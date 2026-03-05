Wenn Sie Angst vor einer zukünftigen arbeitslosen KI-Dystopie haben… (Video)

Inmitten einer Armada dystopischer Zukunftsforscher, die lineare Gedanken in eine Zukunft von „KI über alles“ projizieren, steht Marc Andreessen als Leuchtfeuer potenziell utopischen Lichts da, der eine Zukunft sieht, die ganz anders aussieht und für Jung und Alt gleichermaßen sehr positiv ist.

In wenigen Minuten erklärt der Mitbegründer von Netscape und der Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz (a16z) hingegen, dass wir in einer einzigartigen (und unglaublichen) Zeit der Geschichte leben, in der der Aufstieg der KI genau dann kommt, wenn die menschliche Zivilisation sie braucht…

„Wir werden KI und Roboter genau dann haben, wenn wir sie tatsächlich brauchen [bei schrumpfender Bevölkerung], um zu verhindern, dass die Wirtschaft tatsächlich schrumpft.“

Andreessen meint, dass die Befürchtungen eines durch KI bedingten Massenarbeitsplatzverlusts schlichtweg zu simpel seien.

Nach Jahrzehnten ungewöhnlich langsamer technologischer Veränderungen und geringer Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt könnte KI das historische Produktivitätsniveau wiederherstellen (beispielsweise im Zeitraum von 1870 bis 1930) und so Chancen, Innovationen und ein Nettowachstum der Beschäftigung anstelle von Arbeitsplatzverlusten schaffen.

Sinkende Bevölkerungszahlen und geringere Zuwanderung werden die menschliche Arbeitskraft immer wertvoller machen. Das Timing der KI sei „wunderbar“, ruft Andreessen aus, da sie einen wirtschaftlichen Schrumpfungsprozess aufgrund von Bevölkerungsrückgang verhindere.

Selbst in radikalen Szenarien führt eine explosive Produktivitätssteigerung zu einem Überangebot an Produkten, einem Einbruch der Preise und massiven realen Vermögenszuwächsen – gleichbedeutend mit „riesigen Gehaltserhöhungen“ für alle –, während gleichzeitig soziale Sicherungssysteme erschwinglicher werden.

„…viele junge Leute haben Angst, dass ihre Arbeitsplätze nicht mehr da sein werden. Künstliche Intelligenz ersetzt sie…“

Andreessen antwortet (Hervorhebung durch uns):

Die Betrachtung von Arbeitsplatzsubstitution bzw. Arbeitsplatzverlust ist also sehr vereinfachend . Ich halte dieses Modell für zu simpel. Und das führt zurück zu dem, was ich eingangs sagte: Wir befinden uns seit 50 Jahren in einer Phase sehr langsamer technologischer Veränderungen in der Wirtschaft – etwa halb so schnell wie in der vorherigen Ära und nur noch ein Drittel so schnell wie vor 100 Jahren.

Wir verlassen also gerade eine Phase, in der es in der Wirtschaft praktisch keinen technologischen Fortschritt gab. Infolgedessen war die Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt im Vergleich zu früheren Epochen bemerkenswert gering. Selbst wenn KI das Produktivitätswachstum in der Wirtschaft verdreifachen sollte, was enorm bedeutend wäre, würde dies die Fluktuation auf das Niveau zwischen 1870 und 1930 zurückführen.

Wenn man sich Berichte aus der Zeit von 1870 bis 1930 ansieht, hatte man den Eindruck, die Welt stünde vor unendlichen Möglichkeiten. Stimmt’s? Bei diesem rasanten technologischen Wandel konnten junge Leute neue Karrieren in neuen Wirtschaftsbereichen entwickeln und neuartige Produkte und Dienstleistungen herstellen . Ein Großteil dessen, was unsere heutige moderne Welt ausmacht, wurde in dieser Zeit erfunden und verbreitet.

Selbst wenn KI das Tempo des wirtschaftlichen Wandels verdreifacht, wird dies zu einem deutlich höheren Wirtschaftswachstum und einem wesentlich stärkeren Beschäftigungswachstum führen. Es wird zwar eine gewisse Substitution von Aufgaben und Arbeitsplätzen geben, diese wird jedoch von den makroökonomischen Effekten des Wirtschaftswachstums und der Innovationen überlagert werden. Entsprechend wird es meiner Meinung nach überall zu einem regelrechten Einstellungsboom kommen.

Und dann kommt noch einmal die Tatsache hinzu, dass all dies vor dem Hintergrund sinkenden Bevölkerungswachstums und zunehmenden Bevölkerungsrückgangs geschieht. Arbeitskräfte werden daher in vielen Ländern in den nächsten 10, 20, 30 Jahren immer knapper werden, buchstäblich aufgrund der schrumpfenden Bevölkerungszahlen.

Wir wollen zwar nicht näher auf die Politik eingehen, aber es scheint, als ob die Welt im Allgemeinen den Kurs in Bezug auf die Einwanderungsraten der letzten 50 Jahre ändern wird. Es scheint sich um eine breit angelegte Entwicklung zu handeln – zunehmender Nationalismus, Besorgnis über die Einwanderungsrate – und die Einwanderung in Ländern wie den USA hat historisch gesehen im Laufe der Zeit je nach nationaler Stimmung geschwankt.

In Ländern wie den USA (oder jedem anderen europäischen Land) führt eine sinkende Bevölkerungszahl bei gleichzeitig geringerer Zuwanderung dazu, dass die verbleibenden Arbeitskräfte begehrter und nicht etwa billiger werden. Ich denke daher, dass die Kombination aus schnellerem Produktivitätswachstum, höherem Wirtschaftswachstum und langsamerem Bevölkerungswachstum sowie geringerer Zuwanderung tatsächlich dazu führen wird, dass es deutlich weniger dystopische Zustände mit Arbeitslosigkeit geben wird . Ich halte diese Annahme aber für völlig falsch.

„Das ist äußerst interessant. Ich verstehe also, dass Sie sich keine allzu großen Sorgen um Arbeitsplatzverluste machen. Liegt der Schlüssel darin, dass das Timing einfach passt, dieser Bevölkerungsrückgang , wissen Sie, dass all diese Faktoren zusammenkommen müssen, damit es durch KI nicht zu einem massiven Arbeitsplatzverlust kommt?“

Andreessen antwortet (Hervorhebung durch uns):

Ja.

Also, mal ehrlich, ohne KI würden wir jetzt in Panik geraten, was die wirtschaftliche Lage angeht. Stimmt’s? Denn was wir befürchten müssten, wäre eine Zukunft mit Bevölkerungsrückgang, und Bevölkerungsrückgang ohne neue Technologien würde einfach nur bedeuten, dass die Wirtschaft schrumpft. Stimmt’s?

Das würde bedeuten, dass die Wirtschaft im Laufe der Zeit gewissermaßen schrumpft, die Chancen abnehmen und keine neuen Arbeitsplätze oder Branchen entstehen. Es gibt keine neue Quelle für Konsumnachfrage. Man hätte also große Bedenken, in eine Phase des starken Abschwungs oder der Stagnation zu geraten.

Im Wesentlichen würde man es mit sehr dystopischen Szenarien zu tun haben, in denen sich die Wirtschaft im Laufe der Zeit selbst auflöst.

Man würde sich also eher Sorgen um das Gegenteil dessen machen, worüber sich alle anderen Sorgen machen. Der einzige Grund, warum wir uns darüber keine Sorgen machen, ist, dass wir inzwischen wissen, dass wir über die Technologie verfügen, die das fehlende Bevölkerungswachstum und die voraussichtliche fehlende Zuwanderung ausgleichen kann.

Ich würde also sagen, dass das Timing insofern ein Wunder ist, als wir KI und Roboter genau dann haben werden, wenn wir sie tatsächlich brauchen, um zu verhindern, dass die Wirtschaft schrumpft.

Und das ist im Grunde eine richtig gute Nachricht. Um den befürchteten Massenarbeitsplatzverlust zu erreichen, bräuchte man weitaus höhere Produktivitätswachstumsraten. Wir bräuchten Wachstumsraten von 10, 20, 30, 50 % pro Jahr – in etwa –, die um Größenordnungen höher sind als alles, was wir jemals in irgendeiner Volkswirtschaft in der Geschichte unseres Planeten erlebt haben. Das ist durchaus möglich. Ich meine, sehen Sie, ich habe meine utopischen Träume, genau wie jeder andere. Wenn KI über Nacht alles radikal verändert, dann vielleicht… lasst uns mal ein utopisches Szenario durchspielen. Sie erreichen ein wesentlich höheres Niveau des Produktivitätswachstums. Man erreicht ein viel höheres Niveau des technologischen Wandels. Im Einklang damit wird es einen massiven Wirtschaftsboom geben. Es wird ein massives Wirtschaftswachstum geben, und im Anschluss daran wird es zu einem Preisverfall kommen. Und so werden die Preise für Waren und Dienstleistungen, die von KI beeinflusst (oder durch sie zu Massenprodukten) werden, einbrechen. Es wird zu einer Preisdeflation kommen, und als Folge dieser Preisdeflation wird alles, was die Leute heute kaufen, viel billiger, was einem gigantischen Vermögenszuwachs in der gesamten Gesellschaft entspricht . Darüber zu sprechen lohnt sich wirklich, denn ich glaube, die Leute gehen bei diesem Thema ziemlich unterschiedlich vor. Wenn also die KI die Wirtschaft so stark verändern wird, wie es die Utopisten oder Dystopiker (oder welche Art auch immer) glauben, dann ist die notwendige wirtschaftliche Berechnung dessen, was passieren wird, ein massives Produktivitätswachstum. Die Folge eines massiven Produktivitätswachstums bedeutet buchstäblich mechanisch mehr Output bei gleichzeitig geringerem Input, richtig? Man erzielt also mit weniger Aufwand eine höhere Wirtschaftsleistung, richtig? Man setzt also KI anstelle von menschlichen Arbeitskräften ein. Und als Folge davon kommt es zu einem massiven Produktionsboom bei gleichzeitig deutlich geringeren Inputkosten. Das führt dazu, dass in allen betroffenen Sektoren ein Überangebot an Waren und Dienstleistungen entsteht. Die Folge dieser Angebotsüberschüsse ist ein Preisverfall, richtig? Die sinkenden Preise bedeuten, dass das, was Sie heute noch 100 Dollar gekostet hat, jetzt nur noch 10 Dollar und jetzt nur noch 1 Dollar kostet. Das ist doch so, als würde man allen eine riesige Gehaltserhöhung geben, oder? Weil sie jetzt über all diese zusätzliche Kaufkraft verfügen. Diese zusätzliche Kaufkraft führt dann zu Wirtschaftswachstum, richtig? Die Entwicklung neuer Wirtschaftszweige. Alle profitieren materiell sehr schnell davon. Und falls es danach doch zu Arbeitslosigkeit kommt, ist es nun viel günstiger, ein soziales Sicherheitsnetz bereitzustellen, um Menschen vor dem Elend zu bewahren, nicht wahr? Weil die Preise aller Güter und Dienstleistungen, die ein Sozialprogramm finanzieren muss, einbrechen, richtig? Und so fallen die Preise für Gesundheitsversorgung, Wohnraum, Bildung und alles andere aufgrund der unglaublichen Auswirkungen der KI. In diesem utopischen/dystopischen Szenario, das manche Menschen entwerfen, gibt es also kein Szenario, in dem alle einfach nur arm sind. Im Gegenteil. Alle werden deutlich reicher, weil die Preise einbrechen, und dann ist es tatsächlich viel einfacher, das soziale Sicherheitsnetz für die Menschen zu finanzieren, die aus irgendeinem Grund keine Arbeit finden können. Und so landen wir vielleicht in genau diesem Szenario. Ich meine, der optimistische Teil von mir sagt: Ja, vielleicht ist KI wirklich so mächtig, und vielleicht kann sich der Rest der Wirtschaft tatsächlich daran anpassen, und vielleicht wird das auch passieren. Das Ergebnis wird aber eine viel bessere Nachricht sein, als die Leute denken. Alles, was ich eben beschrieben habe, ist übrigens lediglich eine sehr einfache Extrapolation grundlegender ökonomischer Prinzipien. Ich stelle hier keine gewagten Prognosen auf. Es handelt sich einfach um einen simplen, mechanischen Prozess, der sich bei höheren Produktivitätswachstumsraten – und diese wiederum sind zwangsläufig die Folge höherer technologischer Fortschritte – von selbst ergibt. Um es klarzustellen: Ich glaube, wir blicken auf eine Welt, die sich nicht so radikal verändert hat, wie es sich vielleicht die Utopisten oder die Dystopiker vorstellen. Ich denke, es wird eher schrittweise erfolgen. Ich glaube aber, dass dieser schrittweise Wandel überwiegend positive Auswirkungen haben wird. Und selbst wenn er viel schneller vonstattengeht, wird er ebenfalls positive Auswirkungen haben. Er wird sich eben in dem von mir beschriebenen Sinne positiv auswirken. Video:

