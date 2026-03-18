Neumond am 19. März im Sternzeichen Fische – Ein Portal zwischen Enden und Anfängen

Dieser Neumond im Zeichen der Fische eröffnet die Chance, alte emotionale Bindungen loszulassen, die unser Wachstum noch immer behindern.

Der Abschluss solcher Zyklen im letzten Zeichen des Tierkreises beeinflusst nicht nur unsere Gefühle und unsere Intuition, sondern auch alle anderen Lebensbereiche, denn wir stehen kurz vor dem Beginn eines neuen Kapitels.

Die emotionalen Themen dieser Zeit drehen sich um das Beenden von Geschichten über Verrat, Angst und Schmerz, die wir nicht länger mit uns herumtragen müssen.

Da Sonne und Mond im Zeichen Fische auf 28° stehen, verstärkt diese Energie Bereiche, in denen sich unsere Emotionen endlich verändern, und bringt Klarheit darüber, was einst unser inneres Gleichgewicht negativ beeinflusst hat.

Sie enthüllt auch Energien, die uns einst eingeschüchtert und in alte Muster zurückfallen lassen wollten, manchmal sogar unbewusst. Sobald wir uns dieser Muster bewusster werden, stehen wir vor der Wahl: vorwärtszugehen oder in alte Zyklen zurückzufallen.

Merkur (rückläufig) im Zeichen Fische auf 8° setzt seine Rückläufigkeit fort und bereitet sich darauf vor, am 20. April wieder direktläufig zu werden. Die Lektionen dieser Zeit werden uns weiterhin vermittelt, damit Klarheit entstehen kann.

Wir betrachten karmische emotionale und mentale Muster erneut und reflektieren deren tiefgreifenden Einfluss auf unser tägliches Leben. (Sonnenfinsternis am 17. Februar 2026: Neumond im Wassermann – Bedeutung und spirituelles Ritual)

Wir spüren möglicherweise, dass bestimmte Dinge nicht mehr mit uns im Einklang stehen, da sie unsere Gedanken und Gefühle beeinflussen und uns von unserem spirituellen Weg abbringen. Merkur fördert eine neue Perspektive, die aus tiefer Reflexion erwächst.

Venus im Widder auf 14° stellt uns die Frage, ob wir unseren eigenen Wert wirklich erkennen. Dies ist besonders wichtig, da wir uns auf den bevorstehenden Jahreszyklus vorbereiten.

Was wir als Grundlage für unsere Freude und Harmonie schaffen, hängt davon ab, ob wir uns Dingen und Umgebungen zuwenden, die uns tatsächlich unterstützen.

Es geht darum, in Bezug auf unser Glück, unsere Ressourcen, unsere Schönheit und unseren inneren Frieden eine selbstbewusste Haltung einzunehmen. Dieser Transit bringt auch Begeisterung und leidenschaftliche Energie in diese Bereiche.

Mars im Zeichen Fische auf 14° steht für bewusstes Handeln, das Überwinden impulsiver Entscheidungen und die Hinwendung zu durchdachter Planung.

Dies gewährleistet die Übereinstimmung zwischen dem Selbst und den eigenen Zielen. Es geht darum, die richtigen Grundlagen für unsere Entscheidungen zu schaffen.

Dadurch erreichen wir ein Gefühl innerer Ausgeglichenheit. Intuition zu nutzen, bevor wir Energie in etwas investieren, gewinnt an Bedeutung und hilft uns, zukünftige Erschöpfung zu vermeiden.

Jupiter im Krebs auf 16° unterstreicht weiterhin, was ein Mensch in sein Leben zieht, insbesondere durch nährende Themen, die Wachstum und Erfüllung fördern.

Je nach individuellem Lebensweg kann dies Fortschritte in verschiedenen Lebensbereichen widerspiegeln. Diese Erfahrungen können mit Durchbrüchen oder Erkenntnissen im Zusammenhang mit nährender Energie verbunden sein und möglicherweise eine Muttergeschichte und deren Einfluss auf den gegenwärtigen Erfolg beinhalten.

Saturn im Widder auf 4° symbolisiert ein wachsendes Bedürfnis nach Disziplin und der Übernahme von Verantwortung für unser Handeln und unsere Entscheidungen.

Dieser Transit hinterfragt, ob wir im Einklang mit unserer inneren Wahrheit leben oder noch von äußeren Einflüssen und Illusionen geprägt sind. Saturn ermutigt uns, ein Fundament zu schaffen, das Authentizität fördert und so Wachstum und Weiterentwicklung ermöglicht.

Uranus im Stier auf 25° fördert weiterhin einzigartige und unkonventionelle Ideen, insbesondere in den Bereichen Schönheit, Kreativität, Ressourcen, Freude und Harmonie.

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Während wir uns auf Zeitpläne konzentrieren, die Authentizität in den Vordergrund stellen, rücken neue Themen rund um Individualität und die Frage nach wahrer Erfüllung in den Vordergrund.

Schönheit und Freude werden zu persönlichen Markenzeichen, und Liebe kann uns an unerwarteten Orten begegnen. Dieser transformative Transit führt uns zurück zu Stabilität und Ausgeglichenheit.

Neptun im Widder auf 1° bringt die Wahrheit ans Licht, besonders in Bereichen, in denen wir die Dinge bisher vielleicht verzerrt wahrgenommen haben.

Er inspiriert uns, uns mit unserem spirituellen Weg und unserer Intuition in Einklang zu bringen. Dieser Transit markiert den Beginn von Unabhängigkeit und verringert die Abhängigkeit von überholten Glaubenssätzen und Systemen.

Wenn wir uns wieder mit unserer Intuition verbinden, erkennen wir, dass das, wonach wir gesucht haben, schon immer in uns war; wir mussten es nur aktivieren. Es geht darum, unserem inneren Wissen zu vertrauen und mit unserem authentischen Selbst in Einklang zu kommen.

Pluto im Wassermann auf 7° spiegelt eine Energie des universellen Gleichgewichts wider, in der das Kollektiv eine Wiedergeburt erfährt, insbesondere jene, die für diesen neuen Weg bereit sind.

Pluto initiiert eine tiefgreifende innere Transformation und wandelt Schattenseiten in Quellen der Stärke um. Der Wassermann bietet die Möglichkeit, überholte Denkweisen zu verändern und diese Schatten anzunehmen, um so den Integrationsprozess zu beginnen.

Dies schließt die sorgfältige Wahl von Beziehungen ein, da soziale Kreise zu Orten werden, an denen sich Menschen mit ähnlichen Schwingungen verbinden und so zum persönlichen und kollektiven Gleichgewicht beitragen.

Die rückläufigen Mondknoten in den Fischen auf 8° betonen die Notwendigkeit, emotionale Verstrickungen aus karmischen Zeitlinien mit größerer Weisheit neu zu betrachten.

Unsere innere Weisheit leitet uns, während wir weiterhin aus vergangenen Erfahrungen lernen. Wir stehen vor der Wahl, Zyklen zu wiederholen oder durch Vergebung und Loslassen emotionale Befreiung zu erlangen.

Lilith im Schützen auf 9° unterstützt den Abschluss von Verdrängungen im Zusammenhang mit unterdrückten Aspekten des Selbst und ermutigt uns, diese Eigenschaften als Stärken zu erkennen. Ungewöhnliche Lösungen können zu Durchbrüchen führen.

Chiron im Widder auf 24° steht für die Schritte, die wir zu unserer eigenen Heilung unternehmen. Es ist wichtig, bewusst inneres und äußeres Gleichgewicht zu schaffen, bevor wir uns anderen zuwenden.

Unsere Seele sehnt sich nach sicheren Grundlagen, die uns ermutigen, vergangene Traumata zu überwinden und mutige Schritte in Richtung Selbstständigkeit und Wohlbefinden zu wagen. Es geht darum, die Führung in unserem eigenen Leben zu übernehmen.

Frohen Neumond im Sternzeichen Fische 🌚✨

Quellen: PublicDomain/medium.com am 18.03.2026