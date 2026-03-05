Wenn Sie Angst vor einer zukünftigen arbeitslosen KI-Dystopie haben… (Video)

Und das ist im Grunde eine richtig gute Nachricht.
Um den befürchteten Massenarbeitsplatzverlust zu erreichen, bräuchte man weitaus höhere Produktivitätswachstumsraten. Wir bräuchten Wachstumsraten von 10, 20, 30, 50 % pro Jahr – in etwa –, die um Größenordnungen höher sind als alles, was wir jemals in irgendeiner Volkswirtschaft in der Geschichte unseres Planeten erlebt haben.
Das ist durchaus möglich. Ich meine, sehen Sie, ich habe meine utopischen Träume, genau wie jeder andere.
Wenn KI über Nacht alles radikal verändert, dann vielleicht… lasst uns mal ein utopisches Szenario durchspielen.
Sie erreichen ein wesentlich höheres Niveau des Produktivitätswachstums.
Man erreicht ein viel höheres Niveau des technologischen Wandels.
Im Einklang damit wird es einen massiven Wirtschaftsboom geben.
Es wird ein massives Wirtschaftswachstum geben, und im Anschluss daran wird es zu einem Preisverfall kommen.
Und so werden die Preise für Waren und Dienstleistungen, die von KI beeinflusst (oder durch sie zu Massenprodukten) werden, einbrechen.
Es wird zu einer Preisdeflation kommen, und als Folge dieser Preisdeflation wird alles, was die Leute heute kaufen, viel billiger, was einem gigantischen Vermögenszuwachs in der gesamten Gesellschaft entspricht .
Darüber zu sprechen lohnt sich wirklich, denn ich glaube, die Leute gehen bei diesem Thema ziemlich unterschiedlich vor.
Wenn also die KI die Wirtschaft so stark verändern wird, wie es die Utopisten oder Dystopiker (oder welche Art auch immer) glauben, dann ist die notwendige wirtschaftliche Berechnung dessen, was passieren wird, ein massives Produktivitätswachstum.
Die Folge eines massiven Produktivitätswachstums bedeutet buchstäblich mechanisch mehr Output bei gleichzeitig geringerem Input, richtig?
Man erzielt also mit weniger Aufwand eine höhere Wirtschaftsleistung, richtig? Man setzt also KI anstelle von menschlichen Arbeitskräften ein.
Und als Folge davon kommt es zu einem massiven Produktionsboom bei gleichzeitig deutlich geringeren Inputkosten.
Das führt dazu, dass in allen betroffenen Sektoren ein Überangebot an Waren und Dienstleistungen entsteht. Die Folge dieser Angebotsüberschüsse ist ein Preisverfall, richtig?
Die sinkenden Preise bedeuten, dass das, was Sie heute noch 100 Dollar gekostet hat, jetzt nur noch 10 Dollar und jetzt nur noch 1 Dollar kostet.
Das ist doch so, als würde man allen eine riesige Gehaltserhöhung geben, oder?
Weil sie jetzt über all diese zusätzliche Kaufkraft verfügen.
Diese zusätzliche Kaufkraft führt dann zu Wirtschaftswachstum, richtig?
Die Entwicklung neuer Wirtschaftszweige. Alle profitieren materiell sehr schnell davon. Und falls es danach doch zu Arbeitslosigkeit kommt, ist es nun viel günstiger, ein soziales Sicherheitsnetz bereitzustellen, um Menschen vor dem Elend zu bewahren, nicht wahr?
Weil die Preise aller Güter und Dienstleistungen, die ein Sozialprogramm finanzieren muss, einbrechen, richtig? Und so fallen die Preise für Gesundheitsversorgung, Wohnraum, Bildung und alles andere aufgrund der unglaublichen Auswirkungen der KI.
In diesem utopischen/dystopischen Szenario, das manche Menschen entwerfen, gibt es also kein Szenario, in dem alle einfach nur arm sind. Im Gegenteil.
Alle werden deutlich reicher, weil die Preise einbrechen, und dann ist es tatsächlich viel einfacher, das soziale Sicherheitsnetz für die Menschen zu finanzieren, die aus irgendeinem Grund keine Arbeit finden können.
Und so landen wir vielleicht in genau diesem Szenario.
Ich meine, der optimistische Teil von mir sagt: Ja, vielleicht ist KI wirklich so mächtig, und vielleicht kann sich der Rest der Wirtschaft tatsächlich daran anpassen, und vielleicht wird das auch passieren.
Das Ergebnis wird aber eine viel bessere Nachricht sein, als die Leute denken.
Alles, was ich eben beschrieben habe, ist übrigens lediglich eine sehr einfache Extrapolation grundlegender ökonomischer Prinzipien. Ich stelle hier keine gewagten Prognosen auf. Es handelt sich einfach um einen simplen, mechanischen Prozess, der sich bei höheren Produktivitätswachstumsraten – und diese wiederum sind zwangsläufig die Folge höherer technologischer Fortschritte – von selbst ergibt.
Um es klarzustellen: Ich glaube, wir blicken auf eine Welt, die sich nicht so radikal verändert hat, wie es sich vielleicht die Utopisten oder die Dystopiker vorstellen.
Ich denke, es wird eher schrittweise erfolgen.
Ich glaube aber, dass dieser schrittweise Wandel überwiegend positive Auswirkungen haben wird. Und selbst wenn er viel schneller vonstattengeht, wird er ebenfalls positive Auswirkungen haben. Er wird sich eben in dem von mir beschriebenen Sinne positiv auswirken.
