Schockierendes Foto nach den Oscars entlarvt die Klima-Heuchelei der Prominenten – die Oscars sind dieses Wochenende gestorben, hat es jemand bemerkt?

Die Oscars 2026 sind zwar vorbei, aber der Zorn der Fans über „schmutzige“ Prominente fängt gerade erst an.

Ein Foto, das Müll, darunter weggeworfene Wasserflaschen und Snackverpackungen, im Dolby Theatre in Hollywood zeigt, ging in den sozialen Medien viral und löste eine Gegenreaktion gegen die Heuchelei der Elite aus, die sich so lobend über den Umweltschutz äußert.

„Sind nicht einige von ihnen Umweltschützer?“, fragte ein Kritiker . „Wo ist denn jetzt all die Energie des ‚Schutzes des Planeten‘ geblieben?“

„Rettet die Berge, haltet sie sauber, blablabla … aber seht euch den Dreck an, den sie hinterlassen“, warf ein anderer ein und kritisierte die Heuchelei .

„Das glaubt doch keiner mehr. Wie man so schön sagt: Ein Löwe wird erst durch seinen Liegeplatz offenbart.“

„Natürlich können wir von makellos gekleideten Prominenten nicht erwarten, dass sie ihren Müll wegräumen“, schrieb ein weiterer Kritiker . „Und was soll das mit dem ‚Plastikfrei‘ und all den Umweltbedenken dieser Prominenten?“

Das mit Müll übersäte Foto hat fast 4 Millionen Aufrufe erzielt, mit der Bildunterschrift: „Aufräumen in Gang ALLE.“ (Hollywood-Netzwerk: Leonardo DiCaprios Freundin jagte „kleine Mädchen“ für einen elitären Pädophilenring)

Eine Quelle innerhalb der Akademie betonte, der Social-Media-Beitrag sei aus dem Zusammenhang gerissen worden und beruhe auf einem „Missverständnis“.

„Die Gäste wurden gebeten, ihre Kartons zurückzulassen, und das war kein Problem für die Nachhaltigkeit“, sagte die Quelle gegenüber der California Post. „Die Akademie setzt sich für Nachhaltigkeit ein.“

Andere Kritiker bemängelten ihrerseits, dass die Reichen und Berühmten anderen ein Chaos hinterließen, das diese dann aufräumen müssten.

„Die Reichen lassen wie immer ihren Dreck für die Armen übrig“, schrieb ein verärgerter Kommentator.

„Die Eliten machen das Chaos, und die Unterschicht räumt es hinterher auf“, stimmte ein zweiter zu .

Ein Dritter stimmte zu und schrieb : „Die Sorte Mensch, die erwartet, dass andere ihren Dreck wegräumen. Ungesehen und ohne Dank.“

Stars, die sich in der Vergangenheit stark für den Klimaschutz eingesetzt haben, machten bei der 98. Oscarverleihung am Sonntag, dem 15. März, auf sich aufmerksam.

Jane Fonda , Javier Bardem und Leonardo DiCaprio gehörten zu den prominenten Gästen, die die Oscar-Verleihung nutzten, um auf Umweltprobleme aufmerksam zu machen.

Während man den Stars vorwarf, ihren Müll nicht mitgenommen zu haben, gaben einige einem Planungsfehler die Schuld an dem Problem.

Die Oscars sind dieses Wochenende gestorben, hat es jemand bemerkt?

„Ach, die Oscars waren doch gestern“, sagte meine Freundin zu mir, als wir durch die Stadt gingen. Ihr fiel auf, dass in einer nahegelegenen Bar die Fernsehübertragung der Zeremonie gezeigt wurde.

Was mich überrascht hat, war, wer das gesagt hat. Diese Person ist zutiefst, ja fast spirituell, engagiert sich für Dinge wie Kinofilme und neue Fernsehserien. Sie liebt die Künste, hört Jazz, besucht Broadway-Aufführungen, sieht sich jeden hochkarätigen Film an, den sie finden kann, und kommentiert regelmäßig die Auszeichnungen, die die Medien gewonnen haben. Sie verfolgt Klatsch und Tratsch über Prominente mit der Akribie einer Vatikanarchivarin. Ihre Interessen liegen genau im Schnittpunkt all dessen, was die Oscars angeblich feiern und worin sie fest verankert sind.

Und trotzdem hat sie die Preisverleihung komplett verpasst.

Das ist, kurz gesagt, das Problem. In den letzten Jahren haben sich die Oscars still und leise von einem kulturellen Ereignis, dem Abend, an dem die gesamte Unterhaltungswelt gebannt zusah, zu einer Art Branchenbankett entwickelt, das gelegentlich auch im Fernsehen übertragen wird.

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Die Zeremonie selbst hat zwar immer noch dieselbe Wichtigtuerei wie in den 1990er-Jahren, aber die Kultur rund um sie hat sich verändert. Was sich einst wie ein gemeinsamer nationaler Moment anfühlte, wirkt heute eher wie eine Mischung aus politischer Kundgebung, Modenschau und dem verzweifelten Versuch, mit 120-Sekunden-Dankesreden zu beweisen, dass der eigene IQ nicht zweistellig ist.

Ein Teil des Problems liegt darin, dass die von der Academy ausgezeichneten Filme für die Zuschauer zu Hause immer weniger relevant werden. Die Zeremonie tut immer noch so, als ob das Publikum jeden Nominierten gesehen, jede schauspielerische Leistung diskutiert und sich leidenschaftliche Meinungen zu den Kategorien Kamera gebildet hätte.

In Wirklichkeit haben die meisten Zuschauer vielleicht von einem der Filme gehört, einen zweiten vage wiedererkannt und einen dritten zufällig beim Wäschewaschen nebenbei auf dem Handy gestreamt.

Wenn die wichtigste Auszeichnung des Jahres an einen Film geht, mit dem der Durchschnittszuschauer in keiner Weise in Berührung gekommen ist, wirkt der Triumphzug seltsam exklusiv, wie eine Gruppe von Insidern, die sich gegenseitig zu etwas gratulieren, das der Rest des Saals nicht miterlebt hat.

Die Show selbst ist auch nicht besser. Die Übertragung hat eine Identitätskrise, was formelle Kleidung angeht. Jedes Jahr scheinen die Produzenten mit derselben Frage zu ringen: Soll die Oscar-Verleihung Filme feiern, Einschaltquoten jagen oder dem Publikum sanft die Bedeutung humanitärer Themen nahebringen?

Das Ergebnis ist ein dreistündiges Spektakel, das verzweifelt nach Aufmerksamkeit sucht und gleichzeitig leicht verärgert darüber wirkt, dass irgendjemand Unterhaltung erwartet. Es gibt Ausschnitte, die sich endlos hinziehen, Musik, die scheinbar niemand hören wollte, und unbeholfene Versuche, virale Momente zu kreieren, die so wirkungslos sind wie ein Kennenlernspiel bei einem Firmenausflug.

Die Oscars sind längst nicht mehr das Zentrum der Filmwelt wie einst. Jahrzehntelang fungierte die Zeremonie als eine Art kultureller Schiedsrichter, als Ort, an dem die Branche den besten Film des Jahres kürte. Diese Autorität hat nachgelassen. Heute finden im Internet täglich unzählige parallele Preisverleihungen statt.

Kritiker veröffentlichen ihre eigenen Ranglisten. Fans diskutieren endlos in Film-Apps. TikTok entfacht jeden Nachmittag neue Wellen von Filmdiskussionen.

Ganze YouTube-Kanäle widmen sich der Erklärung, warum die Academy 1997, 2013 oder im letzten Jahr falsch lag. Bis die Umschläge in der Oscar-Nacht geöffnet werden, haben die eigentlichen Debatten über Filme längst woanders stattgefunden.

Was nun in die entstandene Lücke gedrängt wird, ist etwas anderes: eine Bühne, die zunehmend für politische Inszenierungen genutzt wird. Dankesreden driften in Aktivistenmanifeste ab.

Moderatoren unterbrechen die Show, um moralische Belehrungen zu verkünden. Sorgfältig einstudierte Momente von „Wichtigkeit“ werden zwischen die Kategorien eingefügt, als müsse die Zeremonie selbst ihre Existenz rechtfertigen, indem sie beweist, dass sie für etwas Größeres als Filme steht. Nein zum Krieg! Er ist so mutig!

Ob man die Ursachen nun gutheißt oder nicht, die Wirkung ist unverkennbar. Früher verkauften die Oscars Eskapismus und Glamour; heute wirken sie oft wie eine im Fernsehen übertragene Fakultätssitzung mit besserer Beleuchtung.

Und schließlich ist da noch die einfache Tatsache, dass Filme nicht mehr in einem gemeinsamen kulturellen Moment erscheinen. Es gab eine Zeit, da dominierten einige wenige große Veröffentlichungen die Kinosäle, und fast jeder sah sie. Man diskutierte über dieselben Darbietungen, zitierte dieselben Sätze und hatte ein klares Gespür dafür, welche Filme das Jahr prägten.

Heute ist das Filmerlebnis fragmentiert. Manche Nominierten laufen nur kurz in einigen Städten, bevor sie auf Streaming-Plattformen landen. Andere debütieren still und leise auf Plattformen, wo sie mit Tausenden anderen Titeln und einem Algorithmus konkurrieren, der einem viel lieber eine True-Crime-Dokumentation empfiehlt.

Immer öfter fällt mir auf, wie viele Auszeichnungen es heutzutage gibt, besonders in Welten, die sich zunehmend von den alltäglichen Sorgen der vermeintlichen Zuschauer entfernen. Ob Klaus Schwab nun „Global Citizen“-Trophäen vergibt oder Branchenverbände sich gegenseitig neue Ehrungen einfallen lassen – man hat immer mehr den Eindruck, dass sich Menschen in elitären Kreisen auf immer aufwendigere Weise selbst feiern.

Je zeremonieller der Applaus wird, desto schwerer lässt sich die Kluft zwischen dem Spektakel auf der Bühne und den Problemen der Durchschnittsfamilie zu Hause ignorieren. Wenn die Preisverleiher und die Preisträger in derselben abgeschotteten Welt leben, fühlt sich das Ganze weniger nach Anerkennung und mehr nach einem geschlossenen Kreislauf gegenseitiger Bewunderung an.

Die Zeremonie inszeniert sich immer noch als Kulturgipfel, obwohl sie zunehmend eher einem Raum voller Insider ähnelt, die sich gegenseitig gratulieren, während das breitere Publikum sich anderen Dingen zuwendet.

Die Oscars tun immer noch so, als würden sie den Film auszeichnen, den alle gerade gesehen haben, aber wie bei anderen Selbstbeweihräucherungen sind immer mehr nur die Anwesenden die wahren Stars. Immer öfter ist das Publikum wie mein Freund, der an einer Bar vorbeigeht, während die Zeremonie im Fernsehen läuft, kurz auf den Bildschirm schaut und leicht überrascht sagt:

„Ach ja, stimmt. Das war ja gestern.“

Quellen: PublicDomain/nypost.com/quoththeraven.substack.com am 18.03.2026