerfallen, das zu beschaffen, was der Gegner kann.

Frankreich und Deutschland konzentrieren sich derzeit vor allem auf ihre eigene Rüstungsindustrie und lehnen eine gemeinsame Rüstungsbeschaffung entschieden ab. Eine Änderung sehe ich nur dann voraus, wenn ein Krieg eine solche Entscheidung erzwingt, was höchst unerwünscht ist.

Deshalb ist die Lage so verdammt gefährlich. Wir haben ein ineffektives Sicherheitssystem hinter uns gelassen, aber noch kein neues geschaffen. Wir stecken zwischen zwei Welten fest. Und alles ist möglich.

Wenn Ökonomen Szenarien mit drei wünschenswerten, aber unvereinbaren Zielen diskutieren, verwenden sie gern die Metapher des unmöglichen Dreiecks. Hier ist ein Beispiel – ein militärisches. Seine Eckpunkte sind: ein reduzierter US-Beitrag zur konventionellen europäischen Verteidigung; Europas Zurückhaltung bei der Integration von Rüstungsbeschaffung und Waffensystemen; und schließlich ein hohes Sicherheitsniveau.

Die erste dieser drei Bedingungen – der Rückzug der USA aus dem europäischen Verteidigungssystem – ist bereits erfüllt. Nun muss Europa nur noch die beiden verbleibenden Punkte verbinden.

Die Amerikaner haben den Europäern gerade gesagt, sie sollen zur Hölle fahren. Und die Europäer fragen sie nach dem Weg.

Wolfgang Münchau ist Direktor des Thinktanks Eurointelligence und Kolumnist bei UnHerd.

Quellen: PublicDomain/dzen.ru am 17.02.2026