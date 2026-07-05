👁️⃤ Die ehemalige britische Premierministerin räumt ein, dass Globalisten die Massenmigration als Waffe einsetzen, um die westliche Zivilisation von innen heraus zu zerstören

Die ehemalige britische Premierministerin Liz Truss hat die globalistischen Eliten öffentlich beschuldigt, die Massenmigration als Waffe einzusetzen, um Nationalstaaten zu schwächen und die westliche Zivilisation von innen heraus zu zerstören.

Ihre Äußerungen fielen in eine Zeit, in der Großbritannien erneut von schockierender Gewalt heimgesucht wurde. In Burnley, Lancashire, wurde ein 17-jähriges Mädchen auf einer ruhigen Wohnstraße in den Hals gestochen. Stunden später wurde ein 21-jähriger Mann im Central Park in Chelmsford, Essex, ermordet.

Für Millionen Briten sind diese Angriffe keine Einzelfälle mehr, sondern Teil eines beunruhigenden Musters, dem sich Politiker und Medien weigern, sich ehrlich zu stellen.

Laut Truss ist Großbritannien von Institutionen vereinnahmt worden, die von linker Ideologie geprägt sind. Beamte unterdrücken dort die Diskussion über die Rolle der Massenmigration bei steigender Kriminalität, sozialer Zersplitterung und dem Niedergang des Landes.

Anstatt auf die Sorgen der Bevölkerung einzugehen, argumentiert sie, konzentriere sich das politische Establishment zunehmend darauf, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die es wagen, diese Sorgen zu äußern.

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Burnley ein weiterer schrecklicher Vorfall: Ein Mann näherte sich einer 17-Jährigen von hinten und stach ihr in den Nacken. („Der Selbstmord Europas“ – Historischer EU-Migrationspakt tritt heute in Kraft, während die Spaltungen zunehmen)

Bewaffnete Polizisten eilten zum Tatort. Die Jugendliche überlebte und wurde im Krankenhaus behandelt; ihre Verletzungen waren glücklicherweise nicht lebensbedrohlich. Ein 30-jähriger Mann wurde später wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen.

🇬🇧A 30-year-old man was filmed stabbing a 17-year-old girl in neck in Burnley, England. Now, a video has been published which reportedly shows the man being arrested. Follow: @RMXnews pic.twitter.com/X4B1c4be3g — Remix News & Views (@RMXnews) June 12, 2026

Modernity berichtet : Die Polizei von Lancashire bestätigte den Angriff und verstärkte die Streifen, um die Bevölkerung zu beruhigen. Während die meisten Medien wichtige Hintergrundinformationen ausließen, berichtete der GB-News-Reporter Charlie Peters später, dass die Polizei von Lancashire bestätigt habe, dass der Verdächtige ein in Großbritannien geborener Mann pakistanischer Herkunft sei.

Im Internet kursierende Videoaufnahmen zeigen den grundlosen Angriff und die anschließende Festnahme. Die Öffentlichkeit reagierte mit Wut und Fassungslosigkeit über einen weiteren willkürlichen Messerangriff auf ein junges Mädchen am helllichten Tag.

Lancashire Police has confirmed that a 30-year-old British-born man of Pakistani heritage has been arrested on suspicion of attempted murder after a 17-year-old girl was stabbed in the neck in Brierfield. The force said that the girl’s injuries were not life-threatening. pic.twitter.com/vim5VueLLY — Charlie Peters (@CDP1882) June 13, 2026

Wenige Stunden später wurden Rettungskräfte nach einem schweren Angriff in den Central Park in Chelmsford, Essex, gerufen. Ein 21-jähriger Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden und noch am Tatort für tot erklärt. Er war erstochen worden.

Die Polizei von Essex hat drei Jugendliche – einen 14-jährigen Jungen, einen 17-jährigen Jungen und einen 18-jährigen Mann – alle aus der Gegend um Chelmsford, wegen Mordverdachts festgenommen. Sie befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft. Kriminalinspektorin Lydia George bezeichnete den Vorfall als zutiefst erschütternd und bestätigte, dass keine weiteren Verdächtigen gesucht werden.

BREAKING: Police arrest three teenage murder suspects after man dies in Essex parkhttps://t.co/4qLToIKyuL — GB News (@GBNEWS) June 13, 2026

Diese Fälle ereignen sich inmitten eines dokumentierten Anstiegs solcher Gewalttaten, der nicht länger ignoriert werden kann.

In einem viel beachteten Kommentar argumentierte Truss, dass die jüngsten gewalttätigen Angriffe ein von DEI-Prioritäten korrumpiertes Establishment offenbaren, das Ideologie über die Gleichbehandlung vor dem Gesetz stellt.

Sie erklärte, die Reaktion auf die öffentliche Besorgnis sei die Unterdrückung von Informationen und Angriffe auf diejenigen, die die Ursachen aufzeigen.

Truss beschrieb, wie linke Politiker aktiv die Einwanderung fördern, um die Grundlagen der Gesellschaft und der westlichen Zivilisation zu untergraben. Sie sagte, sie versuchten, Familie und Nationalstaat zu schwächen. Wenn die Briten ihren Unmut äußern, reagiere Starmers Regierung mit Verhaftung und Inhaftierung derjenigen, die ihre Bedenken äußern.

„Sie wollen die Familie untergraben. Sie wollen den Nationalstaat untergraben. Und die Menschen in Großbritannien sagen: ‚Wir haben genug davon‘“, mahnte Truss.

„Die Menschen sind absolut wütend über das, was in unserem Land passiert“, fuhr sie fort und fügte hinzu: „Unsere Institutionen wurden korrumpiert … durch die DEI-Mentalität, anstatt sich darauf zu konzentrieren, dass alle vor dem Gesetz gleich behandelt werden.

Ihre Reaktion darauf ist der Versuch, die Geschehnisse zu unterdrücken … und diejenigen anzugreifen, die fragen: ‚Warum geschehen diese Dinge?‘“

Die Vorfälle in Lancashire und Essex ereigneten sich kurz nach dem entsetzlichen Angriff in Belfast Anfang dieser Woche. Dort war ein afrikanischer Migrant aus dem Sudan namens Hadi Alodid an einem Straßenangriff auf einen schutzlosen Einheimischen, Stephen Ogilvie, beteiligt, bei dem der Angreifer versuchte, dem Opfer in aller Öffentlichkeit den Kopf abzusägen.

Ogilvie, der als behindert und schwerhörig beschrieben wird, hatte Berichten zufolge erst wenige Tage zuvor Migranten beim Umzug in eine nahegelegene Unterkunft geholfen.

Ein Augenzeuge gab an, dass zwei Migranten beteiligt waren, nicht nur einer, und dass ein zweiter Sudanese weiterhin flüchtig sei. Der Angriff löste in loyalistischen Gebieten weit verbreitete Unruhen aus, wobei auch Gebäude von kürzlich Angekommenen angegriffen wurden.

Die Polizei rettete ausländische Staatsangehörige aus brennenden Gebäuden. Das Opfer erlitt lebensverändernde Verletzungen und befindet sich weiterhin im Krankenhaus.

Offizielle Berichte und ein Großteil der etablierten Medien spielen die Hintergründe der Täter in solchen Fällen weiterhin herunter oder verschweigen sie, obwohl unabhängige Journalisten und Bürger dieses Muster dokumentieren.

Das Ergebnis ist eine zweigeteilte Informationslandschaft, in der Fakten über migrationsbedingte Gewalt als gefährlich gelten, während die Gewalt selbst anhält.

Wenn Bürger die demografische Realität vieler Täter und die politischen Entscheidungen, die deren Anwesenheit ermöglichten, erkennen, ist die Reaktion keine ehrliche Auseinandersetzung, sondern Zensur und Kriminalisierung der Meinungsfreiheit.

Starmers Regierung verfolgt mit besonderem Eifer diejenigen, die gegen die Folgen der Massenmigration protestieren, und fordert gleichzeitig, dass die Öffentlichkeit wegsieht.

Dies ist kein politischer Zufall. Es ist die vorhersehbare Folge jahrzehntelanger globalistischer Ideologie offener Grenzen, die abstrakter Vielfalt Vorrang vor der konkreten Sicherheit und dem Zusammenhalt bestehender Gemeinschaften einräumte. Das britische Volk hat für diesen Wandel nicht gestimmt. Es wurde nie gefragt.

Die Erfahrungen Großbritanniens dienen als Warnung. Unkontrollierte Masseneinwanderung, die als Mitgefühl oder wirtschaftliche Notwendigkeit verkauft wurde, hat der einheimischen Bevölkerung in vielen Gebieten weder Sicherheit noch Wohlstand gebracht.

Sie hat Parallelgesellschaften, importierte Kriminalitätsmuster und eine politische Klasse hervorgebracht, die mehr daran interessiert ist, Kritiker zum Schweigen zu bringen, als die Bürger zu schützen.

Die Frage für Großbritannien lautet nicht mehr, ob der gegenwärtige Kurs tragbar ist. Es geht vielmehr darum, wie viel Gewalt und kulturellen Verfall die Bevölkerung noch tolerieren wird, bevor sie Führungskräfte fordert, die tatsächlich die Interessen des Landes vertreten.

Die Fakten lassen sich nicht länger unterdrücken. Das Volk schweigt nicht länger.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 29.06.2026