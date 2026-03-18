Stark reduziert: UNOLD® Pizza- und Pinsaofen Don Alfredo

Elektrischer Pizza- und Pinsaofen – Steinofengenuss bei bis zu 450 °C.
Knusprige Ergebnisse in nur 2 Minuten
Echte Pizza wie aus dem Steinofen gelingt mit diesem elektrischen Pizza- und Pinsaofen in Rekordzeit. Mit bis zu 450 °C sorgt er für goldbraune Böden und saftigen Belag – ideal für knusprige Pizza, luftige Pinsa oder Flammkuchen mit krossem Rand.
Gleichmäßige Hitzeverteilung durch Cordieritstein
Der herausnehmbare Pizzastein aus Cordierit speichert Hitze optimal und gibt sie gleichmäßig ab – für ein rundum gleichmäßiges Backergebnis ohne Drehen. Auch Fladenbrot, Pita oder andere Teigwaren gelingen mühelos.
Digitale Steuerung mit vielfältigen Programmen
Das Touch-Control-Display in Kombination mit dem Drehregler erlaubt eine präzise Einstellung von Ober- und Unterhitze. Fünf automatische Programme bieten vordefinierte Backmodi für verschiedene Teigarten. Zusätzlich steht ein frei konfigurierbares Eigenprogramm zur Verfügung – für ganz persönliche Pizza-Vorlieben.
Sicher, komfortabel und energiesparend
Dank hitzeisoliertem Gehäuse, doppelverglaster Türe und Cool-Touch-Griff ist eine sichere Handhabung jederzeit gewährleistet. Die integrierte Backraumbeleuchtung ermöglicht Kontrolle beim Backen.
Technische Daten
- Leistung: 1700 W
- Maße: ca. 43,3 × 47,2 × 28,6 cm
- Kabellänge: ca. 90 cm
- Gewicht: ca. 11,8 kg
Lieferumfang
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 18.03.2026