Stark reduziert: UNOLD® Pizza- und Pinsaofen Don Alfredo

Elektrischer Pizza- und Pinsaofen – Steinofengenuss bei bis zu 450 °C.

Knusprige Ergebnisse in nur 2 Minuten

Echte Pizza wie aus dem Steinofen gelingt mit diesem elektrischen Pizza- und Pinsaofen in Rekordzeit. Mit bis zu 450 °C sorgt er für goldbraune Böden und saftigen Belag – ideal für knusprige Pizza, luftige Pinsa oder Flammkuchen mit krossem Rand.

Gleichmäßige Hitzeverteilung durch Cordieritstein

Der herausnehmbare Pizzastein aus Cordierit speichert Hitze optimal und gibt sie gleichmäßig ab – für ein rundum gleichmäßiges Backergebnis ohne Drehen. Auch Fladenbrot, Pita oder andere Teigwaren gelingen mühelos.

Digitale Steuerung mit vielfältigen Programmen

Das Touch-Control-Display in Kombination mit dem Drehregler erlaubt eine präzise Einstellung von Ober- und Unterhitze. Fünf automatische Programme bieten vordefinierte Backmodi für verschiedene Teigarten. Zusätzlich steht ein frei konfigurierbares Eigenprogramm zur Verfügung – für ganz persönliche Pizza-Vorlieben.

Sicher, komfortabel und energiesparend

Dank hitzeisoliertem Gehäuse, doppelverglaster Türe und Cool-Touch-Griff ist eine sichere Handhabung jederzeit gewährleistet. Die integrierte Backraumbeleuchtung ermöglicht Kontrolle beim Backen.

Technische Daten

Leistung: 1700 W

Maße: ca. 43,3 × 47,2 × 28,6 cm

Kabellänge: ca. 90 cm

Gewicht: ca. 11,8 kg

Lieferumfang

UNOLD® Pizza- und Pinsaofen Don Alfredo

Pizzastein aus Cordierit

Hochwertiger Pizzaschieber

Rezeptheft

Bedienungsanleitung

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 18.03.2026