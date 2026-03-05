10 verborgene Fakten, die die Existenz des Planeten Nibiru belegen

Das Sonnensystem ist ein Mysterium, und Wissenschaftler versuchen seit Jahrhunderten, seine verborgenen Geheimnisse zu entschlüsseln. Es gibt verschiedene Theorien und Hypothesen über das Sonnensystem, doch diejenige, die in den letzten Jahren die größte Beachtung gefunden hat, ist die Theorie des Planeten Nibiru.

Das äußere Sonnensystem ist der Bereich des Sonnensystems jenseits der inneren Planeten, einschließlich der Gasriesen und aller hypothetischen Planeten.

Sie erstreckt sich von der Jupiterbahn bei 5,2 AE bis zum Kuipergürtel bei 50 AE. Viele Forscher glauben, dass es im Sonnensystem, insbesondere in seinen äußeren Bereichen, noch unentdeckte Planeten gibt.

In den letzten Jahren ist das Interesse an der Möglichkeit eines „Planeten X“ oder „Nibiru“ – eines verborgenen Planeten, der in den fernen Regionen des äußeren Sonnensystems unsere Sonne umkreist – gewachsen. Um dieses Rätsel zu lösen, müssen wir die Hintergründe dieser Theorie und die sie stützenden Beweise verstehen.

Dieser Artikel befasst sich eingehender mit der Theorie des Planeten Nibiru und versucht, einige der am häufigsten gestellten Fragen dazu zu beantworten. (Nix mit Anunnaki, Goldabbau und Nibiru! Zecharia Sitchin und die Fehlübersetzung sumerischer Texte)

Was sind Zwergplaneten, und ist Nibiru einer davon?

Die meisten Menschen kennen die Planeten unseres Sonnensystems: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Es gibt jedoch drei Haupttypen von Planeten: Gasriesen, terrestrische Planeten und Zwergplaneten. Ein Gasriese ist ein massereicher Planet, der hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium besteht. Terrestrische Planeten sind kleine, feste Welten wie die Erde.

Zwergplaneten sind eine neue Planetenklasse, die 2006 von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) definiert wurde. Sie ähneln den erdähnlichen Planeten, sind aber viel kleiner und haben oft unregelmäßige Formen.

Nibiru wird manchmal als „Zwergplanet“ oder „Mini-Neptun“ bezeichnet, da man ihn für eine kleine, eisige Welt hält, ähnlich wie Neptun oder Pluto. Es gibt jedoch keine wissenschaftlichen Beweise für die Existenz von Nibiru, und die meisten Astronomen gehen davon aus, dass er nicht existiert.

Der Name „Nibiru“ stammt aus der altbabylonischen Kultur, wo er erstmals um 1200 v. Chr. auf Tontafeln von Priestern erwähnt wurde. Die Tafeln beschrieben einen Planeten im äußeren Sonnensystem mit einer Umlaufzeit von 3600 Jahren. Dieser Planet war unter den Namen „Marduk“, „Nibiru“ oder „Planet X“ bekannt.

Im Jahr 2006 schuf die Internationale Astronomische Union (IAU) eine neue Planetenkategorie: die Zwergplaneten. Pluto war der erste Himmelskörper, der als Zwergplanet klassifiziert wurde. Lange Zeit gab es Debatten darüber, ob Pluto überhaupt als Planet gelten sollte. Viele Astronomen hielten ihn für zu klein, um als Planet zu gelten.

Die IAU definiert einen Zwergplaneten als ein Objekt, das die Sonne umkreist und genügend Masse besitzt, um eine nahezu runde Form anzunehmen, aber seine Umlaufbahn noch nicht von anderen Objekten bereinigt hat. Das bedeutet, dass ein Zwergplanet nicht alle kleineren Objekte (Asteroiden, Kometen usw.) in seiner Nähe durch seine Gravitation angezogen hat.

Seit seiner Entdeckung im Jahr 1930 galt Pluto als neunter Planet unseres Sonnensystems. Nachdem die IAU ihn jedoch zum Zwergplaneten herabgestuft hat, gibt es nun nur noch acht „offizielle“ Planeten in unserem Sonnensystem.

Derzeit sind fünf Zwergplaneten in unserem Sonnensystem bekannt, aber ihre Namen und ihre Anzahl können sich ändern, wenn neue Planeten entdeckt werden.

Der Kuipergürtel ist eine Region des Sonnensystems jenseits des Neptun, in der sich vermutlich Tausende kleiner, eisiger Welten befinden, die dem Pluto ähneln. Einige Astronomen glauben, dass es im Kuipergürtel unentdeckte Planeten geben könnte und dass eine oder mehrere dieser Welten Nibiru sein könnten.

Nibiru ist ein unsichtbarer Planet, der angeblich unsere Sonne umkreist. Unser Sonnensystem soll neun Planeten haben, mit Nibiru wären es zehn. (Die faszinierende Geschichte der Anunnaki)

Planet Nibiru | Fakt oder Fiktion?

Der Planetenforscher Mike Brown vom California Institute of Technology glaubt nicht an die Existenz von Nibiru. Er sucht seit vielen Jahren nach einem verborgenen Planeten jenseits des Neptun, hat aber bisher keine Beweise für eine solche Welt gefunden.

Brown ist überzeugt, dass ein zehnter Planet in unserem Sonnensystem längst entdeckt worden wäre, wenn es ihn gäbe. Er sagt, dass Planet X, wie er manchmal genannt wird, durch die zahlreichen Himmelsdurchmusterungen der letzten Jahrzehnte hätte gefunden werden müssen.

Das Problem bei der Suche nach Planet X besteht darin, dass er so weit von der Erde entfernt wäre, dass er sehr lichtschwach und schwer zu sehen wäre. Er würde sich zudem langsam über den Himmel bewegen, was die Entdeckung noch schwieriger macht. Der hypothetische Planet hätte außerdem eine sehr lange Umlaufbahn und bräuchte Tausende oder sogar Millionen von Jahren für einen Umlauf um die Sonne. Dadurch wäre er schwer zu finden, da sich seine Position im Laufe der Zeit erheblich verändern würde.

Ein Wissenschaftler namens John Matese von der Universität von Louisiana in Lafayette glaubt, dass Nibiru ein „Brauner Zwerg“ sein könnte. Ein Brauner Zwerg ist ein Sterntyp, der zu klein ist, um Wasserstoff in seinem Kern zu fusionieren.

Das bedeutet, dass es ohne ein leistungsstarkes Teleskop nicht hell genug wäre, um gesehen zu werden. Die in den letzten Jahren entdeckten fernen Objekte, wie Sedna und 2012 VP113, gelten als Braune Zwerge.

1 2

Matese glaubt, dass ein Brauner Zwerg in etwa 100.000-facher Entfernung Erde-Sonne um unsere Sonne kreist. Damit läge er weit jenseits der Neptunbahn. Er hat sogar die Umlaufbahn dieses hypothetischen Planeten berechnet und vorhergesagt, wann er das nächste Mal an der Erde vorbeifliegen würde. Mateses Berechnungen zeigen, dass Nibiru etwa im Jahr 2046 am Nachthimmel sichtbar sein sollte.

Andere Wissenschaftler sind sich jedoch nicht so sicher, ob Nibiru existiert. Sie weisen darauf hin, dass es keine direkten Beweise für eine solche Welt gibt. Nibiru wurde bisher nicht gesichtet, und es wurden auch keine indirekten Hinweise auf seine Existenz gefunden, wie etwa seine Gravitationswirkung auf andere Objekte im Sonnensystem.

Manche glauben, Nibiru sei kein realer Planet, sondern ein Schwindel. Sie meinen, die Geschichte sei erfunden worden, um Bücher zu verkaufen oder Aufmerksamkeit zu erregen. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise für die Existenz von Nibiru, und die Idee gilt als Pseudowissenschaft.

10 verborgene Fakten, die die Existenz des Planeten Nibiru belegen

Wenn wir über den unentdeckten Planeten Nibiru sprechen, meinen wir ein massereiches Objekt, das unsere Sonne umkreist. Er wird oft Planet X oder Nemesis genannt. Es gibt viele versteckte Hinweise auf die Existenz von Nibiru, die zehn wichtigsten sind jedoch im Folgenden aufgeführt:

Nibiru ist nicht Planet Neun

In letzter Zeit gab es viel Aufregung um die mögliche Existenz von Planet Neun, einem Riesenplaneten, der sich möglicherweise in den äußeren Bereichen des Sonnensystems befindet. Nibiru ist jedoch nicht Planet Neun. Nibiru ist ein viel größeres Objekt, das, wenn es existierte, am Nachthimmel leicht zu sehen wäre. Planet Neun und Nibiru weisen zwar ähnliche Eigenschaften auf, sind aber zwei verschiedene Objekte.

Nibiru umkreist unsere Sonne

Eines der überzeugendsten Indizien für Nibiru ist die scheinbare Umlaufbahn um unsere Sonne. Es gibt verschiedene Theorien, wie dies möglich sein könnte. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass Nibiru ein Doppelsternsystem ist, bestehend aus zwei Sternen, die einander umkreisen. Der fehlende Planet Nemesis gilt als der Stern in diesem System, Nibiru hingegen als der Braune Zwerg.

Nibiru ist riesig

Nibiru ist schätzungsweise viermal so groß wie die Erde und doppelt so groß wie Jupiter. Aufgrund seiner enormen Masse hätte er einen erheblichen Gravitationseinfluss auf die Planeten unseres Sonnensystems. Sollte Nibiru an der Erde vorbeiziehen, würde dies verheerende Folgen für unseren Planeten haben. Der vorhergesagte Planet Nibiru würde Erdbeben, Vulkanausbrüche und extreme Wetterereignisse auslösen.

Nibiru hat eine lange Umlaufbahn

Nibiru benötigt etwa 3.600 Jahre für einen Umlauf um unsere Sonne. Das ist deutlich länger als die Umlaufbahn jedes anderen bekannten Planeten in unserem Sonnensystem. Nibirus lange Umlaufbahn ist einer der Gründe, warum er so schwer zu finden ist. Die äußeren Planeten unseres Sonnensystems, wie Neptun und Pluto, haben zwar noch viel längere Umlaufbahnen als Nibiru, sind aber dennoch leichter zu finden, da sie näher an unserer Sonne sind.

Nibiru befindet sich im Kuipergürtel

Der Kuipergürtel ist eine Region im Weltraum jenseits des Neptun, die vermutlich Kometen und andere eisige Objekte enthält. Einige Forscher vermuten, dass sich Nibiru im Kuipergürtel befindet. Dies würde erklären, warum er so schwer zu finden ist. Der schwer fassbare Planet würde sich zwischen den anderen Objekten des Kuipergürtels verbergen.

Nibiru hat einen kometenähnlichen Schweif

Eine der ungewöhnlichsten Eigenschaften von Nibiru ist sein scheinbarer Schweif, der einem Kometen ähnelt. Man geht davon aus, dass dieser Schweif aus Staub und Trümmern besteht, die durch die Gravitationskraft unserer Sonne von Nibiru abgelöst wurden.

Nibiru leuchtet hell im Infrarotbereich.

Nibiru leuchtet im Infrarotbereich deutlich heller als im sichtbaren Licht. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass Nibiru ein Doppelsternsystem ist. Die helle Infrarotstrahlung stammt vermutlich von dem Braunen Zwergstern im System, der als Planet X bezeichnet wird.

Nibiru hat eine hohe Bahnexzentrizität

Die Bahnexzentrizität ist ein Maß dafür, wie elliptisch eine Umlaufbahn ist. Nibiru weist eine sehr hohe Bahnexzentrizität auf, was bedeutet, dass seine Umlaufbahn stark elliptisch ist. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Nibiru ein Doppelsternsystem sein könnte.

Nibiru rast auf die Erde zu.

Nibiru befindet sich vermutlich auf Kollisionskurs mit der Erde. Prognosen zufolge wird er 2029 an unserem Planeten vorbeifliegen, einige Forscher halten dies jedoch für möglich, da es früher geschehen könnte. Ein Vorbeiflug von Nibiru hätte verheerende Folgen für unseren Planeten. Das massive Objekt würde Erdbeben, Tsunamis und extreme Wetterereignisse auslösen.

Nibiru hat die Erde bereits beeinflusst.

Einige Forscher glauben, dass Nibiru die Erde bereits beeinflusst hat. Sie weisen darauf hin, dass es in den letzten Jahren vermehrt zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen gekommen ist. Sie vermuten außerdem, dass Nibiru für das Massensterben der Dinosaurier verantwortlich ist.

Welche Auswirkungen könnte es auf die Erde haben, wenn es unserem Planeten zu nahe kommt?

Wir alle wissen, dass die Gravitationskraft der Sonne auf jedes Objekt im Weltraum wirkt. Doch was wäre, wenn es ein Objekt gäbe, das so massereich wäre, dass seine Schwerkraft unser Sonnensystem beeinflussen würde? Genau, wir sprechen vom sagenumwobenen „Planet X“, auch bekannt als Nibiru. Welche Auswirkungen könnte dieser Planet auf die Erde haben, wenn er ihr zu nahe käme?

Nun, zunächst einmal wäre die Gravitationskraft von Planet X so gewaltig, dass sie die Erdumlaufbahn potenziell stören könnte. Dies würde allerlei Probleme für uns verursachen, wie drastische Klimaveränderungen sowie eine Zunahme seismischer Aktivität.

Viele Planetenforscher halten die Zerstörung der Erde für eine durchaus mögliche Folge, sollte Nibiru unserem Planeten zu nahe kommen. Andere Wissenschaftler hingegen glauben, dass Nibiru nichts weiter als ein Mythos ist.

Zudem würde der Staub und Trümmerhaufen, den Planet X auf seinem Weg durch das Sonnensystem aufwirbeln würde, das Leben auf der Erde vernichten. Der Staub würde die Sonne verdunkeln, was zu einer globalen Abkühlung und möglicherweise zu einer neuen Eiszeit führen würde.

Die Erde würde zudem von Kometen und Asteroiden bombardiert, die von der Gravitation des Planeten X angezogen würden. Dies könnte potenziell alles Leben auslöschen. Es gibt einen Grund, warum Wissenschaftler so großes Interesse an diesem Planeten haben: Die Folgen seiner Existenz wären verheerend.

Die Lebewesen auf der Erde, Menschen wie Tiere, stünden vor zahlreichen Problemen, sollte Nibiru unserem Planeten nahekommen und die Erdumlaufbahn stören. Es käme zu drastischen Klimaveränderungen, verstärkter seismischer Aktivität, globaler Abkühlung und der Vernichtung allen Lebens auf der Erde.

Wir wissen zwar nicht, ob Planet X existiert oder ob er jemals der Erde so nahe kommen wird, dass er einen wirklichen Einfluss auf unseren Planeten hat, aber es ist etwas, das wir im Auge behalten sollten! Wer weiß, vielleicht leben wir eines Tages in einem ganz anderen Sonnensystem.

Gründe, warum Wissenschaftler die Existenz des Planeten Nibiru für unmöglich halten

Es gibt zwei Gruppen von Wissenschaftlern: Die einen glauben an die Existenz des Planeten Nibiru, die anderen nicht. Schauen wir uns die Gründe der zweiten Gruppe an, warum sie die Existenz Nibirus bezweifelt.

Es hat noch niemand gesehen.

Das wichtigste Argument gegen die Nibiru-Katastrophe ist, dass der Planet bisher von niemandem gesehen wurde. Nancy Leveson sagte ihn erstmals 1983 voraus; seitdem suchen Astronomen vergeblich nach ihm. Alle Theorien über seine Existenz basieren auf Berechnungen und Annahmen, doch niemand hat den Planeten je gesehen.

Der Planet wäre jetzt mit bloßem Auge sichtbar.

Wenn Nibiru auf dem Weg zur Erde wäre, wäre er mit bloßem Auge sichtbar. Er wäre so groß und nah, dass ihn jeder sehen könnte, doch es gibt bisher keine Berichte über Sichtungen des Planeten.

Die äußere Umlaufbahn ist frei

Es gibt keine Objekte in der äußeren Umlaufbahn, die Nibiru sein könnten. Die äußere Umlaufbahn ist ziemlich leer, und wir hätten ihn längst entdeckt, wenn es dort einen Planeten gäbe. Wenn Nibiru existieren würde, wäre er längst gefunden worden.

Moderne Technologie unterstützt nicht die Existenz von Nibiru.

Es gibt keine Bilder oder Videos von Nibiru, obwohl es heute mehr Kameras und Teleskope als je zuvor gibt. Wir hätten ihn längst entdeckt, wenn er existieren würde. Auch die internationalen Raumfahrtagenturen sind sich einig, dass es keinen Planeten X gibt. In der heutigen Zeit ist es unmöglich, einen Planeten geheim zu halten, insbesondere einen so großen wie Nibiru.

Nibiru hat keinen Einfluss auf die äußeren Planeten.

Wenn Nibiru auf die Erde zusteuern würde, hätte er die äußeren Planeten längst beeinflusst. Seine Gravitation hätte sie aus ihren Umlaufbahnen gezogen, und wir hätten Veränderungen in ihren Umlaufbahnen beobachtet. Da es aber keine Veränderungen in den Umlaufbahnen der äußeren Planeten gab, deutet dies darauf hin, dass es keinen Planeten X gibt.

Nibiru kann die Neigung der Erdachse nicht erklären.

Manche glauben, die sich verändernde Neigung der Erdachse sei auf die Gravitationswirkung von Nibiru zurückzuführen. Dies kann jedoch nicht stimmen, da sich die Neigung der Erdachse nicht ändert. Es ist die Umlaufbahn der Erde, die sich aufgrund der Gravitationswirkung von Sonne und Mond verändert.

Niemand hat Planet X im Kuipergürtel gefunden.

Nibiru wurde im Kuipergürtel, wo er sich vermutlich befindet, bisher nicht gesichtet. Wenn Nibiru dort existieren würde, hätte ihn schon jemand entdeckt.

Das Fehlen einer zweiten Sonne

Manche glauben, dass Nibiru bei seiner Annäherung an die Erde von einer zweiten Sonne begleitet werden würde. Dies rührt daher, dass Nibiru als Brauner Zwergstern gilt. Bislang wurde jedoch keine zweite Sonne gesichtet, was darauf hindeutet, dass Nibiru nicht existiert.

Die von der zweiten Gruppe von Wissenschaftlern angeführten Gründe machen es ziemlich deutlich, dass Nibiru nur ein Mythos ist und nicht existiert. Dennoch arbeiten viele Forscher weiter, und vielleicht finden sie in Zukunft Beweise für die Existenz des Planeten Nibiru.

Darstellung des Planeten Nibiru in Filmen

Nibiru wird in der Populärkultur oft als roter Planet dargestellt. Er wird mitunter auch „Planet X“ oder „Nemesis“ genannt. Im Science-Fiction-Film „Independence Day“ von 1996 wird ein außerirdisches Raumschiff, das Kurs auf die Erde nimmt, als „Mutterschiff“ bezeichnet. Im Film „Krieg der Welten“ von 2005 werden die Invasoren vom Mars als „Marsianer“ bezeichnet. Im Film „2012“ von 2009 kollidiert ein Planet mit der Erde und verursacht weltweite Zerstörung.

Nibiru tauchte auch in mehreren Videospielen auf, darunter Spore (2008), Mass Effect 3 (2012) und No Man’s Sky (2016). Als Nibiru erstmals vorgeschlagen wurde, wurde es oft mit dem fiktiven Planeten Krypton aus den Superman-Comics und -Filmen verglichen.

Weltuntergangsszenarien rund um Nibiru

Um Nibiru ranken sich viele Weltuntergangsszenarien. Manche glauben, Nibiru werde mit der Erde kollidieren und verheerende Zerstörungen anrichten. Andere denken, Nibiru werde die Erde in geringer Entfernung passieren und dadurch eine Polverschiebung verursachen.

Dies wird katastrophale Wetterereignisse wie Überschwemmungen und Erdbeben zur Folge haben. Andere wiederum glauben, dass Nibiru ein umherirrender Planet ist, der unser Sonnensystem verschlingen wird. Nibiru und die Erde würden in die Sonne gezogen und beide Planeten zerstört. Manche Wissenschaftler befürchten sogar das Ende der Welt, wie wir sie kennen.

Nibiru wurde auch mit dem Maya-Kalender in Verbindung gebracht, der am 21. Dezember 2012 endete, doch dazu kam es nicht. Viele glauben, dass Nibiru an diesem Tag am Himmel erscheinen und weitreichende Zerstörung anrichten wird.

Es gibt viele Theorien über Nibiru, einen hypothetischen Planeten, der auch als Planet X bekannt ist. Einige glauben, dass Nibiru mit der Erde kollidieren wird. Andere wiederum denken, dass er so nah an ihr vorbeifliegen wird, dass sich die Pole der Erde verschieben.

Manche glauben, dass Nibiru jetzt endlich in Erscheinung treten wird. Es gibt sogar solche, die meinen, Nibiru sei bereits da und verursache ungewöhnliche Wetterphänomene und Naturkatastrophen.

Ob Nibiru existiert oder nicht, es hat die Fantasie der Menschen weltweit beflügelt. Es ist ein Thema von großem Interesse und wird noch jahrelang diskutiert werden.

Tatsächlich wissen wir nicht, was passieren wird, wenn Nibiru eintrifft. Es könnte ein harmloser Vorbeiflug sein oder das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Die Zeit wird es zeigen.

Nibiru-Verschwörungstheorien

Viele Forscher und Hobbyisten interessieren sich für die Nibiru-Verschwörungstheorie. Es gibt verschiedene Theorien über Nibiru, einen hypothetischen Planeten, der auch als Planet X bekannt ist. Zu diesen Verschwörungstheorien gehören:

Mike Browns Theorie

Mike Brown, ein Planetenforscher am Caltech, ist einer der führenden Nibiru-Forscher. Er sucht seit über zehn Jahren nach dem Planeten. 2012 veröffentlichte er das Buch „Wie ich Pluto umgebracht habe und warum er es verdient hatte“.

In seinem Buch beschreibt Brown seine Suche nach dem neunten Planeten unseres Sonnensystems. Er geht auch auf die Kontroverse um die Herabstufung des Pluto zum Zwergplaneten ein. Brown glaubt, dass Nibiru durchaus existieren und eines Tages entdeckt werden könnte.

Wrights Theorie

Tabetha Boyajian, auch bekannt als „Tabby“, ist Astronomin an der Yale University. Sie gehört zu den führenden Forscherinnen des Sterns KIC 8462852, auch bekannt als „Tabbys Stern“. Im Jahr 2015 entdeckten sie und ihr Team, dass der Stern ungewöhnliche Helligkeitsverdunkelungen aufweist.

Manche glauben, die Helligkeitsverdunkelungen würden durch eine außerirdische Megastruktur, etwa eine Dyson-Sphäre, verursacht. Andere vermuten, dass ein vagabundierender Planet wie Nibiru die Ursache ist. Boyajian untersucht den Stern weiterhin, um seine wahre Natur zu ergründen.

Noras Theorie

Nora Robertson ist Nibiru-Forscherin und Autorin des Buches „Planet Nibiru: Der schwer fassbare Planet X“. In dem Buch erörtert Robertson ihre Überzeugung, dass Nibiru ein realer Planet ist und eines Tages von Astronomen entdeckt werden wird.

Robertson hat außerdem mehrere Artikel über Nibiru verfasst, darunter „Ist Planet Nibiru real? Die Beweise mehren sich“. In diesem Artikel erörtert Robertson verschiedene Indizien, die die Existenz von Nibiru stützen.

Kevin Schindlers Theorie

Während der IAU-Tagung hielt Kevin Schindler einen Vortrag über die Möglichkeit, dass Nibiru eine Polverschiebung verursachen könnte. In seinem Vortrag zeigte er, wie die Gravitationskraft eines Riesenplaneten wie Nibiru eine Verschiebung der Erdpole bewirken könnte. Er, Nora und Mike präsentierten ebenfalls auf der IAU-Tagung, und ihre Beiträge und Videos sind online verfügbar.

Abschluss

Niemand kann heute mit absoluter Sicherheit sagen, dass der Planet Nibiru existiert. Doch immer mehr Indizien deuten darauf hin, dass er da draußen sein könnte und nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Astrologen, Astronomen und andere Forscher haben überzeugende Argumente für seine Existenz vorgebracht.

Selbst wenn Nibiru nicht existiert, hat die Möglichkeit seiner Existenz zu einigen faszinierenden Theorien und Entdeckungen über unser Sonnensystem geführt. Die Suche nach Planet X geht weiter, und wer weiß? Vielleicht finden wir ihn eines Tages. Bis dahin tobt die Debatte.

Was meint ihr? Gibt es einen Planeten X? Oder ist das alles nur ein Hype ohne jegliche Grundlage in der Realität? Schreibt es uns in die Kommentare!

Häufig gestellte Fragen

Gibt es den Planeten Nibiru wirklich?

Für die Existenz des „Planeten Nibiru“ gibt es keine wissenschaftlichen Beweise. Nibiru wird mitunter auch als Planet X oder Neun bezeichnet, doch diese Behauptungen entbehren jeder wissenschaftlichen Grundlage. Die Nibiru-Katastrophe ist eine vermeintlich katastrophale Begegnung der Erde mit einem großen planetaren Objekt.

Wie entstand der Mythos der Nibiru-Katastrophe?

Der Mythos der Nibiru-Katastrophe geht auf Behauptungen von Nancy Lieder zurück, einer selbsternannten Kontaktperson von Außerirdischen. Lieder behauptete, über ein Implantat in ihrem Gehirn Kontakt zu Außerirdischen aus dem Sternsystem Zeta Reticuli aufgenommen zu haben. Diese hätten sie angeblich vor einer bevorstehenden Katastrophe gewarnt, die vom fiktiven Planeten Nibiru verursacht werden soll. Wissenschaftler und Astronomen haben diesen Mythos jedoch längst widerlegt.

Die Wahrheit über die Anunnaki und falsche Übersetzung von Sitchin lesen Sie in „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“

Mehr über die Gefallenen Engel in der Antarktis lesen Sie in: „Antarktis: Hinter der Eiswand“.

Mehr über die gefälschte und kopierte Geschichte in „Die Schlammflut-Hypothese“

Quellen: PublicDomain/ancient-code.com am 01.03.2026