Schluss mit der „Verschwörungstheorie“: Die Wahrheit über Shedding des COVID-Impfstoffs

Die Beweislage zeigt, dass die Übertragung („Shedding„) nach der COVID-Impfung nicht nur real ist. Sie ist „sehr häufig“, sagt Dr. Pierre Kory.

Sie spotteten darüber als „Verschwörungstheorie“.

Nun zeigen die Beweise, dass die Übertragung nach der COVID-Impfung nicht nur real ist.

„Das kommt sehr häufig vor“, sagt Dr. Pierre Kory.

„Alle denken, nur die Ungeimpften würden schreien [wegen der Übertragung]… Das stimmt nicht.“

„Ich habe Patienten mit Impfschäden, die empfindlich auf den Kontakt mit anderen geimpften Personen reagieren.“

„Ich denke, Shedding ist sehr häufig.“

Eine Umfrage unter 6.049 Frauen ergab, dass 92,3 % von ihnen ab Anfang 2021 über ungewöhnliche Reaktionen oder Veränderungen ihres Menstruationszyklus berichteten.

Das war direkt nach der Einführung des Impfstoffes.

Viele berichteten, dass die Symptome innerhalb von drei Tagen nach dem Kontakt mit einer kürzlich geimpften Person auftraten.

Ein weiteres beunruhigendes Muster zeigte sich bei ungeimpften Kindern, die mit geimpften Eltern zusammenlebten.

Shedding ist keine „Verschwörungstheorie“ mehr. Hier sind die Beweise, die man Ihnen vorenthalten will.

Jahrelang wurde jeder, der auch nur in Frage stellte, ob eine Übertragung von COVID-Impfstoffen möglich sei oder nicht, wie ein verrückter Verschwörungstheoretiker behandelt.

„Unmöglich“, wurde uns gesagt. „Es enthält keine lebenden Viren. mRNA kann sich nicht replizieren.“

Doch das offensichtliche Problem lässt sich einfach nicht aus der Welt schaffen.

Doch Tausende von Berichten und ein klares Muster zeigen uns weiterhin, dass die Übertragung von COVID-Impfstoffen sehr, sehr real ist.

Nach Beginn der Impfkampagne berichteten Ungeimpfte von etwas Seltsamem und zutiefst Beunruhigendem.

Sie wurden nicht einfach nur krank. Sie wurden krank nach engem Kontakt mit kürzlich geimpften Personen.

Nicht willkürlich. Nicht vage.

Wiederholt.

Ab diesem Zeitpunkt hörte es auf, nur noch Rauschen zu sein, und begann, sich zu einem Muster zu entwickeln.

Das Besondere daran ist nicht eine einzige dramatische Geschichte.

Es ist die Anzahl der Meldungen.

Es wurden rund 1.500 Fallberichte zusammengetragen.

Unterschiedliche Bundesstaaten. Unterschiedliche Berufe. Unterschiedliche politische Ansichten.

Aber die Symptomcluster wiederholten sich ständig. Es war ein durchgängiges Phänomen.

Ab wann verdient ein sich wiederholendes Muster eine genauere Betrachtung?

Die Symptome sind nicht vage.

Menstruationsstörungen.

Kopfschmerzen.

Nasenbluten.

Grippeähnliche Beschwerden.

Tinnitus.

Hautausschläge.

Herzklopfen.

Und in vielen Fällen traten die Symptome innerhalb von Stunden oder Tagen nach der räumlichen Nähe auf.

Die am häufigsten berichtete Nebenwirkung war nicht etwa leichte Müdigkeit oder Kopfschmerzen, sondern Menstruationsstörungen . Nicht etwa leichte Unregelmäßigkeiten.

Stärkere Blutungen.

Vorzeitige Menstruation.

Verlängerte Menstruation.

Große Blutklumpen.

Postmenopausale Blutungen bei Frauen , die jahrzehntelang keine Menstruation hatten.

Das Muster war nicht mehr zu übersehen. Doch Frauen wurden immer wieder ignoriert oder als verrückt beschimpft, wenn sie es wagten, es anzusprechen. Als ob sie ihren eigenen Körper und ihren eigenen Zyklus nicht kennen würden.

Eine von der Ethikkommission genehmigte MyCycleStory-Umfrage unter 6.049 Frauen ergab, dass 92,3 % über ungewöhnliche gesundheitliche Reaktionen oder Menstruationsunregelmäßigkeiten berichteten, die nach Januar 2021 begannen.

Zweiundneunzig Prozent.

Viele berichteten von einem Ausbruch der Krankheit innerhalb von drei Tagen nach dem Kontakt mit geimpften Personen.

Drei Tage.

Und die räumliche Nähe schien eine Rolle zu spielen.

Hier geschah eindeutig etwas, und das hatte nichts mit verwirrten oder paranoiden Frauen zu tun. Es war real.

Die Daten zeigten etwas anderes. Das relative Risiko erhöhte sich bei Frauen, die:

Lebte mit geimpften Partnern zusammen

Wir befanden uns täglich in einem Umkreis von zwei Metern um geimpfte Personen.

Oder hatten häufigen engen Kontakt zu geimpften Personen

Je näher und länger die Exposition, desto höher die gemeldete Anomalierate.

Aber warum sollte die Entfernung eine Rolle spielen, wenn nichts Biologisches übertragen wird?

Sie versuchten, uns mit einem Abstand von zwei Metern zu halten, um die Ausbreitung von COVID zu stoppen. Aber vielleicht hätten die Ungeimpften auch zwei Meter Abstand zu den Geimpften halten sollen.

Am schockierendsten war jedoch, dass wiederholt über Blutungen nach den Wechseljahren berichtet wurde.

Frauen, die jahrzehntelang keine Menstruation hatten, erlitten nach engem Kontakt plötzlich Krämpfe und Blutungen.

Frauen, die sich einer Hysterektomie unterzogen hatten, berichteten von starken Krämpfen.

Berichten zufolge traten bei Mädchen im Alter von nur 8–9 Jahren abnormale Blutungen auf.

In einigen Fällen waren die Blutungen so stark, dass eine Notfallbehandlung erforderlich war.

Stellen Sie sich vor, Sie betreten eine Klinik und man sagt Ihnen, es sei nur Stress.

Würden Sie das akzeptieren?

Neben der Menstruation traten weitere Blutungsmuster auf.

Unerklärliche Blutergüsse.

Häufiges Nasenbluten.

Zahnfleischbluten.

Sogar Bindehautblutungen.

Und ein Abfall der Thrombozytenzahl bei Personen mit zuvor stabilen Werten.

Ist bekannt, dass psychosomatischer Stress zu einem Abfall der Thrombozytenzahl unter 2.000 führen kann? Oder ignorieren wir dieses offensichtliche Problem?

Dann setzte die Entzündungskaskade ein.

Schwere Druckkopfschmerzen, die als „Nagelstiche in der Schläfe“ beschrieben werden.

Nackensteifigkeit.

Geschwollene Lymphknoten.

Anhaltende Müdigkeit über Tage oder Wochen.

Häufig beginnt es innerhalb von 6–24 Stunden nach der Exposition.

Wenn es sich um Angstzustände handelt, warum ist deren Auftreten physiologisch so einheitlich?

Die neurologischen Symptome folgten ähnlichen Mustern:

Tinnitus.

Schwindel.

Konzentrationsschwierigkeiten.

Innere Vibrationen.

Periphere Neuropathie.

Viele spiegelten bekannte Impfschädigungsprofile wider.

Die Überschneidung ist unangenehm, aber sie zu ignorieren, lässt sie nicht verschwinden.

Es wurden auch Herzsymptome gemeldet.

Engegefühl in der Brust.

Herzrhythmusstörungen.

Tachykardie.

Extrasystolen.

Eine kleinere Anzahl berichtete von Myokarditis-ähnlichen Symptomen und Thromboseereignissen.

Sind wir überhaupt bereit zu fragen, ob die räumliche Nähe bei anfälligen Personen entzündlichen Herzstress auslösen könnte?

Können Sie sich vorstellen, die Injektionen zu vermeiden, weil Sie wussten, dass diese Symptome möglich sind… und sie dann trotzdem zu erleben?

Es traten auch Muster der Immunsuppression auf.

Dinge wie:

Reaktivierung einer Gürtelrose.

Herpes-Schübe.

Reaktivierung des Epstein-Barr-Virus.

Chronische Krankheitsanfälligkeit.

Die Symptomgruppe wirkte weniger wie ein Zufall – sondern eher wie biologischer Stress.

Und falls es sich um biologischen Stress handelt, was ist die Ursache?

Und hier ist die mechanistische Mauer, hinter der sich alle verstecken: „mRNA repliziert sich nicht.“

Das stimmt. Aber die Übertragung erfordert keine Virusreplikation im klassischen Sinne.

Also… was könnte übertragen werden?

Betrachten wir drei mögliche Mechanismen.

Mechanismus Nr. 1: Exosomen

Zellen setzen mikroskopisch kleine Vesikel frei, die Proteine ​​und RNA transportieren können.

Studien zeigen, dass die Anzahl der Spike-Protein-haltigen Exosomen nach einer Impfung ansteigt und diese im Blut zirkulieren.

Exosomen sind auch in der Atemluft vorhanden.

Sie können eingeatmet werden. Sie können mit Lungengewebe interagieren.

Wenn Spike-tragende Exosomen ausgeatmet werden, ist die Inhalation dann wirklich biologisch unplausibel?

Eine 2023 von Fachkollegen begutachtete Studie ergab, dass ungeimpfte Kinder, die mit geimpften Eltern zusammenlebten, Antikörper gegen das Spike-Protein entwickelten – obwohl sie selbst nicht geimpft waren.

In den von Ärzten getragenen Masken wurde eine mit dem Spike-Protein zusammenhängende Immunaktivität nachgewiesen.

Es sieht ganz danach aus, als ob etwas übertragen worden wäre.

Mechanismus Nr. 2: Erhöhte SARS-CoV-2-Übertragung

Geimpfte Personen entwickeln keine starke mukosale IgA-Immunität in den Atemwegen.

Das bedeutet, dass eine Besiedlung der Atemwege weiterhin möglich ist – auch wenn keine Symptome auftreten.

Eine Verringerung der Symptome bedeutet nicht automatisch eine geringere Ausbreitung.

Klingt ein bisschen nach asymptomatischer Verbreitung, nicht wahr? Nur dass es nicht die Ungeimpften sind, die das Virus verbreiten.

Mechanismus Nr. 3: Plasmidkontamination

Bei den Herstellungsprozessen wurden synthetische bakterielle DNA-Fragmente in einige Impfstoffchargen eingebracht.

Wenn sich diese Fragmente in die Bakterien des Mikrobioms integrieren, könnten sie sich theoretisch vermehren und ausbreiten.

Dies bleibt spekulativ – ist aber biologisch plausibel.

Spekulativ ist nicht dasselbe wie unmöglich.

Eine der besorgniserregendsten und umstrittensten Behauptungen betrifft sexuelle Entblößung.

Berichte beschreiben schwere Menstruationsstörungen, Blutungen, Magen-Darm-Beschwerden und Herzsymptome nach intimen Kontakten mit einem geimpften Partner.

Je enger der Kontakt, desto stärker die gemeldete Reaktion.

Warum verstärkt Intimität die Wirkung? Weil die Dosis eine Rolle spielt.

Einige berichteten, deswegen Beziehungen beendet zu haben. Andere wiederum berichteten, nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr schwer erkrankt zu sein.

Andere berichteten von monatelangen Zyklusstörungen nach wiederholtem intimen Kontakt.

Wie viele dieser Geschichten bleiben privat?

Wie viele Fälle werden nie gemeldet?

Es gibt auch Berichte über aggressive Krebserkrankungen, die kurz nach wiederholter, enger Exposition auftreten.

Die Stichprobengröße ist klein. Die zeitlichen Muster sind jedoch beunruhigend genug, um diese Frage aufzuwerfen.

Die Krebsraten sind seit 2021 sprunghaft angestiegen.

Gehört das Shedding zu dieser Gleichung?

Wir wissen es nicht. Aber die Weigerung, es zu erforschen oder auch nur die Frage zu stellen, sorgt dafür, dass wir es nie erfahren werden.

Bluttransfusionen sind ein weiteres Problem.

Theoretisch können rote Blutkörperchen kein Spike-Protein produzieren. Und weiße Blutkörperchen werden üblicherweise vor einer Transfusion entfernt.

Das lässt vermuten, dass ein durch Transfusionen bedingtes Verletzungsrisiko – falls vorhanden – wahrscheinlich selten und vorübergehend wäre.

Doch was passiert bei hochempfindlichen Empfängern, wenn zirkulierendes Spike-Protein im Spenderblut vorhanden ist – selbst wenn es nur vorübergehend ist?

Selten bedeutet nicht null.

Es wurden einige Abhilfestrategien gemeldet. Dazu gehören:

Proteolytische Enzyme

Nattokinase

Bromelain

Quercetin

Desinfektionsprotokolle

Einige berichten von Besserung und Linderung, andere hingegen von keiner.

Sensibilität scheint sehr individuell zu sein. Warum reagieren manche Menschen stark, während andere gar nichts spüren?

Genetik? Immunologische Prägung? Unterschiede im Mikrobiom?

Diese Variabilität selbst deutet auf biologische Faktoren hin – und nicht auf etwas, das wir als Massenhysterie abtun sollten.

Hier geht es nicht um Spaltung, sondern um regulatorische Einheitlichkeit.

Jede andere Gentherapie muss einer formalen Ausscheidungsprüfung unterzogen werden.

Wenn sich die mRNA-Technologie ähnlich verhält, sollte dieser Standard auch hier gelten.

Warum wurde es ohne vergleichbare Analyse der Abwurfrate massenhaft eingesetzt?

Diese Frage ist nicht abwegig. Sie ist nicht extrem.

Es ist ein festgelegtes Verfahren und es ist fair.

Hier die Quintessenz:

Wenn sich 1.500 Fallmeldungen häufen, wenn strukturierte Umfragen zeitliche Spitzenwerte zeigen und wenn von Experten begutachtete Studien die Bildung von Antikörpern bei ungeimpften Haushaltskontakten nachweisen.

Man tut es nicht einfach ab. Man untersucht es.

Denn wenn das Shedding tatsächlich stattfindet – selbst wenn er nur bei einem Teil der Bevölkerung auftritt –, dann verändert das alles.

Quellen: PublicDomain/vigilantfox.com am 06.03.2026